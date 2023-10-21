ستساعدك المقالة التالية: كانودل ريبراندز، الآن سيفاست

كانودل ريبراندز، الآن سيفاست

لقد تخلت Kanoodle الآن عن جلدها وأعادت تسميتها باسم Seevast، إليك الإصدار: بناءً على أكثر من سبع سنوات من الابتكار والنجاح، أعلنت Kanoodle اليوم أن Seevast ستكون الشركة الأم التي تشرف على ثلاث شركات تشغيل متميزة وسيتم إدارتها من قبل متخصصين متمرسين في الصناعة لتقديم أحدث خدمات التسويق على شبكة الإنترنت لعملائها.

تعلن الشركة أيضًا عن استحواذها على Moniker.com، الشركة الرائدة في مجال مبيعات النطاق وإدارة الأصول، والتي تتضمن تسجيل اسم النطاق وإدارته، ومزادات النطاق المباشر، والضمان، والتقييمات، وخدمات تسييل حركة مرور النطاق.

ستصبح شركة Kanoodle للروابط الإعلانية التي تستهدف المحتوى شركة تشغيل قائمة بذاتها، تحمل العلامة التجارية Pulse 360. وستظل علامة Kanoodle التجارية مرتبطة بالارتباطات الإعلانية التي تستهدف البحث، كما كانت منذ عام 1999.

“مع استمرار تغير وتوسع التسويق عبر الإنترنت، واعتبار أسماء النطاقات الآن أصولًا قيمة، فإن هيكل Seevast سيسمح لوحدات التشغيل الثلاث لدينا بالتركيز بشكل أكثر وضوحًا وإحكامًا على تعزيز الخدمات لعملائنا ويمنحنا منصة للنمو المستقبلي.” قال لانس بوديل، الرئيس التنفيذي. “بينما سيستمر موقع Moniker.com في العمل بشكل مستقل، فإن هذه الإضافة توضح مهمتنا المتمثلة في تشغيل أعمال تسويق ويب مبتكرة تعمل على زيادة المبيعات وبناء العلامات التجارية وزيادة قيمة الأصول الأساسية لعملائنا.”