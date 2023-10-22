ستساعدك المقالة التالية: كسر جدار الحماية العظيم لجوجل في الصين

كسر جدار الحماية العظيم لجوجل في الصين

أدت الرقابة التي تفرضها Google على بعض المصطلحات في Google China إلى جدال كبير حول الحريات الإنسانية والأعمال التجارية الدولية. تقول Google إنها لو لم تقم بإصدار نسخة صديقة للصين من Google China، لكان من الممكن حظر معظم عروض Google.com على أي حال في السوق الصينية.

حتى أن موظف Google السابق دوج إدواردز علق على مدونة Xooglers:

إن الأمر برمته في الصين عبارة عن فوضى ذات أبعاد أسطورية ولا يوجد حل سهل لها. سيكون من السهل إلقاء اللوم على Google لتعاونها إذا لم أر مدى الجهد الذي بذله المسؤولون التنفيذيون في الشركة لإيجاد طريقة إبداعية خارج الصندوق. إن حقيقة انتقالهم إلى سوق النمو الأكبر والأكثر وضوحًا في العالم بعد أشهر أو حتى سنوات من منافسيهم تشير إلى شمولية جهودهم لإيجاد مسار بديل.

أستطيع أن أشهد شخصيا على الشغف الذي تمت به مناقشة هذه القضية داخل الشركة. وتم الإعراب عن قلق كبير تجاه أولئك الموجودين في الصين الذين لا يعرفون سوى نسخة غير شرعية من بحث جوجل، وموظفي الشركة الذين سيخضعون لأهواء الحكومة الصينية إذا تم افتتاح مكتب رسمي هناك.

ومع ذلك، ترى بعض الشركات أن حجب نتائج جوجل بواسطة جدار الحماية الصيني العظيم يمثل فرصة لجلب حرية التعبير إلى الأمة. يكتب مايك ماكونيل عن إحدى هذه الشركات، وهي Dynamic Internet Technology، في صفحته الخاصة نقاد كوكونت مدونة:

تخيل أن شركة Google القديرة بشعارها الشهير “لا تكن شريرًا” ترفض الانصياع لضغوط حكومة الولايات المتحدة لإطلاق بعض بيانات البحث العشوائية، ولكنها كانت مستعدة للرضوخ لمتطلبات البحث الصريحة التي تنتهك الحرية في الصين؟ شيء ما لا يضيف هنا.

بيل شيا شركة تكنولوجيا الانترنت الديناميكية كتب في عام 2004 عن نتائج استعلام محرك البحث الصيني التي قام بها هو وآخرون للنشر العام عبر الإنترنت. قدم بيل مواد ونصائح حول ما يتوقعه مستخدمو الويب من استخدام إصدار Google الصيني في إجراء عمليات البحث عند إجرائها داخل الصين وخارجها وكيفية تجنب مشكلات جدار الحماية هذه. لدى بيل سبب لفعله هذا.

هاجر بيل شيا إلى الولايات المتحدة من الصين في أواخر التسعينيات. وبمرور الوقت، رأى كيف حافظت الحكومة الصينية على رقابة أكثر صرامة على مستخدمي الويب الصينيين داخل الصين. وبسبب هذا الإحباط، بدأ هو وعدد قليل من الآخرين تقنية الإنترنت الديناميكية كوسيلة لمساعدة المستخدمين الصينيين على تجاوز جدار الحماية الصيني.

ويقارن مايك كسر جدار الحماية الصيني بانهيار خط أنابيب المعلومات المجانية الذي ترعاه الولايات المتحدة إلى كوبا. إحدى المشاكل التي تعيب هذا الموقف الذي يتبناه ماكونيل وشركة تكنولوجيا الإنترنت الديناميكية هي أن كوبا قد تكون عدواً للولايات المتحدة (على الرغم من أنها ربما لن تستمر لفترة أطول)، ولكن الصين شريك تجاري قوي.

الآن، إذا كان بإمكان سفارة الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه في كوبا من خلال لوحة رسائل إلكترونية يبلغ طولها خمسة أقدام على طول مبنى السفارة windows وباعتبارها “خط أنابيب” الولايات المتحدة لنشر كلمة الحرية والديمقراطية، فلماذا لا نظهر لمستخدمي الويب الصينيين نفس الشيء من خلال تزويدهم بالأدوات والمعلومات التي يحتاجون إليها لتخريب نسخة جوجل الصينية عبر الإنترنت؟ إليكم رابط النسخة الإنجليزية حول “أزمة” كوبا من الصين صحيفة الشعب اليومية أون لاين.

ربما تكون الخطوة التالية هي إسقاط أجهزة كمبيوتر محمولة متينة تعمل بالطاقة الشمسية ومتصلة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية بقيمة 100 دولار مع مظلات صغيرة فوق كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وإيران. بغض النظر عن النكات، فإن مهمة تكنولوجيا الإنترنت الديناميكية هي تذكير بأنه على الرغم من أن جوجل أطلقت نسخة صديقة للحكومة الصينية من محرك البحث الخاص بها في الجمهورية الشعبية، إلا أن حرية التعبير لا تزال في متناول المواطنين العالميين الذين أنشأوها.