ستساعدك المقالة التالية: فوائد مذهلة لبيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت في عام 2023

يجب أن يكون الفن متاحًا للجميع. هذا هو جمال التجارة الإلكترونية. يمكن لأي شخص العثور على العمل الفني الذي يحبه بالسعر الذي يرغب في دفعه. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تصل مبيعات الأعمال الفنية عبر الإنترنت إلى 9.32 مليار دولار. لذا، إذا كنت فنانًا تبحث عن جمهورك، فإن التواجد عبر الإنترنت هو الطريقة الأكثر فعالية وربحية.

هناك عدة طرق لبيع اللوحات عبر الإنترنت. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء موقع ويب شخصي أو الشراكة مع واحد أو اثنين من أفضل المعارض. في هذه المقالة، ستتعرف على الفوائد الرئيسية لبيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت وكيف يمكنك القيام بذلك بشكل أفضل هذا العام.

إذن ما هي الفوائد

يمكن لأي شخص يتعلق بالفن بأي شكل من الأشكال أن يخبرك بالعديد من إيجابيات بيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت، بدءًا من الوصول إلى جمهور أكبر إلى دخل أعلى. ستجد أدناه سبب قيام العديد من الفنانين ببيع أعمالهم عبر الإنترنت. وقد ترغب في الانضمام إلى صفوفهم قريبًا.

1. مواكبة الاتجاهات الجديدة في صناعة الفن

إذا تمكنت من التكيف مع التيارات، فسترتفع فرص الطلب عليك بشكل كبير. تتغير صناعة الفن، وبدأ المزيد والمزيد من الفنانين في بيع أعمالهم عبر الإنترنت بدلاً من صالات العرض. تتزايد مبيعات اللوحات عبر الإنترنت بين المبدعين المستقلين. بعض الإيجابيات الرئيسية لالتقاط الموجة الجديدة هي:

✔️ التواصل مع المشترين حول العالم

✔️ زيادة التعرض من خلال العديد من المنصات الشعبية

✔️ أرباح عالية بسبب:

ليس عليك دفع عمولة لمعرض فني أو مستشار فني.

ليس عليك أن تدفع مقابل الإعلانات، حيث يمكنك الترويج للوحاتك مجانًا لعشاق الفن في جميع أنحاء العالم من خلال مواقع الويب والشبكات الاجتماعية والمدونات الخاصة بك.

2. الوصول إلى جمهور أوسع

عند بيع أعمالهم عبر الإنترنت، يمكن للفنانين المستقلين الحصول على توزيع واسع والوصول إلى جمهور كبير دون الحاجة إلى ميزانية للإعلان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجاوز العملاء المحليين فقط. من خلال نشر منشور حول لوحة معروضة للبيع عبر الإنترنت، لديك الفرصة لجذب انتباه الملايين من الأشخاص حول العالم، وليس بضع مئات فقط. هناك العديد من الطرق للقيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة. كما سيتم مناقشتها بشكل أكبر في هذه المقالة.

3. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت بسعر مناسب

لماذا لا تستفيد من العصر الرقمي وتجعل موقع الويب الخاص بك بسعر عادل لجذب جمهور أكبر وكسب المزيد من المال. تتيح المعارض عبر الإنترنت للفنانين المستقلين كل الفرص للقيام بذلك. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لا يتطلب أي معرفة ومهارات خاصة. بالإضافة إلى ذلك، لا يستغرق الأمر الكثير من الوقت.

يمكنك الحصول على موقع ويب جيد على منصات مثل WordPress مع BlueHost وSquarespace وShopify وWix في دقائق معدودة فقط. يتيح لك موقع الويب بدوره عرض عملك على العالم. يمكن للمستخدمين معرفة المزيد عن شخصيتك والاطلاع على أحدث إعلاناتك وبياناتك الصحفية. يمكنك أيضًا جذب حركة المرور إلى الأحداث المحلية بهذه الطريقة.

4. استخدام منصات التجارة الإلكترونية للفنانين لصالحك

بالإضافة إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت، يمكنك أيضًا الاستفادة بشكل كبير من العديد من المنصات لبيع اللوحات عبر الإنترنت. وأشهرها Etsy، وFine Art America، وSaatchi، وArtFire. لذلك، حتى بدون وجود موقع ويب، يمكنك بدء عملك التجاري عبر الإنترنت من خلال التجارة الإلكترونية.

5. إمكانية إنشاء متجرك الإلكتروني

اليوم، يمكن لأي شخص تقريبًا إنشاء متجر على الإنترنت. والفنانين ليسوا استثناء. وهذه إحدى فوائد عصر الابتكار وبيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت. إذًا كيف يمكنك الترويج لمتجرك عبر الإنترنت؟ بمساعدة الشبكات الاجتماعية، والتي، إذا تم الترويج لها بشكل مناسب، تضمن جمهورًا أكبر.

إنشاء Facebook, Instagram، و Twitter صفحة لمتجرك ونشر تحديثات منتظمة. لا تنس الروابط الخلفية عالية الجودة، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال نشر روابط لمتجرك على مواقع الويب الأخرى ومنصات التواصل الاجتماعي.

كيفية بيع الفن على الانترنت

سنتحدث هنا عن طرق محددة للترويج لعملك عبر الإنترنت وكيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منه.

1. ابحث عن مكانك المناسب

يتعلم الفنانون ويتطورون باستمرار، ولكن من الأفضل أن تبدأ مسيرتك المهنية عبر الإنترنت بلوحات ذات أسلوب مميز. إذا كنت تبيع لوحاتك، قم بتجميع مجموعة من الأعمال التي تفتخر بها. لا تبدو بعض الصور مكتملة أبدًا، لكن تذكر أنه يتعين عليك إقناع الآخرين بالتخلي عن أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، أنت مسؤول عن تسويق أعمالك الفنية، لذا كن مستعدًا لبيعها بثقة.

استخدام تقنية معينة في الرسم مثل الجواش أو الأكريليك.

العمل في أنماط، مثل الصورة الواقعية، أو في موضوع، مثل الخيال.

2. اختر منتجاتك

يتمتع بيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت بميزة واحدة مهمة: لديك جمهور واسع للإبداع في سلعك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة إنتاج الرسوم التوضيحية على أي شيء بدءًا من الأوشحة وأغلفة المواد الغذائية وحتى المحايات. من الطرق الممتازة للفنانين لزيادة مبيعاتهم عبر الإنترنت إلى أقصى حد هي تقديم أعمال فنية على سلع مختلفة. يمكن أن تتحول إلى قطعة واحدة، وربما لوحة تعكس أسلوبك تمامًا.

يعد توزيع المطبوعات خطوة أولى سهلة نسبيًا للاستفادة من النسخ الأصلية ثنائية الأبعاد. اختر نوع الطباعة ونوعية الورق وقم ببيعها مؤطرة أو غير مؤطرة. اعمل مع مطبعة إذا كانت أكثر اقتصادا. بامكانك ايضا:

اصنع سلعًا — على سبيل المثال، القرطاسية أو الأدوات المنزلية أو الشارات.

إعادة الطباعة على القماش.

اعمل مع بائعين آخرين عبر الإنترنت لترخيص أعمالك الفنية.

3. ضع حدودك

الأمر يتعلق بالسعر بقدر ما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف. من المؤكد أن إعادة إنتاج الفن المطبوع يمكن أن يمنح الفنانين دخلاً ثابتًا ولطيفًا. لكن فكر في تقديم إصدارات محدودة بدلاً من ذلك. إن الطباعة المحدودة تضيف حتمًا إحساسًا بالندرة إلى فنك. ولكن، حتى لو كنت تبيع عبر الإنترنت، فإنك تبيع لعشاق الفن الذين يبحثون عن شيء فريد.

العيب الرئيسي لعمليات الطباعة المحدودة هو أن الكثيرين يكرهون الموزع. يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتجنب ظهور عملك على موقع eBay، ولكن يمكنك أيضًا أن تقرر أن الطباعة غير المحدودة هي الأفضل للوحاتك. بخلاف ذلك، يمكنك أن تكون ديناميكيًا وتقوم بالقليل من الاثنين معًا.

عندما يتعلق الأمر بتقييم لوحاتك، قم بإجراء القليل من البحث. إذا كان بيع اللوحات عبر الإنترنت أمراً جديداً عليك، فتأكد من أن سعرك داخل السوق:

النظر في مستوى خبرتك. يجب أن تعكس الأسعار ذلك.

لا تنس الوقت الذي تقضيه في إنشاء اللوحة. العائد على الاستثمار ضروري.

انظر إلى المبلغ الذي يبيع به الفنانون المشابهون أعمالهم.

4. ابحث عن نمط الصورة الخاص بك

ربما يكون هذا هو الجانب الأكثر أهمية في بيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت. إذا قمت بتصوير منتجك بشكل غير صحيح، فإن كل ما تبذلونه من جهد سوف يذهب هباءً. ابحث عن مصور محترف إذا لم تكن جيدًا في استخدام الكاميرا. والأفضل من ذلك، العثور على شخص يعرف كيفية بيع الصور عبر الإنترنت أو خبير في التصوير الفوتوغرافي التفصيلي. يجب أن يتم عرض أي منتج عبر الإنترنت بأفضل وأدق إضاءة ممكنة. لذا أظهر عملك في أفضل حالاته:

ابدأ بصورة أمامية للقطعة بأكملها. ثم انتقل إلى لقطات التفاصيل.

إظهار العمل في السياق. يحتاج الناس إلى تبرير مشترياتهم، لذا أظهر كيف يمكن للفن الخاص بك أن يضفي الحياة على جدار أو رف أو غرفة بأكملها.

أظهرها عن قرب. إظهار نسيج اللوحة الخاصة بك.

5. حماية عملك

تعتبر السرقة الأدبية حقيقة مؤسفة ولا مفر منها تقريبًا عند مشاركة اللوحات أو بيعها عبر الإنترنت. ولكن يمكنك القيام ببعض الأشياء لحماية عملك الفني من انتهاك حقوق الطبع والنشر. الأمور الواضحة هي التقليل من جودة عملك. يمكنك القيام بذلك عن طريق وضع علامة مائية أو تحميل صور منخفضة الدقة. ومع ذلك، بعد كل هذا العمل الشاق، ستبيع نفسك على المكشوف، وكل هذا قد لا يكون فعالاً.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون النهج المباشر والمشتركون المخلصون أقوى حلفاءك. يمكنك أيضًا إقناع تجار التجزئة الكبار الذين يقومون بنسخك بإزالة هذه المنتجات من البيع:

تواصل مع المقلد مباشرة. حافظ على هدوئك وشارك الدليل على أن العمل ملكك.

الامتناع عن الدعاية أولا. التقاضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس مناسبًا للجميع.

تحقق لمعرفة ما إذا كان بإمكانك رفع دعوى قضائية بموجب قانون حقوق النشر الرقمية للألفية.

التعليمات

هل يجذب سوق الفن اليوم جامعي الأثرياء؟

بلا شك نعم. وفق دراسة أجراها آرت بازل ويو بي إس، 53% من الأثرياء

يخطط هواة الجمع لشراء الأعمال الفنية في عام 2022.

ما هي المنصات النشطة التي تتعاون بشكل مباشر مع الفنانين؟

هناك العديد من المنصات اليوم: Saatchi Art وArtmajeur.

هل من المربح بيع أعمالك الفنية رقمياً، وكيف يمكنك فعل ذلك؟

إنه أمر مربح، ويمكنك القيام بذلك باستخدام NFT، وهو رمز فريد يستخدم لشراء حقوق الكائنات الرقمية. الطلب عليها من المستثمرين آخذ في الازدياد. على سبيل المثال، وفقا لاستطلاع أجراه مؤلفو الدراسة، اشترى 74% من مستثمري الأعمال الفنية NFTs في عام 2021. ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد أكثر هذا العام.

لماذا يتم إغلاق المعارض المادية بشكل جماعي الآن؟

إن القرن الجديد يملي قواعد جديدة. بدأ المبدعون والمعارض في استخدام أشكال جديدة من الوسائط للتواصل مع محبي الفن، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وملفات الفيديو والمدونات. وهكذا، أصبحت المعارض المادية شيئا من الماضي شيئا فشيئا. وهي مغلقة لعدة أسباب: ارتفاع أسعار الإيجارات، والعدد المتزايد من الفنانين الذين يبيعون أعمالهم عبر الإنترنت، وشعبية المعارض المنبثقة، حيث يجتمع الفنانون وأمناء المعارض والمشاهدون معًا في حدث لمشاركة الأعمال والأفكار الجديدة. والتقنيات.

خاتمة

يعد بيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت في عام 2022 أفضل طريقة لاكتساب شعبية في الأوساط الثقافية، وجذب انتباه الكثير من الأشخاص، وبالطبع تحقيق دخل مرتفع. ومع ذلك، إذا كنت تريد النجاح، فكر خارج الصندوق. في الوقت الحاضر، لا يكفي أن تكون مجرد متخصص جيد وأستاذ في مهنتك. يجب أن تكون رجل أعمال ماهرًا ويعرف كيفية بيع عملك. يعد بيع الأعمال الفنية عبر الإنترنت عملاً تجاريًا، ويجب عليك استخدام كل قناة اتصال ممكنة لازدهار هذا العمل. وكل البطاقات بين يديك.

مؤلف:

تمت كتابة مشاركة الضيف هذه بواسطة نانسي هوارد. نانسي صحافية وكاتبة من لندن، متخصصة في الفن والأدب والأعمال. وهي تعمل مع أفضل مقال الخدمات، واحدة من المفضلة لها ثق بورقتي شركة الكتابة. تستمتع نانسي بزيارة المعارض الفنية وقراءة الكتب ومقابلة الأصدقاء في أوقات فراغها.