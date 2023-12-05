ستساعدك المقالة التالية: قم برفع مستوى البريد الوارد الخاص بك باستخدام هذه المكونات الإضافية الثمانية الرائعة لـ Gmail

بريد إلكتروني. الموصل والمشتت العظيم. يبدو أنه لا توجد معايير لكيفية مراسلة بعضنا البعض عبر البريد الإلكتروني، على الرغم من كونه أحد أقدم بروتوكولات الإنترنت. (إذا كنت قد تلقيت بريدًا إلكترونيًا يحتوي على الرسالة بأكملها في سطر الموضوع، فأنت تعرف ما أعنيه. لا يوجد سطر موضوع على الإطلاق أفضل، IMO.) أصبح التحقق من صناديق البريد الوارد لدينا جزءًا مثيرًا للتشويق إلى حد ما وإدمانًا صارخًا في حياتنا .

عندما قمت بإعداد عنوان BlueWing الخاص بي لأول مرة، استمتعت بالحصول على بريد وارد جديد. كان لدي بعض المساحة للتفكير في كيفية تمكين البريد الإلكتروني وتعطيل إنتاجيتي اليومية، وتوصلت إلى نتيجتين.

أولاً، يعد تحسين قدرتي على مقاومة التحقق من البريد الإلكتروني كل 10 دقائق أمرًا بالغ الأهمية، حتى أتمكن من الاستمرار في التركيز على عمل أكثر تفكيرًا. ثانيًا، لقد قبلت أنني سأبقي علامة تبويب البريد الوارد الخاص بي مفتوحة طوال اليوم، لذلك قد أجعل الوقت الذي أقضيه هناك فعالاً وهادفًا قدر الإمكان. في محاولتي لتحسين علاقتي بالبريد الإلكتروني، قمت بالبحث عن المكونات الإضافية الأكثر فائدة لـ Gmail في السوق، والتي أستخدم الكثير منها في صندوق الوارد الخاص بي. نلقي نظرة أدناه.

#1 Unroll.Me

إليك الحل لإلغاء الاشتراك من جميع قوائم البريد الإلكتروني التي لم تأخذ وقتًا لقراءتها على أي حال. يوفر لك Unroll.me الوقت الهائل المطلوب للتمرير يدويًا عبر كل قائمة وتحديد موقعها وإلغاء الاشتراك فيها على حدة. يجمع هذا المكون الإضافي جميع اشتراكات البريد الإلكتروني الخاصة بك ويسمح لك بالتحقق من الاشتراكات التي لم تعد بحاجة إليها. سوف تستمتع بصندوق الوارد الخاص بك المرتب والقدرة المتجددة على التركيز على الرسائل المهمة.

#2 البريد الوارد المجمع

كما يوحي الاسم، يسمح لك Batched Inbox بتعيين الأوقات على مدار اليوم عندما تصل جميع الرسائل الجديدة إلى صندوق الوارد الخاص بك. على سبيل المثال، إذا قمت بإعدادها لاستقبال رسائل جديدة على أساس كل ساعة، فيمكنك التخلص من تشتيت فضول البريد الإلكتروني في الساعة بين الدُفعات – ثم قراءة المجموعة الأحدث وأرشفتها وحذفها بكفاءة فائقة حتى تتمكن من العودة إلى التسليم الذي كنت تعمل عليه.x

#3 كليربيت كونيكت

باستخدام Clearbit Connect، يمكنك الحصول على ملف تعريف تفصيلي للشخص الذي تراسله عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك عناوين الوسائط الاجتماعية الخاصة به والمدينة الحالية والوظيفة. لقد كان هذا مفيدًا بشكل خاص عندما نتعرف على عملاء محتملين جدد أو نرسل نسخة طبق الأصل إلى أصحاب المصلحة من العملاء الجدد.

#4 بروسبروركس

من المسلم به أننا مبتدئون في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM)، ولكننا نتعلم بسرعة. يساعد اشتراكنا الشهري في ProsperWorks في إدارة تدفق المبيعات لدينا، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنه يتكامل بسلاسة مع Gmail وتطبيقات Google الأخرى. إنها طريقة سهلة لتتبع العملاء المحتملين الجدد، بدءًا من أول رسالة بريد إلكتروني وحتى إرسال العقد.

#5 ميكسماكس

الميزات التي يضيفها جناح Mixmax الشامل كليًا إلى صندوق الوارد الخاص بك تبدو وكأنها يجب أن تكون أجرة Gmail القياسية: القدرة على تتبع عمليات الفتح والنقرات والتنزيلات؛ جدولة اجتماعات الفريق على النحو التالي خربش دون متاعب الذهاب ذهابا وإيابا. وإرسال رسائل باستخدام قوالب جميلة المظهر وقابلة للتخصيص. يبدو المكون الإضافي وكأنه ترقية من المقاعد الخارجية اللائقة إلى صندوق الصحافة.

#6 يرتد

التطبيق المفضل لجدولة رسائل البريد الإلكتروني. يكون هذا مفيدًا إذا كنت ترسل رسائل البريد الإلكتروني في وقت متأخر من الليل أو تتواصل مع عميل في منطقة زمنية مختلفة. المكافأة: إنها مجانية.

#7 AwayFind

من الصعب عدم التحقق من البريد الإلكتروني عندما نكون في إجازة أو نستمتع بوقت التوقف عن العمل، ولكن من أجل السلامة العقلية، فإننا نبذل قصارى جهدنا لإبقائه عند الحد الأدنى. يساعدك AwayFind من خلال السماح لك بإعداد التنبيهات عبر رسالة نصية عندما يكون لديك بريد إلكتروني مهم يستحق الاهتمام بالفعل (وليس مجرد ضربة أخرى في مجلد العروض الترويجية الخاصة بك).

#8 WiseStamp

أنشئ بريدًا إلكترونيًا لعلامتك التجارية واحدًا تلو الآخر. باستخدام WiseStamp، يمكنك تخصيص توقيع بريدك الإلكتروني باستخدام صورة للرأس، وروابط لمواقع التواصل الاجتماعي، وحتى أحدث تغريداتك أو مشاركاتك. Facebook بريد.