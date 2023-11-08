ستساعدك المقالة التالية: كتب Pantone الملونة وأدوات Pantone الأخرى للمصممين

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كما يعلم الكثير من الناس، أنشأت Pantone “لغة ألوان” عالمية توفر مجموعات من معايير الألوان المطابقة. يتم استخدام أنظمة ألوان Pantone من قبل الفنانين ومصممي الجرافيك والمصنعين ومصممي الملابس والعديد من المساحات المهنية الأخرى، وهناك عدد من كتب وأدوات ألوان Pantone لسهولة الرجوع إليها والأفكار التي لا نهاية لها.

لماذا تستخدم أدوات ألوان Pantone:

تطابق ألوان: الغرض الكامل من نظام ألوان Pantone هو توفير الاتساق. إذا طلب العميل عنصرًا “أخضر”، فيمكنك أن تظهر له عينات ألوان Pantone وتأكد من استخدام اللون الذي يختاره.

الغرض الكامل من نظام ألوان Pantone هو توفير الاتساق. إذا طلب العميل عنصرًا “أخضر”، فيمكنك أن تظهر له عينات ألوان Pantone وتأكد من استخدام اللون الذي يختاره. ابقى جاهزا: تتمتع Pantone بلون العام كل عام، والعديد من ألوانها الأخرى يمكن أن تصبح عصرية جدًا. لا يضر البقاء على اطلاع على اتجاهات الألوان الشائعة!

تتمتع Pantone بلون العام كل عام، والعديد من ألوانها الأخرى يمكن أن تصبح عصرية جدًا. لا يضر البقاء على اطلاع على اتجاهات الألوان الشائعة! استخدم مع تطبيقات التصميم: يمكن الوصول إلى عينات ألوان Pantone باستخدام

يمكن الوصول إلى عينات ألوان Pantone باستخدام تحويل RGB أو HEX: يمكن تحويل جميع ألوان Pantone إلى رموز RGB أو HEX لاستخدامها على الويب.

لقد أمضينا ساعات في البحث في كتب Pantone المختلفة والأدوات الأخرى التي قد تكون مفيدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. بدءًا من عينات ألوان Pantone وحتى الكتب الملونة والمزيد، فيما يلي أهم عشرة أدوات مرجعية لـ Pantone وجدناها Amazon.

كتاب جواز سفر بانتون القطن

أفضل اختيار لل: يأتي في المرتبة الأولى جواز سفر بانتون. يحتوي مرجع اللون القطني هذا على تصميم محمول على شكل محفظة للرجوع إليه بسرعة. يتم تضمين قناع أبيض لعزل كل شريحة على حدة للحصول على تقييم أكثر دقة للألوان، كما تسمح لك صفحات نمط الأكورديون برؤية جميع الألوان في وقت واحد. تتضمن جميع الألوان الـ 2625 FHI.

بانتون FHIC200A 2020 كتاب جواز السفر القطني

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أساسيات بانتون

المتسابق الثاني في السباق: خيارنا الثاني هو هذه المجموعة المكونة من 6 مراوح محمولة وحقيبة حمل مريحة. يحتوي إصدار 2019 من Pantone Essentials على مجموعة كاملة من جميع الألوان الموضعية التقليدية البالغ عددها 2161 لونًا، و2139 لونًا موضعيًا إلى معالجة، و2868 لون معالجة بأربعة ألوان. يتم عرض كل لون برقمه وتركيبة الحبر الخاصة به.

تمت إضافة 294 لونًا جديدًا لأساسيات Pantone GPG301A

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دليل بانتون FHIP 110A

القيمة الأفضل: أفضل اختيار لدينا هو مجموعتان من المراوح المحمولة من جميع ألوان نظام Pantone للأزياء والمنزل والديكورات الداخلية البالغ عددها 2625 لونًا. يتم عرض الألوان كطبقة طلاء، كما أن شكل المروحة يسهل الرجوع إليها وعرضها. تتطابق الألوان أيضًا مع ألوان قطن Pantone’s FHI للسلع الناعمة.

دليل بانتون FHIP110A عدد 2

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مجموعة دليل صيغة بانتون وكتاب الألوان

تسمح لك مروحة الألوان المحمولة هذه بتحديد الألوان وتوصيلها ومقارنتها بسرعة على كل من الورق المطلي وغير المطلي. يتم تمثيل إجمالي 2161 لونًا موضعيًا في مجموعة الأدلة الشهيرة هذه. يقال إنه مفيد للغاية لتصميم العلامات التجارية والشعار والتسويق والتطبيقات الرسومية الأخرى.

مجموعة دليل صيغة بانتون وكتاب الألوان

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كتاب Pantone Chip – ألوان الباستيل والنيون الموضعية

يحتوي كتاب الرقائق هذا على 154 لونًا باستيلًا و56 لونًا نيونًا، كل منها محدد برقم بانتون مميز. يسمح لك تصميم نمط الموثق ذو الثلاث حلقات بإزالة رقائق الألوان وإعادتها حسب الحاجة، ويتم ترتيب الألوان بشكل لوني.

Pantone Chip Book GB1504A 154 باستيل و56 لون موضعي نيون

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كابتشر بانتون مع بلوتوث

يمكن لهذه الأداة الصغيرة سهلة الاستخدام تخزين ما يصل إلى 100 لون من اللقطات وتأتي محملة مسبقًا بأكثر من 10000 لون Pantone. ويمكنه التبديل بسهولة عبر مكتبات Pantone المتعددة، والتي يتم تحديثها تلقائيًا من خلال مزامنة CAPSURE.

كابتشر بانتون مع بلوتوث

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بطاقة مطابقة بانتون PCNCT

يمكنك بسهولة اختيار أفضل مطابقة للألوان من Pantone باستخدام بطاقة المطابقة المريحة هذه. وهو يتطابق مع جميع أنظمة ألوان Pantone الحالية، وتتكامل الألوان في Pantone Connect mobile والويب وامتداد Adobe.

بطاقة مطابقة Pantone PCNCT، قياسية، متعددة الألوان

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دليل لون البشرة من بانتون STG-201

يتميز دليل العينات الكبير الحجم هذا بـ 110 لونًا من ألوان البشرة يتم تحديدها بواسطة رقم Pantone فريد. الحجم الكبير يجعل من السهل مقارنة الألوان ومطابقتها، ويذكر Pantone أن الألوان تم تركيبها خصيصًا لتكون أقرب تمثيل مادي لألوان البشرة.

دليل لون البشرة من بانتون STG-201

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دليل بانتون للأزياء والمنزل والديكور الداخلي FHIP110N

مجموعة أخرى من مراوح الألوان، هذه واحدة من 2310 لونًا من ألوان الموضة والمنزل والديكور الداخلي مع لاحقة TPG. يتم ترتيب الألوان حسب عائلة الألوان لسهولة الرجوع إليها والإلهام. إن الطبيعة المحمولة للمراوح تجعلها مثالية للقاء العملاء أثناء التنقل.

دليل بانتون للأزياء والمنزل والديكور الداخلي FHIP110N

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كتاب رقائق بانتون المطلية بالمعدن

يوفر هذا المجلد المكون من 3 حلقات الكثير من الإلهام مع 354 لونًا معدنيًا عالي اللمعان و301 لونًا معدنيًا تقليديًا. تحتوي كل صفحة على 7 ألوان بانتون مطبوعة على ورق عالي الجودة.

Pantone GB1507A 655 لونًا للطباعة والتغليف، كتاب رقائق جديد مطلي بالمعادن

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إن استخدام ألوان Pantone ليس بالضرورة شرطًا، ولكن قد يكون من المفيد جدًا التعرف على نظام ألوان Pantone. يستخدم كل مالك علامة تجارية تقريبًا نظام ألوان Pantone – لسبب وجيه. سيضمن استخدامه تناسق الألوان بغض النظر عن المواد التي يتم تصنيعها أو المعدات المستخدمة في تصنيعها.

يمكن أن يساعدك الوصول إلى ألوان Pantone باستخدام أحد العناصر المذكورة أعلاه في تحقيق تناسق الألوان، أو مساعدة العملاء في تحديد اختيارات الألوان، أو تزويدك بالإلهام لمشروعك التالي.

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