ستساعدك المقالة التالية: كيفية إجراء تدقيق CRO على موقعك بنجاح

هل تعرف ما هو الشيء الرائع في الملابس ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع التي يمكنك شراؤها من الرف؟

إنهم يجعلون التسوق سهلاً. اختر واحدة وأنت على ما يرام. هل هي مناسبه؟ نعم. إيش!

قارن ذلك بالبدلة المصممة خصيصًا لك. يتم قياس كل سنتيمتر أخير لحجمك وشكلك. كل بوصة من القماش تعانق جسمك تمامًا. إذا كنت تريد أن تبدو أنيقًا مثل جيمس بوند ، فستحصل على بدلة مصممة خصيصًا لك. واحد يناسبك مثل القفازات.

هذا ما يفعله تدقيق تحسين معدل التحويل (CRO). يدرس ويقيس سلوك المستخدمين. لا يقتصر الأمر على اختيار الممارسات الشائعة من الرف الذي يضرب به المثل. إنه يرى أن أي تغييرات تحسين تجريها مخصصة لجمهورك.

Note: سترى عبارة “التحويل” مستخدمة كثيرًا في هذا المنشور. يحدث التحويل عندما يكمل الزائر الهدف المنشود الذي تحدده بناءً على احتياجات عملك. تتضمن الأهداف النموذجية عمليات الشراء ، والنقرات على الأزرار ، والاشتراك في الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ، وتنزيلات جذب العملاء المحتملين ، وإكمال النماذج ، وما إلى ذلك. في النهاية ، يعتمد ماهية التحويل على ما تريد تتبعه.

لكن هل حقا يجب عليك فعل ذلك؟ أليس مقاس واحد يناسب الجميع جيدًا بما فيه الكفاية؟

وأنا أعلم ما تقوله.

من المغري القفز إليها وتطبيق أفضل الممارسات. لقد قرأت ما يكفي من دراسات حالة التحسين لمعرفة التغييرات التي يجب إجراؤها. لقد مللت من عدد كبير جدًا من منشورات المدونة التي توضح كيف يمكن أن يؤدي تغيير بسيط إلى زيادة التحويلات! لا يمكنك الانتظار حتى يحدث نفس الشيء لموقعك أيضًا.

هذا ما أعتقده. في معظم الأوقات ، تتدلى دراسات حالة CRO هذه وتبيع الزيادات الكبيرة في التحويل. ما يقللون منه هو البحث والعمل الذي دخل فيه. هذا البحث هو التدقيق. وهو السحر الذي يقود تجارب تحسين التحويل.

لماذا هو كذلك؟

يساعدك تدقيق CRO على تحديد الأسباب المحتملة لعدم أداء موقع الويب الخاص بك.

لنضعها بهذه الكيفية. لنفترض أنك عدت من عطلة إلى منزل كريه الرائحة. أولاً ، تفتح ملف windows. تقل الرائحة قليلاً. لكنها ما زالت تنتن. بعد ذلك ، تقوم برش فيبريز. هذا يتخلص من الرائحة. مؤقتا. أذا ماذا ستفعل لاحقا؟ أنت تبحث عن مصدر الرائحة. هذا عندما تجد فأر ميت خلف الثلاجة. بنغو! بمجرد التخلص من الحيوان ، يحدث فرق كبير في التخلص من الرائحة الكريهة.

هذا ما يفعله التدقيق. باستخدام التحليل العلمي والبيانات ، تجد جذر المشكلة. تجد الجرذ الذي يبطئ التحويلات. تجد المجالات التي يمكنك تغييرها لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

بدونها ، ستكون عملية التحسين الخاصة بك طلقة في الظلام. قد تعمل في بعض الأحيان. لكن في معظم الأوقات لن يحدث ذلك.

عناصر مهمة لنجاح تدقيق CRO

فكيف تجد الاختناقات؟ كيف تجد الفئران الميتة التي تسحب تحويلاتك إلى أسفل؟ مثل الكثير من الأشياء ، هناك عدة طرق للقيام بذلك. ما سأعرضه لك اليوم هو عملية سهلة يمكنك القيام بها بنفسك.

هل أنت جاهز؟ لنبدأ.

1. أولاً ، صِف مشكلتك في كلمات

نعم. نعم. ما أنا أفكر؟ بالطبع لديك مشكلة. هذا هو سبب وجودك هنا ، أليس كذلك؟ لكن كما يقول مايكل لبوف:

“

إذن أجل. اكتبه.

يساعدك هذا في تحديد المشكلة بالضبط وأين يمكنك توجيه تدقيق CRO الخاص بك.

لا تكتب مشكلة عامة مثل “تحويلاتي منخفضة”.

ضع شيئًا محددًا لموقعك ويتماشى مع أهداف عملك. على سبيل المثال:

“يشتري شخص واحد فقط من كل 500 زائر لصفحتي المقصودة”.

“معدل التحويل على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بي هو 0.5٪ وهو أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة.”

“من 2000 زائر من Facebook إلى صفحة التسجيل في الندوة التعليمية على الويب ، تم تسجيل 2 فقط.

50٪ من العملاء يتخلون عن عربة التسوق

تحصل على الجوهر. إنه محدد. إنها مشكلة تريد حلها.

إذن ما هي مشكلتك؟ اكتبه.

عندما تنتهي من ذلك ، دعنا ننتقل إلى الخطوة التالية.

2. استخدم البيانات للتعرف على عملائك بشكل أفضل

يقول واتسون في فيلم “فضيحة في بوهيميا” لأرثر كونان دويل ، “

ورد شرلوك هولمز:

قد يتحدث أيضًا عن تحسين معدل التحويل. في CRO ، البيانات هي ما سيفصلك عن الدجل. إنها تولد نجم الشمال الذي يشير إلى الطريقة الأكثر فاعلية لتشغيل استراتيجية CRO الخاصة بك.

دعونا نتراجع قليلا.

لديك مشكلة محددة. لقد كتبتها ، أليس كذلك؟

لكن أين تجد هذه البيانات التي ستساعدك في العثور على جذر المشكلة؟

المكان الأكثر وضوحًا لبدء الحفر هو تحليلاتك. هنا ، يترك زوارك أثرًا لإعلامك بسبب عدم تفاعلهم معك. لماذا لا يسجلون في الندوة عبر الإنترنت. لماذا لا يشترون.

بالنسبة لهذا الدليل ، دعنا نتعمق في تحليلات Google الخاصة بك. دعنا نلقي نظرة على مقياسين جديرين بالتحقيق عند تدقيق موقعك.

1. اعرف الفرق بين تحويلات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب. يمكنك العثور على هذا بالانتقال إلى فئة الجهاز [mobile>overview>device category].

لماذا هذا مهم وكيف يمكن أن يساعدك؟

هناك الكثير من الفرص عندما تقوم بالتحسين للأجهزة المحمولة. ومع ذلك ، من خلال ما رأيناه في عمليات تدقيق CRO المجانية ، فإن معظم مواقع الويب لا تعمل على تحسين الأجهزة المحمولة. لكن لماذا؟ إذا نظرت إلى تحليلاتك ، ستجد على الأرجح أنك تحصل على المزيد من الزوار من الأجهزة المحمولة أكثر من سطح المكتب. هنا الحاجة. سيكولوجيتهم مختلفة جدا. أليس من المنطقي إذن بناء صفحة لهم؟

لذا ألق نظرة على تحويلات الجوال. إذا كان أقل بكثير من سطح المكتب ، فأنت تعلم أن لديك فرصًا لزيادة التحويلات.

2. انظر إلى التحويلات حسب الفئة العمرية. يمكنك العثور على هذا بالذهاب إلى جمهور الديموغرافيات> الديموغرافيات> العمر

لماذا هذا مهم وكيف يمكن أن يساعدك؟

قد يقوم أحد الديموغرافيين بتحويل أكثر من غيره. انظر إلى بياناتك. هل يبرز أي اختلاف في التحويلات بين الخصائص الديمغرافية؟ انظر إلى الصورة أعلاه ، على سبيل المثال. 65+ من المتحولين الديموغرافيين بنسبة 2٪. لكن الفئة العمرية 25-34 تتحول بنسبة 1٪ فقط. لذلك هذا شيء يستحق النظر فيه. لماذا لا يتحولون كذلك؟ ما هي أسباب زيارتهم للصفحة؟ كيف تختلف الاحتياجات؟ هل من الممكن إنشاء صفحة مقصودة منفصلة لتلك الديموغرافية؟

مجرد معرفة هذه البيانات من تحليلاتك سيمنحك وقودًا كافيًا لبدء تجارب CRO الخاصة بك.

طرق أخرى للعثور على جذر المشكلة

بصرف النظر عن تحليلاتك ، إليك شيئان آخران يمكنك القيام بهما لدراسة سلوك زوارك الحاليين.

خرائط الحرارة

تعرض الخرائط الحرارية عرضًا رسوميًا لسلوك زوار موقعك على الويب. يتتبع أشياء مثل:

الروابط التي ينقرون عليها

إلى أي مدى ينتقلون إلى أسفل الصفحة

أين ينظرون

ما قرأوه

ما يقضون وقتًا طويلاً في قراءته وأيهم يهرعون إليه

يبدون هكذا. الألوان الأكثر دفئًا مثل الأحمر والبرتقالي تعني الكثير من النشاط بينما الألوان الباردة مثل الأخضر والأزرق تعني أقل.

كيف يمكن أن تسأل ، هل يمكن أن يساعدك هذا؟

كما ترى ، عندما تتعمق في البيانات وتجري بحثًا ، فإن ما تدرسه حقًا هو سلوك زوار موقعك. باستخدام الخرائط الحرارية ، تصبح ذبابة على الحائط تراقب ما يفعله الأشخاص عندما يكونون على موقعك. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين صفحة منتج ، فسترى الصورة التي ينظرون إليها كثيرًا. سترى المحتوى الذي لا يقرأونه.

وهذه الأفكار مفيدة للغاية. على سبيل المثال ، إذا نقر العملاء على صورة منتج لم يتم تكبيرها ، فقد حان الوقت لتغيير ذلك.

إذا نقر الأشخاص كثيرًا على الرابط المؤدي إلى صفحة “حول” ، فقد حان الوقت لاعتبار ذلك عنصرًا مهمًا في عملية التحويل.

إذا قام الأشخاص بالتمرير لأعلى ولأسفل الصفحة عدة مرات ، فهناك شيء مفقود في نسختك.

كما لاحظت ، أستخدم كلمة “ربما”.

وهذا هو عيب خرائط الحرارة. يعطونك نظرة ثاقبة حول ما يفعله الناس لكنهم لا يخبروك بالسبب. ولكن إذا قمت بدمج الخرائط الحرارية مع عمليات بحث أخرى ، فسيكون لديك فهم أفضل لمستخدميك.

Note: هل تريد إضافة تتبع خريطة الحرارة إلى موقعك؟ تحقق من تقريرنا حول أدوات برنامج خريطة التمثيل اللوني.

اسأل عملائك

أخيرًا وليس آخرًا ، انتقل مباشرة إلى المصدر من خلال مقابلة أزياء جيدة. إنه لمن دواعي سروري أن تتعرف على البيانات والتحليلات. لكن الاستبيان أو المقابلة ستمنحك إجابات لن تحصل عليها من البيانات الضخمة. سيساعدك التحدث إلى عملائك المستهدفين في معرفة السبب. يمكن أن يمنحك أيضًا اللغة الدقيقة التي يستخدمونها. سيكون هذا مفيدًا لاحقًا عندما يحين وقت كتابة نسخة لصفحتك.

3. تحديد سبب التقاعس عن العمل

بمجرد حصولك على البيانات ، تبدأ في الحصول على رؤى حول ما يمكن أن يكون المشكلة – ما الذي يمكن أن يكون سبب تقاعس الزائرين عن العمل.

Tbh ، هذا ليس من السهل دائمًا العثور عليه.

بالنسبة لمعظم المواقع ، من المحتمل أن يكون هناك أكثر من سبب واحد لعدم قيام الأشخاص بالتحويل.

ولكن إذا أجريت بحثًا للجمهور بشكل صحيح ونظرت في البيانات بعناية ، فسترى نمطًا يظهر.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لتقاعس الزائرين عن العمل.

1.

إذا كان معدل الارتداد مرتفعًا جدًا ، فابحث عن تطابق الرسالة. أي اسأل من أين يأتي الزوار. ما الكلمات الرئيسية التي يكتبونها في Google للوصول إلى صفحتك؟ إذا وصلوا من إعلان مدفوع ، فماذا يقول الإعلان أن الصفحة ستكون؟ هل هناك استمرارية من حيث أتوا إلى الرسالة على صفحتك؟ إذا لم يكن هناك ، فهذه مشكلة كبيرة يجب النظر فيها.

إذا كانت هناك رسالة مطابقة ، فقد تكون لديك مشكلة مختلفة. كيف يبدو التخطيط؟ هل من السهل رؤية موضوع الصفحة في الثواني القليلة الأولى؟ هل من السهل عليه معرفة ما يجب أن يفعله عندما يكون على صفحتك؟ هل كل شيء واضح حتى بالنسبة للزائر الجديد الذي لا يعرف شيئًا عن صفحتك؟

2.

إذا قام معظم الزائرين بالتمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة ، ولكنك تحصل على معدل تحويل منخفض للغاية ، فابحث في المنطقة المحيطة بعبارة الحث على اتخاذ إجراء أو أضف إلى زر سلة التسوق. هل هناك شيء قد يسبب بعض القلق؟ هل تقدم ضمانًا مقنعًا؟ هل يوجد دليل اجتماعي كافٍ لترسيخ الثقة في شركتك؟

3. إذا كان الأشخاص لا يقومون بالتمرير ، فقم بإلقاء نظرة على محتوى الجزء المرئي من الصفحة. هل ذكرت بوضوح عرض القيمة الخاص بك؟ هل العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية تجذب انتباه القارئ وتشجعه على النزول إلى أسفل الصفحة. هل تحتاج إلى وضع زر CTA في الجزء المرئي من الصفحة؟

كما ترون من الأمثلة أعلاه ، لكل مشكلة تواجهها ، قم بمطابقتها مع سبب محتمل لحدوث ذلك. بشكل عام ، هناك ثلاثة أسباب محتملة للتحويلات المنخفضة يمكنك النظر إليها أثناء قيامك بذلك.

تجربة المستخدم ليست مثالية. نسختك لا تعكس نفسية المشترين. وهذا يعني أن اللغة التي تستخدمها قد لا تتطابق مع لغتهم. قد لا تلبي الصفحة توقعاتهم. النسخة لا تعالج اعتراضاتهم بشكل صحيح. لا يوجد دليل اجتماعي كافٍ. أو أن الصفحة لا تمنحهم سببًا كافيًا للثقة في منتجك و / أو شركتك. هناك مشاكل تقنية. قد تكون هناك مشاكل في التحميل أو التقديم. هذا مصدر قلق خاص للتحويلات في أجهزة الجوال.

4. لحظة الحقيقة – قرر ما يجب تغييره

هل سبق لك أن حاولت إشعال مدفأة خشبية؟ إذا كنت تواجه مشكلة في البدء ، فقد يكون هناك العديد من الأسباب المحتملة لذلك. ربما فتحة التهوية ليست مفتوحة. ربما ليس لديك ما يكفي من إشعال. ربما الخشب مبلل. هناك العديد من الأشياء في الاعتبار. وفي مرحلة ما ، عليك أن تقرر ما الذي تريد تغييره. سواء لتغيير شيء واحد أو تغيير كل منهم.

الأمر نفسه مع CRO. هناك العديد من الأسباب المحتملة للتحويلات المنخفضة. على عكس السخانات الخشبية ، ليس من السهل دائمًا معرفة ماهية المشكلة. ولكن بعد إجراء تدقيق مكثف ، فإن تخمينك المستنير سيستند إلى الحقائق بدلاً من مجرد سحب الأفكار من فراغ. ستجد أيضًا أنه كلما فعلت ذلك ، كانت تخميناتك أفضل.

لذا باستخدام جميع بيانات البحث التي جمعتها ، فإن النقطة الأخيرة في تدقيق تحسين التحويل هي تحديد ما يجب تغييره. هناك طريقتان للذهاب حول هذا الموضوع:

يمكنك إجراء إصلاح شامل. هذا يعني تغيير النسخة بأكملها وتغيير تخطيط الصفحة بالكامل وشكلها. هذا صحيح بشكل خاص إذا كانت لديك صفحة ذات أداء سيئ. أنت تنشئ صفحة جديدة تعتمد على البيانات التي جمعتها بدلاً من النزوة الفنية لمصممك. يمكنك تغيير العناصر على الصفحة واحدة تلو الأخرى. إذا كانت صفحتك يتم تحويلها بالفعل بشكل جيد وتريد فقط تحسينها ، فقد ترغب في اختبار عناصر فردية بشكل منفصل. هذا عندما تقوم بإجراء تغييرات فقط على زر CTA على سبيل المثال. أو عنوان. أو الصور.

​​​​​​​​​​​​​​خاتمة

هذا كل شيء.

هذه هي الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لإجراء تدقيق تحسين التحويل بنجاح على موقعك. افعلها وسيكون لديك أساس قوي لبدء اختباراتك.

ستجري تجارب CRO المصممة خصيصًا للزائرين وليس فقط أفضل الممارسات التي تم اختبارها على جمهور مختلف. وعندما تفعل ذلك ، فإنك تمنح حملات تحسين التحويل فرصة أكبر لإحداث تأثير على معدلات التحويل الخاصة بك.

ماذا بعد؟ CRO ليست النوع الوحيد من عمليات التدقيق التي يجب عليك إجراؤها على موقع الويب الخاص بك. يجب عليك أيضًا التفكير في المحتوى وتدقيق تحسين محركات البحث أيضًا.