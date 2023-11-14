ستساعدك المقالة التالية: فكر بشكل صغير: الاتجاهات الكبيرة في التسويق المؤثر

تشمل الموجة الجديدة من التسويق المؤثر الأشخاص المؤثرين من الموظفين، والمؤثرين النانويين، والسلطة المتخصصة.

يتفق خبراء تسويق النمو على أن التسويق المؤثر لن يذهب إلى أي مكان. يعتقد معظمهم أنه سيستمر في النمو بشكل كبير في السنوات القادمة.

جوناثان مارتينيز نقلا عن أ تك كرانش يعتقد المقال أنه “لا يزال أمامنا أقل من 10% من الطريق لمعرفة مدى تأثير المؤثرين في العقد المقبل”.

كما يعلم المسوقون الأذكياء، فإن التسويق المؤثر يكون أكثر فعالية عندما يتم بشكل استراتيجي. بالتأكيد، يمكنك إنفاق أموال طائلة على اسم كبير له عدد كبير من المتابعين، لكن هل أنت متأكد من أنه سينقلك نحو هدفك المنشود؟

تذكر مبدأ التسويق الذي تم اختباره عبر الزمن: إذا كنت تقوم بالتسويق للجميع، فأنت لا تقوم بالتسويق لأحد. يصل المؤثرون ذوو الأسماء الكبيرة إلى الكثير من الأشخاص. ولكن هل هم الأشخاص الأكثر احتمالاً لشراء منتجك أو استخدام خدماتك؟

في كثير من الحالات، الجواب هو لا.

والخبر السار هو أنه يمكنك الاستفادة من التسويق المؤثر دون ميزانية ضخمة. لا يقتصر الأمر على أن التفكير بشكل أصغر أقل تكلفة فحسب، بل إنه غالبًا ما يكون أكثر فعالية.

أ تقرير التسويق تم إنشاؤه بواسطة لاحقًا وكشف فوهر أن Instagram المؤثرون الذين يتمتعون بأعلى معدلات المشاركة هم الأشخاص الذين لديهم أقل عدد من المتابعين. مع ارتفاع عدد المتابعين، تنخفض المشاركة.

إن التفكير بشكل أصغر هو أيضًا أكثر استهدافًا، مما يساعدك على التواصل مع الجماهير التي تريد الوصول إليها حقًا.

يمكن أن يكون التسويق المؤثر للموظفين، والتسويق المؤثر النانوي، والتسويق المؤثر المتخصص أدوات أساسية في مجموعة أدواتك. إليك ما تحتاج إلى معرفته لتحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات التسويق المؤثرة.

التسويق المؤثر للموظفين

من هم

إذا كنت تبحث في منصات متعددة عن المؤثرين المثاليين، فقد تفوتك الإجابة الواضحة: قد يكون المؤثرون الأكثر فاعلية في علامتك التجارية أمامك مباشرة.

موظفيك يحبون ما تفعله. إنهم يعملون من أجلك لأنهم يؤمنون بقيمك وثقافتك. إنهم على دراية وثيقة بمنتجاتك أو خدماتك. وينتمي كل واحد منهم إلى مجتمعات فريدة متعددة، ولكل منها شبكتها الخاصة. إذا طلبت من فريقك نشر الكلمة، فقد تمتد النتائج إلى الخارج.

وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يشارك بحثًا مثيرًا للاهتمام حول التسويق المؤثر للموظفين: “يشهد محتوى الموظف تفاعلًا أكبر بمقدار 8 أضعاف من المحتوى الذي تتم مشاركته عبر قناة العلامة التجارية.”

على سبيل المكافأة، فإن مطالبة موظفيك بالدفاع عن علامتك التجارية يشير إلى أنك تثق في حكمهم وتقدر خبرتهم – وهو ما يمكن أن يترجم إلى تحسين الروح المعنوية والاحتفاظ بالعاملين.

لماذا يعمل

يرى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن المحتوى الذي أنشأه الموظفون أكثر ارتباطًا وأصالة من المحتوى الذي تنتجه العلامة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يحب الأشخاص إلقاء نظرة خاطفة خلف الكواليس على العلامات التجارية التي تثير فضولهم. إذا كان محتوى الموظف الخاص بك مقنعًا ويوفر زاوية فريدة، فسيشعر الجمهور أنهم يحصلون على وصول داخلي حصري.

التسويق المؤثر للموظفين في العمل

شركاء ستاربكس Instagram يعرض الحساب مشاركة موظفي ستاربكس “ما يعنيه #ToBeAPartner”. تتضمن موضوعات المحتوى الفائزين في مسابقة فن اللاتيه، ودروس القهوة، وتقدير طول العمر. تُعد “صيغ التفضيل للشركاء” بمثابة ارتداد ممتع إلى الكتب السنوية للمدارس الثانوية، حيث تُمنح الجوائز “للأشخاص الذين من المرجح أن يتطوعوا لغسل الأطباق” وللشخص الوقح ولكن المحب “الذي من المرجح أن ينسى مئزرته”.

لدى Macy’s صفحة مقصودة للسفراء تسميهم “Macy’s Style Crew”. تقدم العلامة التجارية حوافز للموظفين الذين يؤدي محتواهم إلى المبيعات.

كيفية العثور عليهم

من بين جميع فئات المؤثرين الواردة هنا، من الواضح أن المؤثرين الموظفين هم الأسهل في العثور عليهم. ولكن من المفيد التفكير في أي من موظفيك قد يكون الأكثر فعالية في إنتاج هذا النوع من المحتوى.

أسئلة يجب مراعاتها: من هو جمهورك؟ ما هي المنصات التي هم عليها؟ أي من موظفيك موجود على تلك المنصات؟

من المعقول أن نأخذ في الاعتبار أعداد المتابعين، ولكن التفاعل قد يكون مقياسًا أكثر صلة بهذه الفئة. ربما يكون لديك موظف لديه عدد قليل من المتابعين، ولكن محتواه يلهم باستمرار المشاركات والتعليقات الحماسية.

إجعل الأمر يعمل من أجلك

في حين أن هذه الأمثلة تأتي من العلامات التجارية الكبرى، إلا أن التسويق المؤثر للموظفين يمكن الوصول إليه على أي مستوى. للبدء، حدد المرشحين الذين قد يكونون مهتمين بالمشاركة. فكر في الحوافز التي قد تقدمها لتشجيعهم على إنشاء المحتوى. وقم بتوفير إرشادات مثل علامات التصنيف التي تريد أن يستخدمها فريقك عند النشر.

مؤثرات النانو

من هم

يتم تصنيف طبقات المؤثرين حسب عدد متابعيهم. المؤثرون الكبار على أعلى مستوى، مع أكثر من مليون متابع. يقع المؤثرون النانويون على الطرف الآخر من الطيف، مع 10000 متابع أو أقل. ولكن الصغيرة يمكن أن تكون قوية. لدى العديد من المؤثرين النانويين متابعين مخلصين للغاية يتفاعلون بفارغ الصبر مع محتواهم. ووفقًا لتقرير Later and Fohr، يتمتع المؤثرون النانويون بأعلى معدل مشاركة من أي مستوى مؤثر.

لماذا يعمل

مرة أخرى، الأصالة هي اسم اللعبة. عادةً ما ينظر جمهورهم إلى المؤثرين النانويين على أنهم أكثر صدقًا وواقعية من المؤثرين الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين.

من الأسهل أيضًا على العلامة التجارية بناء علاقة حقيقية مع المؤثرين النانويين – عادةً ستتعامل معهم مباشرةً، بدلاً من التعامل مع مساعد أو موظف آخر.

جوس فيرجسون وأليسا كرانشو، وقد رأى مؤسسو Ascendant أن هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها: “تلك العلاقات المتكررة والمتسقة والأصلية حقًا هي أصول تسويقية قوية إلى حد الجنون. لقد حققنا بعضًا من أكثر نتائجنا إثارة من هذا النوع من العمل نيابة عن عملائنا. ربما تكون هذه هي استراتيجيتي التسويقية المفضلة.”

ولأن المؤثرين النانويين أقل تكلفة، فقد يكون من الممكن للعلامات التجارية أن تتعاون مع عدة أفراد – وهو نموذج يمكنه الوصول إلى المزيد من الشبكات بمرور الوقت.

التسويق المؤثر بتقنية النانو في العمل

تتميز العلامة التجارية لأحذية التعافي Oofos بانتظام بالرياضيين المؤثرين – ولكن ليس نجوم اتحاد كرة القدم الأميركي البارزين. هُم Instagram يضم الحساب راكبي الأمواج ولاعبي الكرة الطائرة وراقصي الباليه.

وعلى مستوى أكثر نانوًا، فإنهم يبنون علاقات مع المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من الأشخاص الذين يقضون اليوم كله واقفًا على أقدامهم. تعتبر الممرضة هالي أدلمان خيارًا مناسبًا للجمهور المستهدف.

فيكتوريا ديفيس هي إحدى الشخصيات المؤثرة في مجال النانو، ويحب جمهورها منتجات التجميل النباتية ومنتجات التجميل التي تصنعها بنفسك – وهي مناسبة تمامًا لشركة Hulsa Wellness التي تركز على اتفاقية التنوع البيولوجي والتي تركز على الصحة.

كيفية العثور عليهم

قد تجد مؤثرين نانو بين قاعدة عملائك الحالية. يميل أفضل المؤثرين إلى البدء كمعجبين كبار بعلامتك التجارية قبل الانتقال إلى دور المؤثر: أنت تعلم أن دعمهم لك حقيقي، وسيظهر ذلك في محتواهم.

قم بالبحث عن علامتك التجارية على منصات مختلفة. هل هناك أشخاص كانوا يهتفون بك، ربما دون الإشارة إليك. إذا وجدت أي شخص ينشر معلومات عنك، فقم بإجراء فحص دقيق للمحتوى الآخر الخاص به. هل تتماشى مع قيمك؟ هل تتوافق لهجتهم وأسلوبهم مع علامتك التجارية؟ هل يراهم جمهورك كسلطة؟

إذا لم يكن لديك مرشحين واضحين للبدء بهم، فيمكن أن تكون منصات التسويق المؤثرة مثل Pixlee مصدرًا جيدًا للعثور على المؤثرين النانويين.

إجعل الأمر يعمل من أجلك

بمجرد تحديد أحد المؤثرين النانويين الذي يتوافق بشكل جيد مع علامتك التجارية، تواصل واقترح التعاون: ملاحظة في رسالتهم الإخبارية، Instagram قصة يقدمون فيها موردًا أو خصمًا مجانيًا، أو مكالمة مجانية معك بخصوص خدمتك، أو حدثًا ترويجيًا مجانيًا حول منتجك.

تعتبر الشهادات طريقة أخرى للاستفادة من المؤثرين النانويين: الحصول على مؤثر لديه عدد صغير ولكن مخصص من المتابعين تقديم شهادة متوهجة يمكن أن تفعل المعجزات من أجل ظهور علامتك التجارية وسمعتها.

التسويق المؤثر المتخصص

من هم

يحتل المؤثرون المتخصصون شريحة متخصصة من السوق. ليس فقط الموسيقيين، ولكن عازفي البوق الفرنسي المحيطين. ليس فقط المعالجين بالأعشاب، بل أيضًا الحرفيون اللاتينيون.

يمكن أن يكون المؤثرون المتخصصون على أي مستوى من مقياس المؤثرين، من النانو إلى ميجا.

لماذا يعمل

يستطيع المؤثرون المتخصصون توصيلك مباشرة بالجماهير المتخصصة. إنهم يميلون إلى أن يكون لديهم متابعين مخلصين لديهم اتصال قائم على الهوية بمحتواهم. ونتيجة لذلك، فإن كلمتهم يمكن أن تحمل الكثير من الوزن.

التسويق المؤثر المتخصص في العمل

تميل شركة التصميم الشخصي StitchFix بشكل طبيعي إلى العمل مع الشخصيات المؤثرة في مجال الموضة. لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك لتحديد المؤثرين المتخصصين الذين يصلون إلى جماهير محددة. ومن بينهم سارة تريب، مدوّنة الموضة التي تهتم بإيجابية الجسم.

قد لا تبدو عارضة الأزياء الخيار الأول لشركة تجهيزات المطابخ. لكن شركة GreenPan، التي تصنع أدوات الطبخ غير السامة وغير اللاصقة، وجدت شخصية مؤثرة في عارضة الأزياء هولي أوينز. يركز محتوى هولي على الصحة والعافية وخيارات نمط الحياة غير السامة – ويستهلك متابعوها هذا المحتوى بفارغ الصبر. بالنسبة لـ GreenPan، تركز منشوراتها على الروح الصحية للعلامة التجارية.

كيفية العثور عليهم

يعد الاستماع الاجتماعي طريقة رائعة لتحديد المؤثرين المتخصصين الذين قد يكونون مناسبين تمامًا لعلامتك التجارية. كيف يستخدم العملاء منتجك؟ قد تجد جمهورًا متخصصًا لم تكن على علم به.

إذا كنت تدير شركة مكياج، فمن المؤكد أنك فكرت في الفتيات المراهقات كجمهور محتمل. ولكن هل فكرت في سحب الملكات؟ اعتمادًا على ميزانيتك، يمكنك استخدام الماكرو الكبير (مثل RuPaul)، أو الماكرو (أحد المتسابقين في RuPaul’s Drag Race)، أو النانو (شخص من بيت السحب المحلي الخاص بك).

إذا كنت تبيع خلاصة الفانيليا الحرفية، فمن المؤكد أنك فكرت في الخبازين. ولكن ماذا عن الخبازين الخاليين من الغلوتين؟

بمجرد تحديد مجال واعد، استخدم الكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف للعثور على المؤثرين في هذا المجال.

إجعل الأمر يعمل من أجلك

بعد تحديد المؤثر المتخصص الذي ترغب في العمل معه، ركز على بناء العلاقة. أرسل لهم منتجًا أو قدم لهم خدمة ليفكروا في الترويج لها. مما لا شك فيه أن تنظر في ما في ذلك بالنسبة لهم.

اكتب عرضًا يوضح كيف ستكون الشراكة مفيدة للطرفين. ما الذي يمكنك أن تقدمه لهم بخلاف التعويض المباشر – ربما في مجال التواصل، أو مواءمة العلامة التجارية، أو الوصول إلى المعلومات الداخلية؟

الوجبات الجاهزة

يمكن أن يؤدي العمل مع المؤثرين إلى رفع مستوى عملك وربطك بجماهير جديدة. بدلًا من السعي نحو القمر، كن استراتيجيًا بشأن ما تنفقه ومن تقترب منه. يمكن أن يدعم الاستماع الاجتماعي واستخدام التسويق المؤثر في عام 2022 نمو عملك ويزيد من نجاحك. إن العمل مع المؤثرين من الموظفين، والمؤثرين النانويين، والمؤثرين المتخصصين يمكن أن يوصلك مباشرة إلى جمهورك بطريقة مباشرة، ويمكن التواصل معك، وجديرة بالثقة.