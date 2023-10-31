ستساعدك المقالة التالية: قالب خطة عمل مجاني (مع أمثلة)

هل وجدت صعوبة في إقناع الآخرين بالموافقة على أفكارك الريادية؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في كتابة خطة عمل. لقد قمنا بإنشاء قالب خطة عمل لمساعدتك في تحقيق أهداف عملك، ولكن من المنطقي تقديم بعض المعلومات الأساسية.

أنا (براندون بوشي) نشأت في عائلة فريدة من نوعها. كنت الأكبر بين ستة أطفال وكان والداي ناجحين للغاية. أحد الأشياء التي كان عليّ القيام بها أثناء نشأتي هو كتابة مقترحات عمل لأي شيء يختلف عن إجراءات التشغيل القياسية. (نعم، كانت عائلتنا تدير أعمالًا تجارية).

وهذا جعلني ماهرًا جدًا في إنشاء تنسيق خطة العمل. سنقوم بمشاركة بعض الدروس التي تعلمتها أثناء نشأتي مع أبي الذي أدار عملية اندماج بمليارات الدولارات وأم كان لديها تخصص مزدوج في علم النفس والفلسفة. وعلى طول الطريق، نأمل أن نساعدك على فهم ما يبحث عنه الأشخاص في خطة العمل.

ما الذي يجعل قالب خطة العمل جيدًا؟

يجب أن يعتمد قالب خطة العمل على جمهورك. إذا كنت وحدك، فيجب أن يكون ذلك كافيًا لإبقائك صادقًا ومركزًا على أهدافك، ولكن إذا كان هناك أشخاص آخرون سيشاهدونه، فيجب أن يمنحهم معلومات كافية للمشاركة في خطط العمل.

سواء كنت تستخدم قالبنا أو نموذج شخص آخر أو تصنع قالبًا خاصًا بك، فستحتاج إلى التأكد من أن قالب خطة العمل يتضمن ما يلي:

ملخص تنفيذي مهمتك وأهدافك استراتيجياتك نقاط القوة والضعف لديك كيف تتناسب مع البيئة الخارجية الخدمات اللوجستية تسويق المالية دعوة للعمل توثيق الملاحق

إذا كنت مهتمًا بالقالب فقط، فيمكنك تنزيله هنا.

هذا المخطط مستوحى جزئيًا من الكتاب كتابة خطط الأعمال الفائزة بواسطة غاريت ساتون، إسق.

إذا كنت تفضل YouTube أشرطة الفيديو، تحقق من مقابلتنا مع مايك حول كيفية إنشاء خطة عمل:

دعونا نلقي نظرة على كيفية لعب كل من هذه العناصر في قالب خطة عمل رائع.

الملخص التنفيذي في قالب خطة العمل

يجب أن تبدأ خطة العمل الجيدة بقصة. تحتوي جميع القصص على ثلاثة أجزاء رئيسية:

بطل مشكلة حل

هذا ما سيكون ملخصك التنفيذي. وسوف تكون قصتك. سيخبرك بشكل أساسي سبب وجود شركتك. الغرض الوحيد من الملخص التنفيذي هو حث جمهورك على القول:

“اريد ان اعرف المزيد.”

إذا نظرت إلى UpFlip’s YouTube الصفحة، يمكنك رؤية قصتنا في الأعلى.

عندما تكتب خطة عمل، فأنت تريد أن يكون الملخص التنفيذي سهل الفهم قدر الإمكان. إذا كان هذا في خطة عمل فعلية، فسيبدو كما يلي:

لقد سمعنا جميعًا الإحصائيات التي تفيد بأن ثمانية من كل 10 شركات تفشل في السنوات الخمس الأولى. هل يمكنك أن تتخيل كيف سيكون العالم إذا قلبنا هذه الأرقام؟

هذا هو هدفنا في UpFlip. اجعلها حيث تنجح 80٪ من الشركات. وللقيام بذلك، يحتاج أصحاب الأعمال إلى أفضل المعلومات الممكنة بالتنسيق الذي يفضلونه. هذا ما نقوم به.

UpFlip هو فريق من أصحاب الأعمال الذين يؤمنون بتثقيف وإلهام الناس لتحقيق النجاح. تقوم UpFlip بذلك عن طريق استخدام أفضل ممارسات تسويق المحتوى ودراسات الحالة وتحليل البيانات لجلب محتوى لأصحاب الأعمال يساعدهم على النجاح.

هل تريد سماع المزيد؟

قد ترغب في تضمين فقرتين حول الفريق، والسوق، وأين يوجد العمل الآن، وكيف ستحقق الأهداف. في هذه المرحلة، إنها مجرد أفكار عالية المستوى لإثارة اهتمامهم.

أنت تريد أيضًا تضمين ما تطلبه في الملخص التنفيذي. سوف يتغير ذلك بناءً على المشاهد. فيما يلي بعض الطلبات الشائعة:

تبحث عن التمويل: كم ثمن؟ هل ترغب في الحصول على قرض أو بيع الأسهم؟ أبحث عن موظفين: ماذا تريد منهم؟ ما هي القيم التي يجب أن يحملوها عزيزة على قلوبهم؟ أبحث عن شراكة مع شركة أخرى: لماذا يكون الاثنان مناسبين؟ فقط لك: قد يكون الملخص التنفيذي كافياً.

على الرغم من أن هذا سيكون أول ما يراه المشاهد، إلا أنه عادةً ما يكون آخر شيء تكتبه.

وصف الشركة

القسم التالي من قالب خطة العمل الخاص بنا هو وصف الشركة. ويغطي ما يلي:

مهمة شركتك وأهدافها : لماذا شركتك مهمة؟

: لماذا شركتك مهمة؟ منتجك والسوق المستهدف : ماذا تبيع ولمن؟

: ماذا تبيع ولمن؟ فريقك : من سيساعدك على النجاح؟ قد ترغب في إنشاء مخطط تنظيمي مع فريق الإدارة الخاص بك، بما في ذلك مجموعات المهارات الخاصة بهم والفجوات التي تحتاج إلى سدها.

: من سيساعدك على النجاح؟ قد ترغب في إنشاء مخطط تنظيمي مع فريق الإدارة الخاص بك، بما في ذلك مجموعات المهارات الخاصة بهم والفجوات التي تحتاج إلى سدها. الهيكل القانوني الخاص بك: هل طريقة تنظيمك ستقودك إلى النجاح؟ لا تهتم حتى بالتقدم بطلب للحصول على تمويل إذا كنت ملكية فردية. لن يأخذوك على محمل الجد. سجل كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة.

مهمتك وأهدافك

هذه هي الأهداف الراقية للعمل. بيان المهمة هو ببساطة ما تريد تحقيقه. على سبيل المثال، بوكسبل تتمثل مهمتها في “خفض تكلفة ملكية المنازل بشكل كبير للجميع.”

يجب أن تكون أهدافك قابلة للقياس بدرجة كبيرة. يجب أن يركزوا على إنجاز مهمتك ويجب أن يكونوا:

س محدد: ما الذي تحاول تحقيقه؟ وفي حالة شركة Boxabl، فإنها تعمل على خفض تكلفة ملكية المنازل بالنسبة للجميع.

محدد: ما الذي تحاول تحقيقه؟ وفي حالة شركة Boxabl، فإنها تعمل على خفض تكلفة ملكية المنازل بالنسبة للجميع. م قابلة للقياس: كيف يمكنك قياسها؟ مع Boxabl، قد يمكنك قياسه مستشار المنزل تقدير البناء في منطقة ما ومتوسط ​​سعر بيع المنزل في المنطقة.

قابلة للقياس: كيف يمكنك قياسها؟ مع Boxabl، قد يمكنك قياسه مستشار المنزل تقدير البناء في منطقة ما ومتوسط ​​سعر بيع المنزل في المنطقة. أ قابل للتحقيق: هل يمكن القيام بذلك؟ بالنسبة لشركة Boxabl، يزعم مصنعهم أن لديه قدرة إنتاجية تبلغ 30 ألف منزل سنويًا مقابل 50 ألف دولار لكل منزل (بالإضافة إلى تكاليف الأرض). يعد هذا توفيرًا كبيرًا، لكنه لا يغطي سوى 0.5% من المبلغ مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في عام 2021.

قابل للتحقيق: هل يمكن القيام بذلك؟ بالنسبة لشركة Boxabl، يزعم مصنعهم أن لديه قدرة إنتاجية تبلغ 30 ألف منزل سنويًا مقابل 50 ألف دولار لكل منزل (بالإضافة إلى تكاليف الأرض). يعد هذا توفيرًا كبيرًا، لكنه لا يغطي سوى 0.5% من المبلغ مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في عام 2021. ر واقعية: هل يمكنك فعلًا القيام بما يجب القيام به؟ وفي حالة بوكسبل، فإنه يمكن أن يقلل التكاليف في مدينة واحدة على أساس القدرة الحالية. 30.000 مبيعات تساوي 60٪ من مبيعات المنازل في لاس فيغاس 2021.

واقعية: هل يمكنك فعلًا القيام بما يجب القيام به؟ وفي حالة بوكسبل، فإنه يمكن أن يقلل التكاليف في مدينة واحدة على أساس القدرة الحالية. 30.000 مبيعات تساوي 60٪ من مبيعات المنازل في لاس فيغاس 2021. تموجه نحو ime: كم من الوقت سيستغرق؟ ومع تصميم Boxabl، يمكنها خفض الأسعار بشكل كبير في لاس فيغاس خلال عام واحد، ولكنها ستحتاج إلى زيادة الإنتاج لتلبية المستويات الوطنية. ستحتاج إلى زيادة السعة بمقدار 120 ضعفًا للوصول إلى 60٪ من إجمالي مبيعات المنازل. وهذا يعني سنوات على الطريق.

قد ترغب في الحصول على خريطة طريق أو رسومات في هذا القسم لمساعدة الأشخاص على تصورها. فيما يلي مثال لما تبدو عليه خارطة الطريق الجيدة:

يمكنك رؤية بقية ذلك على موقع Presearch.

لاحظ كم عدد المراجع لدي في هذا القسم. ستكون خطة العمل الموثقة جيدًا مليئة بالمراجع لأنه يتعين عليك إثبات أن جميع الافتراضات معقولة.

من خلال خطة العمل التي يعرضها شخص ما عبر الإنترنت، يمكنك استخدام الارتباطات التشعبية. بخلاف ذلك، ستحتاج إلى تضمين الروابط الخاصة بك في ملحق أو كحواشي سفلية. أوصي باستخدام ايبيس وورلد لمعظم إحصاءاتك لأن العديد من البنوك تستخدمها لتحليل مدى دقة تقاريرك. سأغطي هذا أكثر في القسم الخاص بالوثائق.

كيف تتناسب مع البيئة الخارجية

يركز هذا القسم من قالب خطة العمل لدينا على الصناعة. سترغب في البدء على أعلى مستوى للاقتصاد الكلي والمضي قدماً وصولاً إلى مستوى الشركة. وسيشمل ذلك جوانب مثل:

الاقتصاد الشامل: ضع في اعتبارك نمو الناتج المحلي الإجمالي أو انكماشه، وأسعار الفائدة، والإنفاق الاستهلاكي، وأي شيء آخر لديه القدرة على التأثير على عملك من أعلى وجهة نظر تحليلية للسوق. صناعة: ما هي توقعات الصناعة على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة؟ ما هو إجمالي عدد الشركات الموجودة في مجال عملك (سواء على المستوى الوطني أو المحلي)؟ من هم اللاعبون الرئيسيون؟ ما هي النسبة المئوية من السوق التي يخدمها اللاعبون الرئيسيون؟ كم بقي للاعبين الصغار؟ كيف تتغير الصناعة؟ الشركات الفردية: ماذا يفعلون؟ ما هي الفجوات التي يتركونها؟ ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل؟ ماذا تظهر تقاريرهم 401K والربع سنوية؟

كل هذه البيانات مهمة؛ إنه يوضح ما إذا كنت تعرف ما تتحدث عنه أم أنك تطارد الأحلام فقط. لا تفهموني خطأ، من الممتع مطاردة الأحلام، لكن من الأفضل أن يعرف فريق الإدارة لديك ما يتحدث عنه.

إذا كنت تركز على العمل المحلي، فقد ترغب في تضمين خريطة لجميع منافسيك في هذا القسم، على سبيل المثال، الصورة أدناه عبارة عن خريطة من Gas Buddy لجميع محطات الوقود المحلية في المدينة. ستحتاج إلى تحديثه بفرص للمواقع في القسم التالي حول نقاط القوة والضعف.

بعد ذلك، ستحتاج إلى مقارنة تجربتك بهذه المعلومات.

قم بتضمين نقاط القوة والضعف في قالب خطة العمل

ستحتاج إلى إجراء تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات). يتضمن هذا القسم من قالب خطة العمل لدينا أسئلة حول:

فريقك : قم بتضمين مخطط تنظيمي يوضح فريق الإدارة الخاص بك، ومجموعات المهارات الخاصة بهم، والفجوات التي تحتاج إلى سدها.

: قم بتضمين مخطط تنظيمي يوضح فريق الإدارة الخاص بك، ومجموعات المهارات الخاصة بهم، والفجوات التي تحتاج إلى سدها. الأقسام : هل لديك الانقسامات التي هي حقا قوية أو ضعيفة؟ كيف أنت ذاهب لإصلاح هذا؟

: هل لديك الانقسامات التي هي حقا قوية أو ضعيفة؟ كيف أنت ذاهب لإصلاح هذا؟ التمويل : كيف هي سيناريوهاتك النقدية أو التدفق النقدي؟

: كيف هي سيناريوهاتك النقدية أو التدفق النقدي؟ البائعين: هل لديك سيناريوهات خاصة للبائع تمنحك ميزة أو عيبًا؟

هل لديك سيناريوهات خاصة للبائع تمنحك ميزة أو عيبًا؟ صناعة: هل لديك مميزات تنافسية أو عيوب لا تمتلكها الشركات الأخرى؟ هل يترك ذلك ثغرات لك لملء منطقة الخدمة؟ تحقق من الخريطة أدناه لمعرفة الثغرات المحتملة في سوق محطات الوقود:

فرص لمحطات الوقود

شاهد هذا الفيديو لمدير المشروع لفهم تحليل SWOT بشكل أفضل.

استراتيجياتك (العمليات)

يوضح هذا القسم كيف تخطط لتحقيق الأهداف التي حددتها. يتضمن قسم استراتيجيات الأعمال مفاهيم مثل:

توظيف

التجارة الإلكترونية

توسع

إدارة المخاطر

عمليات الدمج والاستحواذ

الخدمات اللوجستية

تُظهر الخدمات اللوجستية أنك فكرت حقًا في كيفية التخطيط لتحقيق هدفك. أعتقد أن تاريخ شركات Ford وExxonMobil وTesla Motors والمركبات الكهربائية السابقة يُظهر حقًا مدى أهمية الخدمات اللوجستية لشيء ما.

قبل الطراز T، كانت غالبية السيارات عبارة عن سيارات كهربائية. لسوء الحظ، كان الذهاب إلى محطة الوقود أسهل بكثير من الاضطرار إلى شحن سيارتك الكهربائية. لا يزال الأمر كذلك، ولكن كان جزءًا من خطة إيلون موسك لجعل السيارات الكهربائية قابلة للتحقيق محطات الشحن على الصعيد الوطني.

كان عليه أن يبدأ بوضعها بشكل استراتيجي حتى لا تضطر سيارة تسلا إلى المخاطرة بنفاد الطاقة أثناء السفر على طول الطرق السريعة الرئيسية. إذا لم تتضمن خطة عمله ما يزيد عن 3000 شاحن فائق، فهل تعتقد أنها كانت ستباع أكثر من ذلك؟ 3.23 مليون مركبة؟

بالطبع لا. عليك أن تفكر فيما يمكن أن يحدث من خطأ وكيف ستعالجه. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الخدمات اللوجستية لصالحك – قبل أن تواجه مشكلة.

تسويق

يجب أن يركز هذا القسم من خطة العمل على ما ستفعله لنشر معلومات عن منتجاتك وخدماتك. يجب أن يتضمن هذا القسم:

بيانات السوق المستهدفة أصول العلامة التجارية مثل الشعارات كيف ستتواصل مع العملاء المحتملين قنوات التسويق الخاصة بك والميزانية أمثلة على إعلاناتك إذا كانت مثيرة للإعجاب حقًا

التاريخ المالي والتوقعات

سوف يهتم المقرضون ومقدمو الأسهم والحكومات التي تقدم لك مبادرات النقل بالآفاق المالية. سيرغبون في معرفة ما يلي:

افتراضاتك أدائك السابق توقعات العام الحالي الخاص بك توقعات طويلة الأجل (ثلاث أو خمس أو عشر سنوات)

حتى لو كنت لا تحاول عقد صفقة، يمكن أن تساعدك هذه الأمور على التخطيط بشكل أفضل. دعونا ننظر إلى كل منهما.

الافتراضات

ستحتاج إلى بدء قسم التوقعات المالية بقائمة من الافتراضات المدعومة بموارد صالحة. الافتراضات هي كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ. قد تشمل:

تضخم اقتصادي

نمو الأجور

نمو الصناعة

نمو حصة السوق

معدلات التمويل

الجداول الزمنية للإنتاج

مقاييس التسويق

و اكثر

إن توقع كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ يساعدك على الاستعداد ويظهر رغبتك في حل المشكلات. في كتابة خطط الأعمال الناجحة، يوصي المؤلف بمراجعة SEC بيان تطلعي المبادئ التوجيهية لأن المستثمرين معتادون على قراءتها. أوصي أيضًا بقراءة بعض 401Ks إدغار.

أدائك السابق

إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا قائمًا، فستحتاج أيضًا إلى إظهار السجل السابق وفقًا لإقراراتك الضريبية لمدة عامين على الأقل، ولكن من الأفضل أن يكون من ثلاث إلى خمس سنوات. وهذا يتيح للآخرين معرفة ما إذا كان النمو ثابتًا أم متسارعًا أم متباطئًا.

لا تحاول تقليل الضرائب الخاصة بك إذا كنت تحاول الحصول على قرض. حاول تعظيم صافي دخلك وتدفقاتك النقدية. فكر مسبقًا واجعل من السهل على الأشخاص الموافقة عليك. تذكر أيضًا أن الشركات ذات الأصول الخفيفة تتمتع بهوامش ربح أعلى مما لو كان لديك مصنع بقيمة مليار دولار (قد يساعد ذلك في الحصول على القروض المضمونة).

توقعات العام الحالي الخاص بك

إنشاء التوقعات المالية للعام الحالي. ستوضح هذه ما إذا كان لديك خطة عمل قوية يمكنها بالفعل الحصول على قروض تجارية أو الحصول على مستثمرين في الأسهم أم لا. ستحتاج إلى تضمين ما يلي على الأقل:

الربح والخسارة بيان: هذا يشبه قائمة الدخل الصافي ولكنه مكون. إنه لمدة عام واحد على الأقل ويمكن أن يطلق عليه بيان الربح والخسارة. بيان التدفقات النقدية: هنا سوف تظهر التدفق السنوي للأموال داخل وخارج العمل. ورقة التوازن: مقارنة الأصول والذمم بالالتزامات وحقوق الملكية.

أبدأ عادةً بجداول البيانات الشهرية لأنها تسهل التنبؤ بمكان حدوث اختلالات التدفق النقدي.

توقعات طويلة الأجل (ثلاث أو خمس أو عشر سنوات)

بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب في إنشاء توقعات لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات. كن حذرا مع هذه، بالرغم من ذلك. يمكن أن تتغير البيئة الاقتصادية بسرعة إلى حد ما، وفي غضون 30 إلى 90 يومًا يتم إصدار الكثير من التقارير الاقتصادية.

دعوة للعمل

يجب أن يتغير هذا الجزء بناءً على من سيشاهده، ولكن يجب أن يظل كما هو. قد تكون الدعوة إلى العمل:

طلب تمويل لشراء المعدات أو المخزون أو احتياجات العمل الأخرى

عرض لتحديد موعد اجتماع لمناقشة شراء الأسهم

– ربط طلبات التوظيف للمتقدمين

رابط لاختبار للتأكد من قيام الموظفين بمعالجة المعلومات

طلب الدعم الضريبي من الحكومة

يجب أن يظل كل واحد من هذه العناصر متوافقًا مع بقية المستند، ولكنك ستحتاج فقط إلى تضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لهذا الهدف المحدد. أود أن أقترح حفظ نسخة منفصلة من القالب لكل نوع من أنواع الإجراءات.

الملاحق

إليك الشكل الذي سيبدو عليه الملحق بالنسبة لمراجع نمط APA. يمكنك استخدام مواقع إنشاء الاستشهادات عبر الإنترنت مثل Purdue Owl لإنشائها.

معلومات عنا. (اختصار الثاني). تم الاسترجاع في 17 مايو 2022 من https://www.boxabl.com/about-us

محرك بحث أفضل لنا نحن الشعب. (اختصار الثاني). تم الاسترجاع في 17 مايو 2022 من https://presearch.io/roadmap

بروير، ر. (2022، 06 يناير). رقم قياسي للمنازل المباعة في عام 2021 في منطقة لاس فيغاس. تم الاسترجاع في 17 مايو 2022، من https://vegasinc.lasvegassun.com/business/real-estate/2022/jan/06/record-number-of-homes-sold-in-2021-in-las-vegas-a /

قالب خطة العمل. (2021، 19 أبريل). تم الاسترجاع في 17 مايو 2022، من https://www.upflip.com/learn/business-plan-template

تم النشر بواسطة Statista Research Department, & 4, A. (2022، 04 أبريل). إجمالي مبيعات المنازل في الولايات المتحدة من عام 2011 إلى عام 2021 مع توقعات لعامي 2022 و2023. تم الاسترجاع في 17 مايو 2022، من https://www.statista.com/statistics/275156/total-home-sales-in-the-united-states-from-2009/

البحث والتوثيق

الآن بعد أن قمنا بتغطية أقسام نموذج خطة العمل، دعنا نناقش كيفية البحث وتوثيق النتائج التي توصلت إليها. يمكننا جميعًا استخدام بحث Google، ولكن هل سيعطيك أفضل إجابة؟

ربما وربما لا.

يجب عليك استخدام بيانات حقيقية، وهناك طريقتان للحصول عليها. يمكنك إما الذهاب مباشرة إلى المصدر أو يمكنك شرائه.

احصل على مجموعة البيانات الأولية

لأي شخص لديه ميزانية محدودة أو قد يفضل إجراء تحليل البيانات بنفسه، هذا القسم مخصص لك. ستحتاج إلى البيانات الخاصة بالعديد من أقسام خطة عملك، وفي المقام الأول تحليل الصناعة والنمذجة المالية.

إذا لم تقم مطلقًا بتنزيل مجموعة بيانات ضخمة، فيجب عليك تجربتها في وقت ما. فهي ضخمة ويصعب معالجتها. ابدأ بتنزيل جدول بيانات بحجم 50.4 ميغابايت لتحليل رمز NAICS الخاص بك منه census.gov. انها الألم. لقد تعرضت لواحدة تقريبًا تحطم جهاز الكمبيوتر الخاص بي.

بعد حصولك على البيانات، سيتعين عليك معالجتها وإنشاء الرسوم البيانية والاستشهاد بها في الملحق الخاص بك. إذا كان لديك الوقت للقيام بكل ذلك، رائع! ستحتاج إلى الحصول على البيانات من مواقع .gov أو المؤسسات الكبرى. ألق نظرة على هذا قائمة مجموعات البيانات المجانية.

إذا كان هذا يبدو وكأنه يتطلب الكثير من العمل، فحاول شراء البيانات من مصادر موثوقة بدلاً من ذلك.

قم بشراء البيانات المعالجة من مصدر موثوق به

لحسن الحظ، هناك الكثير من الموارد الرائعة التي تجعل من السهل توثيق إحصائياتك في خطة العمل. عليك أن تدفع لهم، لكنهم يستحقون ذلك. اثنان من الأشياء التي أحبها حقًا هما IBIS World وStatista.

إنهم يقومون بالبحث عن كل رمز NAICS وكل ما عليك فعله هو شراء تقريرهم. حتى أنه يأتي مع مخططات من مصادر يمكنك استخدامها. إذا كنت تعتقد أنك ستحتاج إلى البيانات على المدى الطويل، أقترح عليك الحصول على أحد اشتراكاتهم.

ستتمكن من استخراج كل ما تحتاجه منه وتعبئته بشكل جيد في خطة عملك. تأكد من إضافة اقتباساتك إلى قالب خطة العمل الخاص بنا.

أضف اقتباسات إلى قالب خطة العمل

هناك مجموعة متنوعة من الطرق لإضافة الاستشهادات إلى خطة العمل، ولكن الأكثر شيوعًا هي:

زائدة : احفظ المستندات وأضفها في نهاية خطة عملك. تأكد من تصنيفها جيدًا. قد ترغب في استخدام هذا مع الحواشي السفلية لتحديد الاقتباس الذي يتوافق مع أي عبارة.

: احفظ المستندات وأضفها في نهاية خطة عملك. تأكد من تصنيفها جيدًا. قد ترغب في استخدام هذا مع الحواشي السفلية لتحديد الاقتباس الذي يتوافق مع أي عبارة. الحواشي : سترغب في إضافة حاشية سفلية، ثم ضع المرجع في أسفل الصفحة باستخدام دليل شيكاغو للأسلوب . تحقق من الحاشية أدناه لمعرفة كيف تبدو.

: سترغب في إضافة حاشية سفلية، ثم ضع المرجع في أسفل الصفحة باستخدام . تحقق من الحاشية أدناه لمعرفة كيف تبدو. الارتباطات التشعبية: تعمل هذه فقط مع النسخ الرقمية، ولكنها ترسل القارئ مباشرة إلى موقع الويب حيث تم استرداد المعلومات. فقط تأكد من أنها ليست محمية بالدفع. استخدمها جنبًا إلى جنب مع الملحق حتى تتمكن من استخدام نفس خطة العمل لكل من المطبوعات والرقمية.

لقد وضعت جميع المراجع لهذه المدونة في قسم الملحق لأعطيك مثالاً سهلاً.

بالإضافة إلى دليل شيكاغو للأسلوب، تستطيع ايضا استخذام:

أسلوب الجمعية النفسية الأمريكية

أسلوب جمعية اللغة الحديثة

أنا شخصياً أحب أسلوب APA، لكن لكل شخص تفضيلاته. فقط تأكد من الحفاظ على الاتساق طوال خطة عملك. يستخدم بوردو البومة إذا لم تكن على دراية بقواعد البحث والاقتباس.

قوالب خطة عمل مجانية

هناك الكثير من الأماكن حيث يمكنك الحصول على قالب خطة العمل. بعض من أفضل الأماكن هي:

UpFlip : قم بتنزيل القالب الذي يتبع هذه المدونة.

: قم بتنزيل القالب الذي يتبع هذه المدونة. نتيجة : عرض الثلاثة قوالب النتيجة.

: عرض الثلاثة قوالب النتيجة. أوبرا : عروض أوبرا ثلاثة قوالب لأصحاب الأعمال.

: عروض أوبرا ثلاثة قوالب لأصحاب الأعمال. معهد الأعمال الخاص بي : (هذا هو الاسم، وأنا لا أملكه.) بخلاف خطتنا، أحب خطة العمل المجانية هذه أكثر من غيرها. تحقق من ذلك.

: (هذا هو الاسم، وأنا لا أملكه.) بخلاف خطتنا، أحب خطة العمل المجانية هذه أكثر من غيرها. تحقق من ذلك. بيزجيم: هل تريد خطة عمل بسيطة، بيزجيم هو فكرة جيدة.

ستحتاج في أي منها إلى التأكد من أنها تحتوي على شيء مشابه للأجزاء الموجودة في قائمتنا. كلهم يفعلون ذلك، ولكن إعادة ترتيب الترتيب.