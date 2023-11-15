ستساعدك المقالة التالية: فوائد نموذج خطة تسويق المحتوى كجزء من الإستراتيجية الرقمية

مرحبا بكم في العصر الرقمي! سواء كان لشركتك عنوان فعلي أم لا، فإن التواجد الرقمي أمر لا بد منه. ستقطع نظرتك عبر الإنترنت شوطًا طويلاً في تشكيل علامتك التجارية وعملك في أذهان عملائك.

ولكن مع تحول العديد من الشركات إلى الإنترنت، أصبحت المنافسة الآن أقوى وأكثر فوضوية من أي وقت مضى. من الصعب الاستمرار في الفضاء الرقمي، ولكن باستخدام التقنيات والتكتيكات المناسبة، يمكنك حجز مكان.

أحد أبرز أجزاء الإستراتيجية الرقمية هو تسويق المحتوى. يساعدك تسويق المحتوى على خلق تفاعل مع المستهلكين، وتوليد حركة المرور، وتسويق علامتك التجارية وزيادة المبيعات. لذا، فإن وجود نموذج لخطة تسويق المحتوى سيساعدك في إنشاء استراتيجيات أفضل لزيادة أدائك العام.

ولكن ما مدى ربحية استراتيجية محتوى العينة؟ في هذه المقالة، ستتعرف على الفوائد المتنوعة لنموذج استراتيجية تسويق المحتوى وكيفية تنفيذها.

ما هو تسويق المحتوى؟

هناك العديد من استراتيجيات التسويق التي تم تنفيذها على مر السنين، لكن تسويق المحتوى الشفهي أو المكتوب ظل جزءًا كبيرًا منها. ومع ذلك، مع ظهور التكنولوجيا، أصبح تسويق المحتوى الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن التسويق الاستراتيجي لمحتوى شركتك القيم والملائم بهدف جذب الجمهور والمستهلكين والاحتفاظ بهم، وتحقيق الأرباح في نهاية المطاف، هو تسويق محتوى بسيط.

في تسويق المحتوى، أصبح المستهلكون هم الأكثر أهمية. تخبرهم بالمعلومات، وتعطيهم تفاصيل قيمة، وتعالج مشكلاتهم. ونتيجة لذلك، تحول التركيز على علامتك التجارية ومنتجك ببطء إلى مدى فائدة علامتك التجارية ومنتجك للمستهلكين. لقد أصبح هذا التحول الاستراتيجي في تسويق علامتك التجارية ممكنًا في المقام الأول من خلال تسويق المحتوى الذي يوضح هذه النقطة.

لماذا يعد تسويق المحتوى جزءًا من الإستراتيجية الرقمية؟

في الفضاء الرقمي، مدى وصول علامتك التجارية إلى المستهلكين وكيفية إنشاء هوية ووعي بوجودها هو ما يحدد النتائج النهائية. إن إظهار علامتك التجارية للعالم وكسب ثقتهم أمر ممكن في المقام الأول فقط من خلال تسويق المحتوى. لذا، يعد تسويق المحتوى جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الرقمية.

مع الوباء والإغلاق الذي أعقب ذلك، انتقلت معظم الشركات إلى الإنترنت. في مثل هذه الحالة، كان تسويق المحتوى للاستراتيجية الرقمية أحد عمليات إعادة التركيز الرئيسية للعديد من الشركات. ونتيجة لذلك، بدأت العلامات التجارية في استثمار المزيد من الوقت والمال في تسويق المحتوى. تعال نفكر بها – يقال إن تسويق المحتوى أقل تكلفة بنسبة 62٪ مقارنة بقنوات التسويق التقليدية، مما يؤدي بدوره إلى جذب عملاء محتملين أفضل بثلاث مرات. لذلك، يمكن للعلامات التجارية تحقيق عائد استثمار أفضل بميزانية أقل.

لذلك، أصبح مفهوم التسويق بالمحتوى في الإستراتيجية الرقمية لتعزيز الحضور التجاري والمبيعات أمرًا لا مفر منه. حتى كمستهلكين، بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي وحتى التسوق عبر الإنترنت والمدونات، فقد تطورنا لاستهلاك المزيد من المحتوى الذي يقودنا بشكل أو بآخر إلى زيارة مواقع الويب الخاصة بالعلامات التجارية المختلفة أو قراءة مدوناتها. لذلك، أصبح المحتوى الفريد والملفت للنظر والذي يلعب أيضًا بشكل جيد مع تحسين محركات البحث (SEO) هو المحتوى التسويقي الذي يجب أن تتضمنه الإستراتيجية الرقمية لكل شركة.

يمكنك تعزيز تسويق المحتوى باستخدام تقنيات التسويق الرقمي والتطورات، بما في ذلك التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث (SEO)، والتسويق المؤثر.

فيما يلي بعض الفوائد المهمة لتسويق المحتوى.

فوائد نموذج خطة تسويق المحتوى كجزء من الإستراتيجية الرقمية

هناك فوائد لا حصر لها لخطط تسويق المحتوى في العالم الرقمي. إذا كنت على دراية بالتسويق بالمحتوى، فستعرف أنه يساعد في خلق الوعي بالعلامة التجارية وتحديد هويتها.

لكن التسويق بالمحتوى يفعل أكثر من ذلك فقط. فهو يساعد في إقامة علاقة مع العملاء، ويمنحك ميزة تنافسية في التواصل مع جمهورك، ويعزز مبيعاتك وأرباحك. تشمل بعض فوائده الرئيسية ما يلي:

تسويق المحتوى = التحويلات

فقط بعض الذين يدخلون إلى صفحتك على الويب أو صفحة التواصل الاجتماعي هم من سيقومون بالشراء. وبدلاً من ذلك، فهم موجودون هناك للتعرف على علامتك التجارية وصفحتك واستهلاك المحتوى. لذلك، فإن الجانب الحاسم هو وضع المحتوى بطريقة تؤدي إلى المحادثات والتحويلات. هناك الكثير من الخيارات المتاحة في السوق اليوم، والمحتوى الخاص بك واستراتيجية تسويق المحتوى هي التي ستساعدك على التميز.

في عالم اليوم، يبحث المستهلكون عن حلول لمشاكلهم، ويفهمون مشاكلهم بشكل أفضل، ويفحصون المنتجات التي تعالجها، ويراجعون كل شيء قبل اتخاذ القرار النهائي. لذلك، فإن تسويق المحتوى الخاص بك يأخذهم عبر كل هذه العمليات، وتصبح التحويلات ممكنة من خلال المحتوى الفعال الموجود. لذا، خطط لتسويق المحتوى الخاص بك باستخدام إستراتيجية تركز على التحويل. يمكن أن يكون ذلك منشورات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو منشورات مدونة مفصلة، ​​أو رسوم بيانية جذابة وتثقيفية لاقتباس الدراسات، أو تقديم مقاطع فيديو توضيحية وتقديم خصومات عليها، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني مستهدفة، أو تقديم عروض توضيحية مجانية.

يزيد تسويق المحتوى من التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي أفضل مكان لازدهار أي علامة تجارية اليوم. يمكنك استخدام خطط تسويق المحتوى الخاصة بك لزيادة تواجدك على منصات SM المختلفة. في الواقع، يتم اليوم معظم تسويق المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا أراد المستهلك أن يعرف عن علامة تجارية أو منتج ما، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أكثر الأماكن التي يتم فحصها.

الصورة من تصوير dole777 على أونسبلاش

يحاولون معرفة المزيد عن علامتك التجارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانًا حتى قبل زيارة موقع الويب الخاص بك. ومن هنا أيضًا يمكن أن تكون استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك في أفضل حالاتها. يمكنك استخدام الرسوم البيانية والميمات والمشاركات الشائعة ومقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والصور الجذابة عالية الجودة والتكتيكات لجذب المستهلكين إلى مقابض الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. سوف يهتمون ببطء بعلامتك التجارية ويشاركونها مع الآخرين، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات والوعي بعلامتك التجارية.

يساعد تسويق المحتوى على بناء علاقات مع العملاء

بالنسبة لأي علامة تجارية مهما كانت طبيعتها، تعد العلاقات مع العملاء أمرًا محوريًا. يساعد تسويق المحتوى العلامة التجارية على إنشاء علاقة مناسبة مع العملاء يمكن أن تستمر لبعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن التسويق بالمحتوى يجعل العملاء يشعرون بالتقدير من خلال توليد وتوفير معلومات مفيدة وقيمة والاستفادة المحتملة من وقت المستهلكين.

يعمل تسويق المحتوى على إنشاء صورة علامتك التجارية ويضعك في مكان يمكن الاعتماد عليه. يمكنك بناء علاقة أفضل من خلال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني المستهدفة المباشرة، وغيرها من الخيارات، لكسب ولاء عملائك. من خلال استراتيجية تسويق المحتوى المناسبة، يمكنك تقديم تجربة أفضل للعملاء ستثير إعجابهم.

الصورة من تصوير كيلي سيكيما على أونسبلاش

يضمن تسويق المحتوى عائد الاستثمار

في نهاية المطاف، ما يهم أكثر هو عائد استثمارك، ويقدم تسويق المحتوى عائد استثمار مستمرًا. بالمقارنة مع قنوات التسويق التقليدية، فإن عائد الاستثمار على تسويق المحتوى ضخم ويستمر لفترة أطول. يمكن مشاركة الميم أو منشور المحتوى أو الرسم البياني على صفحة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك أو منشور المدونة عدة مرات، أو إعادة النظر فيه بعد أشهر، أو الاتجاه إليه كلما كان ذلك مناسبًا. لذلك، لا يمكنك أبدًا القول بأن المحتوى أصبح قديمًا، خاصة بالنسبة للمشاركات دائمة الخضرة التي تنشئها. توفر خطط تسويق المحتوى مكاسب على المدى الطويل، بعد فترة طويلة من نشر مدونة أو منشور. لذلك، يستمر عائد الاستثمار في الزيادة في كل مرة يجذب فيها الجمهور ويحقق أرباحًا. لذلك، تستمر الإيرادات الناتجة عن المحتوى المنشور في التزايد.

تسويق المحتوى يحافظ على استمرارية علامتك التجارية

ما لم تتمكن معظم تقنيات التسويق من تحقيقه في الماضي هو تحويل حديث واعظ وغني بالمعلومات إلى محادثات. وهذا يعني أن التسويق يظل دائمًا وسيلة ذات اتجاه واحد؛ إذا نقر، فإنه ينقر. ولكن مع تسويق المحتوى في مجال الإستراتيجية الرقمية، يمكنك إنشاء اتصال ثنائي الاتجاه والتفاعل مع العملاء مباشرة. فهو لا يساعدك فقط على فهم وجهة نظر المستهلكين لعلامتك التجارية، بل يمنحك أيضًا نظرة ثاقبة للاتجاهات المتغيرة ورغبات المستهلكين وكيف يمكنك تغيير استراتيجيتك لتلبية احتياجاتهم.

تسويق المحتوى يتحول إلى عملاء محتملين

عندما تبدأ في بناء حركة مرور على موقع الويب وتجذب المزيد من العملاء لزيارة صفحتك، فقد حان الوقت لتحويلهم إلى عملاء يدفعون. وهذا ممكن في أفضل حالاته مع التسويق بالمحتوى. على سبيل المثال، يأتي العميل عبر صفحة علامتك التجارية على الإنترنت. من خلال المحتوى الجذاب الخاص بك، فإنك تقودهم إلى صفحة الويب الخاصة بك ومن ثم شراء منتجك واستخدامه. سيساعدك تحليلك للمحتوى وكيفية تفاعله مع الزوار على اتخاذ إجراءات أفضل وخدمة زوار موقعك بما يحتاجون إليه.

المزايا الأخرى لتسويق المحتوى

تسويق المحتوى متعدد الاستخدامات.

فهو يساعد على تعزيز هوية علامتك التجارية وبناء سمعة ومصداقية معينة بين المستهلكين.

تؤدي زيادة موثوقية العلامة التجارية دائمًا إلى مشاركة أفضل.

يحب Google المحتوى، ويمكن أن تساعدك استراتيجيتك التسويقية في الحصول على تصنيف أعلى والوصول إلى المزيد من الأشخاص.

إنه يؤدي في النهاية إلى المزيد من المبيعات.

إنه يخلق أحد أفضل أنواع الوعي بالعلامة التجارية وهويتها.

يؤدي تسويق المحتوى، بشكل مباشر وغير مباشر، إلى توجيه العملاء إلى صفحات الويب والمنتجات الخاصة بك.

إنه يسهل إدارة المحتوى ونشره وتحليله ووضع إستراتيجيته لتعزيز الخدمة والمبيعات والاحتفاظ بالمستهلكين.

تسويق المحتوى هو التسويق الداخلي

كما ناقشنا سابقًا، غيّر التسويق بالمحتوى قواعد اللعبة في التسويق. لقد قطعنا شوطا طويلا منذ الأيام التي كانت فيها الإعلانات تجذب المستهلكين لشراء المنتجات. وبعبارة أكثر دقة، أصبح التسويق الخارجي قديمًا ويقال إنه تدخلي. بدلاً من ذلك، استخدم تسويق المحتوى مقاييس أساليب التسويق الداخلي التي تركز بشكل أكبر على تحسين سمعة العلامة التجارية وتعزيز العلاقات مع العملاء. لذلك، يركز تسويق المحتوى على تحسين العلاقات مع العملاء، وتوجيههم نحو العلامة التجارية، وتحويلهم تدريجيًا إلى عملاء يدفعون. أنت تحاول جذب المستهلكين وإشراكهم وإسعادهم من خلال استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك، وإثارة اهتمامهم وإنشاء محادثات تحيط باحتياجاتهم وقضاياهم.

تسويق المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO) هما حاجة الساعة

يعد تحسين محرك البحث أفضل طريقة لتحسين حركة المرور على موقع الويب الخاص بك. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ذلك، يساعدك تحسين محركات البحث (SEO) على إنشاء مقالات غنية بالكلمات الرئيسية. يتم أخذ هذه الكلمات الرئيسية من أكبر عدد من الكلمات والمفاهيم التي يبحث عنها المستهلكون في جميع أنحاء العالم. تساعدك أدوات تحسين محركات البحث (SEO) في الحصول على هذه الكلمات الرئيسية لجذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك.

لكن التسويق بالمحتوى ضروري لنجاح محركات البحث. يمكنك الحصول على مكان أعلى في Google وصفحات محركات البحث الأخرى، ولكنك تحتاج إلى المحتوى المناسب للاحتفاظ بالزائرين على الصفحة. كلما تناول المحتوى الخاص بك مشكلاتهم واحتياجاتهم، كلما قضوا وقتًا أطول على موقع الويب الخاص بك، وكلما زاد عدد الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك ووصل إلى تصنيف أفضل.

استخدم Wix لتوليد حركة مرور أفضل للمحتوى الخاص بك وموقع الويب الخاص بك

سواء وافقت أم لا، ليس هناك طريقة أفضل للتفوق في لعبة تسويق المحتوى من معرفة لعبة تحسين محركات البحث (SEO) المناسبة. ولكن دعونا نواجه الحقيقة. عملية تحسين محركات البحث (SEO) معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، وبقدر ما تحاول، هناك احتمالات لعدم الاستفادة من فوائد تحسين محركات البحث (SEO) إلى الحد الأمثل.

ولهذا السبب بالتحديد يجب عليك استخدام Wix. إذن، ما هو Wix، تسأل؟ Wix.io هو نظام ذكاء اصطناعي يعمل على تبسيط عملية تحسين محركات البحث (SEO) لك ولكنه يعمل أيضًا ككاتب محتوى. لذلك بدلاً من البحث في الكثير من بيانات تحسين محركات البحث، يمكنك بسهولة بناء المحتوى الخاص بك على بيانات تحسين محركات البحث التي توفرها الأداة.

المصدر: Wix

إلى جانب المساعدة في تنظيم المقالات الملائمة لمحركات البحث، فإن Wix.io يأخذ هذه العملية خطوة إلى الأمام ويرشدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تصنيفات القطع الخاصة بك والكلمة الرئيسية المستخدمة. باستخدام هذه الأداة، يمكنك زيادة حركة المرور العضوية الخاصة بك.

لذلك، يمكنك إنشاء محتوى غني بالكلمات الرئيسية ويمكن قراءته بشكل أفضل باستخدام Wix. ولكن هناك ما هو أكثر في هذه الأداة مما يمكنك رؤيته. يمكنك أيضًا المضي قدمًا ونشر المزيد دون قضاء معظم وقتك. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك الأداة خيارات لوضع إنشاء محتوى الطيار الآلي. لذا، فإن Wix هي الحزمة الكاملة التي تحتاجها استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك.

تغليف

أصبح تسويق المحتوى، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التسويق الرقمي. المحتوى هو الأداة الأولى التي تجذب المشاهدين وتحولهم إلى عملاء محتملين في العالم الافتراضي. لذلك، بغض النظر عن دافع التسويق الرقمي الخاص بك، سواء كان ذلك الوعي بالعلامة التجارية، أو تحقيق الربح، أو المبيعات المستهدفة، فإن تسويق المحتوى بمحتوى عالي الجودة وسحر الكلمات الرئيسية هو ما تحتاجه علامتك التجارية. لذلك، يعد تسويق المحتوى في مجال الإستراتيجية الرقمية أمرًا لا غنى عنه ويخلق رابطة طويلة الأمد مع عملائك مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتحقيق الإيرادات.