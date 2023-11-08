ستساعدك المقالة التالية: كل ما تحتاج لمعرفته حول تحسين محركات البحث التقنية: الأساسيات

من خلال استراتيجية قوية لتحسين محركات البحث، بما في ذلك تحسين محركات البحث الفنية، تتمتع علامتك التجارية بفرصة أفضل للحصول على مزيد من الرؤية والتصنيف الأعلى في SERPs مقارنة بمنافسيك.

يعد تحسين محركات البحث التقنية أمرًا بالغ الأهمية لتصنيفك على SERPs مثل تحسين محركات البحث التقليدية القائمة على المحتوى، سواء كنت مكتبة صغيرة مستقلة أو شركة كبيرة.

سيساعدك هذا الدليل على فهم أساسيات تحسين محركات البحث الفنية والطرق المختلفة لتنفيذها.

ما هو SEO الفني؟

بينما يركز المسوقون على استراتيجية تحسين محركات البحث الشاملة، مثل الكلمات الرئيسية ومعدلات التحويل والمقتطفات والأوصاف التعريفية وحركة المرور العضوية ومعدل الارتداد، يركز المتخصص الفني في تحسين محركات البحث على جميع الأشياء الموجودة خلف الكواليس للحفاظ على تصنيف موقع الويب الخاص بك في مرتبة عالية على نتائج البحث عن نتائج.

يتضمن تحسين محركات البحث الفني تحسين موقع الويب والخادم الخاص بك حتى يتمكن Google من فهرسة موقعك والزحف إليه بشكل أكثر فعالية.

يمكن أن يؤدي هذا التحسين إلى زيادة حركة المرور العضوية، وتصنيفات أعلى، ومزيد من الرؤية.

كيف أقوم بتنفيذ SEO الفني؟

لتنفيذ تحسين محركات البحث الفني، يمكنك البدء بقائمة التحقق هذه التي تمنحك بعض الممارسات الأكثر شيوعًا.

إنشاء خريطة موقع XML

إن خريطة موقع XML تشبه جدول محتويات موقع الويب الخاص بك، حيث تدرج جميع صفحاته.

يُسهل الملف على Google العثور على جميع صفحات موقعك والزحف إليها وفهم بنية موقع الويب الخاص بك.

تقوم بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) بإنشاء خريطة موقع XML تلقائيًا، مثل Wix أو Blogger أو WordPress. ومع ذلك، قد يتعين عليك إنشاء خريطة موقع بنفسك إذا لم يتم إنشاء خريطة لموقعك بعد.

لإنشاء واحد يدويًا، قم بإنشاء قائمة بعناوين URL لموقعك باستخدام تقرير الصفحة المقصودة في Google Analytics. تعرف على كيفية إتقان Google Analytics من خلال دليلنا المجاني خطوة بخطوة.

ستحتاج بعد ذلك إلى ترميز كل عنوان URL بتنسيق XML باستخدام محرر النصوص. وأخيرًا، أضف عنوان URL لخريطة الموقع الجديدة إلى Google Search Console.

الآن، سيقوم Google بالزحف إلى خريطة موقع XML الجديدة الخاصة بك.

الحصول على شهادة SSL لموقعك

من المرجح أن يقوم المستخدمون بزيارة موقع الويب الخاص بك وشراء شيء ما إذا كانوا يشعرون بالراحة والأمان.

لذلك، يعد موقع الويب الذي يحتوي على شهادة SSL ذا قيمة لأنه يوضح للزائرين أن موقعك قد تم التحقق منه.

بالإضافة إلى ذلك، تكافئ Google بشكل عام مواقع الويب التي تحتوي على طبقة المقابس الآمنة (SSL) من خلال تعزيز تصنيف الصفحات.

للحصول على شهادة SSL، قم بزيارة بحث ICANN وتحقق من معلومات موقعك. بمجرد تأكيد المعلومات، ستحتاج إلى إنشاء طلب توقيع الشهادة (CSR) من خلال الخادم الخاص بك، أو cPanel، أو منشئ CSR عبر الإنترنت.

بعد ذلك، أرسل CSR الخاص بك إلى المرجع المصدق للتحقق من صحة معلومات موقع الويب الخاص بك. وأخيرًا، يمكنك تثبيت شهادة SSL على موقعك، مما يمنح الزائرين الثقة بأن موقعك آمن.

زيادة سرعة تحميل صفحة موقعك

لا تعد سرعة تحميل الصفحة عاملاً في تجربة المستخدم فحسب، ولكنها تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في تحسين محركات البحث. إذا كان موقعك مكتظًا بكمية كبيرة جدًا من المحتوى، فقد يؤثر ذلك على وقت تحميل صفحتك.

لسوء الحظ، يرتبط وقت تحميل الصفحة ارتباطًا مباشرًا بأداء البحث والارتداد ومعدلات التحويل، مما يؤثر على إيراداتك.

تتضمن بعض الطرق لزيادة سرعة تحميل موقعك ما يلي:

استخدام مضيف موقع ويب محسّن الأداء

ضغط وتحسين الصور الخاصة بك

تقليل عمليات إعادة التوجيه الخاصة بك

التخزين المؤقت لصفحات الويب الخاصة بك

تمكين التخزين المؤقت للمتصفح

تصغير CSS وJavaScript وHTML

ستؤدي زيادة سرعة تحميل موقعك إلى خفض معدلات الارتداد، وقد ترى معدلات نقر وتحويل أعلى.

إصلاح مشكلات المحتوى المكرر

إحدى الطرق لمساعدة تصنيفاتك على SERPs هي إصلاح مشكلات المحتوى المكررة. على سبيل المثال، تجبر الصفحات المتطابقة Google على اختيار إحدى الصفحات التي ستحتل مرتبة أعلى.

وفقًا لـ Google، يمكن أن يكون المحتوى المكرر عبارة عن صفحات مختلفة ذات محتوى مشابه أو صفحة واحدة يمكن الوصول إليها عبر عناوين URL متعددة.

إحدى أسهل الطرق لإصلاح هذا النوع من المحتوى هي عمليات إعادة التوجيه 301. بمجرد إعادة توجيه صفحات المحتوى المكررة إلى الصفحات الأصلية، سيقوم Google بفهرسة المحتوى الأصلي فقط.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان لديك محتوى مكرر؟ أولاً، ابحث في Google عن نطاق موقع الويب الخاص بك (site:example.com) أو انظر إلى صفحاتك المفهرسة في Google Search Console.

تأكد من أن موقعك متوافق مع الجوّال

مع ما يقرب من 60٪ من إجمالي حركة المرور على شبكة الإنترنت القادمة من الهواتف والأجهزة اللوحية بدلاً من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فمن الضروري أن يكون لديك موقع ويب متوافق مع الأجهزة المحمولة.

للحصول على موقع متوافق مع الجوّال وذو سرعة تحميل عالية للصفحة، فكر في القيام بما يلي:

حدد قالبًا مستجيبًا للجوال

القضاء على الإعلانات المنبثقة

استخدم خطًا قابلاً للقراءة

تجنب استخدام الفلاش

جعل الصور وضوء CSS

وصلات الفضاء لسهولة الاستخدام

اختبار على الأجهزة المحمولة الحقيقية

أضف ترميز المخطط (البيانات المنظمة) إلى موقع الويب الخاص بك

البيانات المنظمة، والتي تسمى أيضًا ترميز المخطط، هي الطريقة التي يفهم بها Google المحتوى الموجود على صفحاتك. إذا تمكنت محركات البحث من فهم ما هو موجود على صفحاتك، فيمكنها تصنيفه وتصنيفه بشكل مناسب.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام ترميز المخطط في صفحة الوصفة للسماح لـ Google بمعرفة وقت الطهي والمراجعات والمكونات الموجودة في المقتطف المنسق. هناك أكثر من ثلاثين نوعًا من المخططات التي يتعرف عليها Google، بما في ذلك الأحداث والمقالات والأفلام والبودكاست.

باختصار، تسمح البيانات المنظمة بفهرسة أفضل، ورؤية البحث، وارتفاع معدلات النقر إلى الظهور (CTR).

الخلاصة: كل ما تحتاج لمعرفته حول تحسين محركات البحث التقنية: الأساسيات

في حين أن العديد من الشركات تنفذ خطة رائعة لتحسين محركات البحث، إلا أنها غالبًا ما تنسى موضوع تحسين محركات البحث الفني.

سيمنح تحسين محركات البحث الفني موقعك الميزة للتنافس مع الآخرين في مجال عملك. من المحتمل أن تلاحظ تغييرات كبيرة عند إضافة مُحسنات محركات البحث الفنية إلى استراتيجيتك.

بمجرد الانتهاء من وضع إستراتيجيتك، دع WriterAccess يزيل بعض الأعباء عنك.

يعد محتوى الويب عالي الجودة جزءًا كبيرًا من نجاح موقعك وتصنيفه ضمن برنامج SERP. لذا، إذا كنت بحاجة إلى تنشيط منشورات مدونتك وصفحاتك المقصودة ومقالاتك، فيمكن أن يساعدك تطبيق Writer Access.

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