ستساعدك المقالة التالية: كن منهجيًا

هناك الكثير من القواعد لتحسين محركات البحث (SEO). أشياء مثل “استخدام العلامات الوصفية” (أو: لا تستخدم العلامات الوصفية)، “لا تستخدم الإطارات”، “استخدم الروابط النصية حيثما أمكن ذلك”، “لا تستخدم “الصفحة الرئيسية” كرابط إلى صفحتك الرئيسية”، وما إلى ذلك، إلخ، إلى حد الغثيان.

لكن كما تعلمون، أنا لا أهتم كثيرًا بهذه “القواعد”. القواعد، بالنسبة لي، تساوي “تحتاج إلى إصلاح هذا”، والميل هو أن يحاول مالكو المواقع بشكل عشوائي وعشوائي معالجة مشكلات تحسين محركات البحث الخاصة بهم بناءً على ما يقرؤونه.

هذا ما أسميه SEO الرجعي، وهو أمر شرير بالنسبة لي. أنت لا تحدد المشكلة، بل تجد الحل المناسب ثم تنفذه. أنت فقط تتفاعل مع ما يقوله شخص آخر.

نصيحتي الأولى والأكبر فيما يتعلق بتحسين محركات البحث هي أن تكون منهجيًا دائمًا. إذا أدركت أن تصميم موقعك بحاجة إلى التحديث، فلن تقوم بذلك أبدًا بشكل تدريجي حتى يعمل، وستقوم دائمًا بإلقاء نظرة على الصورة الكبيرة، وإجراء بعض التحليلات، وما إلى ذلك.

حسنًا، إليك نصيحة اليوم العميقة حقًا: افعل نفس الشيء بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين!

الأمر بسيط حقًا، قم بإجراء تحليل لما تريد أن يفعله تحسين محركات البحث (SEO) لك، واكتشف أيًا من هذه الأهداف يحققها موقعك حاليًا، ثم قم بحل مشكلاتك.

تلك القواعد التي ذكرتها سابقا؟ رائع إذا كنت تعلم أنهم سيساعدونك في تحقيق أهدافك. أبعد من ذلك، فهي مجرد زغب وقواعد أساسية: يجب استخدامها عند الاقتضاء.

– بواسطة جيريمي سي رايت @ انسايت