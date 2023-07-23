ستساعدك المقالة التالية: قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني في كندا: الإيجابيات والسلبيات والرسوم والبدائل

يمكن أن تساعدك قروض يوم الدفع الخاصة بالتحويل الإلكتروني في الحصول على المال بسرعة في حالات الطوارئ.

في حين أن قروض يوم الدفع غالبًا ما تعني أنه يمكنك الحصول على تمويل بغض النظر عن درجة الائتمان الخاصة بك ولا تحتاج إلى الاعتماد على البنوك والمقرضين التقليديين ، فإن لديهم العديد من الجوانب السلبية.

قروض يوم الدفع عبر التحويل الإلكتروني في كندا مكلفة ، وقد تتعثر في حلقة مفرغة من الديون.

في هذا الدليل ، أقوم بتغطية أهم مقرضي قروض يوم الدفع عبر التحويل الإلكتروني في كندا ، وكيفية عملهم ، وإيجابياتهم ، وعيوبهم ، ورسومهم ، ومنصات القروض البديلة.

يمكنك أيضًا التعرف على خيارات قروض يوم الدفع ولماذا تعتبر قروض يوم الدفع سيئة.

ما هو قرض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني؟

قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني هي النسخة الإلكترونية أو عبر الإنترنت من الدخول إلى موقع MoneyMart أو CashMoney فعليًا والتقدم بطلب للحصول على قرض يوم الدفع.

تم تصميم هذه القروض لتغطية النقص في ميزانيتك أثناء انتظار راتبك التالي.

يمكنك التقدم بطلب للحصول على هذه القروض عبر الإنترنت باستخدام هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وفي حالة الموافقة عليها ، يتم إيداع الأموال في حسابك المصرفي في غضون دقائق.

هذا أسرع بكثير من التحويل الإلكتروني (EFT) أو مدفوعات الإيداع المباشر.

على عكس القروض الشخصية التقليدية ، لا تتحقق قروض يوم الدفع Interac e-Transfer من درجة الائتمان الخاصة بك ، وتقبل أنواعًا مختلفة من الدخل ، مثل المزايا الضريبية للأطفال ، و CPP ، و EI ، ومدفوعات العجز ، والمزيد.

كما أنها باهظة الثمن للغاية ، حيث تصل معدلات الفائدة السنوية إلى 600٪. ببساطة ، قروض التحويل الإلكتروني ليست مثالية إذا كان بإمكانك تجنبها.

أفضل قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني في كندا (المقرضون)

هناك العديد من المقرضين الذين يقدمون قروض التحويل الإلكتروني في كندا.

يتم سرد عدد قليل أدناه ، وأنا أغطي كيفية عملهم ، وخيارات التمويل الخاصة بهم ، ومكان توفرها.

1. iCash

iCash هو مقرض لقرض يوم الدفع عبر الإنترنت يعمل في أونتاريو وألبرتا ومانيتوبا ونيو برونزويك وكولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد.

وهي تروج لقروض يوم الدفع الخاصة بالتحويل الإلكتروني (القروض النقدية الفورية) باعتبارها متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، وتتجاوز معدلات الموافقة 90٪.

يمكنك اقتراض ما يصل إلى 1500 دولار أمريكي بشروط تصل إلى 62 يومًا. تتضمن متطلبات التقديم دخلاً صافياً لا يقل عن 800 دولار شهريًا ، والتوظيف من قبل نفس صاحب العمل لمدة 3 أشهر على الأقل ، وحساب مصرفي كندي.

يتم إرسال الأموال عن طريق التحويل الإلكتروني ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق.

للحصول على قرض بقيمة 500 دولار في كولومبيا البريطانية ولمدة 42 يومًا ، يكون معدل النسبة المئوية السنوية (APR) هو 130٪.

2. سوق المال

Money Mart هي واحدة من أكبر مقرضي قروض يوم الدفع في كندا ، مع أكثر من 500 موقع.

يقدم قروضًا بالتقسيط ، وسلفًا نقدية ، وصرف الشيكات ، وتحويلات الأموال ، والعملات الأجنبية ، وبطاقة Titanium + Prepaid Mastercard.

يتم تقديم قرض التحويل الإلكتروني الخاص به على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهو متاح في غضون ساعتين.

تقدم Money Mart خدمات قروض يوم الدفع عبر الإنترنت في ON و AB و BC و MB و SK و NS ، ويمكنك اقتراض ما يصل إلى 1500 دولار.

بالإضافة إلى كونك سن الرشد في مقاطعتك ، يجب أن يكون لديك أيضًا دخل ثابت.

بالنسبة لقرض يوم دفع قيمته 500 دولار في أونتاريو ولمدة 14 يومًا ، فإنك تسدد 575 دولارًا مقابل 391.07٪ APR.

3. النقود النقدية

النقود النقدية موجودة منذ عام 1992. تقدم قروض يوم الدفع ، وقروض التقسيط ، وخطوط الائتمان ، وتحويلات الأموال ، وخدمات صرف الشيكات.

قرض يوم الدفع الفوري الخاص به متاح من خلال تطبيق عبر الإنترنت ، مع سداد أقصر من 15 دقيقة.

يمكنك اقتراض مبلغ يصل إلى 1500 دولار واختيار الطرق التالية لاستلام النقود:

Interac e-Transfer

إيداع مباشر

استلام نقدي من المتجر

Opt + Prepaid Mastercard

للتأهل للحصول على قرض ، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل ، وأن يكون لديك مصدر دخل ورقم هاتف عامل وحساب جار.

للحصول على قرض بقيمة 300 دولار لمدة 12 يومًا في مانيتوبا ، تبلغ تكلفة الاقتراض 51 دولارًا ، أي ما يعادل 517.08٪ APR.

4. قرض اكسبرس

يوفر Loan Express قروض تحويل إلكتروني قصيرة الأجل تصل إلى 1500 دولار ، ويتوفر قرض السلفة النقدية هذا في ON و AB و BC و MB و NB و NL و NS و SK و YT و NT و NU.

العملية مؤتمتة ولا تتطلب منك تقديم أي أوراق.

إذا لم تستخدم أداة التحقق المصرفي الخاصة بهم واخترت إرسال المستندات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني ، فستستغرق معالجة قرضك وقتًا أطول.

للحصول على قرض بقيمة 300 دولار وفترة 14 يومًا ، يمكنك دفع معدل فائدة سنوية يصل إلى 599.64٪.

5.

GoDay

تقدم GoDay قروض يوم دفع في العديد من المدن الكندية ، بما في ذلك تورنتو وفانكوفر وأوتاوا ووينيبيغ وإدمونتون ولندن وساسكاتون وكالجاري والمزيد.

بعد إكمال الطلب عبر الإنترنت ، يتم اتخاذ القرار تلقائيًا ، ويمكن أن تصل الأموال إلى حسابك المصرفي في غضون ساعة واحدة من الموافقة.

يمكنك اقتراض ما يصل إلى 1500 دولار ، وتشمل متطلبات الدخل أيضًا مدفوعات من بنك التعمير الصينى ، و OAS ، و CPP ، وائتمان ضريبة الإعاقة.

Note أن هذه الشركة ستجري فحصًا ائتمانيًا ؛ ومع ذلك ، سوء الائتمان لا يستبعد طلبك تلقائيًا.

للحصول على قرض قيمته 300 دولار ومدة 14 يومًا في أونتاريو أو كولومبيا البريطانية أو نيو برونزويك ، تدفع فائدة قدرها 45 دولارًا ، أي ما يعادل 391.07٪ APR.

6. سبيدي كاش

لدى سبيدي كاش مكاتب في كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ونوفا سكوشا ونونافوت ويوكون والأقاليم الشمالية الغربية.

كما يقدم قروض يوم دفع عبر الإنترنت تصل إلى 1500 دولار دون الحاجة إلى فحص الائتمان.

للتأهل ، يجب أن يكون لديك مصدر دخل وأن تقدم كشف حساب بنكي لمدة 60 يومًا وأحدث كعب راتبك.

ستحتاج أيضًا إلى تقديم شيك باطل أو نموذج خصم معتمد مسبقًا وإثبات لعنوانك.

للحصول على قرض بقيمة 300 دولار لمدة 14 يومًا في ساسكاتشوان ، يبلغ معدل النسبة السنوية 443.21٪.

7.

Pay2Day

تقدم Pay2Day قروض يوم دفع للتحويل الإلكتروني في أونتاريو ، كولومبيا البريطانية ، ونوفا سكوشا.

كما يوفر بطاقات مسبقة الدفع وصرف الشيكات في بعض المواقع.

يمكنك التقديم عبر الإنترنت واستعارة ما يصل إلى 1500 دولار على مدار 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع. تستغرق المدفوعات من ساعة إلى ساعتين للوصول إلى حسابك المصرفي.

للحصول على قرض بقيمة 100 دولار لمدة 14 يومًا في نوفا سكوشا ، تدفع تكلفة اقتراض قدرها 19 دولارًا ، أي ما يعادل 495.36٪.

8. السيد بايداي

يتواجد السيد Payday منذ عام 2002 ويقدم سلفًا نقدية في BC و AB و Ontario.

يمكنك اقتراض ما يصل إلى 1500 دولار والحصول على أموال في غضون 30 دقيقة عبر Interac e-Transfer.

للتأهل للحصول على قرض ، يجب أن يكون عمرك 19 عامًا على الأقل ، وأن يكون لديك دخل ثابت يزيد عن 1100 دولار شهريًا ، وحساب جاري نشط ، ورقم هاتف.

لا يكشف هذا المقرض عن تكلفة الاقتراض على موقعه على الإنترنت.

9. يوم الدفع في كندا

My Canada Payday هي جهة إقراض يوم دفع مرخصة في BC و SK و NS و MB و ON.

يقدم قروض Interac e-Transfer على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ويمكنك اقتراض ما يصل إلى 1500 دولار.

للتأهل ، ستحتاج إلى إثبات الدخل وكشف حساب بنكي يوضح تاريخك لمدة 180 يومًا. قد تحتاج أيضًا إلى شيك باطل وإيصال دفع حديث وفاتورة خدمات.

على قرض بقيمة 500 دولار في أونتاريو لمدة 14 يومًا ، تبلغ تكلفة الاقتراض 75 دولارًا ، أي ما يعادل 391.01٪ APR.

10.

LendDirect

يقدم هذا المُقرض الذي يتخذ من تورونتو مقراً له خط ائتمان شخصي يصل إلى 15000 دولار ، ويمكنك سحب سلف نقدية من هذا الحد الائتماني عند الحاجة.

يتم إرسال الدفع باستخدام Interac e-Transfer (15 دقيقة) أو الإيداع المباشر (1-2 يوم عمل).

تتراوح نسبة الفائدة على هذا القرض من 19.99٪ إلى 46.93٪.

ما هي تكلفة قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني؟

يتم تحديد الحد الأقصى لرسوم الاقتراض التي يمكن لمقرض يوم الدفع أن يتقاضاها لكل مقاطعة على: مقاطعة الاقتراض لكل 100 دولار معدل الفائدة السنوية للقرض لمدة أسبوعين ألبرتا 15 دولارًا 391٪ كولومبيا البريطانية 15 دولارًا 391٪ مانيتوبا 17 دولارًا 443٪ برونزيك جديد 15 دولارًا 391٪ نيوفاوندلاند ولابرادور 21 دولارًا 548٪ مقاطعة نفوفا سكوشيا 19 دولارًا 495٪ أونتاريو 15 دولارًا 391٪ جزيرة الأمير ادوارد 25 دولارًا 391٪ ساسكاتشوان 17 دولارًا 443٪

عادة ، يمكنك اقتراض ما يصل إلى 1500 دولار فقط.

بدائل قروض التحويل الإلكتروني في كندا

كبديل لقرض يوم دفع Interac e-Transfer ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي بأقساط أرخص إذا كنت مؤهلاً.

استخدم منصات مقارنة القروض هذه لمعرفة ما هو متاح:

قروض كندا

تعمل شركة Loans Canada مع العديد من المقرضين ، ويمكنك استخدامها للعثور على قروض مصممة لتخفيف الديون ، وبناء الائتمان ، وتمويل السيارات ، وسوء الائتمان ، والمزيد.

تصل مبالغ القروض إلى 50000 دولار ، وتتراوح معدلات الفائدة من 1.99٪ إلى 46.96٪.

LoanConnect

LoanConnect هو متجر شامل لجميع أنواع القروض ، بما في ذلك القروض المعدومة والقروض الطارئة.

يمكنك استخدام المنصة لمقارنة الأسعار من مختلف المقرضين واقتراض ما يصل إلى 50000 دولار.

تتراوح تكاليف الاقتراض من 5.75٪ إلى 46.96٪ ، ويستغرق التمويل من يوم إلى يومي عمل.

الربيع المالية

الربيع المالية تقدم قروضًا شخصية في نفس اليوم تصل إلى 15000 دولار. يتم دفع الأموال عن طريق التحويل الإلكتروني ، وهذا يعني أنه يمكنك استلام النقود في غضون ساعات من تقديم الطلب إذا كنت تستوفي المتطلبات الأساسية:

لا يقل دخله السنوي عن 28000 دولار

أن يبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل

مقيم دائم ، تصريح عمل ساري المفعول ، أو مواطن كندي

جميع المقاطعات باستثناء SK و QC و NB

تتراوح نسبة الفائدة على القروض من 18.99٪ إلى 46٪.

تشمل البدائل الأخرى لقروض يوم الدفع ما يلي:

كيفية التقدم للحصول على قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني

يعد التقدم بطلب للحصول على قرض التحويل الإلكتروني أمرًا سهلاً نسبيًا حيث أن عملية التقديم عادةً ما تكتمل عبر الإنترنت ، ومعظم المقرضين لديهم عملية “غير ورقية”.

تتضمن المتطلبات عادةً ما يلي:

عمر: يجب أن تكون سن الرشد في مقاطعتك ، أي 18 أو 19 عامًا على الأقل.

دخل: سيُطلب منك تقديم دليل على الدخل ، مثل دخل العمل أو المعاش التقاعدي أو تأمين العمل أو المزايا الحكومية.

حساب البنك: يجب أن يكون لديك حساب مصرفي نشط حيث تتلقى ودائع مباشرة. سيطلب بعض المقرضين كشف حساب بنكي يوضح تاريخك المالي.

رقم الهاتف والإقامة: يجب أن تكون مقيمًا في كندا ولديك رقم هاتف نشط.

لا يوجد إفلاس نشط: لا يزال بإمكانك الحصول على قرض يوم الدفع مع الإفلاس أو عرض المستهلك.

مستوى الرصيد: لن يسحب مقرضو يوم الدفع النقدي سجلك الائتماني. ومع ذلك ، سيتحقق البعض من درجة الائتمان الخاصة بك. يمكنك معرفة درجاتك مجانًا.

ستحتاج أيضًا إلى تقديم بطاقة هوية حكومية سارية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر.

إذا تمت الموافقة على طلب القرض الخاص بك ، فسيتم إرسال الأموال إلى حسابك المصرفي في أقل من 5 دقائق.

إيجابيات وسلبيات قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني

الايجابيات:

الوصول السريع إلى النقود في حالات الطوارئ

يمكن الموافقة عليها بتصنيف ائتماني سيئ

تطبيق مريح عبر الإنترنت

سلبيات:

من أغلى القروض

احترس من الرسوم والتكاليف المخفية

الصناعة مليئة بالمقرضين المفترسين والشخصيات البغيضة

قد تحصل على قرض عندما يجب أن تسعى بالفعل للحصول على استشارة ائتمانية

من السهل التعمق في الديون

يمكن أن تضر درجة الائتمان الخاصة بك

هل قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني آمنة؟

قبل التقدم بطلب للحصول على قرض ، تحقق من مكتب شؤون المستهلك الإقليمي أو الإقليمي للتأكد من أن مقرض يوم الدفع مرخص له بالعمل هناك.

اقرأ النص الصغير وتأكد من فهمك لشروط وأحكام القرض.

يتقاضى بعض مقرضي يوم الدفع معدلات فائدة غير قانونية أعلى من حدود المقاطعات.

تأكد أيضًا مما إذا كانت هناك رسوم أخرى ستدفعها بالإضافة إلى سعر الفائدة.

هل قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني قانونية؟

نعم ، قروض يوم الدفع للتحويل الإلكتروني قانونية في كندا بموجب القسم 34.71 من القانون الجنائي. لدى العديد من المقاطعات أيضًا تشريعات تتعامل مع كيفية عمل مقرضي يوم الدفع.

على سبيل المثال ، في AB و BC و NB و NS و ON و SK ، لا يمكن لمقرض يوم الدفع تمديد قرض يوم الدفع الخاص بك أو تجديده.

في AB و ON و BC و NB و MB و NS و SK ، لا يُسمح لهم بإلزامك بالتوقيع على نموذج يحول راتبك إليهم مباشرةً.

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