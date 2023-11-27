ستساعدك المقالة التالية: فوائد التسويق المؤثر للمطاعم

تم إنشاء المطاعم ليتشارك الناس الطعام الجيد والصحبة والذكريات. يا لها من طريقة أفضل لتسليط الضوء على هذه الجوانب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أعني أن وسائل التواصل الاجتماعي تم إنشاؤها عمليًا لتسويق المطاعم. نصف Instagram يقوم الأشخاص بالتقاط صور لطعامهم ومشاركتها مع أصدقائهم، فلماذا لا تستفيد من ذلك في مطعمك؟

يحتاج لمزيد من الإقناع؟ فيما يلي 3 فوائد للتسويق المؤثر للمطاعم.

1. التدقيق الاجتماعي

هل تعلم أن العديد من الأشخاص يتحققون من عدد الأشخاص الذين ينشرون عن مطعمك على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يقرروا الذهاب إلى هناك. على وجه التحديد، يريد جيل الشباب أن يرى ما يقوله الآخرون على إنستغرام وكيف تبدو أطباقك حقًا. إذا لم يكن لديك أي شخص ينشر عن مطعمك عندما يبحث عنه الأشخاص، فسوف يختارون المطعم الذي ينشر بدلاً من مطعمك.

2. المحتوى الذي ينشئه المستخدم

بين التطورات التي طرأت على iPhone ومعدات التصوير الفوتوغرافي ذات الأسعار المعقولة، يبدو أن الجميع مصور فوتوغرافي شبه محترف. الآن لا تفهموني خطأ، أعتقد أن المصورين الحقيقيين هم فنانون موهوبون وستكون هناك حاجة إليهم دائمًا، ولكن عندما تكون علامة تجارية تحاول نشر محتوى يوميًا على Instagram الخاص بك، فمن السهل نفاد الصور الاحترافية، ولا تستطيع معظم المطاعم والشركات توفير مصور ضمن طاقم العمل لالتقاط الصور كل يوم. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه المحتوى الذي ينشئه المؤثرون ذا قيمة كبيرة. بعد الحصول على إذن المؤثر، يمكنك إعادة نشر المحتوى الذي قاموا بإنشائه، مما يمنحك المزيد من المحتوى لصفحتك. الصورة أعلاه تم إلتقاطها من قبل أحد الأشخاص المؤثرون على الحالة(مدونة Life By Two) للحملة التي قمنا بتنفيذها لصالح مطعم Tapa Toro.

3. التعرض عبر الإنترنت

أخيرًا، وربما الأكثر وضوحًا، التسويق المؤثر يمنح مطعمك فرصة الظهور. الآن هناك شيء واحد أعتقد أنه من المهم ملاحظته وهو أنك لا تحتاج دائمًا إلى التواصل مع المؤثرين الذين لديهم 100 ألف متابع. يدرك العديد من المسوقين الأذكياء أنه من خلال الشراكة مع أصحاب النفوذ الأصغر (يُطلق عليهم أيضًا المؤثرون الصغار)، فإنهم في الواقع يحصلون على عرض أفضل لعلامتهم التجارية.

قم بزيارة مدونتنا حول ما هو المؤثر الصغير لمعرفة المزيد حول ما يجب البحث عنه ولماذا هم أكثر فعالية من المؤثرين الكبار. إذا وجدت وسائل التواصل الاجتماعي مربكة أو شاقة، فقط تذكر أنه في نهاية المطاف، هذا مجرد تسويق شفهي. إذا كانت لديك أي أسئلة، أو كنت تبحث عن مساعدة للحصول على أشخاص مؤثرين ينشرون عن مطعمك، فتأكد من القيام بذلك اتصل بـ Statusphere.