ستساعدك المقالة التالية: كيفن جونسون من مايكروسوفت – ضحية صفقة ياهو الفاشلة؟

كما أعلنت شركة مايكروسوفت أ إعادة تنظيم كبرى، وعلى الأخص تقسيم قسم المنصات والخدمات (PSD) إلى قسم Windows/Windows الخدمات الحية وعبر الإنترنت، كما أعلنت رحيل كيفن جونسون بصفته رئيس القسم. قد يعني هذا مجرد تغيير معتاد في الإدارة العليا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتابعون ملحمة الاندماج بين Microsoft وYahoo، فإن خروج السيد جونسون هو ضحية مباشرة للصفقة الفاشلة المذكورة.

بصفته رئيس مديرية الأمن العام، تم تكليف السيد جونسون بالمهمة الصعبة المتمثلة في جعل برنامج البحث والإعلان عبر الإنترنت الخاص بشركة Microsoft يلحق بشركة Google. حتى أن السيد جونسون كان يهدف إلى الحصول على 30 بالمائة من استعلامات البحث في الولايات المتحدة، لكنه فشل في تحقيق أحدث تقارير تحليلات البحث في الصناعة خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم من وصفه بأنه اليد اليمنى لستيف بالمر، إلا أن السيد جونسون لم يسلم من الاستبعاد ليس فقط بسبب صفقة ياهو الفاشلة ولكن أيضًا بسبب فشل السيد جونسون في رفع مكانة مايكروسوفت في سوق إعلانات البحث عبر الإنترنت.

ومع رحيل السيد جونسون ومع انقسام وحدات مديرية الأمن العام وانتظار تعيين مايكروسوفت بديلاً للسيد جونسون، سيشرف ستيف بالمر على الإدارتين.

ستبحث Microsoft عن بديل مناسب للسيد جونسون من مجموعة المرشحين الداخلية والخارجية. وفي هذه الأثناء، سيتولى ساتيا ناديلا، نائب الرئيس الأول، إدارة برامج البحث وMSN وبرامج منصات الإعلانات من Microsoft.

على الرغم من أنه قد يكون توقيتًا غير مناسب للتخلي عن أحد كبار موظفي الإدارة، إلا أن هذه الخطوة قد تفعل في الواقع بعض العجائب في وحدة الإعلانات عبر الإنترنت الخاصة بشركة Microsoft. ولحسن الحظ بالنسبة لمن سيحل محل السيد جونسون، فإن برنامج البحث عن الاسترداد النقدي الذي قدمته مايكروسوفت مؤخرًا كان أداؤه جيدًا. كل ما يحتاج الشخص إلى فعله الآن هو مواصلة تحسين منتج البحث وتسويقه والإعلان عنه.