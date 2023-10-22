ستساعدك المقالة التالية: كمبيوتر محمول بقيمة 100 دولار + Writely + GDrive = مستقبل Google؟

كمبيوتر محمول بقيمة 100 دولار + Writely + GDrive = مستقبل Google؟

منذ أن تم الإعلان عنه، لقد انبهرت بالجاذبية المحتملة لهذا المنتج كمبيوتر محمول 100 دولار تم تطويره بواسطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بدعم من Google وAMD وغيرهما. وهي الآن في مرحلة الإنتاج. لقد كتبت عنها كثيرًا في الماضي ولن أقوم بإعادة إنتاج كل تلك التعليقات (أو الروابط) هنا. لقد قلت في الأصل أن هذا هو تحقيق أو “المجيء الثاني” لفكرة “الكمبيوتر الشبكي” التي طرحها لاري إليسون من شركة أوراكل، والتي كانت استجابة إلى حد كبير لمكانة مايكروسوفت في السوق وقوتها. المؤسس المشارك لشركة Google لاري بيج في كتابه CES الكلمة الرئيسية ذكر الآلة منخفضة التكلفة كوسيلة للتغلب على الفجوة الرقمية بين العالمين الأول والثالث.

بيل جيتس لا يحب هذه الفكرة لعدة أسباب واضحة (ولا AMD تنافس Intel). لكن الأهم من ذلك أنه لا يعتقد أن المستهلكين سيحبون ذلك. وفي سياق ذي صلة إلى حد ما، روجت مايكروسوفت فن قص وتشكيل الورق كاستجابة لتحديات الحجم/القوة/الوظيفة للحوسبة المتنقلة (النطاق السعري هو 799 دولارًا إلى 999 دولارًا).

أعتقد أن المستهلكين سيكونون مهتمين بالكمبيوتر الذي تبلغ قيمته 100 دولار (توجد بالفعل أدلة كثيرة). قد يكون تصميم “الكرنك اليدوي” الحالي أقل جاذبية لشرائح معينة من المستهلكين مما قد يكون عليه، ولكن يمكن تغيير عناصر التصميم بمرور الوقت. وبدلاً من ذلك، قد يتبين أنه منتج للأسواق الناشئة (لا أعتقد ذلك حصريًا). لا يزال هذا الملايين والملايين من العملاء المحتملين.

الشيء الذي أذهلني الليلة بشأن كل هذا هو التركيز على نوع من الرؤية العالمية لشركة Google. كان الناس يتكهنون خلال العامين الماضيين حول نظام التشغيل GoogleOS أو نظام التشغيل جوجل بي سي. لا يوجد GoogleOS في حد ذاته – على الرغم من وجود GooglePack والاتفاق مع Sun بخصوص OpenOffice. والآن هناك استحواذ Google على Writely. ثم هناك جي درايف.

دعونا نضع جانبًا مشكلات الخصوصية الرئيسية التي قد تمنع GDrive من الفقس فعليًا إلى فراشة كاملة النمو. بعد أن حصلنا على هذا التأهيل المهم للغاية، دعونا نرجع إلى الوراء وننظر إلى الصورة الكبيرة حقًا هنا:

1. أجهزة كمبيوتر منخفضة التكلفة لا تحتوي على محركات أقراص ثابتة كبيرة (مثل الكمبيوتر المحمول بقيمة 100 دولار أو جهاز مشابه)

2. الوصول عالي السرعة في كل مكان (انظر GoogleNet أو FON)

3. تطبيقات البرامج الاستهلاكية المستندة إلى الويب (مثل GMail أو Writely)

4. مساحة تخزين شخصية غير محدودة تقريبًا عبر الإنترنت (GDrive)

الآن ترى إلى أين أنا ذاهب.

هذا لا يعني أنه نفس المكان الذي ستذهب إليه Google. ولكن من وجهة نظر واحدة، فهي بالتأكيد خارطة طريق مقنعة. وبالتالي فإن جوجل ستكون هي الشبكة وتستضيف معظم البرامج الضرورية. وبالتالي فإن جوجل وحلفائها سوف يحلون محل مايكروسوفت باعتبارها منصة الحوسبة الأساسية – مبادلة الإنترنت بالتطبيقات من جانب العميل. ترى Microsoft أن السحب العاصفة تلوح في الأفق ولهذا السبب أعتقد من بين آخرين أنها تدفع بالبث المباشر (بالإضافة إلى قيمة تجزئة السوق هناك).

المفارقة الكبرى في كل هذا هي أنه في حين أن جوجل تريد حقًا تقديم قيمة للمستهلكين المستخدمين، إلا أنها لا تدرك بوضوح كيف أن تحقيق طموحاتها الهائلة من شأنه أن يحول الشركة بشكل فعال إلى مايكروسوفت (وربما تفعل ذلك)، من حيث السوق الهيمنة والشك المقابل (الموجود بالفعل). أما مايكروسوفت، من جانبها، فقد تم تصويرها الآن على أنها المستضعف و”الرجل الطيب” عندما يتعلق الأمر بالإنترنت. يعد هذا تحولًا مذهلاً في الأحداث، وهو أمر لا يغيب عن أذهان الناس في ريدموند.