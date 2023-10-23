ستساعدك المقالة التالية: قاعدة جوجل: الخلاصات والمبيعات والتسويق

قاعدة جوجل: الخلاصات والمبيعات والتسويق

كما يوحي العنوان، هناك فرصة مجانية رائعة للترويج الإضافي للمنتجات من خلال قاعدة Google غير المستغلة فعليًا. Google Base عبارة عن نظام قاعدة بيانات مفتوح على مصراعيه يسمح بإدراج أي شيء تقريبًا. على هذا النحو، يحتاج تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى فهم ماهيته وكيفية استخدامه. باعتبارك بائعًا للمنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت، فمن مصلحة أصحاب الأعمال استكشاف جميع الفرص المحتملة لكسب المال المتاحة لهم عبر الإنترنت.

لهذا السبب اعتقدت أنني أوصي بالبحث في Google Base. أنا شخصياً لم أقضي الكثير من الوقت في هذه القناة، لكن الوقت الذي أمضيته (في البحث في هذه المقالة على سبيل المثال) يخبرني أن هذه قناة إعلانية محددة ذات إمكانات هائلة.

ومن السهل جدًا إعداده – كل ما تحتاجه هو الوقت لإعداد منتجات فردية، أو الأفضل من ذلك، إنشاء خلاصة منتج وإدخالها إلى Google Base تمامًا مثلما تقوم بإطعام قوائم منتجاتك إلى Froogle ومواقع التسوق الشهيرة الأخرى .

والشيء الجميل في Google Base هو أن الخلاصات يمكن أن تكون غير منظمة نسبيًا. لا يلزم تنسيقها مسبقًا لتناسب البائع (مثل العديد من خدمات التسوق مثل Froogle أو Yahoo! Shopping). لا تحصل قاعدة Google الممنوحة على حركة مرور مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى حتى الآن، ولكنها ستفعل ذلك. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أننا بدأنا بالفعل في رؤية نتائج Google Base وهي تشق طريقها ببطء إلى نتائج OneBox.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون – Google OneBox هي المنطقة الموجودة أعلى النتائج العضوية مباشرة. وهي تتضمن عادةً النتائج المحلية ونتائج Froogle ونتائج الصور والمزيد. ما كانت تفعله Google هو حجز بعض المساحة داخل نتائج OneBox for Base وتقديمها عندما يكون هناك استعلام مطابق.

وهذا يعني أنه إذا كنت تواجه مشكلات في تحديد موضع النتائج بشكل طبيعي، ولا يمكنك تحمل الإنفاق المطلوب لإعلانات AdWords الأعلى تصنيفًا، فلا يزال بإمكانك تحقيق رؤية عالية للصفحة من خلال نتائج OneBox مثل Google Base.

ما الذي تحتاجه لاستخدام Google Base؟

لا شيء حقًا – يمكنك البدء في إنشاء الإدخالات الأساسية الآن. كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى Base.Google.com والبدء في إضافة الإدخالات.

ومع ذلك، إذا كنت تريد أن تصبح أكثر تعقيدًا، فيمكنك تخصيص الوقت لإنشاء خلاصة بالبيانات التي تريد ظهورها، ثم تحميلها على Google.

هذه إحدى الفوائد الرئيسية بالنسبة لي – حيث يمكنك إنشاء الموجز بالطريقة التي تريدها وتقديمها بالطريقة التي تريدها. لنفترض أنك تبيع منتجًا عبر الإنترنت ولكنك تريد تقديم أكثر من العنوان والوصف والسعر المعتاد الشائع بين العديد من مواقع التسوق.

لا مشكلة! يتيح لك Base القيام بذلك – كما قلت فهو نظام غير منظم مما يعني أنه يقبل مجموعة واسعة من حقول البيانات.

لذلك، يمكن تصدير أي شيء موجود في قاعدة بيانات منتجك بسهولة إلى خلاصة Google Base، بما في ذلك المحتوى الذي قمت بتحسينه لـ Google Base.

لقد قرأت بشكل صحيح – قلت أنه يمكنك تقديم محتوى محسّن. تمامًا مثل أي منتج محرك بحث، ستفعل ما في وسعك لجعله يحتل مرتبة عالية، وبالتالي ستحتاج إلى تحسين الخلاصة تمامًا مثلما تقوم بتحسين صفحات موقعك. وهذا يعني البحث عن الكلمات الرئيسية وتحسينها بالإضافة إلى العناوين والأوصاف المقنعة.

كلما كانت عناوينك وأوصافك أكثر إقناعًا، زادت احتمالية النقر على قائمتك مقارنة بقائمتك المنافسة.

وهذا شيء آخر أود أن أذكره – لا يزال Google Base جديدًا نسبيًا. لا يوجد الكثير من تجار التجزئة الإلكترونية الذين قاموا بتسخيرها حتى الآن. ولذلك فإن الأشخاص الذين يدخلون القاعدة عاجلاً سيكون لديهم ميزة أكبر بكثير.

وذلك لأنه سيكون لديهم الوقت الكافي لتجربة القوائم للعثور على ما نجح وما لم ينجح، ومن المرجح أن يكون لديهم منتج أفضل أداءً بكثير من منافسيهم.

كيف تبدأ

كما ذكرت أعلاه، كل ما تحتاجه هو الدافع للقيام بذلك. إذا كان لديك حساب Google، فيمكنك أيضًا تحميل القوائم بشكل مجمّع (خلاصة المنتج)، ولكن إذا لم تكن متأكدًا من ذلك في الوقت الحالي، فلا بأس بذلك. لماذا لا تحاول تجربة الخدمة؟ قم بإعداد عنصرين لترى كيف سيبدوان والتعرف على مرونة النظام. قد تتفاجأ بكمية البيانات التي يمكنك ضغطها في القائمة.

وهذه أيضًا طريقة رائعة لتجربة كيفية عرض Base للنتائج. قد تتمكن قريبًا من معرفة ما تعتبره Google Base مهمًا ومن ثم تحسين قوائمك للاستفادة من ذلك.

كما ترى، فإن Google Base عبارة عن برية جامحة. إنه مورد غير مستغل بدأت معظم الشركات المتخصصة في استخدام الويب في الاستفادة منه الآن. لماذا لست واحدا منهم؟

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روب سوليفان هو مستشار SEO وكاتب لموقع Textlinkbrokers.com