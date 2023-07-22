ستساعدك المقالة التالية: كود إحالة Hopper: احصل على خصم بقيمة 50 دولارًا على الفنادق والرحلات الجوية في عام 2023

هل تمنعك الميزانية المحدودة من السفر بقدر ما تريد؟ بفضل أكواد خصم Hopper وبرنامج الإحالة الخاص به ، يمكنك أخيرًا الحصول على أفضل تجربة سفر دون وضع ثغرة في جيبك.

Hopper هي وكالة سفر عبر الإنترنت تتعقب تكلفة تذاكر الطيران وتأجير السيارات وغرف الفنادق. يمنحك هذا التطبيق فكرة أفضل عما إذا كانت الأسعار الحالية أعلى أو أقل من السعر المعتاد لجدول زمني أو تاريخ معين.

استخدام كود إحالة هوبر enocho8pr أو رابط الإحالة أدناه ، تحصل على خصم يصل إلى 50 دولارًا.

كود إحالة هوبر (enocho8pr) يوليو 2023

انضم إلى هوبر وأدخل الرمز الترويجي enocho8pr للحصول على خصم 25 دولارًا أمريكيًا على حجزك الفندقي. اعتمادًا على العروض المتاحة ، قد تكون مؤهلاً أيضًا للحصول على ما يصل إلى 25 دولارًا في Carrot Cash ، ويمكنك أيضًا استخدامها للفنادق وتأجير السيارات وحجوزات الطيران.

بصفتك مستخدمًا مسجلاً للنظام الأساسي ، يمكنك أيضًا دعوة الأصدقاء والعائلة لتنزيل تطبيق Hopper باستخدام رمز الإحالة الخاص بك والحصول على خصم يصل إلى 25 دولارًا أمريكيًا لكل إحالة لحجوزات الفنادق.

أي شخص يستخدم رمز الإحالة الخاص بك يحصل أيضًا على خصم من 10 إلى 25 دولارًا أمريكيًا – إنه فوز للجميع! هذا بالإضافة إلى 25 دولارًا في Carrot Cash قد يحصلون عليها أيضًا كمستخدم جديد.

ادعُ عشرة أشخاص وافتح برنامج شركاء هوبر. في إطار البرنامج ، ستعمل جنبًا إلى جنب مع فريق المؤثرين في هوبر وتربح مكافآت تابعة من الإحالات وتحديات المكافآت.

سيتم إرسال جميع أرصدة الإحالة إليك من خلال تطبيق Hopper في شكل قسائم أو Carrot Cart. يمكنك عرض إجمالي قسيمتك ورصيد Carrot Cart في محفظة Hopper الخاصة بك ، ومقدار الرصيد الذي كسبته لكل إحالة ناجحة موجود ضمن “أصدقائك” في علامة التبويب “الأصدقاء” في التطبيق.

المكافأة البالغة 25 دولارًا التي تحصل عليها باستخدام رمز الإحالة هي بالدولار الأمريكي ومتاحة للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا. يتم تسجيله في رصيدك بعد إكمال حجزك الفندقي الأول.

احصل على خصم يصل إلى 50 دولارًا.

لاستخدام الرمز الترويجي لـ Hopper ، اتبع الخطوات التالية:

ابحث عن الرمز الترويجي لـ Hopper الذي تريد استخدامه وانقر فوق نسخ الرمز. سيتم نسخ الرمز إلى حافظة جهاز الكمبيوتر أو الهاتف ، ويكون جاهزًا للصق عند الخروج. بمجرد أن تكون جاهزًا للدفع على موقع أو تطبيق Hopper ، انقر فوق Checkout أو View Cart لبدء عملية الدفع. في صفحة الدفع ، ابحث عن مربع الرمز الترويجي والصق الرمز الذي اخترته. انقر فوق “تطبيق” ، وسيتم خصم الخصم من المبلغ الإجمالي لحجوزاتك.

هذه طريقة ممتازة لتوفير المال على حجزك الأول ، وهي سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق!

هل برنامج إحالة هوبر مشروع؟

نعم ، برنامج إحالة Hopper شرعي! باستخدام رمز إحالة Hopper ، يمكنك الحصول على خصومات على حجزك الأول.

إن أرباحك المحتملة عند الإحالة غير محدودة ، مما يعني أنه يمكنك كسب نقود ائتمان سفر غير محدودة لكل مستخدم جديد يقوم بالتسجيل باستخدام الرمز الفريد الخاص بك. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الرمز الخاص بك ، زادت الخصومات التي يمكنك الاستمتاع بها!

قم بتنزيل التطبيق اليوم

مع الرمز الترويجي لبرنامج Hopper وبرنامج الإحالة ، لا يجب أن يكون السفر مكلفًا. قم بتنزيل التطبيق اليوم للاستمتاع بكل ما يقدمه هوبر للمسافرين!

أسئلة وأجوبة

هل لدى هوبر برنامج إحالة؟

نعم! كلما زاد عدد الأشخاص الذين “تحيلهم” لتنزيل تطبيق Hopper ، زادت المكافآت التي يمكنك ربحها.

هل لدى هوبر مكافأة إحالة؟

نعم ، يمكنك ربح مكافآت Carrot Cash عند التسجيل هنا. يمكنك استرداد هذه المكافآت لدفع ثمن الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات.

كيف يمكنني الحصول على رمز الإحالة؟

في حالة الانضمام ، استخدم enocho8pr للحصول على مكافأة التسجيل. إذا كنت عضوًا بالفعل وترغب في كسب نقاط من برنامج إحالة Hopper ، فقم بتشغيل التطبيق ، وانقر على “دعوة” من القائمة ، وشارك رمز الإحالة الخاص بك مع أصدقائك وعائلتك. يمكنك مشاركة رمز الإحالة الخاص بك على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة و iMessage و WhatsApp وعبر البريد الإلكتروني.

متعلق ب: