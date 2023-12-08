ستساعدك المقالة التالية: قم بالتسويق للآخرين كما سيتم تسويقك لهم

القليل من الوعي الذاتي يقطع شوطا طويلا عند تنفيذ الحملات

ما هو الأمر المتعلق بالتسويق الذي يجعل الأشخاص الأذكياء يفقدون رؤوسهم؟ لماذا تعمي الرغبة في جذب المزيد من العملاء المحتملين والأمل في نمو الإيرادات الناس عن رؤية العالم كأفراد عاديين ذوي تفكير واضح ومتعاطفين ووعيين؟

غالبًا ما نطلب من قادة الأعمال أن يفكروا فقط في توقعاتهم عند التخطيط لحملاتهم التسويقية والمبيعات. وبالنسبة للجزء الأكبر، هذه نصيحة سليمة. ولكن هناك شخص آخر يجب أن تفكر فيه: أنت.

إذا كنت تبحث عن نظرة ثاقبة حول أساليب التسويق الناجحة، فانظر في المرآة. يتم تسويق كل واحد منا إلى ما لا نهاية. وبعضها يعمل. كلنا ننقر على الإعلانات المثيرة للاهتمام. نحن جميعًا نستهلك المحتوى لمعرفة المزيد عن الخدمات المكتشفة حديثًا. كلنا نشتري منتجات جديدة لم نكن نعرف عنها بالأمس.

لماذا؟ ما الذي يثير تلك التصرفات؟ إن وجود القليل من الوعي الذاتي حول كيفية التسويق لك والاستراتيجيات الناجحة يمكن أن يساعدك في إدارة حملات أكثر نجاحًا.

لسوء الحظ، العديد من الشركات، وحتى عدد كبير من المسوقين المحترفين، لا يفكرون بهذه الطريقة. وبدلاً من استخدام تجارب الشراء الشخصية لتوجيه جهودهم، فإنهم يلجأون إلى أساليب لن يستجيبوا لها أبدًا. وعادةً، ليس هناك سبب آخر سوى المصلحة الذاتية، والرغبة في جذب المزيد من العملاء المحتملين وملء مسار المبيعات.

فيما يلي أربعة أمثلة على التكتيكات التي يمكن أن تستفيد من تقليل المصلحة الذاتية وزيادة الوعي الذاتي.

إعلانات العمل على القنوات الاجتماعية

منذ وقت ليس ببعيد، كنت أشاهد مقطع فيديو على YouTube، وهو إعلان لا علاقة له بالعمل، وتم تقديم إعلان متعلق بالوظيفة. لقد كان الأمر مثيرًا للدهشة لأنه يتعارض مع قواعد اللعبة النموذجية المدفوعة B2B والتي تتجاهل جميع القنوات غير بحث Google أو LinkedIn. يشير التفكير الشائع إلى أن هذه هي القنوات التي يذهب إليها الأشخاص للحصول على معلومات “الأعمال”، وبالتالي ينبغي استهدافهم هناك.

لكن انتظر. هل هذه حقًا هي الطريقة التي تستخدم بها القنوات الرقمية؟ الساعة 5 مساءً، عند التمرير Instagram, Facebook أو YouTube (لأنه لا توجد طريقة للقيام بذلك أثناء ساعات العمل)، هل ينطفئ دماغك المهني تمامًا؟ هل أصبحت فجأة شخصًا مختلفًا تمامًا وليس لديك أي اهتمام بهذا البرنامج الجديد الذي يمكن أن يجعل عملك أسهل؟

بالطبع لا. إن مجرد عرضه لك على قناة تُستخدم عادةً للاتصالات الاجتماعية لا يجعل الإعلان أقل إثارة للاهتمام أو أقل فعالية. ومن المحتمل أنك نقرت على بعض هذه الإعلانات أو قرأتها للتو (وهذا أيضًا إجراء قيم، بالمناسبة – النقرات ليست كل شيء).

على المستوى الشخصي، تعد الإعلانات الاجتماعية من أكثر أدوات التسويق فعالية التي أواجهها. أقوم بالنقر على المنتجات الجيدة طوال الوقت واكتشفت العشرات من المنتجات والخدمات الجديدة التي أصبحت عميلاً لها.

جريئة الإبداعية

تريد كل شركة أن تبرز، ومع ذلك لا يرى الكثيرون العلاقة بين الإبداع القوي وجذب الانتباه. حتى عندما يكون لديهم تقدير للإبداع القوي، فإن الكثيرين يضعون حدًا له على أنه جريء. يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون التميز، ولكن بطريقة تتناسب أيضًا بشكل جيد مع ما يفعله الآخرون.

لكن فكر في تجربتك الخاصة. ما الذي يلفت انتباهك؟ ماذا تنقر؟ إذا كنت مثلي، فمحتوى التصميم الرائع والرسالة القوية التي تجعلني أتوقف وأفكر، أو الأفضل من ذلك، يشعر. إن عوالمنا الرقمية مكتظة بالمحتوى، حيث تم إنشاء معظمها بنفس الطريقة الآمنة وغير الملهمة التي تمكنت من الظهور بشكل جيد دون أن تلفت الأنظار.

على الأرجح، يجذب الإبداع الرائع انتباهك كل يوم، لذا توقف عن الخوف من أن تكون جريئًا للغاية. احتضن الإبداع المتميز لمساعدتك على التميز بين الآخرين.

محتوى مسور

الجميع يريد العملاء المتوقعين. ولكن بالنسبة للشخص العادي الذي يتجول عبر الإنترنت، لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من النقر على المحتوى الذي يثير اهتمامك ليكتشف أنه محظور. فهمت، تريد عملاء محتملين. لكنك تخسر الفرص من خلال إصرار الأشخاص على ملء النماذج بعد النقر على إعلانك الرائع أو عبارة الحث على اتخاذ إجراء.

أرفض ملء نموذج للمحتوى. في الحالات النادرة التي أقوم فيها بملء نموذج، أستخدم حساب بريد إلكتروني بديل. تبدو مألوفة؟ معظم الأشخاص الذين أتحدث إليهم يفعلون نفس الشيء.

كان هناك وقت عندما كان الناس يملأون النماذج مقابل المحتوى. لكن الآن؟ هناك الكثير من المحتوى المتاح، وإذا لم تعطني إياه، فسيفعله منافسك. هل هذا ما تريده؟ أريد فقط التعرف على منتجك، وأنت تضع حاجزًا في طريقي.

فكر في ذلك للحظة.

من خلال إدخال المحتوى، فإنك تمنع ما يزيد عن 80% من الأشخاص الذين أبدوا اهتمامًا بعملك (على افتراض أنك محظوظ بما يكفي للحصول على معدل تحويل بنسبة 20% في نموذج) من الحصول على المعلومات التي يمكن أن تحولهم إلى عميل. لم أقابل بعد أي شخص يحب مشاهدة المحتوى المسور، لذا توقف عن توقع أن يكون عملاؤك المحتملون استثناءً للقاعدة.

ملاعب المبيعات الباردة

ستلاحظ أنني لم أقل رسائل البريد الإلكتروني الباردة. أنا في الواقع لا أمانع في إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات الباردة والتي تحتوي على معلومات وتعليمية وتزيد من وعيي بمنتج أو خدمة لم أكن أعرف عنها شيئًا. لكنني لا أحب العروض التقديمية الباردة أو تسلسلات المبيعات التي يكون غرضها الوحيد هو إجراء مكالمة. أنت تعلم أنك تحصل على رسائل البريد الإلكتروني هذه، ويمكنك حتى استخدامها – سطرين من النسخ حول منتج ما، ثم الضغط بقوة لعقد اجتماع.

لأكون صادقًا، أجد رسائل البريد الإلكتروني هذه مفيدة بعض الشيء، وفظيعة أيضًا. مثل جورج ماكفلي في فيلم “العودة إلى المستقبل”، تركوني أرغب في الصراخ، “ابعدوا أيديكم اللعينة عني!”

كن صادقا مع نفسك. هل ترد على هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني؟ هل تضغط على الرد وتقوم على الفور بإعداد اجتماع بعد دقيقتين من التعرف على هذا المنتج؟ على الاغلب لا. لا أحد يشتري بهذه الطريقة. بالتأكيد ليس شخصيا. البريد الإلكتروني، مثل الكثير من كل شيء آخر في الوسائط الرقمية، يجعل من السهل التقدم بشكل لا يصدق والشعور بأنه ليس لديك ما تخسره.

لكن لديك ما تخسره: العمل. مقابل كل اثنين من المشترين الذين قاموا بإعداد اجتماع (من المحتمل أن يكونوا أشخاصًا مستعدين للشراء بالفعل)، فإنك تقوم بإيقاف مئات، إن لم يكن الآلاف، من العملاء المحتملين الآخرين.

تفاعل مع الأشخاص بالطريقة التي تحب أن يتم بيعك بها عندما تقابل شخصًا ما لأول مرة. قدّم نفسك ومنتجك، ثم اجعل نفسك متاحًا للإجابة على الأسئلة أو تقديم المزيد من المعلومات. كن مندوب المبيعات في المتجر الذي يأتي ليقول “مرحبًا” ويجيب على أي أسئلة، ولكن بعد ذلك يقول بذوق: “سأكون هناك إذا كنت بحاجة إلى أي شيء” بينما تفكر في الأمور أو تتحدث مع شريكك.

كن أنيقًا، وليس انتهازيًا. كن مفيدًا، وليس مفيدًا.

أنشئ تسويقًا يحقق المنفعة المتبادلة

بالنسبة للكثيرين، فإن مصطلح التسويق له دلالة سلبية مرتبطة بالتكتيكات الأنانية التي تستخدمها الشركات التي تخدم مصالحها الذاتية. إن مطالبتك بالتفكير في نفسك عند التخطيط للتسويق الخاص بك ليست دعوة لمزيد من المصلحة الذاتية. إنها دعوة لمزيد من التعاطف والوعي والتفاهم.

عند القيام بالتسويق والمبيعات بشكل جيد، يوفران تجربة مفيدة للطرفين تمكن الشركات من تثقيف الأشخاص حول منتجاتها وخدماتها وتسمح للعملاء باتخاذ قرارات صادقة ومستنيرة بشأن المشتريات التي يمكن أن تحدث فرقًا في حياتهم. من خلال وضع نفسك مكان المشتري، والتفكير في ما يعجبك وما لا يعجبك، وما الذي ينجح وما لا ينجح، فإنك تقترب من إنشاء تلك التجربة وتحقيق هذين الهدفين.