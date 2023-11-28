ستساعدك المقالة التالية: كيفية إدارة العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت والبقاء سعيدًا

هل أنت شخص لديه الكثير من الأفكار المختلفة للأعمال التجارية التي ترغب في البدء بها (أو ربما لديك بالفعل!) وتحاول معرفة كيفية إنجاح كل ذلك؟ أو ربما تريد نصائح حول كيفية إدارة العديد من الشركات والمدونات عبر الإنترنت؟

ملاحظة جانبية: أولاً، يجب عليك ذلك ضع في اعتبارك ما إذا كان تشغيل العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت أمرًا تريد القيام به. إذا كنت تفكر في بدء مشروع آخر وتتساءل إذا كان لديك الوقت والطاقة لذلك، اجلس مع الفكرة المحتملة لبضعة أيام على الأقل قبل الخروج وشراء مجموعة من أسماء النطاقات وبطاقات العمل الجديدة.

قد يكون لديك الكثير من الأفكار للأعمال التجارية المحتملة. لكن إذا كنت ستبدأ مشروعًا تجاريًا حقًا، يجب أن يكون شيئًا متحمسًا له و شيء الناس على استعداد وقادرون على دفع ثمنه.

منشور له صلة: كيفية العثور على مكانتك

اعلم أنه لا بأس من الاحتفاظ ببعض شغفك بالهوايات أو المشاريع الجانبية التي لا تحقق الدخل بدلاً من بدء عمل آخر بدوام كامل.

1. اختر نموذج العمل المناسب لأعمالك التجارية عبر الإنترنت

خلفية بسيطة: أدير ثلاث شركات رئيسية عبر الإنترنت،

وهي أعمال تسويقية ومدونتين لأسلوب الحياة. إذا كنت أحاول تشغيل العديد من المتاجر التقليدية، مطعمًا، مركزًا للتدليك، و شاحنة طعام، على سبيل المثال، سيكون الأمر أكثر صعوبة بكثير، لأنه لا يوجد سوى واحد مني.

يكمن جمال الأعمال التجارية عبر الإنترنت في أنك لست مضطرًا إلى التواجد هناك فعليًا طوال الوقت لأن موقع الويب الخاص بك (واجهة متجرك الافتراضية) متاح على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغض النظر عما إذا كنت موجودًا بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أم لا.

إذا كنت ترغب في إدارة أنشطة تجارية متعددة، فمن المهم اختيار نموذج العمل والإعداد المناسبين.

إذا كان بإمكانك إنشاء مصادر دخل سلبية أو بيع المنتجات أو الخدمات الرقمية، فسيكون من الأسهل عليك التعامل مع مشاريع مختلفة في وقت واحد. أوصي بإنشاء نموذج عمل لبيع المنتجات (الرقمية أو المادية) أو الخدمات عبر الإنترنت. أو ربما شيء مثل وضع إعلانات أو روابط تابعة على مدونة لا تتطلب مشاركتك النشطة في كل ثانية من اليوم.

إن إدارة العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت يعني غالبًا الحاجة إلى العمل في أعمالك التجارية وليس في نفوسهم، وهذا قد يتطلب توظيف المساعدة من مساعد افتراضي لإدارة الأعمال اليومية لكل عمل أثناء التعامل مع خطة الصورة الكبيرة والاستراتيجية.

2. أنشئ مصادر دخل سلبية لجزء كبير من دخلك

الدخل السلبي يشبه الكأس المقدسة للدخل عبر الإنترنت.

باعتبارك متجرًا لشخص واحد، فإن وقتك هو عنق الزجاجة الرئيسي في عملك (أعمالك). إذا كنت منخرطًا بشكل كبير في كل عميل أو معاملة في عملك الحالي، فسوف ينفد منك الوقت بسرعة.

حاول أن تفكر – هل هناك أي طريقة يمكنك من خلالها تجميع معرفتك أو مهاراتك في دورة تدريبية أو كتاب إلكتروني؟ أو ربما يمكنك بيع منتج رقمي مثل سمات مواقع الويب المعدة مسبقًا لتحرير بعض وقتك للعمل في عمل آخر؟

تذكر، يمكنك أيضا توظيف مقاولين من الباطن أو مساعدين للمساعدة في إنجاز العمل القائم على العميل.

3. ركز على عمل تجاري واحد عبر الإنترنت في كل مرة

من وجهة نظر يومية، أجد أنني أكثر إنتاجية إذا استطعت في المقام الأول التركيز على واحد فقط من أعمالي في يوم معين أو فترة زمنية معينة.

من المغري التنقل من علامة تبويب إلى أخرى والتخبط في حفرة الإنترنت، ولكن تجميع المهام يجعلك أكثر كفاءة.

ربما يمكنك، على سبيل المثال، اكتب منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني لمدة شهر لعمل واحد في يوم معين. قم بجدولة هذه الأمور للشهر التالي بدلاً من كتابة منشور مدونة لنشاط تجاري واحد يوم الاثنين، ومنشور مدونة آخر لعملك الآخر يوم الثلاثاء، وآخر يوم الأربعاء.

خاصة إذا كانت أعمالك تغطي موضوعات مختلفة، فسوف تكون أكثر إنتاجية إذا تمكنت من البقاء في نفس العقلية لبضع ساعات في المرة الواحدة.

4. استخدم قاعدة 80/20

وفقًا لقانون باريتو، فإن 80% من نتائجك تأتي من 20% من جهودك.

في مجال الأعمال التجارية، وهذا يعني ذلك يجب أن تقضي وقتك في 20% من المهام التي تمثل 80% من نمو عملك أو هي المهام التي يتعين عليك القيام بها (مثل الاجتماع مع العملاء).

5. استخدم متصفحات مختلفة ومدير كلمات المرور للحفاظ على عمليات تسجيل الدخول المتعددة مباشرة

إذا قمت ببدء أنشطة تجارية متعددة، فسوف تواجه هذه المشكلة قريبًا: لديك عمليات تسجيل دخول متعددة لنفس مواقع الويب، مثل Pinterest, Twitterأو نظام التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك. إذًا كيف يمكنك التوفيق بين كل هذه الأشياء؟ أولاً، استخدم مدير كلمات المرور مثل LastPass أو 1Password لحفظ معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك لكل موقع، لذلك لا يتعين عليك تذكره أو العثور على ملاحظات لاصقة عشوائية على مكتبك.

ثانيًا، إذا كان لديك مجموعة كاملة من الحسابات نفسها لكل نشاط تجاري (مثل حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة)، فقد وجدت أن أسهل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة هي استخدام متصفحات مختلفة. لقد قمت بتثبيت Chrome وFirefox وSafari على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، ويظل كل متصفح مسجلاً الدخول إلى مواقع الويب الخاصة بواحدة معينة من أعمالي الثلاثة. (يمكنك أيضًا إنشاء ملفات تعريف متعددة لمتصفح Chrome، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً في تسجيل الدخول والخروج.)

6. أتمتة المهام التي تقع خارج نطاق العبقرية لديك والاستعانة بمصادر خارجية فيها

هذا أمر بالغ الأهمية! كلما أمكن، قم بأتمتة المهام المتكررة باستخدام الأدوات التقنية أو قم بتعيين مساعد افتراضي (أو مزود خدمة آخر) للقيام بعمل خارج “منطقة العبقرية” الخاصة بك.

استخدم أداة مثل MeetEdgar أو Post Planner لأتمتة وإعادة تدوير منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بجدولة منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني مسبقًا.

يمكنك أيضًا استخدام أدوات التشغيل الآلي مثل Zapier لمهام معينة. إذا كنت تحب قضاء أيامك في العمل مع العملاء بشكل فردي، فيمكنك تعيين مساعد للقيام بمهام نمو الأعمال مثل كتابة منشورات المدونة، وتحديث موقع الويب الخاص بك، بناء مسارات المبيعاتأو أي شيء آخر لا ترغب في القيام به أو ليس لديك الوقت للقيام به.

7. احتفظ بقائمة مهام مركزية

أحد المصادر المحتملة للتوتر والذعر في إدارة أعمال متعددة هو وجود مجموعة من قوائم المهام وقوائم المهام المنفصلة في كل مكان، وإسقاط الأشياء من خلال الشقوق.

للتغلب على هذه المشكلة أستخدم تطبيق قائمة مهام واحدة مثل Asana أو Trello، حتى أتمكن من الاحتفاظ بجميع قوائم المهام الخاصة بي في مكان واحد. لدي قائمة مهام منفصلة لكل عمل، وقائمة مهام عامة، وقائمة أهداف مستقبلية.

إذا كنت تعمل في مشروع واحد وتذكرت فجأة شيئًا من المفترض أن تفعله في عمل آخر، فاكتبه في قائمة المهام المركزية الخاصة بك حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على مهمتك الحالية.

8. قم بالعمل مرة واحدة، واستفد منه بطرق مختلفة

إذا كنت تقوم بإنشاء محتوى لعدة أنشطة تجارية عبر الإنترنت، فإن إعادة تدوير المحتوى الخاص بك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.

خذ مقتطفات من منشورات المدونة وقم بتحويلها إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسومات قابلة للمشاركة، أو أنشئ منشورًا موجزًا ​​لمنشورات مدونتك السابقة، أو قم بتحويل أبرز منشورات المدونة إلى ترقية للمحتوى لإنشاء قائمة بريدك الإلكتروني.

سيجدك الأشخاص بطرق مختلفة وعلى منصات مختلفة، لذلك لا بأس في استخدام محتوى مماثل في أماكن مختلفة.

9. اختبر أشياء مختلفة في عملك عبر الإنترنت، ثم ركز على الإستراتيجية التي تحقق لك النتائج وتشعرك بالرضا

في النهاية، لن تكون هناك استراتيجية أو نهج واحد هو الحل للجميع، لذا جرب أشياء مختلفة واكتشف ما يناسبك. جرّب قضاء أيام الاثنين في العمل رقم 1، وأيام الجمعة في العمل رقم 2، أو قم بتقسيم أيامك إلى صباح وبعد الظهر ومساء. لديك نموذج عمل لمنتجات الدخل السلبي فقط، أو قم بتعيين فريق كامل من المساعدين لتشغيل كل شيء نيابةً عنك.

الأمر متروك لك! استمر في اختبار أشياء جديدة.

الهدف هو إيجاد نهج يحقق نتائج لأعمالك ويستمتع أنت بالقيام به.