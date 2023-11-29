ستساعدك المقالة التالية: قائمة مرجعية للكتابة العظيمة Twitter دعامات [INFOGRAPHIC]

تريد أن تبرز على Twitter؟

هل تريد أن تتعلم كيفية كتابة تغريدة رائعة؟

سهل. لقد ظل الناس يفعلون ذلك منذ أكثر من مائة عام:

العناوين.

لا تنظر أبعد من محرري الصحف ومؤلفي الروايات: لقد أتقنوا فن التشويق – حيث يكتبون نسخة قصيرة ومفصلة مما يترك القراء متعطشين للمزيد.

يتضمن العنوان الجذاب عدة خصائص:

1. قصير

Twitterإن الحد الأقصى لعدد الأحرف المسموح به وهو 140 حرفًا يفرض عليك أن تكون موجزًا، وإذا كنت تريد إعادة تغريدك، فسوف تستخدم عددًا أقل من ذلك، حتى يتمكن الآخرون من إعادة تغريد منشورك.

ستحتاج إلى مساحة لتشملها رت @ اسمك هنا:

2. مفصلة

متوسط ​​مدة التغريدة هو 18 دقيقة.

200 مليون تغريدة ترسل يومياً بمعدل 140 ألف تغريدة في الدقيقة.

هذا كثير من المنافسة، لذا قم بتضمين أكبر عدد ممكن من التفاصيل من خلال الإجابة على من وماذا ومتى وأين ولماذا.

بالتأكيد، يمكنك أن تقول “راجع منشور مدونتي الجديد”، لكن اجعلني أهتم به. ماذا فيها لأجلي؟

“الدليل النهائي لعلامات التصنيف. . . أكثر من 20 صورة وأمثلة و64 تكتيكًا و#مخطط معلوماتي لا يخبرك فقط بما هو موجود في المنشور ولكن أيضًا بما يمكنك تنزيله منه.

3. مقنعة

التغريدات الفعالة هي الإقناع في شكل مضغوط. أنت تثبت مصداقيتك وتقنع الناس بأن المحتوى الخاص بك يستحق القراءة. كيف؟ عرض النتائج.

يخبر جاي بالضبط ما يقدمه منشور ضيف نيكول، ليس مرة واحدة فقط، بل مرتين. تخبرك بكيفية الحصول على نتائج سهلة من خلال الروابط الخلفية لمدونتك.

4. الحسي

تيري كاي، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز للرقص مع الكلب الأبيض، تعلن أن الطريقة لتكون فعالاً في كتابتك هي استخدام أفعال وصفية.

قم بتطبيق هذا على التغريدات الخاصة بعملك. بدلًا من “كيف تتغلب على منافسيك”، كن أكثر وصفًا بـ “3 استراتيجيات تسويقية للسيطرة على سوقك”.

اسأل نفسك: هل يساعد هذا الفعل أتباعي في تصوير ذلك؟

5. محترف

في Twitterفي الأيام الأولى لـ، كتب المستخدمون تحريضيًا “هل iPad هو الجديد؟” Kindle-نوع “القاتل” من التغريدات؛ بعد إطلاق النار على عضوة الكونجرس غابرييل جيفوردز، جميع وسائل الإعلام وحتى السياسيون تحولوا إلى حوار أكثر احترافية وهدوءًا.

ولم يعودوا يطلقون على مشاريع القوانين اسم “قاتلة الوظائف”؛ وبدلاً من ذلك كانوا “مدمري الوظائف”.

عدد الصياغة؛ انتبه لنبرة الصوت التي تستخدمها في المنتديات العامة.

حتى عندما تنتقد شخصًا ما أو علامة تجارية بسبب خطأ ارتكبه، كن بنّاءً.

6. مرحة

أضف المزيد من التأثير إلى تغريداتك من خلال تضمين التلاعب بالكلمات.

وقد فعلت عناوين الصحف ذلك لعقود من الزمن بنجاح كبير:

“خطوة صغيرة لرجل وزلة كبيرة لناسا”

“العطاس؟ مُتَأَفِّف؟ إذا قمت بزيارة ديزني، استخدم معقمات اليدين.

عرضت جمعية محرري النسخ الأمريكية أفضل عناوين العام هنا.

الممثل الكوميدي ستيف مارتن هو صوت ذكي Twitter من يستمتع بالكلمات:

اعتد على دمج هذه الميزات في تغريداتك، وسترى نسب نقر إلى ظهور أعلى Twitter، ستجذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك، وستحصل على المزيد من المتابعين.

ستكتب عناوين رائعة تسمح لعلامتك التجارية بتمييز نفسها بين بحر من التغريدات غير الملحوظة.