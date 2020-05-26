قم بتثبيت Android 4.1.1 AOKP Jelly Bean Preview على Verizon Galaxy Nexus

فيريزون Galaxy لم يتلق Nexus بعد تحديث برنامج Android 4.1.1 Jelly Bean الرسمي ، ولم يتم الإعلان عن أي تواريخ إصدار لتحديث Jelly Bean. في الوقت الحالي ، سنستمر في مشاركة بعض الأقراص المدمجة المخصصة Jelly Bean. معاينة Android 4.1.1 AOKP متاحة الآن لـ VZW Galaxy Nexus.

أثناء متابعة القراءة أدناه ، سنرشدك خلال عملية كيفية تثبيت Android 4.1.1 AOKP على Verizon Galaxy Nexus بخطوات كاملة. تذكر ، سيتم مسح بياناتك وستفقد جميع إعداداتك وتطبيقاتك. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك كما هو موضح في الخطوات القادمة أدناه.

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تأكد من تثبيت جميع برامج تشغيل USB لجهاز Verizon Galaxy Nexus لتوصيله بالكمبيوتر. تنزيل Verizon Galaxy برامج تشغيل Nexus USB! بصرف النظر عن برامج تشغيل USB فقط ، هناك بعض الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى الاهتمام بها.

1. تحتاج إلى تمكين وضع تصحيح أخطاء USB. يساعد ذلك في توصيل هاتف Android بالكمبيوتر. انظر هنا: كيفية تمكين تصحيح أخطاء USB.

2. يجب أن تكون بطارية هاتفك مشحونة 80-85٪. إذا انقطع هاتفك فجأة بسبب البطارية ، أثناء وميض ROM أو تثبيت التعديلات والتحديثات – فقد يفقد هاتفك بشكل دائم. انظر هنا: كيفية التحقق من نسبة البطارية.

3. احتفظ بنسخة احتياطية من جميع بياناتك الهامة التي قد تحتاج إليها بمجرد أن يقوم الفلاش الخاص بك بذاكرة ROM جديدة ، أو قم بعمل نسخة احتياطية فقط في حالة عدم معرفتك أبداً متى قد يحدث أي شيء خاطئ. انظر أدناه حول كيفية النسخ الاحتياطي للبيانات:

4. يجب أن يكون هاتفك غير مقفل في المصنع. ستتم إضافة تعليمات إضافية لأجهزة Android المقفلة في البرنامج التعليمي لفتح الأجهزة.

الآن ، دعنا نتابع البرنامج التعليمي في الصفحة التالية وتحديث VZW Galaxy Nexus إلى Android 4.1.1 ROM مخصص AOKP.