ستساعدك المقالة التالية: كتاب جديد قابل للتحميل يختبر نظام إعلانات Yahoo-Adobe

في نوفمبر الماضي، أُعلن أن شركتي Yahoo وAdobe ستختبران بعض التقنيات الجديدة التي تتيح للناشرين وضع الإعلانات في مستندات PDF. بعد بضعة أشهر من التساؤل عن كيفية تنفيذ نظام الإعلان هذا بالضبط، حاولت Adobe وYahoo إرضاء فضولنا من خلال إصدار كتاب مجاني قابل للتنزيل يتيح لنا التحقق من نظام الإعلان أثناء العمل.

وفي وقت إعلان نوفمبر، قالوا “إن خدمة Adobe تسمح للناشرين بتحقيق إيرادات من خلال تضمين الإعلانات النصية المرتبطة بمحتوى صفحة Adobe PDF (تنسيق المستند المحمول) في لوحة جانبية منفصلة”. وأشير أيضًا إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى برامج خاصة. كان هذا الوصف غامضًا بعض الشيء، لذا من الرائع أن نتمكن أخيرًا من وضع أيدينا عليه ورؤية ما يعنيه بالضبط. لنلقي نظرة.

الكتاب الذي استخدموه لاختبار الإعلانات الجديدة هو “True Films 3.0: 200 فيلم وثائقي يجب أن تشاهده قبل أن تموت”. الكتاب هو مجاني للتنزيل. يتم الاشتراك في الإعلانات، لذا إذا كنت تعارض الإعلانات بشدة، فيمكنك إلغاء الاشتراك فيها والاستمرار في عرض المستند بدون إعلانات. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الإعلانات في Adobe Reader 8.0، ولكن إذا قمت بفتحها على إصدار أقدم فسوف تظهر بدون إعلانات.

فكيف يقررون ما هي الإعلانات التي ستظهر في المستند؟ مثل شبكة إعلانات Yahoo وGoogle AdSense، تعتمد الإعلانات المعروضة على السياق وتظهر على جانب المستند في الهوامش. تعتمد الإعلانات التي تظهر على محتوى مستند PDF، وليس على أي معلومات تحدد هوية المستخدم.

يبدو أنها طريقة أخرى للناشرين لكسب بضعة دولارات إضافية من عملهم، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الكتب الإلكترونية ومستندات PDF الأخرى ستبدأ في استخدام نظام الإعلان الجديد هذا.