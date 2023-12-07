ستساعدك المقالة التالية: فوائد استخدام برامج مشاركة العملاء لشركات العلاج الطبيعي في عام 2023

يرغب معظم أصحاب الشركات في مجال العلاج الطبيعي (PT) في نهاية المطاف في توسيع عملياتهم ويمكن القيام بذلك باستخدام برامج مشاركة العملاء. نتيجة لمشروعك الفردي الناجح، زاد عدد عملائك إلى درجة أنك تحتاج إلى توظيف المزيد من المساعدة لتلبية احتياجاتهم. على الرغم من أن العلاج الطبيعي لا يزال يعتمد بشكل كبير على التفاعلات الفردية بين المعالجين والمرضى، إلا أن التقنيات الرقمية أصبحت أكثر أهمية في هذا المجال.

لقد شقت التوثيق والاتصالات الإلكترونية طريقها إلى العديد من مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك ملاحظات المرضى، والتطبيب عن بعد، ومراقبة الأهداف، وبرامج التمارين المنزلية. ولذلك فمن المنطقي أن الموارد المتاحة لفريقك سيكون لها تأثير كبير على كفاءتهم وتحفيزهم ورضاهم في العمل.

برامج العلاج الطبيعي قد تعزز النتائج بعدة طرق، بغض النظر عما إذا كنت تدير عيادة فردية، أو عيادة جماعية صغيرة، أو شبكة على مستوى المؤسسة. توضح الأمثلة التالية الفوائد المتبادلة الناتجة عن تزويد الأساتذة الفنيين ببرامج إدارة الممارسات سهلة الاستخدام.

تعظيم الكفاءة في إجراءات العلاج الطبيعي

في البداية، قد يساعد برنامج PTPM شركتك من خلال تبسيط عملياتها، مما يؤدي بدوره إلى توفير الوقت والجهد والمال. من الأفضل قضاء وقت الموظفين في مهام العيادة الأخرى إذا لم يقوموا بالتنقيب باستمرار في سجلات المرضى للحصول على إجابات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في زيادة الإنتاجية والدقة بين الموظفين.

يمكن تعزيز الجودة ورضا العملاء باستخدام برنامج مشاركة العملاء لتبسيط العمليات. مع قضاء وقت أقل أمام أجهزة الكمبيوتر في إدخال المعلومات الديموغرافية والتأمينية للمريض وكتابة الأوراق، قد يقضي الأطباء والموظفين غير السريريين وقتًا أطول في التفاعل المباشر مع المرضى.

جميع معلومات الممارسة الخاصة بك في مكان واحد مناسب

السبب الآخر الذي قد يجعل برنامج PTPM مفيدًا لشركتك هو أنه سيمكن موظفيك من تنظيم معلومات المرضى وتتبعها بشكل أفضل. وهذا لن يؤدي فقط إلى تحسين عمليات المعالجة والفوترة تقليل إنزال المريض، ولكنه سيجعل أيضًا تجربة المريض بشكل عام أكثر إيجابية.

على سبيل المثال، فإن القدرة على مراقبة معلومات الترخيص والوصفات الطبية مع إخطار المستخدمين أيضًا عند اقتراب تواريخ انتهاء الصلاحية، تعزز احتمالية إنهاء المرضى لدورة العلاج الموصوفة لهم. أحد الأمثلة على ذلك هو القدرة على مراقبة المعلومات المتعلقة بالحدود المالية المفروضة على مرضى الرعاية الطبية.

مرة أخرى، يخبر هذا المستخدمين عند الوصول إلى الحد الأقصى بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات الصحيحة لمنع أي انقطاع في مدفوعاتهم.

سير عمل مبسط

يمكن تبسيط سير العمل عن طريق التوظيف إشراك العملاء برمجة. قد يقوم برنامج التفاعل مع العملاء بأتمتة عدد كبير من العمليات العادية، مثل جدولة المواعيد، وعملية الدفع، والاتصالات اللاحقة. وقد يؤدي ذلك إلى توفير الوقت وتقليل فرص ارتكاب الأخطاء، مما يمكّن الشركات التي تقدم العلاج الطبيعي من تركيز جهودها على تزويد المرضى بعلاج عالي الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد برامج مشاركة العملاء في تقليل النفقات الإدارية عن طريق التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا بالإضافة إلى الأعمال الورقية.

تحسين رؤية العملاء

يأتي استخدام برامج التفاعل مع العملاء مع عدد من الفوائد، أحدها هو تحسين رؤى العملاء. تتمتع الشركات التي تقدم العلاج الطبيعي بفرصة جمع رؤى مفيدة حول متطلبات عملائها وتفضيلاتهم وتصرفاتهم من خلال استخدام هذه التكنولوجيا. على سبيل المثال، يمكن استخدام البرامج المصممة لإشراك العملاء لمراقبة التركيبة السكانية للعميل ونتائج العلاج وتاريخ المواعيد.

يمكن استخدام هذه المعلومات لتكييف الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل أفضل لتناسب متطلبات عملائها، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

تحسين تجربة العملاء

يعد استخدام البرامج لإشراك العملاء بمثابة تحسين في جودة التجربة المقدمة للعملاء. يمكن للشركات التي تقدم العلاج الطبيعي التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها باستخدام هذه التكنولوجيا. يمكنهم أيضًا تزويد عملائهم بالمعرفة والمساعدة التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات مدروسة بشأن الرعاية الصحية الخاصة بهم.

على سبيل المثال، يمكن استخدام البرامج المصممة لإشراك العملاء لإرسال تذكيرات بالمواعيد، وإتاحة المواد التعليمية، وتقديم إجابات للمشكلات الشائعة. قد يساعد هذا في تقليل استياء العملاء وفي الوقت نفسه زيادة سعادة العملاء، مما قد يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء بالإضافة إلى تقييمات أكثر إيجابية.

إزدياد الدخل

يعد ارتفاع الإيرادات ميزة أخرى لاستخدام البرامج لتحسين تفاعل العملاء. يمكن للشركات التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي تحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء وجلب عملاء جدد من خلال التماس الشهادات الإيجابية والتوصيات الشفهية، وكذلك من خلال تحسين جودة تجربة العملاء، وتحسين عملياتهم، والحصول على رؤى أعمق للمستهلك. .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة متوسط ​​قيمة كل عميل باستخدام برنامج مشاركة العملاء لزيادة مبيعات الخدمات الإضافية وبيعها للعملاء الحاليين. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الدخل بالإضافة إلى استراتيجية الشركة الأكثر استدامة.

البيع والبيع المتبادل

يمكن استخدام برنامج مشاركة العملاء للعثور على إمكانيات بيع المزيد من الخدمات أو بيعها بشكل إضافي للعملاء الحاليين. ويشار إلى هذه الفرص باسم “البيع المتزايد” والبيع المتبادل، على التوالي. على سبيل المثال، يستطيع البرنامج تقديم توصيات للخدمات المرتبطة التي قد يجدها المستهلك مفيدة إذا كان قد أنهى للتو فترة العلاج الطبيعي لمرض معين. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رفع متوسط ​​قيمة كل عميل، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الإيرادات.

خدمة العملاء الآلية

غالبًا ما تتمتع مراكز الاتصال ومراكز الاتصال بمعدلات إشغال عالية في معظم الأيام. من ناحية أخرى، إذا تجاوز العدد عتبة معينة، فمن المرجح أن يشعر الوكلاء بمشاعر الإرهاق ونقص الحافز. من خلال تسهيل المناقشات المباشرة بمساعدة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوجيه القائم على المهارات، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الآلية المجدولة مسبقًا، يساهم برنامج مشاركة العملاء في تخفيف عبء العمل الواقع على ممثلي مركز الاتصال.

البقاء على اطلاع

كان لتوسع الإلكترونيات الاستهلاكية في جميع القطاعات تأثير كبير وغير التوقعات التي يحملها الأشخاص المعاصرون معهم إلى عيادة الطبيب أو المرافق الطبية الأخرى. إن مرضى ممارسات العلاج الطبيعي الذين يشعرون بالارتياح تجاه الوضع الراهن سوف يصبحون سريعًا غير راضين عن الرعاية التي يتلقونها من هذه العيادات. وهذه هي نفس المشكلة التي قد تنشأ إذا أهمل البنك إعطاء عملائه خيارات مصرفية محدثة من خلال الأجهزة المحمولة.

الممارسات التي يكرهون اعتمادها تكنولوجيا جديدة قد تجعل عمل موظفيها أسهل على المدى القصير؛ ومع ذلك، فإن الفشل في مواكبة التقدم التكنولوجي قد يكون المسمار الأخير في نعش أعمال العلاج الطبيعي الخاصة بك حيث يهاجر المرضى إلى ممارسات أخرى توفر أدوات أكثر حداثة.

لتلخيص ذلك، يوفر برنامج إشراك العملاء العديد من الفرص للنمو والتحسين في ممارسات العلاج الطبيعي. قد تحقق الشركات نجاحًا على المدى الطويل وتقدم رعاية عالية الجودة لمرضاها إذا ركزت على تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة، والحصول على رؤى أكبر للعملاء، وزيادة الإيرادات. إذا كنت تدير شركة في مجال العلاج الطبيعي، فيجب عليك التفكير بجدية في الاستثمار في برامج مشاركة العملاء لتحسين جودة تفاعلاتك مع العملاء والحفاظ على تقدمك في المنافسة.

التعليمات

لماذا تعتبر مشاركة العملاء مهمة؟

يشير مصطلح “مشاركة العملاء” إلى التفاعلات التي تحدث بين الشركة وعملائها. في بيئة الأعمال شديدة التنافسية اليوم، تعد مشاركة العملاء ضرورية جدًا لبناء اتصالات قوية مع العملاء وضمان استمرار النجاح على المدى الطويل. تؤدي التفاعلات مع العملاء إلى رؤية المشترين لعلامتك التجارية على أنها ذات قيمة أكبر، وهذا بدوره يوفر لك رؤى إضافية للمستهلك. يمكن استخدام هذه المعلومات الواردة من العملاء لتوجيه خيارات التسويق مثل إعادة الاستهداف وإنشاء المحتوى، بالإضافة إلى إجراءات المبيعات مثل استراتيجيات الرسائل والتواصل.

ما هو برنامج إشراك العملاء؟

يشير مصطلح “برنامج مشاركة العملاء” إلى فئة من التقنيات التي تساعد المؤسسات في إدارة اتصالاتها مع عملائها بنجاح أكبر. في معظم الحالات، يتضمن أدوات مثل المراسلة وروبوتات الدردشة وإدارة التعليقات وأدوات التحليلات. يمكن للشركات التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي تحسين تجارب عملائها، وتبسيط عملياتها، واكتساب رؤى حيوية حول متطلبات عملائها وتفضيلاتهم باستخدام البرامج التي تسهل مشاركة العملاء.

كيف يمكن لبرنامج إشراك العملاء تحسين تجربة العملاء؟

يتم وضع تجربة العميل في قلب رحلة العميل من خلال برنامج يركز على التفاعل مع العميل، وهو أمر جيد في النهاية ليس فقط للمستهلكين ولكن أيضًا للشركات. يتمتع العملاء بوقت أسهل بكثير في التعامل مع أعمال العلاج الطبيعي عند استخدام البرامج المصممة للمشاركة. وينتج البرنامج انطباعًا سحريًا تقريبًا بأن العملاء يتلقون الدعم والاهتمام الذي يحتاجونه دون الحاجة إلى طلب ذلك.

وتقوم بذلك من خلال تقديم توصيات ذكية ومدروسة، وإجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا لدى العملاء، وحلول سريعة وفردية لمشكلات العملاء عندما يتصل العملاء بالدعم من خلال القناة التي يختارونها.

كيف تختار أفضل منصة لمشاركة العملاء؟

هناك مجموعة واسعة من منصات التفاعل مع العملاء المتاحة؛ يعتمد اختيار الأفضل بالنسبة لك على احتياجاتك الخاصة وطرق الاتصال المفضلة والنتائج المرجوة. تعد جدولة المواعيد والتذكيرات التلقائية وإمكانيات التطبيب عن بعد وإعداد الفواتير وبوابات المرضى مجرد عدد قليل من الميزات التي يجب أن تبحث عنها في النظام الأساسي.

قم بتقييم خصائصك في ضوء متطلباتك الفورية والطويلة الأجل. ويجب أن تكون المنصة أيضًا سهلة الاستخدام لكل من الموظفين والمستهلكين. حاول اختيار خدمة ذات تصميم بسيط، وسهلة التنقل، ولديها وثائق شاملة، ولديها خدمة عملاء مفيدة.