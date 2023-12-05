ستساعدك المقالة التالية: كل الطرق الممكنة لاستهداف الإعلانات باستخدام عنوان البريد الإلكتروني

يعد إنشاء قائمة بريد إلكتروني عالية الجودة حجر الزاوية في استراتيجية التسويق الرقمي الفعالة. على الرغم من أن وجود متابعين على قنوات التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية، إلا أنه للوصول إليهم يجب عليك اللعب في وضع الحماية الخاص بمنصة أخرى. قائمة البريد الإلكتروني هي شيء تملكه. لا توجد تغييرات في الخوارزمية، أو شروط الخدمة، أو قواعد مستخدمين متقلبة. تقع منصات وسائل التواصل الاجتماعي داخل وخارج نطاق النعمة عامًا بعد عام، لكن الأشخاص يحتفظون بحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم لفترة أطول بكثير.

مثل رقم الضمان الاجتماعي الرقمي، أصبحت عناوين البريد الإلكتروني معرفات شخصية قوية. تسمح منصات الإعلان الرقمي بشكل متزايد للمسوقين بالتركيز على المستخدمين بناءً على عناوين بريدهم الإلكتروني فقط؛ مع كل طريقة جديدة يمكنك من خلالها استهداف شخص ما خارج البريد الوارد الخاص به، زادت أهمية إنشاء قائمة بريد إلكتروني.

أدناه، قمنا بتجميع دليل يوضح كل الطرق الممكنة التي يمكنك من خلالها الإعلان لشخص ما باستخدام عنوان بريده الإلكتروني. عندما تفتح المنصات الجديدة استهدافها ليشمل عناوين البريد الإلكتروني (ما الأمر، LinkedIn؟)، سنضيفها إلى القائمة. إذا كان هناك أي شيء مفقود، يرجى الاتصال بنا Twitter.

متعلق ب: 39 نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني تستحق الاشتراك فيها الآن

1) Facebook الجماهير المخصصة

كل شخص تريد استهدافه تقريبًا موجود Facebook. تسمح أكبر شبكة رقمية في العالم للمسوقين باستهداف إعلاناتهم ليس فقط بناءً على الاهتمامات والتركيبة السكانية، ولكن أيضًا على عناوين البريد الإلكتروني الفردية. رغم ذلك Facebookالجماهير المخصصة الأداة، يمكنك تحميل قائمة جهات الاتصال؛ تقوم الشبكة بمطابقة القائمة بعناوين البريد الإلكتروني من الملفات الشخصية لمستخدميها، وستعرض الإعلانات فقط لأعضاء قائمتك.

Facebook مرنة بشكل جميل. إذا كانت قائمتك كبيرة، فيمكنك تضييق نطاق تركيزها على أعمار أو اهتمامات محددة داخل المجموعة. إذا كانت الشبكة تتطابق مع أقل من 1000 مستخدم، فيمكنك توسيع مدى وصولك عن طريق إنشاء جمهور مشابه. ستتضمن المجموعة المستهدفة الناتجة أعضاء القائمة التي تم تحميلها، إلى جانب آخرين Facebook المستخدمين الذين يظهرون نفس الخصائص. سواء قمت بالتوسيع أو التخفيض، يمكن لقائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك أن تنشئ أساسًا قيمًا لخطتك القادمة Facebook حملة.

2) Instagram إعلانات الفيديو والصور

Facebookتعمل منصة الإعلانات الخاصة بـ أيضًا كمنصة رئيسية لـ Instagramمما يعني أنه يمكنك استخدام كافة ميزات الجماهير المخصصة على هذه الوسيلة المرئية. Instagram يسمح لك بنشر إعلانات تتضمن مقاطع فيديو أو صورًا أو “دوامات” (صور أو مقاطع فيديو متعددة يمكن للمستخدمين التمرير عبرها).

إذا كان جمهورك يطابق جمهورك متوسط Instagram مستخدم، ويعتمد عملك على العناصر المرئية الفعالة للتميز، فهذه فرصة تستحق الاستكشاف، خاصة إذا كنت تعمل بالفعل Facebook. ومن الجدير بالذكر أن Instagram تجاوز مؤخرًا 500 مليون مستخدم ويستمر في النمو.

3) Twitter جماهير مخصصة

Twitter، تهدف دائمًا إلى المطابقة Facebookقدرات المسوقين، تقدم أ جماهير مخصصة الميزة التي تعمل بشكل يشبه إلى حد كبير الجماهير المخصصة. قم بتحميل قائمتك، وشاهد الشبكة تتطابق مع عناوين البريد الإلكتروني مع المستخدمين على نظامها الأساسي الذين سيتمكنون من رؤية إعلانك. تماما مثل Facebook, Twitter يتضمن أيضًا ميزة مشابهة، مما يسمح لك باستهداف مستخدمين مشابهين لأولئك الموجودين في قائمة بريدك الإلكتروني.

بمجرد تحميل القائمة، يمكنك استخدامها إما للترويج لحسابك أو لرعاية تغريدة. يعمل الأول بشكل جيد بشكل خاص إذا كنت تتطلع إلى زيادة وعي الجمهور بموضوع حيوي بالفعل Twitter الحضور، بينما يساعد الثاني في إيصال رسائل تسويقية محددة إلى قائمة بريدك الإلكتروني.

4) مطابقة عملاء جوجل

باستخدام لها فرص الاستهداف على أساس الهوية، تسمح Google لمستخدمي الإعلانات باستهداف قوائم العملاء المحتملين عن طريق تحميل قوائم البريد الإلكتروني الموجودة. من خلال الجمع بين البيانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، يمكن استهداف العملاء المحتملين من خلال البحث، وعلامة التبويب التسوق، والعرض، YouTubeو جيميل. ما هو أكثر من ذلك، الخدمة – تسمى مطابقة عملاء جوجل – يمكن استهداف الجماهير المشابهة لعملائك المحتملين الحاليين.

وبطبيعة الحال، تعمل الخدمة فقط مع مستخدمي Google الذين قاموا بتسجيل الدخول. بمجرد تحميل قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وتنسيقها وفقًا لها إرشادات مطابقة العملاءيمكن استخدامه كجمهور مستهدف في حملة جديدة أو حالية. إذا أجرى أحد أعضاء قائمتك بحثًا أو فحص Gmail الخاص به أثناء تسجيل الدخول إلى أحد مواقع Google، فسيبدأ في رؤية إعلاناتك.

5) YouTube إعلانات TrueView

كما ذكرنا أعلاه، يمكن للمسوقين استخدام مطابقة العملاء للترويج لإعلانات الفيديو YouTube، تستهدف جمهورهم. إذا كانت استراتيجية المحتوى الخاصة بك تتضمن الفيديو، فإن تسويق هذا الفيديو على أكبر منصة لمشاركة الفيديو في العالم يمكن أن يكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

يمكن وضع إعلانات TrueView قبل الإعلانات العادية وفي منتصفها YouTube مقاطع الفيديو، ولن يتم تحصيل رسوم منك إلا عندما يشاهد أحد أعضاء جمهورك المستهدف فعليًا أكثر من 5 ثوانٍ – وهو حد أدنى أطول من Facebookالشرط 3 ثانية.

6) إعادة استهداف إدارة علاقات العملاء

إذا كانت فكرة سحب قائمة جهات الاتصال ديناميكيًا من نظام إدارة علاقات العملاء لديك وتوجيه الإعلانات نحوهم تثير اهتمامك، فهذا خبر سار: هذه الخدمة متاحة من شركات مثل AdRoll. يسمح لك AdRoll ببرمجة الإعلانات Facebook و Twitter من خلال الجماهير المخصصة/المخصصة مباشرةً من نظامهم الأساسي، بينما يقومون في نفس الوقت بوضع إعلاناتك الصورية على Google وYahoo وAdNexus والمزيد. هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي تحميل جهات الاتصال الموجودة لديك مباشرة لاستهدافها Facebook مدير الإعلانات عند إنشاء حملة جديدة.

في الواقع، ربما تقدم إعادة استهداف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أفضل درس في العديد من الطرق المتاحة لاستخدام عناوين البريد الإلكتروني لجمهورك للاستهداف: لا تقصر نفسك على قناة تسويق واحدة. بمجرد جمع عناوين البريد الإلكتروني لجمهورك، استهدفهم بأكبر عدد ممكن من الطرق.

تظهر الأبحاث أن الأمر يتطلب ما بين 6 و8 لمسات تسويقية حتى لتوليد عميل محتمل مؤهل. إذا قمت بنشر هذه اللمسات عبر قنوات متعددة، فإنك تزيد من إمكانية الوصول إلى جمهورك وبالتالي زيادة قاعدة عملائك.

7) رسائل البريد الإلكتروني المباشرة

أخيرًا وليس آخرًا، يمكن أن تكون رسائل البريد الإلكتروني المباشرة وسيلة قوية للوصول إلى جمهورك، كما يتضح من حقيقة ذلك يواصل المسوقون تصنيفها على أنها قناة التسويق الرقمي الأكثر فعالية (والأقل صعوبة).. تأكد من أنه مهما كانت الأسباب التي أعطاك بها شخص ما بريده الإلكتروني، فإنك تلبي توقعاته، سواء كان ذلك يتعلق بالترويج لمحتوى جديد أو إرسال تحديثات المنتج.

هل تحتاج إلى مساعدة في إعداد حملة إعلانية رقمية شاملة باستخدام قائمة بريدك الإلكتروني؟ راسلنا عبر البريد الإلكتروني على hello