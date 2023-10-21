ستساعدك المقالة التالية: قواعد موقع MySpace.com للتواصل الاجتماعي

أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي رائجة، ويبدو أن شركة Hitwise تؤكد أن موقع MySpace يشعل المنافسة. من بين كل 20 مرة زار فيها شخص في الولايات المتحدة أحد مواقع الويب في شهر سبتمبر، كانت إحدى هذه الزيارات إلى موقع “الشبكات الاجتماعية”.

مواقع الشبكات الاجتماعية هي وجهات عبر الإنترنت يمكن من خلالها إنشاء ملفات تعريف ويمكن للمستخدمين التواصل مع الأصدقاء أو الزملاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمدونات وتحرير صفحات الويب المخصصة الخاصة بهم.

ومن بين تلك الشبكات الاجتماعية، يعد موقع MySpace.com هو الأكثر شعبية، حيث يجذب 82% من الزيارات من بين أفضل 20 موقعًا للتواصل الاجتماعي.

كان موقع MySpace (www.myspace.com) هو الرائد بلا منازع في مجال الشبكات الاجتماعية، حيث حصل على 82 بالمائة من الزيارات بين أفضل 20 موقعًا رائدًا للشبكات الاجتماعية في سبتمبر 2006. وزادت زيارات موقع MySpace بنسبة 51 بالمائة في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2006، متجاوزة نمو الفئة في الزيارات 34 بالمئة. مواقع الشبكات الاجتماعية الأخرى التي حصلت على نمو أكبر من المتوسط ​​في حصة السوق من الزيارات بين مارس وسبتمبر 2006 هي: Bolt (www.bolt.com)، بزيادة 271 بالمائة؛ وبيبو (www.bebo.com)، بزيادة 95 بالمئة؛ وOrkut (www.orkut.com)، بزيادة قدرها 63 بالمائة؛ وGaia Online (www.gaia.com)، بزيادة قدرها 41 بالمائة.

ينتقل تأثير MySpace إلى صناعات أخرى حيث يقوم المستخدمون بدمج زيارات الشبكات الاجتماعية مع أنشطة الويب الأخرى. في سبتمبر 2006، جاءت 2.4 بالمائة من الزيارات إلى مواقع التسوق والإعلانات المبوبة مباشرة من ماي سبيس، بزيادة قدرها 83 بالمائة منذ مارس 2006. وكانت الصناعات الأخرى التي تلقت حركة مرور متزايدة من ماي سبيس في تلك الفترة هي الاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية والسفر.

يعد MySpace جزءًا مؤثرًا جدًا من الإنترنت وقد يتحدى يومًا ما مجتمعات Yahoo أو Microsoft عبر الإنترنت – خاصة مع جهود التوسع الدولية الحالية.

نشرت Hitwise تقريرًا عن النتائج التي توصلت إليها إلى جانب شعبية مواقع مشاركة الصور التي أسسها المجتمع مثل Flickr ومواقع مشاركة الفيديو مثل YouTube.