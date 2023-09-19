ستساعدك المقالة التالية: قائمة مراجعة Airbnb النهائية: 14 طريقة للحصول على المزيد من الحجوزات

لقد كنت على جانبي عملة Airbnb كضيف ومضيف. كضيف، أبحث عن صور رائعة والكثير من التقييمات الإيجابية وأوقات استجابة سريعة من المضيفين. كمضيف، أركز على هذه العناصر الثلاثة لجذب المزيد من الضيوف.

لقد بدأت استخدام Airbnb لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، قمت بجمع تجارب متنوعة في الغالب كضيف. لقد شكلت هذه التجارب كيفية إدراج مساحتي الخاصة.

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قائمة مراجعة Airbnb

إدراج غرفة أو مكاني بالكامل إير بي إن بي لقد حققت دخلاً جانبيًا من أي وقت مضى.

في العام الماضي، قمت بإدراج شقتي الاستوديو على Airbnb وتفاجأت بحجزها بنسبة 100 بالمائة تقريبًا من الوقت. لقد كان هذا مصدرًا ممتازًا للدخل السلبي.

كل ما عليك فعله هو أن تضع في اعتبارك بعض الأشياء، واتباع هذه الخطوات للحصول على المزيد من الحجوزات.

إذا كنت تفكر في إدراج غرفة إضافية أو مكانك بالكامل على Airbnb، فإليك القائمة المرجعية النهائية للحصول على المزيد من الحجوزات وزيادة أرباحك.

اتبع قائمة التحقق هذه واحصل على المزيد من الحجوزات.

1. اجعل من السهل على الضيوف الوصول إليك

عند تسجيل وصولك إلى فندق، لا داعي للقلق أبدًا بشأن كيفية دخولك أو مكان ركن السيارة (إذا كان لديك واحدة).

إن معرفة أن المضيف يمكن الوصول إليه بسهولة أعطاني راحة البال، وعندما تكون مسافرًا ومرهقًا، لا يوجد شيء أكثر أهمية.

إن الشيء الذي أقدره كثيرًا فيما يتعلق بحجز مكان للإقامة ليس له علاقة بنوع الشامبو أو ديكور المكان – على الرغم من أن هذه امتيازات رائعة أيضًا.

عندما أفكر مرة أخرى في أفضل تجاربي مع Airbnb، فإن الشيء الأكثر أهمية هو التواصل من المضيف. سواء كان ذلك عبر الدردشة من خلال تطبيق Airbnb أو قراءة دليل تفصيلي أو قواعد المنزل التي قدمها المضيف – فإن وجود مضيفين يتواصلون بشكل جيد هو أمر أساسي.

كمضيف، خذ هذا في الاعتبار عند إدراج مكانك.

هل تستجيب بسرعة لأسئلة أو مخاوف الضيوف؟

هل تم وضع تعليمات تسجيل الوصول والمغادرة بشكل واضح؟

إن التواصل الواضح والسريع مع المضيف جعلها دائمًا تجربة جيدة كلما سافرت.

2. تنظيف وفرك وإزالة الفوضى

أول شيء عليك القيام به هو التنظيف. تأكد من أن مكانك نظيف!

لدى الضيوف توقعات عالية ويريدون نظافة يمكن مقارنتها بفندق خمس نجوم.

نقطة مهمة: يستخدم Decluttr للتخلص من الأقراص المضغوطة وأقراص DVD والإلكترونيات غير المرغوب فيها، اربح المال.

إذا لم يكن مكانك نظيفًا، فسيقوم الضيوف بتحذير الآخرين في تقييماتهم. قد يؤدي الحصول على تقييمات سلبية إلى الإضرار بفرص حصولك على حجز أكثر.

قم بإزالة كل الفوضى من مكانك، وإذا كنت تكره التنظيف، قم بتعيين خادمة. قد تكون تكلفة الخادمة إضافية، ولكن الأمر يستحق ذلك بمجرد حصولك على المزيد من الحجوزات.

3. التقط صورًا واضحة وموجزة

لا تقلل أبدًا من قوة الصور. ربما يكون هذا، إلى جانب التقييمات، هما الطريقتان الأكثر إقناعًا لإقناع الضيوف بحجز مساحتك.

كضيف، واجهت بعض الصور ذات الجودة المنخفضة حقًا. هذه هي القوائم التي سأتخطاها بسرعة. إذا لم أتمكن من رؤية المساحة بوضوح، فسوف أمضي قدمًا.

نوعين من الصور

هناك مضيفون لا يلتقطون صورًا جيدة للمساحة وقد فوجئت بسرور عندما اكتشفت أن المساحة أفضل شخصيًا مما هي عليه في صورهم.

ثم، هناك العكس، حيث يقوم المضيفون بالتلاعب بالصور باستخدام عدسة أو مرشح معين. في بعض الأحيان يستخدم المضيفون عدسة عين السمكة لجعل المساحة تبدو أكبر، في حين أنها ليست بهذا الحجم على الإطلاق. وفي أحيان أخرى، يؤدي استخدام مرشح دقيق على الصورة إلى جعل المساحة تبدو أكثر دراماتيكية مما هي عليه بالفعل.

لقد وجدت أن إبقاء الأمر بسيطًا والتقاط الصور التي تمثل المساحة بدقة هو أفضل طريقة. وبهذه الطريقة، لا يتفاجأ الضيوف عند دخولهم.

فيما يلي قائمة مرجعية لكيفية التقاط صور دقيقة:

1. تأكد من أن الصور واضحة وليست ضبابية.

2. يجب أن تكون المساحة مضاءة بشكل ساطع من الشمس، لذا تأكد من التقاط الصور أثناء النهار. افتح كل windowsوالستائر والستائر لجلب أكبر قدر ممكن من الضوء.

إذا كنت تعيش في منطقة ليست مشمسة، فتأكد من تشغيل جميع الأضواء الداخلية حتى تتمكن من رؤية المساحة بدقة.

3. قم بزيادة كمية الصور التي يسمح لك Airbnb بالتقاطها.

4. أضف التسميات التوضيحية لصورك.

5. لا تستخدم عدسات عين السمكة أو Instagram-مثل المرشحات. حاول إظهار المكان كما يبدو في الحياة الحقيقية.

4. الرد على الاستفسارات خلال 24 ساعة

تمنح Airbnb المضيفين نسبة “لوقت الاستجابة”، لذا حاول الرد بسرعة على أسئلة الضيوف المحتملين. يجب أن تهدف إلى تحقيق وقت استجابة بنسبة 100 بالمائة.

نصيحة: قم بتنزيل تطبيق Airbnb وقم بتشغيل الإشعارات.

من المرجح أن تدور الكثير من الأسئلة حول أوقات الحجز (خاصة إذا لم تقم بتشغيل ميزة “الحجز الفوري”)، لذا تأكد من تحديث تقويم الحجز دائمًا.

5. قم بتشغيل الحجز الفوري

إذا أمكن، استخدم الحجز الفوري حتى تتمكن من تخطي خطوة جعل الضيوف يتصلون بك قبل الحجز. لا يناسب هذا كل مضيف، حيث قد تحتاج إلى وقت إضافي لإعداد مكانك للضيوف.

عندما قمت بإدراج شقتي، قمت بتشغيل هذه الميزة وتلقيت الكثير من الحجوزات في اللحظة الأخيرة، مما أدى بالفعل إلى زيادة المبلغ الذي كنت أكسبه.

6. السعر تنافسي

عندما تقوم بإدراج مساحتك، تسألك Airbnb عما إذا كنت تريد تشغيل التسعير الذكي، مما يساعدك على فهم كيفية إدراج سعر الليلة لمكانك بشكل تنافسي. يتعامل التسعير الذكي مع عدة عوامل، بما في ذلك الموقع وما إذا كان الضيوف يقومون بالحجز خلال أيام الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع. وبطبيعة الحال، تميل أسعار عطلة نهاية الأسبوع إلى الارتفاع قليلاً.

يمكن أن يكون التسعير عملية صعبة، ولكن استخدام التسعير الذكي لصالحك يمكن أن يوفر لك المزيد من الحجوزات، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة مرغوبة للغاية. إذا قمت بتسعير مكانك أقل قليلاً من المضيفين الآخرين في المنطقة، فسوف يجذب المزيد من الاهتمام.

بمجرد إدراج مكانك بنجاح عبر الإنترنت، قم بإعداد منزلك حتى يتمتع ضيفك بأفضل تجربة.

سيساعدك هذا في جعل إقامة ضيفك أكثر متعة حتى تتمكن في النهاية من الحصول على المزيد من التقييمات وحتى تكرار الحجوزات (للمسافرين من رجال الأعمال).

7. اجعل من السهل على الضيوف دخول مساحتك الخاصة

أفضل مضيفي Airbnb يجعلون من السهل حقًا الحصول على المفتاح لدخول المساحة. آخر شيء يريده المسافر المرهق هو إجراء عملية معقدة للعثور على المفتاح أو صندوق الأمانات.

عند ترك المفتاح، اجعلها عملية خدمة ذاتية حيث يمكن للضيوف العثور على المفتاح بسهولة. إذا كنت تخطط لإدراج مكانك على Airbnb بشكل متكرر، ففكر في تبديل القفل إلى قفل يحتوي على لوحة دبوس. أنا أحب تلك!

تجربتي الأسوأ للعثور على المفاتيح في Airbnb

منذ سنوات مضت، مررت بتجربة كابوس عبر Airbnb بعد وصولي إلى المبنى السكني. كان الرجل لطيفًا، لكنه لم يكن مضيفًا على Airbnb ولديه خبرة كبيرة في الاستضافة.

اضطررت إلى إجراء عملية بحث صغيرة للعثور على المفتاح. ولم تكن تعليماته واضحة. لم يكن الأمر مجرد حالة ضياع في “التلصص” فحسب، بل أرسل لي التعليمات عندما كنت أقف خارج المبنى الخاص به. كان هذا بعد أن راسلته عدة مرات في الكابينة بشأن وصولي وأرجو أن تخبرني بكيفية الوصول إلى وحدتك!

استغرق الأمر مني عدة محاولات للدخول إلى المبنى لأن الجرس كان مربوطًا بالهاتف الخلوي للمضيف ولم يرد في المرات الثلاث الأولى. كان من المفيد لو كان موجودًا بالفعل للسماح لي بالدخول، لكن لسوء الحظ لم يكن موجودًا.

وللإشارة فإن المبنى كان عبارة عن مستودع عمره 100 عام تم تحويله إلى مجمع سكني في بروكلين. كان هناك الكثير من القاعات المظلمة والمخيفة دون أي لافتات أو مصاعد.

عندما تم إدخالي أخيرًا إلى المبنى، أرسل رسالة نصية مفادها أن المفتاح كان فوق إطار نافذة محدد بالقرب من غرفة الغسيل. لم يكن لدي أي فكرة عن مكان غرفة الغسيل!

لم يكن الهيكل قديمًا وغريبًا فحسب، بل كان أيضًا windows كانت طويلة جدًا، ولم أتمكن حرفيًا من الوصول إلى القمة للحصول على المفتاح! لم يكن هناك كرسي للوقوف عليه ولا شيء يمكنني استخدامه كموسع للوصول إلى الجزء العلوي من إطار النافذة.

كانت الساعة الثانية صباحًا تقريبًا، وكان ذهني متوترًا، وكنت منهكًا من رحلتي. وقفت هناك للحظة وتساءلت عما إذا كان علي أن أنام في غرفة الغسيل.

بعد ذلك، قررت أن أقف على أمتعتي الصلبة، ولحسن الحظ أن آلهة Airbnb كانت إلى جانبي. وبأعجوبة، تمكنت بالكاد من استعادة المفتاح.

المغزى من هذه القصة هو أن يحصل الضيف على المفتاح!

8. اترك التعليمات لأي شيء وكل شيء

بمجرد دخول الضيف إلى الداخل، تأكد من ترك تعليمات مطبوعة حول كيفية التنقل عبر المساحة. اترك التعليمات المطبوعة حيث يمكن العثور عليها بسهولة، إما على طاولة القهوة أو ملصقة على الثلاجة.

حتى لو كان لديك دليل كامل عن مكانك في قائمة Airbnb الخاصة بك، فمن المحتمل أن الضيوف لن يقرأوه بالكامل.

إلى جانب القائمة النقطية أدناه، تذكر تضمين معلومات حول الأشياء الغريبة المتعلقة بالمساحة الخاصة بك والتي سيكون من المهم نقلها للضيوف. على سبيل المثال، هل يميل قفل الباب الأمامي إلى أن يصبح لزجًا عندما تديره بطريقة معينة؟ هل هناك طريقة خاصة لفتح النافذة؟

تأكد من أن الضيوف يعرفون مسبقًا حتى لا يتركوا يحاولون اكتشاف المشكلة بأنفسهم، أو الأسوأ من ذلك، كسر شيء ما عن طريق الصدفة.

تأكد من وجود ما يلي بوضوح في قائمة المراجعة المطبوعة الخاصة بك:

اسم شبكة WiFi وكلمة المرور

كيفية تشغيل الأضواء والتلفزيون والتدفئة والهواء

أين يتم التخلص من القمامة والمواد القابلة لإعادة التدوير؟

تعليمات الترموستات

تذكير بإطفاء الحرارة قبل مغادرتهم

أين تترك المفتاح بعد أن يتم قفله

9. اكتب دليلاً مرجعيًا سريعًا للحي

قم بتوسيع معرفتك بالحي وجميع المعلومات الداخلية التي يمكنك الحصول عليها.

كضيف، كنت أقدر دائمًا ترك المضيفين دليلًا مختصرًا يدرج أفضل المطاعم ومحلات البقالة والمقاهي والمخابز التي كانت على مسافة قريبة أو على بعد مسافة قصيرة بالسيارة.

بالتأكيد، يمكن للضيوف البحث في Yelp أو Google، ولكن وجود الدليل هناك يوفر عليهم المتاعب.

10. قائمة مراجعة الغرفة

تأكد من وضع ما يلي بسهولة، حتى لا يكون لدى الضيف أي أسئلة.

مناشف جديدة على السرير (2)

بطانيات ووسائد إضافية

الشماعات في الخزانة

مساحة في الخزائن لأشياءهم

11. قائمة مراجعة الحمام

يجب أن أكرر أن الحمامات يجب أن تكون نظيفة للغاية.

للمساعدة في توفير التكاليف، فكر في شراء زجاجات بلاستيكية فارغة قابلة لإعادة التعبئة حتى تتمكن من ملئها بالصابون والشامبو. إذا كان لديك صانع ملصقات، فيمكنك تصنيفها بوضوح حتى يعرف الضيف ما هي.

تأكد من أن لديك ما يلي:

ورق تواليت إضافي يمكن رؤيته بسهولة

بدلًا من شراء قطع الصابون (التي يمكن أن تكون هدرًا إذا كان الضيف سيقيم بضع ليالٍ فقط)، فكر في شراء غسول الجسم بدلاً من ذلك

شامبو

مكيف

معجون الأسنان

مجفف شعر

مرطب جسم

12. قائمة المطبخ

بالنسبة لأولئك منا الذين يحبون الطهي أثناء السفر، ليس هناك ما هو أسوأ من المطبخ الفارغ. واحدة من أفضل مزايا الإقامة في Airbnb هي حقيقة وجود مطبخ عادةً حتى تتمكن من الطهي وتوفير المال عند تناول الطعام بالخارج.

لقد مكثت ذات مرة في Airbnb بدون سكين أو أدوات أو ماكينة صنع القهوة. كان هناك حرفيًا وعاء واحد في الخزانة.

Note: إذا كنت تستخدم Airbnb أيضًا كضيف، فأرسل رسالة إلى المضيف قبل الحجز واكتشف مدى تخزين المطبخ.

إذا كنت تستضيف، تأكد من حصولك على ما يلي حتى لا يحتاج ضيفك إلى الخروج وشرائه، أو ما هو أسوأ من ذلك، اترك لك تقييمًا سلبيًا لأن مطبخك كان خاليًا جدًا.

القدور والمقالي

غلاية

أواني

سكاكين

أطباق، أكواب، أوعية

لوح التقطيع

قائمة مرجعية لمستلزمات المطبخ

اسفنجة لغسل الأطباق

صابون أطباق

مناشف ورقية أو مناشف يد جديدة

أكياس قمامة إضافية

سلال المهملات

13. قائمة مراجعة البهارات/الأطعمة

وعلى أقل تقدير، فإن توفير هذه العناصر يجعل إقامة الضيف أكثر راحة دائمًا.

الشاي

زيت الزيتون

ملح وفلفل

قهوة

تساو

إضافات

زجاجة نبيذ

الشوكولاتة أو الحلويات

14. قائمة مراجعة الأجهزة

تعمل الأجهزة التالية أيضًا على تسهيل السفر على الضيوف:

الميكروويف

محمصة

صانع القهوة

مروحة صغيرة

سخان الفضاء

الحد الأدنى

ضع نفسك دائمًا مكان ضيوفك وتخيل ما تريده في Airbnb لتجعل إقامتك أكثر متعة. احصل على مساحة نظيفة ومرتبة وارفقها بصور رائعة.

الهدف هو الحصول على أكبر عدد ممكن من التقييمات من فئة الخمس نجوم.

بمجرد بقائهم معك، تأكد من أن إقامتهم ستكون سهلة ومريحة. قم بتسجيل الوصول معهم بعد أن تعلم أنهم قاموا بالدخول إلى مساحتك الخاصة.

أرسل لهم رسالة نصية مختصرة تسألهم عما إذا كانوا بخير وما إذا كانوا بحاجة إلى أي شيء.

إنها لمسة لطيفة قد يتذكرها ضيفك عندما يكتب هذا التقييم الرائع والإيجابي لقائمة Airbnb الرائعة الخاصة بك!