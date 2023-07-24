ستساعدك المقالة التالية: كم من الوقت يجب أن تكون وظيفة المدونة؟ 1500 – 2000 كلمة هي العدد المثالي من الكلمات لتحسين محركات البحث في عام 2023 (أفضل ممارسات طول المدونة)

ما هو أفضل طول لمنشورات المدونة؟ كم من الوقت يجب أن تكون وظيفة بلوق؟

حسنًا ، الطول المثالي لنشر المدونة لـ معظم تدوينة ما بين 1500 – 2500 كلمة – وسنتوسع في ذلك أدناه.

هذه هي أنواع الأسئلة التي يتعامل معها العديد من المدونين ، خاصةً الجدد منهم. بعد كل شيء ، إذا كنت لا تعرف ما إذا كنت تهدف إلى 500 أو 5000 كلمة ، فمن الصعب جدًا كتابة منشور مدونة.

الخبر السار هو أن طول منشور المدونة لا يجب أن يكون لغزًا كبيرًا.

لقد كتبت عدة مئات من منشورات المدونات (بأطوال متفاوتة على نطاق واسع) على مر السنين. هناك بعض المبادئ المجربة والصحيحة التي تعلمتها على طول الطريق ، سأشرحها في هذه المقالة.

سنلقي نظرة على سبب أهمية طول المنشور ، ومعالجة أسطورة منتشرة حول طول المنشور ، وإلقاء نظرة على طول المدونة المثالي في سياقات مختلفة.

كم من الوقت يجب أن تكون وظيفة المدونة؟ 1500 – 2000 كلمة (عدد الكلمات المثالي لكبار المسئولين الاقتصاديين) في عام 2023

لماذا يعتبر طول البريد مهمًا على أي حال؟ ومدونة المدونة المثالية هي … طول المنشور لكبار المسئولين الاقتصاديين طول المنشور على أساس نوع المحتوى كيف تكتب مشاركات أطول… بدون زغب المحتوى عالي الجودة يفوز في كل مرة

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لماذا يعتبر طول البريد مهمًا على أي حال؟

يعتقد بعض المدونين أن المنشورات يجب أن تكون بأي طول تريده. ودعنا نواجه الأمر ، ربما لا تقيدك منصة التدوين الخاصة بك هنا. يمكنك نشر منشور يبلغ طوله 50 كلمة – أو منشورًا يتكون من 20000 كلمة.

من الناحية الواقعية ، على الرغم من ذلك ، لدى القراء توقعات معينة حول المقالات عبر الإنترنت. إنهم بالتأكيد يبحثون عن شيء أطول من تغريدة أو اثنتين … لكنهم لا يخططون لقراءة ما يعادل رواية قصيرة.

يريد قراء مدونتك أن تغطي رسالتك موضوعك بسرعة – لكنهم يريدون منك الدخول في تفاصيل كافية لجعلها تستحق القراءة.

بالنسبة لمعظم المواضيع ، هذا يعني على الأقل 1000 كلمة – ولكن إذا كنت تقوم بإنشاء دليل متعمق ، مثل دليلي لبدء مدونة ، فقد تبحث في أكثر من 5000 كلمة.

تهدف محركات البحث إلى تزويد القراء بالمحتوى الذي يريدونه — لذا تميل المشاركات الطويلة إلى تحقيق نتائج أفضل في البحث. سنبحث في هذا بمزيد من التفصيل في لحظة.

ومدونة المدونة المثالية هي …

إحدى الأساطير الضخمة هي أن فترات الانتباه القصيرة تتطلب أجزاء قصيرة من المحتوى.

أنت بالتأكيد لست بحاجة إلى جعل جميع مشاركاتك 500 كلمة أو أقل لتلبية احتياجات القراء المشغولين عبر الإنترنت.

بدلاً من ذلك ، ما يهم هو إنشاء مشاركاتك قابل للفحص.

بهذه الطريقة ، يمكن للقراء العثور بسهولة على المعلومات التي يبحثون عنها. وهذا يعني استخدام فقرات قصيرة ونص عريض للتأكيد على النقاط الرئيسية والعناوين الفرعية “لتوجيه” القارئ إلى أقسام مختلفة من رسالتك.

تؤدي المشاركات الأطول أداءً أفضل في نتائج البحث ، مما يعني أن المشاركات الأطول هي ما يريده القراء.

الطول المثالي لنشر المدونة لـ معظم المشاركات هي 1500 – 2500 كلمة.

كم عدد الكلمات قليلة جدا؟ أنصحك بمحاولة تجنب استخدام أقل من 1000 كلمة لأي مشاركة مدونة.

طول المنشور لكبار المسئولين الاقتصاديين

القراء يحبون المحتوى التفصيلي … وهذا يعني أن Google تعجبه أيضًا.

بالعودة إلى الأيام الأولى لتدوين كسب المال ، كان الكثير من المدونين يستهدفون ما يتراوح بين 500 و 800 كلمة لأنهم كانوا سريعًا في الكتابة ويمكنهم نشر شيء يوميًا.

مع تطور التدوين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أصبح المحتوى الطويل أكثر شيوعًا ، سواء لدى القراء أو مع محركات البحث.

للكثير الكلمات الدالة، فإن أفضل 10 نتائج في Google ستكون بطول 1500 – 2500 كلمة.

تعني كتابة أجزاء أطول أنه يمكنك إضافة المزيد من الكلمات الرئيسية (دون جعل عملك يبدو غير طبيعي). يسمح لك بمنح القراء قيمة أكبر ، مما يزيد من فرصة مشاركتهم وربطهم بمنشورتك.

بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يرتبط المدونون المؤثرون بموارد متعمقة بدلاً من المنشورات القصيرة التي تتصفح السطح فقط. كل هذا يمكن أن يساعدك في تحسين محركات البحث.

طول المنشور على أساس نوع المحتوى

بالطبع ، ليس هناك طول منشور “مثالي”. يعتمد الطول المناسب على مكانتك ونوع المحتوى الذي تنشئه.

لن يفي “الدليل النهائي لخسارة الوزن” بوعده إذا كان طوله 500 كلمة فقط. وبالمثل ، فإن “خمس نصائح سريعة لخفض السعرات الحرارية هذا الأسبوع” ستجعل القراء يتثاءبون في منتصف الطريق إذا قمت بتدويرها من أجل 5000 كلمة.

لمعرفة المدة التي يجب أن تستغرقها رسالتك ، ابحث عن كلمتك الرئيسية الأساسية على Google وألق نظرة على أفضل 5 منشورات.

ما هي مدة منشور مدونة نموذجي ، عندما يتعلق الأمر بموضوعك؟ اكتشف متوسط ​​عدد كلمات منشور المدونة ، واستهدف جعل رسالتك بنفس الطول.

بشكل عام ، عادةً ما يكون المحتوى الدائم الخضرة أطول من المحتوى الذي يركز على الأخبار – ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة.

مقالات إرشادية

تختلف المقالات الإرشادية حسب موضوعها.

إذا كنت تكتب دليلاً حول شيء أساسي جدًا (مثل “كيفية تغيير عنوان البريد الإلكتروني للمسؤول في WordPress”) ، فسيكون هذا أقصر بكثير من دليل ذي نطاق أكبر بكثير (مثل “كيفية بدء عمل حر”).

كم عدد الكلمات؟ تهدف إلى 1000 – 4000 كلمة ، اعتمادًا على نطاق الموضوع.

صحافة القوائم

القوائم (وتسمى أيضًا منشورات القائمة) تحظى بشعبية كبيرة بين كل من المدونين والقراء. من السهل كتابتها وقراءتها.

في مواقع مثل Buzzfeed ، قد تتكون القوائم من الكثير من الصور أو صور متحركة وليس الكثير من الكلمات – ولكن معظم المدونين سينتجون منشورات قائمة أكثر تفصيلاً. ومع ذلك ، يمكن أن تكون القوائم الطويلة للغاية مربكة للقراء.

كم عدد الكلمات؟ اهدف إلى 2000 – 2500 كلمة ، اعتمادًا على طول قائمتك.

مقالات لتوليد الرصاص

تساعد المشاركات المفصلة والمدروسة جيدًا في وضعك كخبير. إنها تمنح القراء قيمة حقيقية ، وهذا يشجع الناس على الاشتراك لسماع المزيد منك.

وجدت HubSpot أن المنشورات التي ولدت أكبر عدد من العملاء المحتملين كانت بطول يزيد قليلاً عن 2500 كلمة ، في المتوسط. كان هذا أعلى من أكثر المنشورات شيوعًا على مدونتهم ، حيث بلغت 2100 – 2400 كلمة.

كم عدد الكلمات؟ تهدف إلى حوالي 2500 كلمة.

عمود المنشورات (أو الأدلة النهائية)

أعمدة الدعامة (غالبًا في شكل “أدلة نهائية”) هي نوع معين من المنشورات دائمة الخضرة. يهدفون إلى أن يكونوا دليلاً متعمقًا لمجال موضوع كبير ، مثل فئة كاملة في مدونتك ، ضمن تخصصك.

عادة ، سوف يرتبطون بعدد من منشوراتك الأخرى حول هذا الموضوع ، ويعملون كمحور في مدونتك. هذه هي أنواع المنشورات التي يتم ربطها ومشاركتها كثيرًا.

كم عدد الكلمات؟ تهدف إلى حوالي 4000 كلمة.

تذكر أنه ليس عليك تنفيذ توصيات الطول هذه في كل مرة. فكر فيهم كمتوسط ​​عدد كلمات منشور المدونة. ستكون بعض مشاركاتك أطول ببضع مئات من الكلمات ، وبعضها سيكون أقصر ببضع مئات من الكلمات.

كيف تكتب مشاركات أطول… بدون زغب

ماذا لو كانت مشاركات مدونتك عادة ما تكون بين 800 – 1000 كلمة؟ تريد جعلها أطول ، حتى تتمكن من تقديم المزيد من القيمة للقراء وتحسين مُحسّنات محرّكات البحث لديك ، ولكن كيف يجب أن تفعل ذلك بالضبط؟

يتحدث بعض المدونين عن كلمة “fluff” (أو “padding”) لتعني محتوى كلاميًا لا يضيف قيمة. قول نفس الشيء مرارًا وتكرارًا ، أو استخدام الكثير من الكلمات لنقل مفهوم بسيط ، هو خطأ.

إنه أمر مزعج للقراء ، مما يعني أنهم قد يتوجهون مباشرة إلى نتائج البحث الخاصة بهم لاختيار منشور مختلف ، مما قد يجعل صفحتك يتم تصنيفها بشكل أقل تفضيلًا من قِبل Google.

بدلاً من ذلك ، عندما تحاول إطالة مسودة أو إعادة كتابة منشور موجود لجعله أطول ، يمكنك:

إضافة المزيد من العناصر إلى قائمتك آخر

من الطرق السهلة حقًا لجعل منشور القائمة أطول هو ببساطة إضافة المزيد من العناصر إلى قائمتك. يمكن أن تصبح “عشر طرق لـ …” “عشرون طريقة لـ …” – مضاعفة الطول.

بالطبع ، لا ترغب في إضافة أمثلة ضعيفة إلى قائمتك. تأكد من أن العناصر الجديدة التي تضيفها جيدة مثل العناصر الموجودة بالفعل في القائمة. إذا كنت تكافح ، فجرّب إحدى هذه الأساليب الأخرى لإضافتها إلى قائمتك بدلاً من ذلك.

قم بتضمين المزيد من الأمثلة

تتمثل إحدى الطرق السهلة لإضافة قيمة وطول إلى منشور يقدم النصيحة في تضمين المزيد من الأمثلة. اعتمادًا على موضوعك ، يمكن أن تكون هذه:

أمثلة من تجربتك الشخصية.

اقتباسات من مدونين أو كتب أو مقالات إخبارية أو مصادر أخرى.

لقطات أو صور وشرح كتابي لها.

دراسات الحالة من العملاء الذين عملت معهم – طريقة رائعة لتسويق خدماتك.

روابط للمنتجات أو الخدمات – يمكن أن تكون هذه فرصة جيدة لتضمين الروابط التابعة.

على سبيل المثال ، إذا كان لديك منشور حول “كيفية اختيار مكانة للمدونة” ، فيمكنك إضافة أمثلة على المدونات المعروفة التي تنجح في مجالات مختلفة.

أضف المزيد من النصائح التفصيلية

في بعض الأحيان ، قد تقدم نظرة عامة موجزة عن كيفية القيام بشيء ما في منشورك. لجعل مشاركتك أطول (وأكثر قيمة) ، يمكنك الخوض في مزيد من التفاصيل. قد يعني ذلك:

إعطاء تعليمات خطوة بخطوة بدلاً من ملخص من فقرة واحدة.

اقتراح طرق مختلفة يمكن للقراء من خلالها استخدام نصائحك.

إعطاء تحذيرات بشأن الأخطاء الشائعة أو المفاهيم الخاطئة.

تبادل الدروس المستفادة من تجربتك الخاصة.

شرح عند نصيحتك لا تطبيق أو من لا ينبغي استخدمه.

قدم نصائح للمضي قدمًا

إذا كانت مشاركتك تستهدف المبتدئين ، فيمكنك إضافة نصائح إضافية للقراء الذين يرغبون في المضي قدمًا. قد يكون هذا “نصيحة” إضافية لأجزاء مختلفة من المشاركة ، أو اقتراحًا بشأن “المضي قدمًا” أو “الخطوات التالية”.

طريقة أخرى لذلك هي إعطاء “مورد موصى به” لكل جزء من مشاركتك ، وشرح سبب اقتراحك لهذا المورد المحدد.

يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة للارتباط بمنشورات مدونتك الأخرى – أو للترويج لمنتجاتك أو خدماتك. يمكنك أيضًا الارتباط بمدونين آخرين أو إلى موارد أنت تابع لها.

أجب عن الأسئلة الشائعة (FAQs)

للعثور على بعض الأسئلة الرائعة للإجابة عليها ، ابحث عن كلمتك الرئيسية على Google وابحث عن قسم “يسأل الناس دائمًا”. على سبيل المثال ، إليك ما يأتي في موضوع “كسب المال من المدونات”:

قد تساعد الإجابة على هذه الأسئلة منشورك في الحصول على المزيد من حركة مرور محرك البحث.

تظهر المقتطفات من منشورات مختلفة عندما ينقر المستخدم على أحد هذه الأسئلة ليرى إجابة ، وقد تصبح مشاركتك واحدة من المنشورات المعروضة هنا.

غالبًا ما يكون من المنطقي وضع قسم الأسئلة الشائعة بالقرب من نهاية المنشور ، بحيث يمكن للقراء تخطيه بسهولة إذا لم تكن الأسئلة ذات صلة بهم.

المحتوى عالي الجودة يفوز في كل مرة

في النهاية ، ما يهم حقًا ليس عدد كلماتك. إنها جودة المحتوى الخاص بك.

المحتوى المدروس والمفصل والمدروس جيدًا سيفوز دائمًا بمحتوى شرطة الصفعة الذي يكرر ببساطة بعض النصائح الأساسية.

اهدف إلى جعل مشاركاتك تقريبًا 1500 – 2500 كلمة: هذا هو أفضل طول لمشاركات المدونة بشكل عام.

إذا كان موضوعًا مباشرًا ، فلا بأس من 1000 كلمة. (ولا بأس في تضمين مشاركات أقصر من وقت لآخر أيضًا.)

إذا كان موضوعًا كبيرًا ، فلا تتردد في نشر مشاركتك طالما أردت – فقط تأكد من أن منشورك منظم جيدًا حتى يتمكن القراء من المشاركة بسهولة.

مهما كان طول منشور مدونتك ، فأنت بحاجة إلى إنشاء أفضل محتوى ممكن. ابدأ بمخطط منشور مدونة قوي – ويجب أن يبدأ كل شيء في مكانه من هناك.