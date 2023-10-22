ستساعدك المقالة التالية: قيمة جمعيات تحسين محركات البحث وشهادة تحسين محركات البحث؟

قيمة جمعيات تحسين محركات البحث وشهادة تحسين محركات البحث؟

يشير آرون وول من Threadwatch إلى مقال جيم هيدجر حول برامج شهادات تحسين محركات البحث (SEO) مثل جمعية محترفي الإنترنت وSEOPros ويسأل “ما رأيك في فكرة الهيئات المؤهلة للـ SEO؟ هل هي ضرورية؟ هل سيحظون باحترام أكبر بكثير من شيء مثل SEMPO؟” لقد أدى سؤال السيد وول إلى سلسلة من الردود الحيوية على Threadwatch، والتي تستحق المراجعة والمساهمة فيها بالتأكيد.

أنا شخصياً أرى فائدة قليلة من شهادة تحسين محركات البحث (SEO) لنفسي بعد الثامنة فتح و غلق سنوات من العمل، وأشعر أن شهادتي تأتي عن طريق التجربة بالنار، والخبرة، والعيش في فلوريدا مع الحفاظ على تصنيفات مواقع العملاء سليمة وسنوات من تصنيفات البحث الثابتة.

ومع ذلك، يعد تحسين محركات البحث (SEO) مجالًا يتطور باستمرار، ومع دخول الكثير من الأشخاص إلى الصناعة الآن من خلفيات وكالات العلاقات العامة والتطوير والإعلان، يبدو أن المدارس الفكرية أصبحت أكثر لامركزية قليلاً من أي وقت مضى حيث يتوسع تحسين محركات البحث (SEO) نفسه منذ مدى الوصول. من محركات البحث انتقلت إلى ما هو أبعد من إنشاء أفضل 10 تصنيفات لتشمل تتبع المشاركات، وإدارة السمعة، ونبض المدونات، وسهولة استخدام ما بعد البحث وإمكانية العثور عليه.

الجدل حول الحاجة إلى شهادة تحسين محركات البحث (SEO)، والذي يشعر به أحد أعضاء Threadwatch، ليس أكثر من “يبرر بعض “خبراء” تحسين محركات البحث المعينين ذاتيًا فرض رسوم على الأشخاص ببضعة آلاف من الدولارات لإنشاء موقع ويب مكون من 3 صفحات لأنهم معتمدون“، يذكرني بمنشور نشره جون سكوت من V7N منذ فترة بعنوان SEMPO وSEM-NA وSOB SEO حيث ينظر جون إلى نماذج أعمال SEMPO وSEM-NA ويقدم رأيه حول ما يجب أن تقدمه جمعية SEO/SEM إلى صناعة التسويق عبر البحث:

ستعمل منظمة تقدم تحسين محركات البحث (SEO) المفيدة حقًا على الترويج للتسويق عبر محركات البحث. على سبيل المثال، قم بتوفير مطبوعات مجانية لأعضاء جمعيات الأعمال الصغيرة توضح فوائد وإمكانيات التسويق عبر محركات البحث (SEM). هناك المئات من منظمات الأعمال المهنية – المتخصصون في العقارات، والشركات المسيحية الصغيرة، وأصحاب الأعمال السود، وأصحاب الأعمال من النساء، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك.

كما هو الحال الآن، فإن الجزء الأكبر من العالم لا يعرف حتى ما الذي يعنيه “SEO”، ناهيك عن أنهم لا يدركون الفوائد المشكوك فيها التي يمكن الحصول عليها من الاستفادة من خدمات SEO. قم بتوفير معلومات مفيدة وقيمة بشكل مشروع لهذه المنظمات وأعضائها، وسوف ينتشر إنجيل SEO.

ثانيًا، يجب على منظمة محترفي تحسين محركات البحث (SEO) تجميع موارد الأعضاء لتمويل الأبحاث المشروعة المفيدة في استخدام محركات البحث. ومن الغريب أن الشخص الوحيد الذي يزودنا بأفضل الأبحاث حول سلوك المستهلك على صفحات الويب ليس متخصصًا في تحسين محركات البحث، ولكنه خبير في سهولة الاستخدام.

ثالثًا، لا ينبغي للمنظمة المهنية أن تكون طرفًا في سياسة تحسين محركات البحث (SEO). SEMPO هي منظمة “سياسية” بقوة. و”السياسي” هو كناية عن الزمرة. إذا كان هدفك الوحيد هو الترويج لعدد قليل من الأصدقاء المختارين، فلا تلعب وكأنك تنوي الترويج لهذه الصناعة.

رابعًا، لا تضع معايير لسلوك تحسين محركات البحث. بعض المبادئ التوجيهية مقيدة لدرجة السخافة. لا يتعلق الأمر بمراقبة الأعضاء، بل يتعلق بتعزيز التسويق عبر محركات البحث.

خامسا، اجعله بدوام كامل. أكبر خطأ أراه هو إدارة المنظمة بدوام جزئي من قبل أشخاص ليس لديهم الوقت للالتزام بالمنظمة. هذه الصناعة كبيرة بما يكفي لدعم منظمة تضم موظفين بدوام كامل.

مرة أخرى، إليك الروابط: شهادة SEO الخاصة بـ Threadwatch – هل هناك أي قيمة لها؟ وJohn’s SEMPO وSEM-NA وSOB SEO’s. يتمتع!