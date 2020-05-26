قم بتثبيت Android 4.1.1 AOKP Jelly Bean Preview على Verizon Galaxy Nexus

by admin3739

فيريزون Galaxy لم يتلق Nexus بعد تحديث برنامج Android 4.1.1 Jelly Bean الرسمي ، ولم يتم الإعلان عن أي تواريخ إصدار لتحديث Jelly Bean. في الوقت الحالي ، سنستمر في مشاركة بعض الأقراص المدمجة المخصصة Jelly Bean. معاينة Android 4.1.1 AOKP متاحة الآن لـ VZW Galaxy Nexus.

أثناء متابعة القراءة أدناه ، سنرشدك خلال عملية كيفية تثبيت Android 4.1.1 AOKP على Verizon Galaxy Nexus بخطوات كاملة. تذكر ، سيتم مسح بياناتك وستفقد جميع إعداداتك وتطبيقاتك. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك كما هو موضح في الخطوات القادمة أدناه.

قم بتثبيت Android 4.1.1 AOKP Preview على Verizon Galaxy جهاز Nexus 10

تنصل: جميع الأدوات أو التعديلات أو الأقراص المدمجة المذكورة أدناه تنتمي إلى أصحابها / مطوريها. نحن (TeamAndroid.com) أو المطورين لا نتحمل المسؤولية إذا تسببت في تلف أو طوب جهازك. ليس لدينا نقطة تصويب لتجربة هذا البرنامج التعليمي 😉

تأكد من تثبيت جميع برامج تشغيل USB لجهاز Verizon Galaxy Nexus لتوصيله بالكمبيوتر. تنزيل Verizon Galaxy برامج تشغيل Nexus USB! بصرف النظر عن برامج تشغيل USB فقط ، هناك بعض الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى الاهتمام بها.

  

1. تحتاج إلى تمكين وضع تصحيح أخطاء USB. يساعد ذلك في توصيل هاتف Android بالكمبيوتر. انظر هنا: كيفية تمكين تصحيح أخطاء USB.

2. يجب أن تكون بطارية هاتفك مشحونة 80-85٪. إذا انقطع هاتفك فجأة بسبب البطارية ، أثناء وميض ROM أو تثبيت التعديلات والتحديثات – فقد يفقد هاتفك بشكل دائم. انظر هنا: كيفية التحقق من نسبة البطارية.

3. احتفظ بنسخة احتياطية من جميع بياناتك الهامة التي قد تحتاج إليها بمجرد أن يقوم الفلاش الخاص بك بذاكرة ROM جديدة ، أو قم بعمل نسخة احتياطية فقط في حالة عدم معرفتك أبداً متى قد يحدث أي شيء خاطئ. انظر أدناه حول كيفية النسخ الاحتياطي للبيانات:

4. يجب أن يكون هاتفك غير مقفل في المصنع. ستتم إضافة تعليمات إضافية لأجهزة Android المقفلة في البرنامج التعليمي لفتح الأجهزة.

الآن ، دعنا نتابع البرنامج التعليمي في الصفحة التالية وتحديث VZW Galaxy Nexus إلى Android 4.1.1 ROM مخصص AOKP.

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