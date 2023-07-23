ستساعدك المقالة التالية: قروض الموافقة المضمونة لسوء الائتمان وسيئ في كندا

في حين أن الإنترنت مليء بالشركات التي تقدم قروض موافقة مضمونة إذا كان لديك ائتمان سيء ، فإن الحقيقة هي أن هذا ليس صحيحًا.

لا يوجد شيء مثل “الضمان” حقًا عندما يتعلق الأمر بالموافقة على قرض ، خاصة إذا كانت درجة الائتمان الخاصة بك متضررة ومضطربة.

بناءً على احتياجاتك ، قد تتمكن من التقدم بطلب للحصول على قروض ائتمانية سيئة عبر الإنترنت من منصات مثل LoanConnect و Loans Canada و Loanz.

يعتمد ما إذا كنت موافقًا على هذه القروض عبر الإنترنت أم لا على درجة الائتمان الخاصة بك ، وحالة التوظيف ، والموارد المالية الإجمالية (بما في ذلك نسبة الدين إلى الدخل).

في بعض الأحيان ، يُنظر إلى القروض الشخصية والقروض الضامنة على أنها قروض موافقة “مضمونة” أو “فورية”.

هذا صحيح فقط إلى حد ما. على الرغم من أن درجة الائتمان الخاصة بك قد لا تؤثر في الموافقة على طلبك ، إلا أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا. على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى أن يكون هناك شخص لديه درجة ائتمان جيدة يعمل كموقع مشارك على عقد القرض الخاص بك.

فيما يتعلق بالقرض المضمون ، يتعين عليك تقديم ضمانات. الشيء نفسه ينطبق على بطاقة الائتمان المضمونة.

إذا تمكنت من العثور على ضامن مؤهل أو كان لديك دفعة مقدمة لتأمين قرضك ، يرتفع معدل موافقتك (تصل إلى 95٪ مع بعض المقرضين).

يعتبر قرض يوم الدفع أحد خيارات القرض النهائية التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها “مضمونة”. هذا ليس خيارًا رائعًا لأنه مكلف للغاية ولا يفعل شيئًا لتحسين درجة الائتمان الخاصة بك.

قروض الموافقة المضمونة في كندا

إذا كنت ترغب في الحصول على موافقة للحصول على قرض مع سوء الائتمان ، فإن أفضل رهان لك هو استخدام محرك بحث عن القروض عبر الإنترنت. تعمل مواقع مقارنة أسعار القروض هذه مع العديد من المقرضين ، ويمكن أن تساعدك في التسوق لأنواع مختلفة من المقرضين ، بما في ذلك:

البنوك التقليدية

الاتحادات الائتمانية

المقرضون البديلون

كما أنها تتيح لك الوصول إلى المقرضين في مواقع مختلفة حتى تتمكن من التقديم من أي مكان تعيش فيه ، بما في ذلك ألبرتا وأونتاريو (تورنتو) وكولومبيا البريطانية ومانيتوبا وأماكن أخرى في كندا. منصة سعر الفائدة مبلغ القرض فترة قرض يتقدم قروض كندا 1.99٪ – 46.96٪ من 500 دولار إلى 50000 دولار 4 – 60 شهرًا يزور LoanConnect 6.99٪ – 46.96٪ من 500 دولار إلى 50000 دولار 6 – 60 شهرًا يزور لوانز 29.9٪ أو 46.9٪ 1000 دولار إلى 15000 دولار 12 – 60 شهرًا يزور موجو 9.9٪ – 47.42٪ من 500 دولار إلى 35000 دولار 9 – 60 شهرًا يزور

أفضل قروض الموافقة المضمونة لسوء الائتمان

لا يتطلب منك القرض غير المضمون تقديم ضمانات لتأمين قرضك. هذا يعني أنك لن تحتاج إلى دفعة أولى أو أن يُطلب منك وضع منزلك أو أصولك الأخرى على المحك للحصول على تمويل.

ومع ذلك ، غالبًا ما تأتي القروض المضمونة بمعدلات فائدة أعلى ، وقد يطلب المُقرض درجة ائتمانية عادلة إلى جيدة كحد أدنى.

هناك خياران للعثور على قروض ائتمانية سيئة غير مضمونة في كندا:

1. قروض كندا

لدى Loans Canada شبكة مقرض واسعة النطاق تقبل طلبات القروض من الأشخاص الذين يعانون من سوء الائتمان.

يمكنك استخدام القرض لأي غرض ، بما في ذلك توحيد الديون وشراء السيارات وتحسين المنزل وبناء الائتمان وغير ذلك.

مبلغ القرض: يصل إلى 50000 دولار

معدل فائدة القرض: 1.99٪ إلى 46.96٪

تختلف شروط القرض من بضعة أشهر إلى خمس سنوات (60 شهرًا).

للبدء ، أكمل عملية التقديم القصيرة عبر الإنترنت ، وسيتواصلون معك لمطابقتك مع المقرض المناسب.

يمكن إكمال العملية من التطبيق إلى التمويل النهائي في أقل من يومي عمل.

قم بزيارة Loans Canada

2.

LoanConnect

LoanConnect هي الوجهة الأولى للقروض الشخصية في كندا ، سواء كان لديك درجة ائتمان ممتازة أو جيدة أو ضعيفة أو سيئة.

بعد الانتهاء من استمارة الطلب ، يقومون بالبحث في العديد من المقرضين للعثور على أفضل الأسعار المعروضة.

مبلغ القرض: يصل إلى 50000 دولار

معدلات فائدة القروض: 6.99٪ إلى 46.96٪ APR

يعتمد السعر الذي تتأهل له على تاريخك الائتماني ، والمبلغ الذي تقترضه ، والمعلومات المالية التي تقدمها.

يمكنك سداد القرض الخاص بك بين 6 و 60 شهرًا.

تشمل أنواع القروض المتاحة باستخدام LoanConnect القروض النقدية وقروض توحيد الديون وقروض تحسين المنزل والقروض الشخصية العادية وقروض الائتمان المعدومة.

يمكنك معرفة المزيد حول ما تقدمه هذه الشركة في مراجعة LoanConnect.

قم بزيارة LoanConnect

3.

Loanz

إذا كان لديك دخل ثابت وعمالة ، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض ائتماني معدوم من Loanz.

تقدم ما يصل إلى 15000 دولار.

4. قرض موجو

Mogo هي شركة خدمات مالية تقدم قروضًا شخصية تتراوح من 500 دولار إلى 35000 دولار ، درجات ائتمان مجانية ، تحديد الحماية من الاحتيال ، وبطاقة ائتمان مدفوعة مسبقًا.

يمكن أن يساعدك القرض الشخصي من Mogo Liquid على سداد نفقات مختلفة وله مدة محددة. للتأهل ، يجب أن يكون لديك صافي دخل لا يقل عن 13000 دولار سنويًا.

وهي متوفرة في كولومبيا البريطانية وأونتاريو وألبرتا ومانيتوبا ونيو برونزويك ونيوفاوندلاند ولابرادور ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد.

مبلغ القرض: 500 دولار إلى 35000 دولار

معدل فائدة القرض: 9.9٪ إلى 47.42٪ APR

مدة القرض: 9 أشهر إلى 5 سنوات

اكتشف المزيد حول قروض MogoMoney أو قدم طلبك أدناه.

قم بزيارة موجو

5. الربيع المالية

الربيع المالية تقدم قروضًا شخصية في نفس اليوم تصل إلى 15000 دولار. يتم دفع الأموال باستخدام التحويل الإلكتروني ، ويمكنك استلام النقود في غضون ساعات من تقديم الطلب إذا كنت تفي بالمتطلبات الأساسية.

للتأهل للحصول على قرض Spring Financial ، فإن متطلبات الأهلية هي:

لا يقل دخله السنوي عن 28000 دولار

أن يبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل

مقيم دائم ، تصريح عمل ساري المفعول ، أو مواطن كندي

تعمل الشركة في جميع المقاطعات والأقاليم في كندا باستثناء ساسكاتشوان وكيبيك ونيو برونزويك.

تتراوح نسبة الفائدة على القروض من 19٪ إلى 46.96٪.

قروض يوم الدفع المضمونة في كندا

يُعد مقرضو يوم الدفع خيارًا إذا كنت تبحث عن قرض موافقة فورية ولديك ائتمان سيئ. ومع ذلك ، نحن لا نوصي بهم.

قروض يوم الدفع تكلفك ذراعًا وساقًا ، ومن مصلحتك استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل التفكير في هذه الأنواع من القروض. هذه القروض قصيرة الأجل معبأة بشكل جيد ، لذا فهي تبدو ميسورة التكلفة ، لكنها ليست كذلك.

على سبيل المثال ، إذا دفعت 15 دولارًا لكل 100 دولار مقترضة لمدة أسبوعين ، فأنت تدفع فعليًا 391٪ سنويًا. غالبًا ما يذهبون إلى أعلى من ذلك.

تنتشر هذه الصناعة أيضًا مع المحتالين ، ويمكن أن ينتقل وضعك المالي من سيء إلى أسوأ في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.

6. iCASH

في iCASH ، يمكنك الاقتراض من 100 دولار إلى 1500 دولار. يعتمد عدد عمليات السداد التي يمكنك الاختيار من بينها على عدة عوامل ، بما في ذلك مقاطعتك ووتيرة الدفع.

عادة ، يمكنك سداد القرض على دفعتين أو ثلاثة أقساط شهرية أو أسبوعية.

يمكنك التقديم عبر الإنترنت والحصول على قرار فوري. بمجرد الموافقة عليك ، قم بتوقيع العقد عبر الإنترنت واستلم تحويل الأموال في غضون دقيقتين.

هناك أيضًا فترة سماح إضافية مدتها خمسة أيام قبل أن تبدأ في سداد القرض في يوم الدفع التالي ، وهي تدعي أنها لا ترفض أي درجة ائتمانية.

ومع ذلك ، هناك بعض المتطلبات. على سبيل المثال ، يجب أن يكون لديك صافي دخل لا يقل عن 800 دولار شهريًا. يجب أيضًا أن تكون قد عملت لدى نفس صاحب العمل لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

7. سوق المال

يمكنك الحصول على قرض في نفس اليوم في Money Mart ، والذي كان موجودًا منذ عام 1982. اختر من السلف النقدية من 120 دولارًا إلى 1500 دولار أو قروض التقسيط من 500 دولار إلى 15000 دولار.

مدة القرض بالتقسيط من 12 إلى 60 شهرًا ، ومعدل الفائدة السنوية هو 29.9٪ أو 46.9٪. يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على قروض الأعمال الصغيرة هنا.

كل شيء يتم عبر الإنترنت ، مما يجعله سريعًا ومريحًا ، ويمكنك تلقي أموالك في 15 دقيقة. ستحتاج إلى مصدر دخل ثابت لتقديم طلب للحصول على سلفة نقدية هنا.

8. الكابتن كاش

يقدم Captain Cash قروضًا صغيرة تصل إلى 750 دولارًا يمكنك سدادها على مدار 120 يومًا. لا يوجد فحص ائتماني ، الموافقة سريعة ، وكل شيء يتم عبر الإنترنت.

ما عليك سوى اختيار المبلغ الذي تريد اقتراضه ، ثم اختيار أقساط السداد الأسبوعية أو الشهرية حتى 12 قسطًا. ستتلقى بعد ذلك أموالك عن طريق تحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني.

معدل الفائدة السنوية هو 22٪ ، لكن هذا يعتمد على تصنيفك الائتماني.

تشمل جهات إقراض يوم الدفع الشهيرة الأخرى في كندا ما يلي:

قروض يوم الدفع الوطنية

iCASH

اذهب اليوم

يوم الدفع في كندا

بدلاً من قرض يوم الدفع ، فكر في الحصول على قرض شخصي أو حد ائتمان أو قرض ملكية منزل أو سلفة نقدية على بطاقتك الائتمانية.

قد تستفيد أيضًا من التحدث إلى مستشار الائتمان.

قروض مضمونة بدون التحقق من الائتمان عبر الإنترنت

يتطلب المقرضون عبر الإنترنت الذين يقدمون موافقة فورية تقريبًا بشيكات ائتمانية “بدون” أن يكون لديك ضامن أو ضمان (أي للحصول على قرض مضمون).

قد تصادف مصطلحات مثل “معدل الموافقة 95٪”. ومع ذلك ، هذا ممكن فقط لأن متطلبات الموافقة أكثر صعوبة.

على سبيل المثال ، قد يكون العثور على ضامن على استعداد للاكتتاب في قرضك من خلال التوقيع على عقد القرض الخاص بك أمرًا صعبًا.

تمتد المتطلبات المماثلة إلى بطاقات الائتمان لسوء الائتمان أيضًا.

قروض الضامن LendingMate

** توقف LendingMate عن إصدار قروض جديدة ** يقدم LendingMate قروضًا ضامنة تتراوح من 2000 دولار إلى 10000 دولار. لا يتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك ، وتمت الموافقة على 95٪ من المقترضين الذين يستوفون متطلبات الأهلية الخاصة بهم.

الأهلية للحصول على قرض LendingMate تشمل:

كفيل بدرجة ائتمانية جيدة ؛ يتراوح عمره بين 19 و 75 عامًا ويمكنه تغطية سداد القرض إذا لم تستطع ذلك.

يجب أن تكون مقيمًا في كندا وليس لديك إفلاس نشط أو اقتراح مستهلك.

معدل الفائدة على قرض باستخدام هذه المنصة هو 43٪ سنويًا ، ويمكنك الاقتراض لمدة 1 إلى 5 سنوات.

LendingMate متاح في أونتاريو وكولومبيا البريطانية.

ماذا تعني “الموافقة المضمونة”؟

هناك بعض الالتباس حول ما يعنيه بالضبط قرض الموافقة المضمون. على عكس ما قد تعتقد ، لا يعني هذا في الواقع أنك ستحصل دائمًا على الموافقة.

يقول المقرضون أحيانًا إنهم يقدمون موافقة مضمونة ، لكن هذا يعني حقًا أن المقرض أكثر مرونة. يعني هذا عادةً أنك لست بحاجة إلى درجة ائتمان مثالية أو تاريخ ائتماني طويل للتقدم بطلب للحصول على قرض.

لا توجد طريقة للحصول على موافقة مضمونة بنسبة 100٪ ، ولا يزال يتعين عليك التأهل للحصول على القرض.

قد تكون هناك متطلبات محددة فيما يتعلق بدرجة الائتمان الخاصة بك. شرط آخر هو وضعك الوظيفي. على سبيل المثال ، قد لا يوافق المُقرض على طلب القرض الخاص بك إذا لم تكن تعمل بشكل منتظم.

قد يكون لوضعك المالي تأثير أيضًا. على سبيل المثال ، إذا كانت نسبة الدين إلى الدخل مرتفعة للغاية ، فقد لا تكون مؤهلاً للحصول على قرض.

بشكل عام ، يجب أن ترى قروض الموافقة المضمونة كقروض بمتطلبات أكثر مرونة مقارنة بقرض مصرفي. هذا يجعلها خيارًا محتملاً إذا لم يكن لديك سجل ائتماني أو سجل ائتماني رائع.

كيفية التقدم للحصول على قرض الموافقة المضمون

للتقدم بطلب للحصول على قرض موافقة مضمون ، ابدأ باختيار المقرض المناسب. قارن أسعار الفائدة والمبلغ الذي يمكنك اقتراضه وخيارات السداد لاتخاذ قرارك.

إذا كانت هناك آلة حاسبة للقرض ، فاستخدمها لمعرفة المبلغ الذي ستسدده.

بمجرد اختيارك للمُقرض ، يمكنك عادةً التقدم بطلب للحصول على قرض عبر الإنترنت. ما عليك سوى ملء التفاصيل الخاصة بك وتقديم جميع المعلومات المطلوبة ، والتي قد تشمل إثبات التوظيف.

بمجرد الموافقة ، يتم إرسال أموالك عادةً إلى حسابك المصرفي في نفس اليوم وأحيانًا في غضون ساعات قليلة.

كيفية زيادة فرصتك في الحصول على الموافقة للحصول على قرض

عندما تتقدم بطلب للحصول على قرض مضمون ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة فرصك في الحصول على الموافقة.

تحسين التصنيف الائتماني الخاص بك

قد تمنع درجة الائتمان السيئة تطبيقك من النجاح ، لذلك قد ترغب في العمل على تحسينه.

استخدم الخدمة المجانية من Borrowell أو Loans Canada للتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك. إذا لم تكن بحاجة إلى القرض بشكل عاجل ، فقد ترغب في التقدم بطلب للحصول على قرض بناء ائتمان باستخدام أداة مثل تلك التي يوفرها KOHO.

بهذه الطريقة ، يمكنك تحسين درجة الائتمان الخاصة بك وفرص الحصول على الموافقة على القروض المستقبلية.

سداد الديون الأخرى

إذا كانت نسبة الدين إلى الدخل لديك مرتفعة ، فقد يكون لذلك تأثير على طلب القرض الخاص بك. حاول سداد ديونك الأخرى أولاً لتقليل نسبة الدين إلى الدخل إلى حوالي 30٪ لزيادة فرصك.

استخدم موقّع مشارك

ابحث عن شخص آخر لديه درجة ائتمانية جيدة للاشتراك في التوقيع على طلب القرض الخاص بك. بالطبع ، سيكونون مسؤولين إذا لم تقم بسداد مدفوعاتك ، لكنه يقلل من المخاطر بالنسبة للمقرضين ويمكن أن يحسن فرصك.

كيفية اختيار المقرض في كندا

إذا قررت التقدم بطلب للحصول على قرض موافقة مضمون ، فيجب عليك أولاً اختيار المقرض المناسب. تم سرد القليل منها في هذا الدليل لتبدأ ، لذا قد ترغب في قراءتها أولاً.

هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند اختيار المقرض:

اسعار الفائدة

غالبًا ما يكون سعر الفائدة مرتفعًا جدًا لهذا النوع من المقرضين ، لكنهم لن يكونوا جميعًا متماثلين. قد تتمكن من العثور عليها على موقع المقرض أو باستخدام حاسبة القروض.

السداد

اكتشف المدة التي يمكن أن تستغرقها لتسديد قرضك. قد يقدم البعض قروضًا بفترات أطول من البعض الآخر.

سرعة

تعرف على المدة التي سيستغرقها المُقرض للموافقة على طلبك وتزويدك بالأموال. قد يكون سريعًا جدًا ، أو قد يستغرق أيامًا. إذا كنت بحاجة إلى المال قريبًا ، فسيكون هذا عاملاً.

سمعة

هل هو مقرض شرعي؟ يجب أن تكون حذرًا بشأن المحتالين في هذا المجال ، لذلك استخدم فقط المقرض الذي لديه سجل حافل.

إيجابيات وسلبيات القروض المضمونة

هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات التي يجب مراعاتها إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على قرض موافقة مضمون:

الايجابيات:

عادة ما يكون الوصول إلى أموالك سريعًا جدًا.

يمكنك عادةً التقديم عبر الإنترنت ، مما يجعل العملية سريعة ومريحة.

إنها خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من سوء الائتمان.

هناك الكثير من المقرضين ذوي السمعة الطيبة للاختيار من بينها.

سلبيات:

يمكن أن تكون القروض باهظة الثمن إذا لم تسدد أقساطك في الوقت المحدد.

إنها مناسبة فقط للقروض قصيرة الأجل.

الموافقة على القرض غير مضمونة ، مما قد يكون مضللاً.

بدائل لقرض التقسيط الائتماني السيئ في كندا

هناك العديد من البدائل التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار قبل التقدم بطلب للحصول على قرض تقسيط ائتماني متضرر في كندا:

يوم دفع القروض

قروض يوم الدفع تشبه إلى حد بعيد قروض التقسيط. ومع ذلك ، فهي غالبًا ما تكون بمبالغ أصغر ، وعادة ما تسدد الأموال في يوم الدفع التالي أو في دفعات قليلة.

قروض من الأسرة

قد ترغب في أن تطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة مبلغًا صغيرًا من المال للحصول على قرض. تأكد من سداد قرضك في الوقت المحدد لتجنب تمزيق علاقتك.

بطاقات ائتمانية مؤمنة

إذا لم تكن بحاجة إلى أموال بشكل عاجل ، فقد ترغب في التقدم للحصول على بطاقة ائتمان مؤمنة. قد يكون هذا خيارًا وقد لا يكون بناءً على درجة الائتمان الخاصة بك.

يجب عليك إيداع الأموال لاستخدام هذا ، ويمكنك اقتراض مبلغ يصل إلى مبلغ الإيداع الخاص بك. إنه مختلف بعض الشيء ، لكنه يمكن أن يكون خيارًا آخر للأشخاص الذين ليس لديهم درجات ائتمانية كبيرة.

الاتحادات الائتمانية

قد تقدم بعض الاتحادات الائتمانية قروضًا صغيرة ، بما في ذلك قروض يوم الدفع البديلة (PALs) أو القروض الشخصية الصغيرة. قد يستخدمون أيضًا معلومات أخرى بدلاً من درجة الائتمان الخاصة بك عند تقديم الطلب.

ما هي درجة الائتمان السيئة؟

درجة الائتمان الخاصة بك هي رقم مكون من ثلاثة أرقام يخبر المقرضين ما إذا كنت تتمتع بالجدارة الائتمانية. يتم حسابها من قبل مكتبي الائتمان في كندا (Equifax و TransUnion) وتتراوح من 300 إلى 900.

تتراوح درجة سوء الائتمان من 300 إلى 599 ، وهي تشير إلى المقرضين أنك قد تواجه مشكلات كبيرة في سداد أي أموال يقدمونها لك.

درجة الائتمان الجيدة إلى الممتازة تخبر المقرضين أنك كنت تسدد الديون بشكل مسؤول ، وقد يكونون أكثر استعدادًا لمنحك ائتمانًا.

تحقق من درجة الائتمان الخاصة بك مجانا.

خاتمة

كن حذرًا من المقرضين الجشعين الذين يحاولون استدراجك بوعد الحصول على قرض مضمون.

تتضمن مصطلحات البحث الشائعة المتعلقة بالموافقة الفورية والقروض المضمونة ما يلي:

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قبل توقيع أي عقد قرض ، تأكد من فهمك لما هو مكتوب في الأحرف الصغيرة ، بما في ذلك معدل الفائدة الذي تدفعه ، والعقوبات المفروضة على عدم سداد الدفعات في الوقت المحدد ، والرسوم المرتبطة بها (مثل رسوم الإنشاء).

يجب عليك أيضًا تأكيد أنهم سيبلغون عن مدفوعاتك إلى مكاتب الائتمان حتى تتمكن من البدء في إعادة بناء درجة الائتمان الخاصة بك.

الأسئلة الشائعة حول قروض الموافقة المضمونة

ما هي القروض التي يمكنني التأهل للحصول عليها مع سوء الائتمان؟

يمكنك التأهل للحصول على قرض شخصي بأقساط منتظمة ؛ ومع ذلك ، تختلف المتطلبات حسب المُقرض ، وسيطلب منك البعض تقديم ضامن أو ضمان. إذا كان الضامن مطلوبًا ، يشار إلى القرض على أنه قرض ضامن. إذا كنت بحاجة إلى تقديم ضمان ، فهو قرض مضمون.

ما هو مبلغ القرض الذي سأكون مؤهلا للحصول عليه مع سوء الائتمان؟

يقدم المقرضون الموجودون في هذه القائمة قروضًا تتراوح من 500 دولار إلى 50000 دولار. يعتمد المبلغ الذي سيقرضونه لك على تاريخك الائتماني والوضع المالي وعوامل أخرى. بشكل عام ، يجب أن تتوقع معدل فائدة أعلى مقارنة بشخص لديه درجة ائتمانية جيدة أو ممتازة.

كيف أتأهل للحصول على قرض الموافقة الفورية؟

عندما تتقدم بطلب للحصول على قرض وتقدم جميع المعلومات المطلوبة ، فقد تتم الموافقة عليك مسبقًا بناءً على استيفاء الحد الأدنى من المعايير. بعد أن يقوم المُقرض بتقييم طلبك بالكامل ، يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيقرضك المال أم لا.

ما هي المتطلبات الأساسية لقرض الائتمان المعدوم؟

لزيادة فرصك في الحصول على الموافقة ، يجب أن يكون لديك مصدر دخل ، وتقديم تفاصيل حسابك المصرفي ، ولديك عنوان كندي صالح ، ونسبة دين إلى دخل مقبولة.