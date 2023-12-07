ستساعدك المقالة التالية: فوائد قروض التقسيط لأصحاب الأعمال الصغيرة في عام 2023

يعد تقديم التمويل بالتقسيط طريقة رائعة لتنمية أعمالك. عندما يعرف المتسوقون أنك تقدم هذا النوع من التمويل، فمن المرجح أن يتسوقوا مع شركتك أكثر من المنافس الذي لا يفعل ذلك.

يمكن أن تأتي خيارات قروض الأعمال الصغيرة في شكل قروض بالتقسيط أو قروض دوارة.

معدل إهتمام قليل

يمكن أن تأتي قروض الأعمال الصغيرة من مصادر مختلفة، حيث تقدم البنوك التقليدية والاتحادات الائتمانية خيارات قروض بالتقسيط طويلة الأجل. يقدم المقرضون عبر الإنترنت مثل LendingClub أيضًا قروضًا طويلة الأجل بأسعار وشروط تنافسية. على سبيل المثال، قروض التقسيط MaxLend وعادة ما تكون أسعار الفائدة أقل من خطوط الائتمان المتجددة. وهذا يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة ديونها وسداد التزاماتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفائدة المدفوعة على قروض التقسيط تكون معفاة من الضرائب، في حين أن الفائدة على خطوط الائتمان المتجددة قد لا تكون كذلك.

المرونة

تسمح القروض بالتقسيط طويلة الأجل أصحاب الأعمال الصغيرة لتسديد دفعات شهرية منتظمة ويمكن التنبؤ بها. وهذا يساعدهم على وضع ميزانية أفضل لتدفقاتهم النقدية والتخطيط لنفقات القروض. الأنواع الأخرى من التمويل، مثل القروض المتجددة مثل خط الائتمان أو بطاقة ائتمان الأعمال، لها دفعات شهرية متغيرة تتقلب اعتمادًا على الرصيد الحالي. قد يكون هذا أقل ملاءمة للشركات الصغيرة التي تعاني من العديد من التقلبات في دخلها. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض أشكال تمويل الأعمال ضمانات. إذا لم تتمكن الشركة من سداد ديونها، فإنها تخاطر بخسارة أصولها أو غيرها من العناصر القيمة. ومع ذلك، فإن معظم قروض الأعمال الصغيرة التي يقدمها المقرضون البديلون لا تتطلب هذا الشرط، مما يجعلها خيارًا أكثر مرونة للعديد من الشركات الصغيرة.

راحة

في حين أن القروض المتجددة توفر الراحة في الحصول على الأموال بشكل مستمر (ودفع الفائدة فقط على ما تستخدمه)، فإن القروض المقسطة توفر التمويل بمبلغ مقطوع. وهذا يسهل على الشركات الصغيرة إجراء عمليات شراء كبيرة تتطلب استثمارات مقدمة أو لا يمكن دفع ثمنها من الاحتياطيات النقدية الحالية.

يسمح بعض المقرضين للمقترضين بالتقدم عبر الإنترنت ويفرضون الحد الأدنى من المتطلبات مثل درجة ائتمان معينة أو إثبات إيرادات الأعمال. ومع ذلك، فإن هذه المتطلبات غالبًا ما تكون أكثر تساهلاً مما تقدمه البنوك التقليدية.

المزايا الضريبية

مع ارتفاع أسعار الفائدة، يقوم بعض المقرضين بتشديد الموافقات على قروض الأعمال الصغيرة وفرض شروط أكثر صرامة. قام بعض المقرضين البديلين بتخفيض متطلبات التوثيق لقروض السوق وأنواع أخرى من تمويل الأعمال، مثل عوملة الفاتورة حتى تتمكن الشركات من التأهل ببيانات مالية أقل. غالبًا ما يتم تأمين القروض لأجل بضمانات مثل المعدات باهظة الثمن أو المركبات التجارية، والتي يمكن للمقرض الاستيلاء عليها إذا فشلت في سداد ديونك. من ناحية أخرى، بعض القروض المتجددة لا تتطلب هذا النوع من الضمان وتسمح لك بالمطالبة بجزء من الفائدة التي تدفعها كخصم ضريبي.

المرونة

يقدم العديد من المقرضين منتجات قروض متنوعة، مما يسمح لهم بالعمل مع أصحاب الأعمال الصغيرة للعثور على التمويل الذي يلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. يتضمن ذلك العديد من برامج التقسيط المرنة وقصيرة الأجل مثل قرض MaxLend. يمكن أن تساعد هذه الأموال في شراء مخزون تجاري جديد، أو الاستثمار في مشروع تجديد مطعم، أو تعويض الانخفاضات الموسمية في التدفق النقدي. ونظرًا لأن مبلغ الأموال المقترضة يظل ثابتًا نسبيًا طوال مدة القرض، فإن الدفعات الشهرية يمكن التنبؤ بها ويسهل وضعها في الميزانية.