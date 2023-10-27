ستساعدك المقالة التالية: كيفية إدخال موقعك إلى DMOZ (دليل Netscape المفتوح)

كيفية إدخال موقعك إلى DMOZ

يتحدث الجميع عن إدراج موقعهم في مشروع الدليل المفتوح، المعروف باسم DMOZ، ولكن لا يعرف الجميع ما يجب فعله حيال ذلك.

إليك بعض المساعدة.

ربما يكون مشروع الدليل المفتوح هو دليل الإنترنت الأكثر أهمية. يتم استخدام قوائمها بواسطة Google والعديد من محركات البحث والأدلة الأخرى عبر الإنترنت.

http://www.dmoz.org

DMOZ هو دليل تم تحريره بشكل تطوعي بالكامل، حيث يتم فحص كل موقع بواسطة محرر للتأكد من ملاءمته. الحصول على قائمة في DMOZ، هو بمثابة خطوة للأمام في السباق إلى أعلى نتائج البحث.

الخطوة الأولى لإدراج القائمة هي التحقق من فئات الدليل المختلفة والعثور على الفئة المناسبة لموقعك. كن دقيقًا جدًا هنا، حيث أن إرسال موقعك إلى الفئة الخاطئة قد يؤدي إلى انتظار طويل جدًا، وربما حتى الرفض.

عندما تقوم بتضييق نطاق هدفك إلى الفئة الأكثر ملاءمة، انتقل إليها وانقر على “إضافة عنوان URL”. تأكد تمامًا من قراءة التعليمات بعناية فائقة. فهي ليست مجرد اقتراح. فهي مطلب مطلق. تأكد من إرسال صفحتك الرئيسية فقط إلى فئة واحدة فقط. من المحتمل أن يتم التعامل مع عمليات إرسال الصفحات أو الفئات المتعددة على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وسيتم رفض موقعك.

سيُطلب منك كتابة وصف موجز لموقع الويب الخاص بك. هذا ليس المكان المناسب لتكون منمقًا ومتحيزًا. كن موضوعيًا قدر الإمكان. إذا اعتقد المحررون أن وصفك ترويجي للغاية، فمن المؤكد أنهم سيغيرونه عليك. قد يتم رفض موقعك بالكامل.

لقد تم أخيرا تقديم موقعك. ماذا الآن؟

نظرًا لأنه يتم قبول طلبات موقع الويب على أساس أسبقية الحضور، عليك الانتظار. يمكن أن تستمر فترة الانتظار من أسبوع واحد إلى ستة أشهر طويلة مؤلمة. مهما فعلت، لا تقرر إعادة إرسال موقعك. في أحسن الأحوال، سيتم نقل طلبك إلى الجزء الخلفي من السطر مرة أخرى. في أسوأ الأحوال، قد يتم رفض موقعك.

في هذه الأثناء، لن تسمع من DMOZ بطريقة أو بأخرى. استمر في التحقق من موقعهم كل أسبوع للحصول على النتائج. استمر في تحديث وإضافة المحتوى إلى موقع الويب الخاص بك. سيحب المحررون موقعك بشكل أفضل، وستزداد فرص الموافقة عليه كثيرًا.

تأكد من عدم وجود صفحات “قيد الإنشاء”، حيث سيرفض المحررون أي مواقع غير جاهزة للعرض في وقت الذروة.

إذا كان لديك موقع “مبيعات الشركات التابعة”، فتأكد تمامًا من أن موقعك يحتوي على عدة صفحات من المقالات المفيدة لزوار موقعك. سيتم دائمًا رفض الموقع الذي يتكون ببساطة من روابط ولافتات. المحتوى الجيد ذو الصلة أمر لا بد منه.

إذا لم يكن بإمكانك الانتظار، فيمكنك الاتصال بمحرر الفئة بشأن حالة موقعك، مباشرةً من خلال رابط التعليقات الخاص به. ومع ذلك، فإن الطريق الأفضل هو طرح سؤال مهذب في منتدى DMOZ العام.

http://www.resource-zone.com

ليس من الضروري أن تكون مسجلاً لقراءة المنتدى، ولكن يجب عليك التسجيل (مجانًا) لنشر سؤال. كما هو الحال دائمًا، تأكد من قراءة واتباع إرشادات النشر.

تقديم سعيد.

انها تستحق هذا الجهد!

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ضيف مدون بواسطة واين هيرلبرت

“تعليق يومي على الديربي من منظور الأعمال”

http://www.waynesderbyworld.blosgspot.com

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