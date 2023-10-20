ستساعدك المقالة التالية: قريبًا: بحث الفيديو عبر الإنترنت مع دليل التلفزيون

يبدو أن شخصًا ما قد أخذ الإشارة من سؤال تم طرحه مؤخرًا حول من سيكون الدليل التلفزيوني للفيديو عبر الإنترنت. وهذا ليس سوى، حسنًا، أعتقد ذلك بشكل صحيح، دليل التلفاز، دليل البرامج الأكثر ثقة لمشاهدي التلفزيون منذ 53 عامًا. تقول Yahoo Tech News عبر AP إنها ستدخل أخيرًا في مجال أعمال الفيديو عبر الإنترنت من خلال اختبار أداة البحث عن الفيديو عبر الإنترنت.

لكن مهلا، لن تقوم الشركة بفهرسة/الزحف إلى أو تجميع جميع مقاطع الفيديو المتوفرة على الويب، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي ينشئها المستخدمون. وبدلاً من ذلك، سيركز على مقاطع الفيديو المنشورة في 60 موقعًا إعلاميًا على شبكة الإنترنت. سيتم تضمين فقط تلك التي تم إنتاجها في الأصل بواسطة شركات إعلامية مختلفة في بحث الفيديو عبر الإنترنت الخاص بـ TV Guide. تتضمن مقاطع الفيديو هذه تلك التي أنتجتها ABC وFox، من بين شركات الإعلام الرئيسية الأخرى. لذا، سألت، ما الذي يتضمنه دليل Gemstar-TV؟ كيف سيتم الربح من هذا المشروع؟ بسيط. اعلانات مدفوعة الثمن يا عزيزي. يهدف Gemstar-TV Guide إلى كسب أموال كبيرة من الإعلانات عبر الإنترنت بالإضافة إلى ترخيص التكنولوجيا الخاصة به.

خطة عظيمة؟ الآن نعم. ولكن في وقت لاحق، بمجرد أن تضع Google وعمالقة محركات البحث الأخرى أنظارهم على نفس الشيء وطوروا محرك بحث الفيديو الخاص بهم، قد يجد دليل التلفزيون نفسه يركز مرة أخرى على منتج دليل التلفزيون الخاص به.

ولكن بعد ذلك، من الأفضل أن يبدأ الأمر بينما لا يزال الآخرون مشغولين بأشياء أخرى. من يدري، قد ينجح Gemstar-TV Guide في الواقع في تنفيذ هذا الأمر بحيث سيكون من الصعب جدًا على عملاق البحث الآخر اللحاق به.