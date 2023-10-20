ستساعدك المقالة التالية: قصة نجاح تحسين محركات البحث والتدوين: تكسب مدونة مرض السكري 40 ألف دولار سنويًا

هناك قاعدة ذهبية قديمة فيما يتعلق باختيار مهنة أو مشروع ما زالت تنطبق حتى اليوم، حتى على التدوين؛ أحب عملك. إن كوننا شغوفين بوظائفنا أو مساعينا الريادية أو الروتين اليومي يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح أو الفشل.

من وجهة نظر شخصية، أنا متحمس لتنمية هذه المدونة وتغطية عالم محركات البحث، ولكن بصراحة، بعد 4 سنوات من القيام بذلك، قد يكون قضاء يوم جمعة مشمس بعد ظهر اليوم للكتابة عن تعديلات الخوارزمية أمرًا صعبًا.

بعد ذلك، أتحدث إلى شخص مثل كين سافاج، وأشعر بالنشاط الذي أتنفسه لأول مرة في التدوين من جديد.

قصة مدونة كين

قبل بضع سنوات، تم تشخيص إصابة كين بمرض السكري من النوع الثاني، وفي محاولة لمعرفة المزيد من المعلومات حول المرض ومشاركة هذه المعلومات مع الآخرين، أطلق كين BattleDiabetes.com مدونة.

يقوم كين، وهو مسوق محرك بحث لموقع Kronos.com، خلال الليل وعطلات نهاية الأسبوع، بالتدوين حول الأحداث في عالم أبحاث مرض السكري وأهمية الوقاية من مرض السكري من النوع 2 عن طريق النظام الغذائي وممارسة الرياضة. تقوم زوجته بالكثير من الأبحاث خلال الأسبوع، فيما يقول كين إنها أداة تحفيزية لإبقائه على المسار الصحيح.

كسب المال من المدونة: AdSense وإعلانات المزادات

ما بدأ كمشروع تعليمي أصبح الآن يحقق دخلاً إضافيًا، ما يقرب من 40 ألف دولار سنويًا – بفضل Google AdSense، وAuctionAds، وإعلانات الروابط النصية.

يتم تقسيم الإيرادات الناتجة عن BattleDiabetes.com على النحو التالي:

جوجل ادسنس : 40%

إعلانات المزاد : 40%

إعلانات الروابط النصية : 20%

يقول كين إن إيراداته تحسنت بالفعل بمجرد تثبيت البرنامج إعلانات المزاد مواقع إعلانية على BattleDiabetes. وأفضل ما في الأمر هو أن الإعلانات الناتجة عن مزاد منتجات eBay لا تتداخل مع Google AdSense، لذلك يمكن تشغيل كلا التنسيقين على الموقع في وقت واحد، ومن خلال دمج الإعلانات بسلاسة في الموقع، تكون نسبة النقر إلى الظهور أعلى.

بناء حركة المرور إلى المدونة

يجذب موقع BattleDiabetes.com ما بين 7000 إلى 9000 مشاهدة للصفحة في يوم معين، ويقول كين إن غالبية الزيارات تأتي من محركات البحث مثل Google وYahoo وAsk.com.

يتم استخدام WordPress لتشغيل المدونة وبعد تثبيت بعض المكونات الأساسية لـ WordPress SEO يمكن جعل العمود الفقري سهل الاستخدام للغاية لمحركات البحث. يمارس كين أيضًا بناء الروابط الإستراتيجية، من خلال مواقع مثل TheDiabetesBlog.com التي ترتبط بمدونته.

لكن كين يقول إن إحدى أحدث القفزات في حركة المرور المدفوعة بالبحث جاءت بعد أن أدرج موقع BattleDiabetes.com في أدلة الويب الرئيسية مثل Best of the Web، وDMOZ، وAviva Directory، وBusiness.com.

يستفيد كين أيضًا استفادة كاملة من منافذ الوسائط الاجتماعية مثل StumbleUpon وNetscape وDigg لبناء بعض حركة المرور الخاصة به. يتم إرسال جميع المقالات تقريبًا إلى موقع StumbleUpon، الذي يمكنه جذب عدد كبير من الزيارات إذا أعطى المستخدمون المقالة علامة “ممتاز”.

يطلب StumbleUpon في الواقع من مشرفي المواقع تقديم المحتوى الخاص بهم لمجتمع SU للتصويت عليه، وهذا يؤتي ثماره بشكل جيد بالنسبة إلى كين، كما Buzz.StumbleUpon.com/Health هو واحد من أكبر مرجعيه.

يتم إرسال المقالات إلى Digg & Netscape بطريقة أكثر تحفظًا، حيث يتم تقديم المقالات الأكثر إفادة وإثارة للاهتمام لكل منهما فقط.

لإنهاء الأمور، باستخدام التوازن بين العاطفة والتعليم والمشاركة وتحسين محركات البحث الأساسية وبناء الروابط والإعلانات السياقية؛ لقد أخذ السيد سافاج تشخيص مرض كبير يهدد الحياة وحوله إلى فرصة تجارية؛ بينما يكافح في نفس الوقت مرضه ويساعد في منع الآخرين من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.