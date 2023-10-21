ستساعدك المقالة التالية: كن الرئيس التنفيذي لليابان ماساهيرو أوينو يتحدث عن دخول مجال التسوق عبر الإنترنت في اليابان

كن الرئيس التنفيذي لليابان ماساهيرو أوينو يتحدث عن دخول مجال التسوق عبر الإنترنت في اليابان

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لإجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي الجديد لليابان، ماساهيرو أوينو. لقد أصبحت مهتمًا به بعد أن علمت بعمله في تطوير عروض السوق اليابانية لـ Overture ورئاسته لشركة DoubleClick Japan.

لمزيد من التفاصيل حول Become Japan، راجع البيان الصحفي: انضم Internet Luminary Masahiro Ueno إلى Become Japan كرئيس تنفيذي

فيما يلي مقتطفاتي الرئيسية من مقابلتنا، على حد تعبير السيد أوينو:

يعتمد اليابانيون في الغالب على خدمات الدليل بدلاً من البحث عن المنتجات والتسوق المقارن. نحن نرى فرصة لتحويل المستخدمين إلى تجربة تسوق أكثر قوة باستخدام موقع مثل Become Japan. ونحن نتطلع أيضًا إلى توسيع نطاق منتجنا ليشمل خدمات الهاتف المحمول عندما نقوم بإطلاق خدمة التسوق المقارن في أوائل عام 2007.

في Become Japan، استثمرنا شهورًا في تحسين تقنية البحث الخاصة بـ Become للتعامل مع الاستعلامات باللغة اليابانية بنتائج دقيقة. يعد هذا استثمارًا لم يكن العديد من الآخرين في مجال التسوق المقارن على استعداد للقيام به وسيكون بمثابة ميزة هائلة بالنسبة لنا عندما نبدأ تواصلنا التسويقي في وقت لاحق من هذا العام.

إن ميزات التخصيص أو الإجماع الجماعي مثل Yahoo 360 هي الخدمات التي ستنظر فيها شركة Become. تحظى إحالات المستخدم مثل المدونات ومراجعات المستخدمين والتجار من مصادر متعددة بشعبية متزايدة في اليابان. أثناء قيامنا بتطوير تقنيتنا، سنتطلع إلى تضمين تقييمات المستخدمين المجمعة من مصادر متعددة.

لا يمكنك أن تضع شعارًا على شركة ما وتتوقع أن يعمل في بلد آخر. نحن نستثمر في بناء أعمال “التحول إلى اليابان” على المدى الطويل نظرًا لوجود فرصة كبيرة في السوق.

وفي حالة شركة Become، يتعين علينا أن نفهم سوق التجارة الإلكترونية من حيث الحجم وأنواع المنتجات التي يتم بيعها في اليابان. على سبيل المثال، تباع العناصر الإلكترونية ومستحضرات التجميل ومنتجات الذواقة مثل النبيذ بشكل جيد في اليابان.

كما تعد الأجهزة المحمولة في اليابان جزءًا مهمًا من معادلة التجارة الإلكترونية خاصة مع الجيل الأصغر من المستهلكين.

لا يوجد أي قادة مهمين في هذا المجال حاليًا.

يبلغ إجمالي سوق التجارة الإلكترونية الياباني الحالي حوالي 60 مليار دولار. وتشكل التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في اليابان 15% من هذا السوق وهي آخذة في النمو. ومن الواضح أن هذه فرصة قوية لشركة Become Japan عندما تطلق خدمات الهاتف المحمول الخاصة بها.