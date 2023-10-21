ستساعدك المقالة التالية: قصة احتيال حقيقية للنقرة PPC من الدرجة الثانية

لقد حدث ذلك بالفعل في الشهر الماضي وأردت التدوين عنه في وقت سابق، لكنني للأسف لم أتمكن من ذلك حتى الآن.

لقد بدأت بعض الإعلانات لمشروع خاص بي في العديد من محركات البحث PPC من المستوى الثاني مثل Looksmart (استخدام قسيمة SES بشكل جيد)، وKanoodle وMiva (المعروف سابقًا باسم FindWhat). لقد وضعت تتبعًا مختلفًا من ناحيتي لأنه كان منفصلاً إلى حد ما عما أفعله عادةً. بعد ساعات قليلة فقط من إطلاق الحملات، لاحظت وجود 500 خطأ بسبب التتبع الجديد.

بدا الرمز جيدًا للوهلة الأولى، لكن رسالة الخطأ تشير بوضوح إلى خلاف ذلك. حدث الخطأ في بعض الأحيان فقط وكانت المشكلة هي نفسها دائمًا. لا يمكن حفظ بيانات المُحيل. لقد قمت بإنشاء عمود في قاعدة البيانات لتخزين بيانات المرجع بنقرة يبلغ طولها 512 حرفًا فقط. لقد اعتقدت أن هذا كثير، لأنه ما هو الموقع الذي سيعرض إعلاناتي على صفحة بعنوان URL أطول من ذلك؟

حسنًا، لقد قمت بزيادة الحجم، وقمت بتعيين تنبيه لعناوين URL المرجعية التي يزيد طولها عن 512 حرفًا وواصلت مشاهدة ما حدث بعد ذلك. لم يمض وقت طويل وظهرت رسائل البريد الإلكتروني الأولى في صندوق الوارد الخاص بي.

كانت النقرة لإعلان Miva وكان عنوان URL المُحيل يبدو كما يلي: http://sponsor2.ucmore.com/click.asp? بالإضافة إلى أكثر من 600 حرفًا من المعلومات المشفرة. من هو أوكمور؟

UCMore هو أحد برامج التجسس المعروفة. انظر التفاصيل هنا

لقد اتصلت بدعم Miva وقدمت بعض سجلات النقرات كمرجع. لقد اتصلت بي Miva بعد يوم أو نحو ذلك من اتصالي بهم لإبلاغي بالمعلومات التي سينظرون فيها في هذا الأمر. وبعد يومين فقط وصلتني الرسالة التالية:

شكرًا لكونك جزءًا مهمًا من MIVA؛ نحن نقدر دائما عملك.

أثناء المراجعة الأخيرة لحركة المرور المرسلة إلى موقع الويب الخاص بك في الفترة من 12/10/06 إلى 15/10/2006 على حسابك “xxxxxxx”، وجدنا بعض الزيارات التي لا تستوفي معاييرنا باعتبارها حركة مرور عالية الجودة. على الرغم من أننا لا نستطيع الإفصاح عن تفاصيل حركة المرور نفسها، أو مصادر التسليم، إلا أنه يمكننا أن نؤكد لك أن مصدر حركة المرور ذات التحويل المنخفض، والذي كنت مهتمًا به، لم يعد قادرًا على الوصول إلى إعلاناتك.

لمعالجة أي تأثير قد أحدثه هذا الأمر على حملتك الإعلانية، يسعدنا أن نعيد إليك مبلغ $xx.xx. هذا المبلغ هو المبلغ الإجمالي لأي رسوم تم تطبيقها على حسابك نتيجة لحركة المرور المقدمة عبر هذا المصدر المحدد.

باعتبارك أحد المعلنين عن MIVA، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تتلقى حركة مرور عالية الجودة من شبكة MIVA. وهذا ما يجعل الإعلان باستخدام MIVA واحدًا من أكثر وسائل الإعلان فعالية المتاحة اليوم. لتعزيز هذا الالتزام، لدينا العديد من الأنظمة والإجراءات المعمول بها للمراقبة المستمرة لحركة المرور المقدمة من خلال شبكة MIVA. وهذا يضمن أنه لا يتم محاسبتك إلا مقابل حركة المرور المؤهلة ويسمح لنا باستبدال أي أموال في حسابك مقابل حركة المرور التي قد تكون مشكوك فيها.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى فلا تتردد في الاتصال بنا.

أطيب التحيات،

فكرت “رائعًا” وأجبت:

أشكركم أيضًا على استرداد الأموال. أعلم أن $xx.xx لا يستحق كل هذا الجهد وأن تكلفة المعالجة أعلى من المبلغ المسترد، ولكن كان هذا هو الإجراء الصحيح الذي يجب فعله. لقد قبضت على الناشر في غضون ساعات من بدء إرسال الزيارات إلى إعلاناتي. لم يكن هناك وقت لإحداث المزيد من الضرر. أود التدوين حول هذه القضية…

حصلت خصائص البحث من المستوى الثاني مؤخرًا على نجاح كبير، وكان دليل قياس الأداء لتسويق البحث لعام 2007 من Marketing Sherpa قاسيًا في تعليقاته على المستوى الثاني، على وجه التحديد بسبب انخفاض التحويل والمشكلة الأكبر المشتبه بها المتعلقة بالاحتيال على النقرات والثقة المفقودة في يا رفاق أن تفعل شيئا حيال ذلك. مثل هذا المنشور سيكون مفيدًا لك ويعزز المقالات مثل هذه مما يجعل Miva يخرج من حشد المستوى الثاني SE بطريقة إيجابية. …

يمكنك مساعدتي في المحتوى قليلًا بإخباري المزيد عن الخطوات التي اتخذتها Miva في هذه العملية. ومن المثير للاهتمام أيضًا معرفة التفاصيل المتعلقة بكيفية تعاملك مع الناشر. هل حصلت على جميع الإيرادات المستحقة وأعدت الأموال إلى كل معلن متأثر؟ إذا قمت بذلك، هل من الممكن أن تعطيني رقمًا إجماليًا للمبلغ المسترد؟ أخيرًا وليس آخرًا، بعض الأفكار حول كيفية محاولة Miva تقليل مخاطر أن يصبح هؤلاء الناشرون نشطين في الشبكة وما هي الإجراءات التي اتخذتها لمنع قيام نفس الناشر ببساطة بإنشاء حساب جديد والبدء من جديد.

كل ما يمكنك أن تعطيني سأفعله. إذا كنت تريد أن تعطيني المزيد من التفاصيل بشرط أن تتمكن من التحقق مرة أخرى من مشاركتي للتأكد من دقتها، فلا بأس معي. بالطبع، لن يكون الغرض من هذا التحقق المزدوج سوى منع سوء الفهم المحتمل أو البيانات الضمنية عن غير قصد والتي يمكن أن يساء تفسيرها من قبل الناشر الذي تم إنهاؤه وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

لم أتلق ردًا من ميفا حتى يومنا هذا ويجب أن أقول إن الأمر يقلقني قليلاً. من المؤكد أنه لم يساعدني ولا يساعدهم في تحسين الصورة التي تمتلكها محركات البحث PPC من المستوى الثاني. قد يضحك البعض الآن ويعتقد أن “الأخبار القديمة، يعلم الجميع أن حركة مرور الدفع لكل نقرة من المستوى الثاني هي قمامة؛ مليئة بالاحتيال والتحويل المنخفض. حسنًا، أنا لا أتخلى عن أي شخص بهذه السرعة وأؤمن بالفرص الثانية. أفترض أنني يجب أن أعطيهم ثالثًا الآن، بعد هذه الحادثة.

هتافات،

كارستن كومبروفسكي، مالك ومشغل موقع Cumbrowski.com – موارد التسويق عبر الإنترنت وتطوير الويب، وخلفيات محركات البحث، ومحركات بحث الدفع لكل نقرة (PPC)، والاستخبارات التنافسية وغيرها من الموارد.