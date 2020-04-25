قاتل الجنة قادم إلى جهاز الكمبيوتر هذا الصيف وهناك عرض تجريبي للتنزيل

أعلن Fellow Traveler و Kaizen Game Works أن لعبة التحقيق في العالم المفتوح لأول شخص ، Paradise Killer ، ستصدر على جهاز الكمبيوتر هذا الصيف. للاحتفال بهذا الإعلان ، أصدرت الفرق عرضًا توضيحيًا يمكنك تنزيله الآن.

لاحظ أن هذه النسخة التجريبية ستنتهي الأسبوع المقبل. باختصار ، هذا ليس عرضًا تجريبيًا مجانيًا يمكنك تنزيله في أي وقت. لذلك ، نقترح تنزيله وتشغيله بينما لا يزال بإمكانك.

Paradise Killer هي لعبة غامضة للكمبيوتر الشخصي. في هذه اللعبة ، سيكون على اللاعبين العثور على قاتل وبناء قضية محكمة ضدهم. سيقدم اللاعبون قضيتهم إلى المحاكمة ويجادلون في تفسيرهم للأدلة.

وفقًا للمطورين ، هناك العديد من القتلة المحتملين في هذه اللعبة ، والعديد من الطرق لبناء قضية. يمكن للاعبين اختيار من يتهمون ، وبناء قضية لدعم الإدانة. بعد كل شيء ، كل شخص في جزيرة الجنة لديه سر للاختباء وشيء يكسبه.

علاوة على ذلك ، يمكن للاعبين جمع الأدلة وتسجيل الشهادات وتفسير الحقائق لتشكيل حقيقتك الخاصة. يمكن للاعبين أيضًا حل الألغاز الهيروغليفية على أجهزة الكمبيوتر الكابوس القديمة لاكتشاف مناطق جديدة.

يمكنك تنزيل العرض التوضيحي لـ Paradise Killer من هنا. كما قيل ، تنتهي التجربة التجريبية في 7 أيام.

إستمتع!

زميل TravellerKaizen لعبة WorksParadise Killer

