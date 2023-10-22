ستساعدك المقالة التالية: كذبة إبريل عبر محركات البحث

نكت كذبة إبريل عبر محركات البحث

بالإضافة إلى خدعة Google Aliens وGoogle Romance للمواعدة السياقية في كذبة أبريل، كان هناك أيضًا عدد من الإعلانات المزحة المتعلقة بمحركات البحث. بمساعدة ويكيبيدياوGoogle Blogscoped وبعض المنشورات الأخرى، إليك قائمة محركات البحث الأساسية لنكات كذبة إبريل:

ياهو تشتري ويب 2.0 :

“لذلك، بعد بعض المناقشات الطويلة مع تيم أورايلي، ومايكل أرينجتون، وغيرهم من خبراء الويب 2.0، قررنا شراء الويب 2.0 فقط.

كله. كل الأشخاص، والصناديق المستديرة ذات الزوايا، والأفكار التجارية المجنونة، وألوان الباستيل.

Zawodny إلى جوجل

لقد كافحت لفترة من الوقت، في محاولة لمعرفة كيفية كتابة هذا. في الواقع، كنت أنوي نشر هذا منذ فترة طويلة، لكنني واصلت المماطلة. لذلك سأبقيها قصيرة وحلوة.

لقد تركت شركة Yahoo مؤخرًا للعمل لدى Google.

مات كاتس يترك جوجل وينتقل إلى ياهو

سأترك Google للحصول على وظيفة جديدة في Yahoo! يعد هذا جزءًا من استحواذ شركة Yahoo! على جميع شركات Web 2.0 (لقد شاركت في حلقة نقاش في مؤتمر Web 2.0، واكتشفت مؤخرًا أنني ضمن عملية الاستحواذ). جيريمي متواضع. إنها في الأساس عبارة عن مقايضة مدون بمدون، لكنه حصل على أكثر من ثلاثة أضعاف عدد القراء على Bloglines، لذا تساهم Google بحوالي 2500 جهاز كمبيوتر لتسوية الصفقة. إنه في الأساس جهاز كمبيوتر واحد لكل مشترك في Bloglines، لذا كانت شروط المبادلة هي “Google تحصل على جيريمي وياهو! “يحصل على Matt + 2,546 جهاز كمبيوتر،” على ما أعتقد.

Ask.com RhymeRank

أعلن موقع Ask.com اليوم عن تقديم RhymeRank، وهي تقنية بحث مبتكرة قادرة على إنتاج نتائج بحث ذات صلة تتوافق مع الاستعلام الأصلي للباحث. يقع المنتج الجديد على الجانب الأيمن من صفحة “اسأل” نتائج البحث، تحت عنوان “Rhyme Your Search”.

قال جيم لانزون، المدير العام لـ Ask US: “سينخفض ​​هذا مع اليوم الذي تحول فيه الزخم في حروب البحث إلى Ask.com، عند دمجه مع “تضييق نطاق البحث” و”توسيع بحثك” القويين بالفعل في موقعنا. قدرات “Rhyme Your Search” تميز موقع Ask.com بقدرته غير المسبوقة على اقتراح أفكار جديدة لبحثك.”

تم تطوير RhymeRank في مختبر سري للغاية بالقرب من مقر Ask في أوكلاند، كاليفورنيا. يعتمد ذلك على النظرية التعليمية القائلة بأن الأشخاص يحفظون المعلومات في الذاكرة بشكل أكثر فعالية عندما تكون متسقة صوتيًا. ومن خلال فهم ذلك، استأجرت Ask العشرات من الخبراء لتطوير خوارزميات قادرة على إنتاج أفضل القوافي وأكثرها صلة بالموضوع. على سبيل المثال، بالنسبة للاستعلام “Weight Watchers® Rewards”، سيقترح RhymeRank الخاص بـ Ask.com عمليات البحث البديلة التالية:

قافية بحثك

جحافل المنغولية

تاريخ فورد

صور المضايق

أقسام الولادة

إنشاء لوحات رسائل مجانية

اسماء تجار المخدرات

نحو أو نحو

مخطط حبال الجيتار

جوائز بيل كوسبي

سيوف الجحافل الرومانية

“من الواضح أن الويب 3.0 قد حل علينا”، هذا ما أشار إليه جون باتيل، مؤلف كتاب “البحث”، وأحد الخبراء الرائدين على مستوى العالم في مجال صناعة البحث. “يعتمد RhymeRank بذكاء على إعادة إطلاق موقع Ask.com مؤخرًا. هذه صفقة كبيرة وهي نوع من الابتكار الذي يتطلب من منافسي Ask الوقوف والانتباه. أو الجلوس على الهامش في وضعية اللوتس.”