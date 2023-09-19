ستساعدك المقالة التالية: كم Twitch هل تصنع اللافتات؟

يحلم الكثير من الناس بكسب المال من خلال القيام بشيء يحبونه. على سبيل المثال، ابني يحب لعب ألعاب الفيديو. هدفه هو كسب المال كلاعب ألعاب فيديو محترف.

إذا كنت تريد كسب المال من لعب ألعاب الفيديو، فمنصة مثل Twitch يمكن أن يكون خيارا جيدا. ولكن هل يمكنك كسب المال ك Twitch غاسل؟ كم Twitch اللافتات تجعل؟

دعونا نلقي نظرة على ما يلزم لكسب المال من لعب ألعاب الفيديو.

كم Twitch كسب اللافتات؟

يمكن لبعض القائمين على البث أن يحققوا ما يصل إلى 20000 دولار شهريًا. المتوسط Twitch قد يكسب مقدم البث الذي يطور جمهورًا بضعة آلاف من الدولارات كل شهر.

كانت ألعاب الفيديو بمثابة هواية ممتعة، حيث كانت بمثابة وسيلة للانفصال عن الواقع لبضع ساعات. عندما تقدمت التكنولوجيا، بدأ الناس يلعبون معًا افتراضيًا. كانوا يشاركون النصائح والحيل أثناء قضاء الوقت عبر الألعاب.

مع انتقال الألعاب إلى منصات الفيديو عبر الإنترنت مثل YouTube و Twitchوأصبحت أيضًا وسيلة لكسب الدخل. يوجد الآن لاعبون محترفون يكسبون المال من خلال تسجيل مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون.

وفق Twitch، بمتوسط 2.4 مليون مشاهد زيارة موقعهم كل أسبوع. مع هذا العدد الكبير من المشاهدين، فإن منصتهم لديها جمهور لمساعدة منشئي المحتوى على كسب المال عبر الإنترنت.

يعتمد المبلغ الذي تجنيه على مجموعة متنوعة من العوامل. يمكن أن يشمل ذلك نسبة المشاهدة وحجم الجمهور بالإضافة إلى المبلغ الذي يرغب المعلنون والجهات الراعية في دفعه مقابل الوصول إلى جمهورك.

دعونا ننظر إلى أفضل الطرق Twitch اللافتات كسب المال.

كيف Twitch اللافتات كسب المال

يذهب الكثير لتصبح ناجحة Twitch غاسل. في حين أن العديد من الناس يكسبون رزقهم من خلال Twitch، الأمر يتطلب جهدا.

من المهم أن تفهم الطرق المختلفة لكسب الدخل إذا كنت تريد كسب المال على منصة مثل Twitch. على عكس الوظيفة العادية التي تتلقى فيها راتبًا متكررًا، Twitch لدى اللافتات العديد من مصادر الإيرادات.

فيما يلي الطرق الخمس الرئيسية لكسب المال من خلال اللافتات Twitch:

1. الإعلانات

تماما مثل YouTube نجوم, Twitch يمكن للقائمين بالبث المباشر كسب المال من الإعلانات الموجودة على مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يؤدي ارتفاع عدد الزيارات والجمهور المتفاعل إلى إنشاء منصة مثالية للمعلنين الذين يتطلعون إلى الترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم.

مثل مواقع الفيديو الأخرى Twitch يرى المشاهدون إعلانًا أو إعلانين قبل بدء الفيديو. ويشاهدون أيضًا إعلانًا آخر في جزء من الفيديو. يجب أن يكون القائمون على البث حذرين ويوازنون بين كسب المال وعدم إحباط جمهورهم من خلال عرض عدد كبير جدًا من الإعلانات.

للعثور على هذا التوازن، Twitch توصي بالبدء بدقيقة واحدة من الإعلانات لكل ساعة من البث. بالإضافة إلى ذلك، ينصحون بتباعد إعلاناتك بدلاً من عرضها كلها مرة واحدة.

المعلنون يدفعون Twitch البث المباشر على نموذج التكلفة لكل ظهور (CPM). وهذا يعني أنهم يحصلون على مبلغ ثابت لكل 1000 ظهور (مشاهد).

على سبيل المثال: لنفترض أن إحدى الشركات وافقت على دفع مبلغ 5 دولارات لكل 1000 ظهور لمقطع فيديو معين. إذا حصل هذا الفيديو على 100000 ظهور، فسيحصل القائم بالبث على 500 دولار.

Twitch لا يكشف القائمون على البث عن التكلفة الدقيقة لكل ألف ظهور من المعلنين. وهذا يجعل من الصعب معرفة مقدار إيراداتها التي تأتي من الإعلانات. لدى العديد من القائمين على البث إعلانين أو ثلاثة إعلانات مختلفة لكل مقطع فيديو، مما يعني أنهم يحصلون على أموال من عدة معلنين.

2. الاشتراكات

تأتي غالبية أرباح القائم بالبث من الاشتراكات. يمكن لمقدمي البث الذين لديهم متابعين مخلصين أن يدروا عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا من المشتركين.

عندما تجد أ Twitch القناة التي تعجبك، يمكنك إما متابعة القناة أو الاشتراك فيها. إن متابعة القناة أمر مجاني ويمكن القيام به عن طريق النقر على أيقونة القلب. يتم إخطار المتابعين عند نشر محتوى جديد.

يمكن للمشاهدين الذين يفضلون الاشتراك في قناة الاختيار من بين ثلاثة مستويات للاشتراك.

وتشمل هذه:

الطبقة 1: 4.99 دولارًا شهريًا

4.99 دولارًا شهريًا الطبقة 2: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الطبقة 3: 24.99 دولارًا شهريًا

يأتي الاشتراك في الامتيازات التي تختلف بين القنوات. ستحصل على عرض بدون إعلانات للمحتوى، ومحادثات مباشرة مع منشئي المحتوى، وإمكانية الوصول إلى مجموعات البث الخاصة بالمشتركين فقط. يمكن للمشتركين أيضًا فتح الرموز التعبيرية المخصصة.

Twitch يتعين على القائمين على البث مشاركة إيراداتهم مع المنصة. عادةً ما يكون ذلك على شكل تقسيم الإيرادات بنسبة 50 إلى 60 بالمائة. كلما زاد عدد المشتركين في جهاز البث، زادت حصصهم المقسمة.

دعونا نقيم بعض الأمثلة على مقدار ذلك Twitch يمكن لللافتات أن تصنع بناءً على حجم المشتركين. Twitch المقتفي يُبلغ عن العدد الحالي للمشتركين ويرتب القائمين على البث بناءً على عدد المشتركين الحالي.

على سبيل المثال، لدى XQCOW 56,445 مشتركًا حاليًا:

الأرباح المحتملة

نهاية منخفضة: 281,660 دولارًا أمريكيًا (56,445 مشتركًا × 4.99 دولارًا أمريكيًا رسوم المستوى الأول)

281,660 دولارًا أمريكيًا (56,445 مشتركًا × 4.99 دولارًا أمريكيًا رسوم المستوى الأول) نهاية عالية: 1,410,560 دولارًا أمريكيًا (56,445 مشتركًا × 24.99 دولارًا أمريكيًا رسوم المستوى 3)

وهنا عينة من القمة الحالية Twitch أرباح ستريم الشهرية:

نيكميركس – 64,990.492 دولارًا

MOONMOON_OW – 43,371.797 دولارًا

DRLUPO – 42,836.92 دولارًا

جيمسدونيكويك – 39,360.216 دولارًا

الدور الحاسم – 37,783.263 دولارًا

الكفن – 36,107.295 دولارًا

XQCOW – 26,073.502 دولارًا

نينجا – 19,647.39 دولارًا

لا تنس أن هذه الأرباح تخضع لتقسيم الإيرادات بنسبة 50 إلى 60 بالمائة Twitch.

تعتبر رعاية العلامات التجارية فرصة رائعة أخرى للإيرادات Twitch اللافتات. عندما ترعى علامة تجارية أحد القائمين على البث، فإنها تدفع مقابل الترويج لعلامتها التجارية لدى جمهور القائم بالبث. يمكن أن يشمل ذلك ممارسة الألعاب وارتداء ملابس الشركة واستخدام معدات الألعاب الخاصة بالشركة والمزيد.

تختلف فرص الرعاية لكل جهة بث. يمكن أن تؤثر أعداد المشاهدين والمشتركين والمعايير الأخرى على العروض. يتعين على القائمين على البث التفاوض على صفقات الرعاية الخاصة بهم. يمكن أن تختلف العوائد بشكل كبير بناءً على مرات الظهور والمكانة.

للعثور على رعاة، قم بإجراء بحث سريع عن شبكات الرعاية وراجع معايير البدء. ستكون هذه المعلومات مفيدة إذا قمت بتشغيلها بنفسك Twitch قناة.

4. مبيعات الألعاب

Twitch يمكن للقائمين بالبث المباشر الذين يجذبون الجمهور من خلال لعب ألعاب الفيديو جني الأموال من المبيعات.

غالبًا ما يكون لدى المشاهدين خيار شراء لعبة مباشرة Twitch أثناء مشاهدة برنامج البث المفضل لديهم وهو يلعبها. عندما يلعب أحد القائمين بالبث لعبة متاحة للبيع على قناته، سيحصل الجمهور على عرض شراء أسفل نافذة الفيديو.

الأموال المكتسبة من مبيعات الألعاب بالإضافة إلى مصادر الإيرادات الأخرى. قد يربح مقدمو البث خمسة بالمائة من سعر اللعبة عندما يقوم شخص ما بالشراء عبر قناتهم.

مبيعات الألعاب ليست إحدى الطرق الرئيسية Twitch اللافتات كسب المال من المنزل. ومع ذلك، يمكنهم إضافة مصدر دخل جيد. تعتمد الأرباح على عوامل مثل سعر اللعبة وعدد المشاهدين وتفاعل الجمهور.

5. التبرعات

Twitch اللافتات لديها ما يعادل جرة طرفية افتراضية. يتيح ذلك للمشاهدين توجيه النصائح لهم لإظهار تقديرهم للمحتوى الذي يقومون بإنشائه.

النصائح تأتي على شكل Twitch العملة المعروفة باسم البتات. يتعين على المشاهدين الذين يرغبون في تقديم إكرامية لمقدمي البث المفضلين لديهم شراء Bits. يتيح ذلك للمشاهدين أن يهتفوا لإظهار الدعم لمقدمي البث المباشر. في كل مرة يهتف فيها أحد المشاهدين أثناء الدردشة، يكسب القائم بالبث قرشًا واحدًا مقابل كل بت مستخدم.

البتات ليست هي الطريقة الوحيدة للتبرع إلى القائم بالبث. يمكنك التبرع بالعملة العادية من خلال التبرعات المباشرة. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك خارج Twitch.

على الرغم من أنها يمكن أن تكون مربحة، إلا أن التبرعات هي مصدر دخل متقطع وغير موثوق. تعتمد الأرباح المحتملة على مكانتك ومدى إعجابك ومحتواك ومدى تفاني جمهورك والمزيد.

كيف تصبح أ Twitch التابعة والشريك

قبل أن تتمكن من كسب المال على Twitch، عليك الانضمام إلى Twitch إنضم لبرنامج. ولها مستويان: Twitch التابعة و Twitch شريك.

Twitch انضم

يسمح مستوى الشراكة لشركات البث البخارية الجديدة بكسب الدخل أثناء بناء جمهورها ومتابعة القناة.

هناك عتبات يجب عليك الوفاء بها لتكون مؤهلاً للحصول على Twitch إنضم لبرنامج. عليك أن تبدأ بالوصول إلى 50 متابعًا.

ثم يجب عليك إكمال ما يلي في نفس الفترة الزمنية البالغة 30 يومًا:

بث لمدة لا تقل عن 500 دقيقة

البث على سبعة أيام منفصلة

لديك في المتوسط ​​ثلاثة مشاهدين متزامنين

عندما تكون مؤهلاً للانضمام إلى البرنامج التابع، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا أو إشعارًا أو إعلانًا على المنصة. لا تقلق إذا لم تتلق دعوة عند بدء قناتك لأول مرة. Twitch يرسل الدعوات على أساس متجدد. سوف تحصل على ملكك بمجرد التأهل.

بمجرد حصولك على دعوة، سترى قسمًا جديدًا في علامة تبويب الإعدادات. يمكنك زيارة هذا القسم للتسجيل في Twitch البرنامج التابع وتمكين البتات.

تصبح Twitch يتيح لك التابع القيام بما يلي:

توفير خيارات الاشتراك للمشاهدين

احصل على إمكانية الوصول لتقدم للمشتركين لديك ما يصل إلى خمسة مشاعر مخصصة

التماس التبرعات

كسب المال عن طريق مبيعات الألعاب

Twitch شريك

يمكنك التقدم بطلب للحصول على ترقية إلى المستوى المطلوب Twitch مستوى الشريك بمجرد أن يكون لديك جمهور قوي.

للتقدم ليكون أ Twitch أيها الشريك، لديك خياران. الأول هو إكمال طلب يُظهر أن لديك عددًا كبيرًا من المتابعين والمتفاعلين مع الخدمات الأخرى. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربعة أسابيع لسماع الرد Twitch إذا قمت بالتقديم باستخدام هذه الطريقة.

الخيار الآخر هو إكمال ما يلي خلال نفس الفترة الزمنية البالغة 30 يومًا:

بث لمدة لا تقل عن 1500 دقيقة

البث على 12 يوما مختلفة

احصل على متوسط ​​75 مشاهدًا متزامنًا

بعد استيفاء هذه المتطلبات، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى زر يتيح لك التقدم بطلب لتصبح عضوًا Twitch شريك. سيؤدي اتباع هذا الخيار إلى ضمان حصولك على رد حول طلبك خلال سبعة أيام عمل.

Twitch يحصل الشركاء على امتيازات إضافية تشمل:

الوصول إلى التشجيعات المخصصة

ما يصل إلى 60 تعبيرًا مخصصًا للمشتركين

أدوات فيديو إضافية

تحسين شروط الدفع

ميزات مفيدة أخرى

ملخص

من الممكن كسب المال من لعب ألعاب الفيديو Twitch. تذكر أنه عليك أن تكون مستعدًا للقيام بالعمل إذا كنت تريد كسب المال كموظف Twitch غاسل. ابدأ بإيجاد مكان يمكنك من خلاله بناء قاعدة متابعين قوية.

ضع في اعتبارك أن هناك العديد من مقدمي البث الآخرين الذين يتنافسون على المشاهدات وفرص الإيرادات. لكي تكون قادرًا على المنافسة، تحتاج إلى الشغف والمهارة. عليك أيضًا معرفة كيفية تحقيق الدخل من جمهورك.

إذا تمكنت من معرفة هذه الأشياء، Twitch يمكن أن تكون وظيفة جانبية رائعة عبر الإنترنت. والأفضل من ذلك، أنك قد تكون قادرًا على تحقيق دخل بدوام كامل إذا كنت تتعلم القواعد حقًا.