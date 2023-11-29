ستساعدك المقالة التالية: قصة نجاحي رقم 1: مارغريت ترافيس من شركة Eazy Peazy Quilts

تم التحديث في يناير 2013.

أنا أعرض قصص نجاح طلاب SocialMediaOnlineClasses.com، وسنبدأ مع مارغريت ترافيس من شركة Eazy Peazy quilts. مارجريت جزء من 3 مليار دولار صناعة الألحفة، وتقوم بتصميم الإكسسوارات – حقائب اليد، والوسائد، وحافظات النظارات، والمواد المتخصصة لأولئك الذين يستخدمون الكراسي المتحركة والمشايات.

بدأت مارغريت هنا كطالبة في Facebook 101، تجديدها Facebook لتكون الصفحة ملونة وتعرض تصميماتها الجميلة وتبني مجتمعًا وتجذب معجبي Eazy-Peazy. لقد أنشأت علامات تبويب مخصصة للترحيب بالزوار في صفحتها، ولديها علامة تبويب منفصلة لها YouTube أشرطة الفيديو كذلك.

تركز مارغريت تسويقها عبر البريد الإلكتروني على التعاملات بين الشركات (B2B)، مستهدفة متاجر الألحفة، ومساعدتهم في عرض أنماط Eazy Peazy الخاصة بها لتحقيق المزيد من المبيعات لمتاجرهم. في جلسة Margaret’s Mastermind Consulting، ناقشنا تسهيل الأمر على المتاجر لطلب أنماطها من خلال الارتباط مباشرةً بصفحات الويب الخاصة بالموزعين التي تعرض منتجاتها. Amazon لقد جعلت التسوق بنقرة واحدة هو المعيار – لذلك اقترحت جعل الأمر سهلاً قدر الإمكان على أصحاب المتاجر الشراء منها. كما أنها تدمجها فيها Facebook الصفحة، لإعلام الأشخاص عند ظهور مشكلة جديدة.

كما أخذت مارغريت YouTube 101، حيث قامت بعمل فيديو رائع تعرض فيه حقيبتها Twistin’ Diamonds. تظهر الألحفة والإكسسوارات المبطنة، مثل العديد من المنتجات، في الفيديو بشكل أفضل مما تظهره في الصور الفوتوغرافية. في فيديو بسيط مدته 30 ثانية، تستعرض مارغريت مميزات الحقيبة التي تظهر بشكل جميل في الفيديو الخاص بها!

إذن، أين أخذ كل هذا مارغريت وخط نمط Eazy Peazy الخاص بها؟

زاد عليها Facebook المشجعين بنسبة 700%

ظهرت مصممة في الافتتاح الكبير لـ Cottontail Quilts، وهو متجر جديد للبيع بالتجزئة في كينيساو، جورجيا، حيث أبهرت الزوار وباعت العديد من منتجاتها.

مصمم مميز في مستودع Quilter

إنها دائمًا على الطريق لتظهر كضيفة في متاجر اللحاف المحلية. إنها دفعة واحدة للاقتصاد المحلي!

عرضت أنماطها في سوق اللحاف الربيعي بالجملة في مدينة كانساس سيتي، حيث أشركت أصحاب متاجر اللحاف وأذهلتهم بأسلوبها وأسلوبها.

أحسنت مارغريت! أنا فخور بنجاحك وبأن موقع SocialMediaOnlineClasses.com يمكن أن يكون جزءًا منه.

هل تريد أن يتم عرضك هنا كقصة نجاح طالب؟ قم بالتسجيل في الفصل الدراسي على Facebook, Pinterest, YouTube، أو احصل على أفضل قيمة من خلال تذكرة Class Pass غير المحدودة، ويمكنني أن أروي قصة نجاحك المذهلة هنا.