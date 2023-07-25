ستساعدك المقالة التالية: كم عدد عمليات تسليم DoorDash التي يمكنك القيام بها في الساعة؟

عندما يتعلق الأمر بجني الأموال في اقتصاد الوظائف المؤقتة ، فإن الكفاءة هي كل شيء. بعد كل شيء ، إذا أكملت المزيد من العربات في الساعة ، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بمزيد من المال في جيبك.

قيادة العربات مثل DoorDash ليست استثناء. تعد تطبيقات توصيل الطعام الرائدة طريقة ممتازة لكسب المال بسرعة في وقت فراغك. ولكن من المهم أيضًا العمل بأسرع وقت ممكن.

إذن ، كم عدد عمليات التسليم التي يمكنك إجراؤها في الساعة لخدمة DoorDash؟ وما هي بعض النصائح لإكمال أكبر عدد ممكن من عمليات التسليم حتى تجني المزيد من المال؟

يغطي هذا المنشور كل ما تحتاج لمعرفته حول عمليات تسليم DoorDash كل ساعة حتى تتمكن من النجاح.

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كم عدد عمليات تسليم DoorDash في الساعة التي يمكنك إكمالها؟

يمكن لسائق DoorDash إكمال حوالي 3 طلبات في الساعة في المتوسط. ولكن إذا كنت تقوم بالتوصيل في منطقة مركزية مزدحمة في مدينتك ، فقد تتمكن من توصيل طلبات أكثر قليلاً في الساعة. في المقابل ، إذا كنت تندفع في بلدة صغيرة جدًا حيث توجد مطاعم متباعدة ، فقد تقوم بتوصيل طلبين فقط في الساعة.

هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا حقيقيًا عندما تنظر إلى عدد شحنات DoorDash في الساعة التي يمكنك سحبها مثل:

عدد المطاعم في منطقتك

حال الطرقات

وقت اليوم

إذا كانت المطاعم بطيئة

طقس

إذا حصلت على أوامر مكدسة (أوامر مزدوجة) أم لا

مسافة التسليم

مدى السرعة التي تقود بها

إذا كنت تقوم بالتوصيل على دراجة أو سيارة أو دراجة بخارية

خطوط طويلة بالسيارة

وفقًا لـ Food & Wine ، يستغرق متوسط ​​تسليم DoorDash حوالي 42 دقيقة من الوقت الذي يقدم فيه العميل طلبًا إلى ذلك العميل للحصول على طعامه.

لكن هذا يتطلب الكثير من وقت التحضير للمطعم. في الواقع ، من المحتمل أنك تنظر إلى حوالي 20 دقيقة من القيادة الفعلية لالتقاط الطعام ثم توصيله كسائق.

ومع ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك كل هذه العوامل وكفاءتك العامة حتى تحقق أقصى استفادة من DoorDash.

ماذا يقول سائقو DoorDash الآخرون؟

ماذا يجب أن يقول ناقلو DoorDash الآخرون عن عدد الطلبات التي يقومون بتسليمها في الساعة؟

إليكم ما يقوله بعض زملائهم من Dashers على سلسلة Reddit على r / DoorDash:

يقول Fasterthanyounow : “2 معظم الوقت 3 على الأكثر. أقضي وقتًا أطول في انتظار الطلبات أكثر مما أقضيه في توصيلها “.

: “2 معظم الوقت 3 على الأكثر. أقضي وقتًا أطول في انتظار الطلبات أكثر مما أقضيه في توصيلها “. يقول CornpopsGhost : “3-4 $ 7 + توصيل في الساعة. يمكنني على الأرجح أن أقوم بـ 6 ساعات في الساعة إذا أخذت كل ما تم عرضه لي ولكنني لن أتسلم بأي حال من الأحوال أي توصيل أقل من 6 دولارات. “

: “3-4 $ 7 + توصيل في الساعة. يمكنني على الأرجح أن أقوم بـ 6 ساعات في الساعة إذا أخذت كل ما تم عرضه لي ولكنني لن أتسلم بأي حال من الأحوال أي توصيل أقل من 6 دولارات. “ Fine_Parsnip_5033 يقول : “2 ربما 3 في الساعة. اندفعت أثناء العشاء. حركة مرور أقل لكن أوقات الانتظار في المطاعم “.

: “2 ربما 3 في الساعة. اندفعت أثناء العشاء. حركة مرور أقل لكن أوقات الانتظار في المطاعم “. يقول Fartiebartie: “أقول إن 2 إلى 3 هو المتوسط ​​ولكن من الممكن تنفيذ أربعة أو حتى خمسة .. إذا حصلت على عدة أوامر قصيرة المدى.”

كما ترون ، يبدو أن متوسط ​​عمليات التسليم في الساعة لـ DoorDash هو مرتين إلى ثلاث عمليات تسليم لمعظم السائقين. ويوضح أحد السائقين نقطة ممتازة حول عدم قبول الطلبات منخفضة الدفع فقط لزيادة عدد التوصيلات الخاصة بك.

نصائح للقيام بالمزيد من توصيلات DoorDash في الساعة

يمكن أن يختلف دفع DoorDash اختلافًا كبيرًا بين الطلبات. ولكن بشكل عام ، فإن إكمال المزيد من الطلبات في فترة زمنية أقصر يعني أنك تكسب المزيد من المال بشكل عام.

لذلك ، إليك بعض النصائح والحيل التي يمكنك استخدامها من DoorDash لإكمال المزيد من الطلبات في الساعة وكسب المزيد من المال باستخدام تطبيق gig الرائد هذا.

1. انتظر بالقرب من النقاط الفعالة

إحدى الطرق البسيطة لإجبار المزيد من طلبات DoorDash في الساعة هي الانتظار بالقرب من النقاط الفعالة. هذه مناطق بها عدد كبير من المطاعم في مجموعة قريبة. إذا انتظرت من خلال النقاط الساخنة ، فمن المرجح أن تتلقى الطلبات وأنت أيضًا أقرب إلى العديد من نقاط الالتقاط المحتملة ، لذلك تقضي وقتًا أقل في القيادة.

لا تعد النقاط الفعالة ضمانًا للحصول على المزيد من طلبات DoorDash. لكن هذا منطقي ، ويمكنك تقليل وقت القيادة ومن المحتمل أن تعطل المزيد من عمليات التسليم إذا كان يومًا بطيئًا.

2. استخدم تطبيق Para

هناك خدعة أخرى مفيدة للحصول على جعبتك وهي تطبيق Para. يوفر هذا التطبيق أدوات مفيدة مثل تتبع DoorDash للأميال بالإضافة إلى تتبع العربات الأخرى مثل Uber Eats.

ومع ذلك ، فإن أفضل ميزة في Para هي تقديراتها الإكرامية لأوامر DoorDash.

في الأساس ، يمكن لتطبيق Para تقدير مقدار إكرامية العملاء على أحد الطلبات قبل قبوله أو رفضه. يساعدك هذا في معرفة المبلغ الذي يجب أن يدفعه الطلب وما إذا كان يستحق وقتك أم لا. مثال على تقدير طرف الفقرة.

الفقرة ليست دقيقة بنسبة 100٪ ، لكن تقديرات الإكرامية قريبة جدًا في كثير من الأحيان. إذا كانت خدمة DoorDash بطيئة ، فإن الحصول على هذه المعلومات الداخلية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا ويساعدك على قبول واستكمال المزيد من عمليات التسليم في الساعة.

3. التركيز على الأجر بالساعة

أعلم أنني أتحدث عن عدد طلبات DoorDash في الساعة التي يمكنك القيام بها. وبينما يعد هذا مقياسًا مهمًا ، من المهم أيضًا التفكير في أجر الساعة أيضًا ، وليس فقط عدد عمليات التسليم التي تكملها.

راتبك بالساعة وأرباحك اليومية من DoorDash هما حقًا ما يهمك في نهاية اليوم. أعني ، إذا كان طلب Walmart العملاق البالغ 55 عنصرًا يأخذك ساعة لتقديمه ولكن يدفع لك 25 دولارًا مع الأجر الأساسي والإكرامية ، فهذا يستحق ذلك بسهولة مقابل إكمال المزيد من الطلبات مقابل أجر أقل.

لا يزال يجب أن تهدف إلى إكمال الطلبات بسرعة ، ولكن عليك دائمًا تأطير الأشياء من حيث المبلغ الذي تجنيه في الساعة بعد النفقات.

4. خذ الأوامر المكدسة

لقد ذكرت بالفعل الطلبات المكدسة ، وهذا أمر يتضمن استلام طلبين من نفس المطعم ثم إجراء عمليتي توصيل منفصلتين.

تُعد الطلبات المكدسة طريقة رائعة لإكمال المزيد من طلبات DoorDash في الساعة لأنك تقلل من وقت القيادة عن طريق استلام طلبين من مكان واحد. يمكن أن تحصل سلاسل الوجبات السريعة والمطاعم على هذه الطلبات ، كما أنها تحظى بشعبية لدى وول مارت أيضًا.

يمكن للطلبات المجمعة أيضًا أن تدفع أكثر لأنك تحصل على المزيد من النصائح في فترة زمنية أقصر. بشكل عام ، فإنهم يحتاجون إلى مزيد من العمل والتنظيم ، لكن الأجور الإضافية المحتملة غالبًا ما تستحق العناء.

5. تطبيقات أخرى مختلطة

قد يبدو الأمر مفاجئًا ، ولكن في بعض الأحيان ، يكون الحل الأفضل لإكمال المزيد من عمليات التسليم في الساعة هو في الواقع تطبيقات متعددة ، وليس الاعتماد فقط على DoorDash.

هذا لأن DoorDash بطيء في بعض الأحيان. وإذا كنت ترفض الطلبات منخفضة الأجر طوال اليوم ، فلن تجني الكثير من المال!

لحسن الحظ ، هناك العديد من الوظائف مثل DoorDash يمكنك تجربتها مثل:

DoorDash هو التطبيق الرئيسي للعديد من الأشخاص لأنه خدمة توصيل الطعام الرائدة في أمريكا الشمالية. ولكن إذا كنت تكمل طلبًا واحدًا فقط في الساعة باستخدام DoorDash ، فإن الأمر يستحق الاختلاط في بعض التطبيقات الأخرى.

6. العمل في أفضل الأوقات

إحدى الحيل الأخيرة لإكمال المزيد من الطلبات على DoorDash في الساعة هي القيادة في أفضل الأوقات. هذا مرة أخرى هو الحس السليم ولكن يمكن أن يحدث فرقًا في إنتاجيتك كسائق.

تتضمن بعض أفضل الأوقات للقيام بـ DoorDash ما يلي:

غداء : حوالي الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا هو وقت غداء لائق على DoorDash ، وتبدأ الأشياء في الانتعاش من الإفطار في حوالي الساعة 11 صباحًا.

: حوالي الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا هو وقت غداء لائق على DoorDash ، وتبدأ الأشياء في الانتعاش من الإفطار في حوالي الساعة 11 صباحًا. عشاء: من 5 مساءً إلى 8 مساءً هو وقت مزدحم لتقديم خدمة DoorDash حتى تتمكن من إكمال المزيد من الطلبات في الساعة.

تعد عطلات نهاية الأسبوع أيضًا وقتًا ممتازًا للخروج والتوصيل ، وهذا ينطبق على تطبيقات الطعام مثل DoorDash و Uber Eats والمنافسين الآخرين.

في المقابل ، تجنب عمليات التسليم الفائقة في الصباح الباكر لأن DoorDash يميل إلى أن يكون أبطأ قليلاً في هذا الوقت. وإذا كانت حركة المرور سيئة أو كانت الظروف الجوية تجعل القيادة قاسية ، فقد يكون من الأفضل لك قضاء يوم آخر.

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افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل على إحصائيات توصيل DoorDash كل ساعة في تحديد بعض الأهداف لنفسك في المرة القادمة التي تتوجه فيها إلى Dash.

من كل ما جربته وسمعته ، يبدو أن 3 عمليات تسليم في الساعة هي المتوسط ​​الذهبي. لكن تذكر ، من المهم أن تفكر في معدل راتبك بالساعة ، وليس فقط عدد عمليات التسليم التي تكملها.

من المؤكد أن إكمال المزيد من عمليات التسليم دون الاهتمام بالدفع للوصول إلى Top Dasher هي استراتيجية يستخدمها بعض الأشخاص ، لكنني شخصياً لا أقترح ذلك.

على أي حال ، شكرًا على القراءة والهجوم السعيد!

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