ستساعدك المقالة التالية: قد قصص نجاح الأعمال التجارية الصغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي

في الجزء الأخير من قصص النجاح التي تحتفل بالشهر الوطني للأعمال الصغيرة، أعرض ملخصًا لخريجي SMOC وقصصهم:

كانت كارولين ليتيل، وهي وكيلة عقارية في جبال شمال جورجيا (تُعرّف عن نفسها على أنها “منشقة”) هي الأولى في وكالتها التي تقدم موقعها الإلكتروني الخاص. كانت كارولين تفكر في الالتحاق بدورة لغة HTML في إحدى الكليات المحلية لإنشاء موقع الويب الخاص بها، ولكن بعد التشاور معي، أنقذتها من هذا المصير الرهيب (نعم!). قمنا معًا ببناء موقع ويب رائع تستطيع كارولين صيانته بالكامل بنفسها.

عقدت شبكة Quilt Professional Network، التي يتراوح أعضاؤها من صانعي اللحف الفني الحائزين على جوائز إلى مؤرخي اللحاف إلى صانعي اللحف الطويلين إلى المثمنين، مؤتمرهم السنوي في Bird-in-the-Hand، PA في مارس لتعلم كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة أعمالهم واكتساب أعضاء جدد. لقد قدمت ورش عمل متعددة لهم Facebook, Pinterestوالتدوين وإجراء مشاورات فردية مع كل عضو حتى يتمكنوا من تحديد طريقهم الفردي نحو النجاح.

جينيفر ديك، مؤلفة ومدونة Pinterest 101، وبعد أسبوعها الأول، شهدت المزيد من حركة المرور القادمة من Pinterest من أي مصدر مرجعي آخر. اذهب جينيفر (مدونتها و Pinterest اللوحات رائعة وتوفر حلوى فاتنة للمرشحات).

تحتفل ماريبيث توفيق، مالكة كامبريدج لين، استوديو خياطة اللحف الطويل في أثينا، جورجيا، بالذكرى السنوية الأولى لها في مجال الأعمال. ماريبيث هي طالبة غير محدودة في Class Pass، وتركز جهودها عليها Facebook، بالإضافة إلى التشاور معي بشأن كتابة بيان صحفي للترويج للاستوديو الخاص بها.

افتتحت أنيتا هيدي، صانعة اللحاف الفنية أيضًا من أثينا بولاية جورجيا، متجرًا لحافًا على طراز البوتيك في Chase Street Warehouse، وهي مطحنة قطن قديمة. أخذت أنيتا Facebook دروس لمساعدتها على الترويج لفن خياطة اللحف ومتجرها لجمهور أوسع.

تهانينا لأصحاب الأعمال الصغيرة هؤلاء الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي. برافو على الاستثمار في أنفسكم وأعمالكم ومساعدة اقتصادنا على النمو بقوة.