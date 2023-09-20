ستساعدك المقالة التالية: كم هو ستة أرقام؟

هل لديك أصدقاء يتكونون من ستة أرقام، لكنك لست متأكدًا تمامًا مما يعنيه ذلك؟

باختصار، هذا يعني أي شيء يزيد عن 100000 دولار ولكن أقل من مليون دولار وهو ما يعادل سبعة أرقام.

نحن نلقي نظرة فاحصة على معنى الأرقام الستة وكيفية تحقيق هذا الإنجاز المالي.

ما هو الشكل؟

هيا لنبدأ مع الأساسيات. الرقم في النقود هو رقم واحد يتراوح بين 0 دولار و 9 دولارات.

على سبيل المثال، رقمان يتراوحان من 10 دولارات إلى 99 دولارًا وستة أرقام ستكون ستة أرقام بين 100000 دولار و999999 دولارًا.

من الممكن أن يكون لديك دخل مكون من ستة أرقام. ربما على شكل رصيد حساب تقاعد أو صافي ثروة سائلة أو وظيفة.

على الرغم من أنه رقم من الناحية الفنية، إلا أنك لا تقوم بتضمين قيمة السنتات عند حساب عدد الأرقام. وذلك لأن هذا القياس لا يمثل دولارًا كاملاً، ولا تقوم إلا بحساب الأرقام الموجودة على يسار العلامة العشرية عندما تقوم بقياس الدولارات والسنتات.

ما هو الراتب المكون من 6 أرقام؟

يتراوح الراتب المكون من ستة أرقام بين 100000 دولار و 999999 دولارًا. عندما يقول شخص ما أنهم يحصلون على ستة أرقام، فهذا يعني عمومًا أنهم يكسبون ما لا يقل عن 100000 دولار سنويًا. يعتبر البعض راتبًا غنيًا أو ثريًا في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

الوظائف التي تدفع ما لا يقل عن 100 ألف دولار غير شائعة نسبيًا، حيث بلغ متوسط ​​دخل الأسرة في عام 2021 70784 دولارًا، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون دخل أسرتك المجمعة عبارة عن راتب مكون من ستة أرقام.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تعيش في أسرة ذات دخلين حيث تكسب 80 ألف دولار وزوجك يكسب 60 ألف دولار.

بينما يكسب كل منكما أقل من ستة أرقام بشكل فردي، فإن راتب أسرتك المجمعة يكسب 140 ألف دولار وهو ضمن نطاق الستة أرقام.

كم هو 6 أرقام في السنة؟

يمكنك تحقيق ستة أرقام في العام عندما تكسب ما لا يقل عن 100000 دولار حتى 999999.99 دولارًا. هذا نطاق واسع بفارق قدره 900000 دولار بين أعلى وأدنى نقاط الراتب.

من الأسهل أن تصبح مليونيرًا إذا كان رقمك في منتصف أو أعلى ستة أرقام.

ومع ذلك، فإن الراتب السنوي في أي مكان في هذا النطاق أعلى من متوسط ​​الدخل الوطني البالغ 60.575 دولارًا، وفقًا لإدارة الضمان الاجتماعي.

ستحتاج عادةً إلى وظيفة تتطلب مهارات عالية الدخل لكسب ما يقرب من ستة أرقام أو أكثر في العام. والخبر السار هو أنك لا تحتاج بالضرورة إلى درجة علمية متقدمة أو سنوات من الدراسة حيث أن هناك العديد من الوظائف التجارية.

هناك خيار آخر وهو استكمال راتبك الوظيفي اليومي عن طريق كسب دخل سلبي من خلال الاستثمار وبدء عمل تجاري.

كم هو 6 أرقام شهريا؟

يعد ستة أرقام نطاقًا واسعًا، حيث أن كسب 100000 دولار يختلف كثيرًا عن تحقيق ما يقرب من 1000000 دولار.

على سبيل المثال، تحتاج إلى كسب أكثر في الشهر من متوسط ​​الراتب السنوي إذا كان دخلك أعلى من ستة أرقام.

فيما يلي المبلغ الذي تحتاج إلى تحقيقه كل شهر مقابل راتب مكون من ستة أرقام:

الدخل السنوي الحد الأدنى للدخل الشهري 100000 دولار 8,333.33 دولار 250,000 دولار 20,833.33 دولار 500000 دولار 41,666.66 دولار 750.000 دولار 62,500.00 دولار 999,999 دولارًا 83,333.25 دولار

لتقدير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي تحتاجه للوصول إلى هدفك المحدد المكون من ستة أرقام، قم بتقسيم الدخل السنوي على 12.

بالإضافة إلى وظيفتك بدوام كامل، هناك عدة طرق لكسب 700 دولار إضافية شهريًا للوصول إلى شريحة دخل أعلى.

كم هو 6 أرقام في اليوم الواحد؟

قد ترغب أيضًا في حساب المبلغ الذي تحتاج إلى تحقيقه في اليوم للحصول على دخل سنوي مكون من ستة أرقام. يمكن أن يكون هذا التقدير أكثر دقة إذا كنت تحصل على دخل متغير.

الدخل السنوي الحد الأدنى للدخل اليومي 100000 دولار 273.97 دولارًا 250,000 دولار 684.93 دولارًا 500000 دولار 1,369.86 دولار 750.000 دولار 2,054.79 دولار 999,999 دولارًا 2,739.72 دولار

*Note: تفترض هذه الحسابات فترة 365 يومًا. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى كسب المزيد كل يوم إذا كان لديك إجازة وأيام راحة غير مدفوعة الأجر.

نظرًا لأنك على الأرجح لن تعمل كل يوم من أيام السنة، فقد تفكر في أفكار الدخل الجانبي هذه لكسب 10 دولارات يوميًا في وقت فراغك وتقربك من هدف الراتب السنوي الخاص بك.

مثال على الوظائف التي تدفع ستة أرقام

هناك العديد من الوظائف ذات الدخل المرتفع التي يجب مراعاتها للحصول على دخل أعلى من المتوسط. فقط تذكر أن ضرائب الدخل والنفقات المتعلقة بالعمل التي لا يمكن تجنبها مثل رسوم الترخيص والتأمين ضد سوء الممارسة يمكن أن تؤدي إلى تآكل راتبك المنزلي.

تشمل بعض المسارات الوظيفية الأعلى أجرًا ما يلي:

عمل: يمكن لخبراء التسويق ومديري المبيعات ومديري المتاجر توقع الرواتب في حدود 100000 دولار.

يمكن لخبراء التسويق ومديري المبيعات ومديري المتاجر توقع الرواتب في حدود 100000 دولار. مالي: محاسبين , يمكن للخبراء الاكتواريين والمستشارين الماليين والمصرفيين الاستثماريين جلب الأموال على الرغم من أن متوسط ​​الأجر يمكن أن يكون أقل من 100 ألف دولار.

محاسبين يمكن للخبراء الاكتواريين والمستشارين الماليين والمصرفيين الاستثماريين جلب الأموال على الرغم من أن متوسط ​​الأجر يمكن أن يكون أقل من 100 ألف دولار. طبي: يمكن لأطباء الرعاية الأولية والأخصائيين الطبيين عادةً الحصول على ما يتراوح بين 150 ألف دولار و350 ألف دولار، اعتمادًا على المجال وسنوات الخبرة. يمكن للممرضات الحاصلات على شهادات متقدمة أيضًا كسر علامة الستة أرقام.

يمكن لأطباء الرعاية الأولية والأخصائيين الطبيين عادةً الحصول على ما يتراوح بين 150 ألف دولار و350 ألف دولار، اعتمادًا على المجال وسنوات الخبرة. يمكن للممرضات الحاصلات على شهادات متقدمة أيضًا كسر علامة الستة أرقام. تكنولوجيا: يعد مبرمجو الكمبيوتر وعلماء البيانات من المرشحين الرئيسيين لكسب أكثر من 100000 دولار. يعتبر مديرو المنتجات ومهندسو البرمجيات والمهندسون المعماريون من الوظائف التقنية المربحة أيضًا.

يعد مبرمجو الكمبيوتر وعلماء البيانات من المرشحين الرئيسيين لكسب أكثر من 100000 دولار. يعتبر مديرو المنتجات ومهندسو البرمجيات والمهندسون المعماريون من الوظائف التقنية المربحة أيضًا. مواصلات: يستطيع مراقبو الحركة الجوية والطيارون التجاريون الحصول على دخل مرتفع على الرغم من إمكانية وجود أيام عمل طويلة ويجب أن تزدهر في بيئة شديدة الضغط تتطلب اهتمامًا مستمرًا بالتفاصيل.

قد يستغرق الأمر عدة سنوات لكسب دخل مرتفع أثناء بناء الخبرة. يمكن للشباب أن يحصلوا على أفضل الوظائف لطلاب الجامعات.

أسئلة مكررة

فيما يلي بعض الأسئلة التي قد تكون لديكم حول مقدار الأرقام الستة.

هل 6 شخصيات تعتبر غنية؟

في معظم الحالات، يعتبر كسب ستة أرقام سنويًا ثريًا، حتى لو كنت تجني 100000 دولار سنويًا فقط. ومع ذلك، فإن التضخم والعيش في مدينة باهظة الثمن يقلل من القوة الشرائية عندما تجني ما يزيد قليلاً عن 100000 دولار.

حتى لو لم تصل إلى ستة أرقام بعد، يمكنك ممارسة العديد من عادات الأثرياء لتقليل نفقاتك. لذلك، من الممكن أن يكون لديك دخل متاح أكثر من شخص يكسب أكثر منك.

كم عدد الأميركيين الذين يصنعون ستة أرقام في السنة؟

ما يقرب من 9٪ من الأمريكيين أي ما يعادل 28.7 مليون عامل فردي يكسبون ما لا يقل عن 100000 دولار سنويًا. عند النظر إلى الرواتب السنوية المجمعة، فإن 34% من الأسر ذات الدخل المزدوج تنتج ستة أرقام.

يقع معظم العمال في نطاق منخفض مكون من ستة أرقام حيث أن 1٪ فقط من القوى العاملة يكسبون 500000 دولار أو أكثر.

ما هو راتب الطبقة المتوسطة العليا؟

سيحتاج الأفراد إلى كسب ما لا يقل عن 65000 دولار سنويًا ويجب أن يكون لدى الأسر دخل مشترك لا يقل عن 100000 دولار حتى يتم اعتبارهم من الطبقة المتوسطة العليا. مستوى الدخل هذا أعلى بنسبة 15٪ على الأقل من متوسط ​​الدخل الوطني.

ماذا يعني الراتب المكون من ستة أرقام؟

يعني الراتب المكون من ستة أرقام أنك تكسب أكثر من المتوسط ​​​​الوطني وأنه من الأسهل زيادة صافي ثروتك أو سداد الديون أو الادخار لتحقيق أهداف ونفقات أخرى. ستة أرقام هي أموال كثيرة ولكن قوتك الشرائية ليست بنفس القدر في المدن باهظة الثمن مثل نيويورك أو لوس أنجلوس.

قد يكون من المفيد السعي لكسب ما لا يقل عن 100000 دولار سنويًا إذا كنت تحاول التقاعد مبكرًا، على سبيل المثال.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا التركيز على كسب أكبر قدر ممكن من المال في مجال عملك ومستوى خبرتك ومنطقتك الجغرافية مع الموازنة بين الأولويات الأخرى مثل الصحة والأسرة.