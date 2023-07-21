ستساعدك المقالة التالية: قبل شهرين من SPiCE India 2023؟

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بدأت الأمور تسخن مثل ايفنتوس انترناشيونال بدأ الفريق في حشد أكبر تجمع لصناعة الألعاب في الهند.

البوكر عبر الإنترنت هو مجرد واحدة من العديد من الألعاب عبر الإنترنت التي شهدت نموًا سريعًا في شعبيتها. هذا النمو يشق طريقه إلى السوق الهندي المثير. حديثاً، لعبة البوكر ماتش ظهرت لأول مرة في صورة رمزية حصرية في الهند ، بوكر ماتش الهند، بالشراكة مع أكبر مورد في العالم لشركة برامج الألعاب عبر الإنترنت بلاي تك!

تتصدر العديد من القواعد واللوائح أيضًا عناوين الأخبار في السوق الهندية ، حيث نشرت الحكومة الهندية مجموعة جديدة من القواعد لتنظيم الألعاب عبر الإنترنت ، وإنشاء سلسلة من الهيئات “ذاتية التنظيم” للإشراف على القطاع.

هذه التطورات وغيرها في هذه المنطقة المزدهرة تجعلها وقتًا مثاليًا للانضمام إلى أفضل محترفي الألعاب في الهند في الطبعة الرابعة من SPiCE (المنصة الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض iGaming) الهند 2023.

تجري في المجيدة منتجع وسبا غوا ماريوت في الهند من 1-3 مارس 2023، سيركز الحدث على المجالات الرئيسية التي تمثل نقاط الحديث الرئيسية لصناعة الألعاب في المنطقة.

كريستينا ثاكور رانكين، مستشار رئيسي ل 1710 الألعاب، سينضم إلى الحدث كرئيس لمدة 3 أيام من المناقشات الثاقبة من قبل قادة الصناعة. تتمتع كريستينا بخبرة كبيرة في الصناعة وفي مثل هذه الأحداث وستكون إضافة ذات قيمة عالية إلى قائمة المشاركين المرموقة.

أقل من شهرين البقاء قبل هذا الحدث المثير ، حيث ستكون قادرًا على التواصل مع قادة الصناعة ، والانضمام إلى الحفلة ، وإقامة شراكات جديدة واستكشاف فرص السوق من خلال الدردشة مع الخبراء المحليين.

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Eventus International هي شركة ديناميكية وقائمة على القمة والمعارض تربط القادة بالقادة وتحول الفرصة إلى احتمال. نحن نستخدم شبكاتنا الواسعة وخبراتنا لإنشاء مؤتمرات قمة ذات تفكير مستقبلي تعمل على مواءمة أفضل الممارسات وتطوير الصناعة مع تمكين المحتوى وفرص التواصل المتميزة.

تتمتع مؤتمرات القمة والمعارض لدينا بسمعة طويلة في جمع أصحاب المصلحة الأساسيين في الصناعة لمناقشة مستقبل قطاع الألعاب. نعمل في صناعات رأسية مربحة مع إمكانات نمو دولية كبيرة مع تعزيز نمو الأسواق الناشئة.

تم تصميم كل قمة ننتجها لتقديم حلول عملية للتحديات الإستراتيجية والتكتيكية والتقنية وإلقاء الضوء على الفرص الجديدة في هذا القطاع.

نحن معروفون بإنتاج أحداث حصرية متخصصة ، واستضافة الجماهير التنفيذية من المستوى C ، وجمع صانعي القرار تحت سقف واحد مع ضمان التنوع والشمول بين الجنسين طوال الوقت.

المعايير العالية التي وضعناها لأنفسنا هي المسؤولة عن نجاح الأحداث مثل SPiCE India و Analytics و AI In Gaming و GAME (Gaming & Affiliate Marketing Expo) و Sports Betting East Africa + و iGG (iGaming Germany) و RiSE (روسيا) iGaming Summit & Expo) ، قمة أوكرانيا للألعاب ، SPiCE Sri Lanka ، Sports Betting West Africa + ، Fantasy eSports Summit ، عرض الألعاب الاسكندنافية ، قمة All American Sports Betting ، Cyprus Gaming Show ، iGaming أمريكا الوسطى ، International Lottery Play Summit ، International منتدى الأعمال الإلكترونية للرياضات الإلكترونية ، و Chile iGaming.