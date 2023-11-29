ستساعدك المقالة التالية: قياس النتائج من أهدافك الذكية على وسائل التواصل الاجتماعي: تحدي الـ 100 يوم الأول

بالنسبة للمقال الأخير من هذه السلسلة المكونة من 3 أجزاء – أول 100 يوم لك – سنستخدم أدوات تحليلية مجانية لقياس النتائج من أهداف الوسائط الاجتماعية الذكية الخاصة بك.

للتلخيص، نظر الجزء الأول إلى هدف ذكي لجينيفر، التي تحتاج إلى الترويج لكتابها الأخير. أوصيت بأن تستخدم نقاط قوتها، وهي هي Pinterest المجالس.

أنشأ الجزء الثاني خطة عمل لهدف SMART، حيث حدد المهام التي تحتاج جينيفر لإنجازها وتقسيمها إلى مهام شهرية وأسبوعية ويومية.

الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية قياس نتائج حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الأدوات المتاحة مجانًا.

كيف يمكنني قياس عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي؟

من خلال تجربتي، عدد قليل جدًا من محترفي الأعمال يقيسون نتائج حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدلاً من ذلك، فإنهم عمومًا يتتبعون مبيعات المنتجات أو انخفاضها بمرور الوقت ويفترضون أن جميع جهودهم التسويقية – الإعلانات، والمعارض التجارية، والبريد المباشر – ساهمت في النتيجة.

وبدون تتبع مصدر هذه المبيعات فعليًا، لن تتمكن أبدًا من تكرار النجاح أو تصحيح الفشل. لا ينبغي أن يكون تتبع عائد الاستثمار معقدًا، وسأوضح لك كيفية القيام بذلك ببساطة.

1. تحديد ما يجب قياسه

لقياس النجاح، تحتاج إلى تحديد النتائج التي تريد قياسها بالضبط، وكل ذلك يعود إلى أهدافك الذكية وخطة العمل. في دراسة الحالة الخاصة بنا، تريد Jenifer إنشاء ملف Pinterest الحملة التي تبيع 1000 كتاب، وتبدأ قبل أسبوع واحد من إطلاق كتابها.

في هذه الحالة، ستقوم جينيفر بقياس مبيعات الكتب، وفقًا لما أفاد به ناشرها. ومع ذلك، لدى جينيفر العديد من العوامل الرئيسية الأخرى التي يمكنها قياسها والتي ستنجم عن حملتها:

على الرغم من أن هذه ليست النتيجة المباشرة لهدف SMART الذي حددته Jenifer، إلا أنها لا تزال إنجازات كبيرة يمكن أن توفر في كثير من الأحيان عائدًا على الاستثمار أكبر من هدف Jenifer الأصلي. تعد المحاضرات وورش العمل أحداثًا تحقق أرباحًا أعلى من مبيعات الكتب، وغالبًا ما تتبع مراجعات كتب رائعة. يمكن أن تؤدي حركة المرور إلى موقعها إلى بيع منتجات أخرى، و Pinterest توفر عمليات التكرار أيضًا رؤية أعلى والتعرف على العلامة التجارية.

لذا فإن هذه كلها تستحق القياس. من أين أبدا؟

2. قم بقياس كل عنصر للقياس

قبل أن تتمكن من تحديد مدى نجاح حملتك على وسائل التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى توثيق نتائجك قبلها. لذا، بالنسبة لكل عنصر من العناصر المحددة أعلاه، تحتاج جينيفر إلى قياسها قبل حملتها الانتخابية.

3. كيفية قياس كل عنصر

لم يكن قياس نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل العديد من الأدوات المجانية ومنخفضة التكلفة عبر الإنترنت. تحتاج جينيفر إلى أخذ زمام المبادرة هنا في قياس نتائجها بنفسها، وعدم الاعتماد على ناشرها. ومن خلال القيام بذلك، سيكون لديه صورة مبكرة وأكثر وضوحًا عن مدى نجاحه Pinterest كانت الحملة أكثر مما سيفعله ناشرها. ومن المرجح أن تحصل على عقد كتاب آخر لتتبعه!

فيما يلي الأدوات التي أوصي بها لقياس حملة جينيفر:

مبيعات الكتب

Amazon المؤلف المركزي لتتبع مبيعاتها عبر الإنترنت من خلال Amazon; اتصل بالناشر بعد الحملة للحصول على نتائج المبيعات. في حين أن الناشرين يقدمون تقارير مفصلة عن المبيعات، إلا أنهم غالبًا ما يكونون بطيئين في إعداد التقارير. لا تنتظر هؤلاء.

Pinterest يكرر

Pinterest احصائيات اللوحة تظهر لكل لوحة ودبوس: