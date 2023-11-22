ستساعدك المقالة التالية: كيفية إرسال بريد إلكتروني جماعي في Gmail: دليل بسيط [2023]

ربما انتهى بك الأمر هنا بالبحث كيفية إرسال بريد إلكتروني جماعي في Gmail، يمين؟ حسنًا، سنوضح لك اليوم كيفية القيام بذلك بالضبط من خلال هذا الدليل البسيط خطوة بخطوة.

ولكن قبل أن نصل إلى ذلك، اسمحوا لي أن أطرح عليك سؤالاً: لماذا تختار Gmail لإرسال حملاتك المجمعة؟ أنا متأكد من أن الجواب لأنه مجاني، أليس كذلك؟ ولكن هل هذا هو الخيار الأفضل لديك لتوصيل حملات البريد الإلكتروني الترويجية لعدد كبير من الأشخاص؟

اليوم سنجيب على جميع أسئلتك، بما في ذلك:

كيفية إرسال بريد إلكتروني جماعي عبر Gmail

إذا كان Gmail هو الخيار الأفضل لإرسال حملات جماعية

ما هو البديل الأفضل لتحقيق المزيد

دون مزيد من اللغط، دعونا نبدأ!

كيفية إرسال بريد إلكتروني جماعي في Gmail في 4 خطوات

في هذا القسم سنرى طريقتان لإرسال حملات جماعية إلى جمهورك. الأول بسيط للغاية ولكن هناك بعض العيوب. كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب Gmail، وإنشاء بريدك الإلكتروني، وإضافة سطر الموضوع، ثم إدراج عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين.

بالطبع، لا تنس النقر على خيار Bcc لإخفاء جميع عناوين البريد الإلكتروني عن المشتركين لديك. وهذا سيجعل حملتك تبدو أكثر احترافية.

على الرغم من أن هذه الطريقة واضحة ومباشرة إلى حد ما، إلا أن هناك بعض الأشياء التي تجعلها أقل من المثالية:

يتطلب الأمر الكثير من الوقت لأنك تحتاج إلى إدخال عناوين البريد الإلكتروني يدويًا.

إذا نسيت تحديد حقل نسخة مخفية الوجهة، فسيرى المستلمون جميع عناوين البريد الإلكتروني التي أرسلتها إليهم. هذا بالتأكيد ليس رائعًا إذا أخبرتهم أن هذا عرض شخصي.

لا يمكنك معاينة بريدك الإلكتروني لاكتشاف أي مشاكل محتملة.

تتطلب الطريقة الثانية بعض الخطوات والأدوات الإضافية. دعونا نرى ذلك:

1. احصل على أداة دمج البريد – YAMM

لإرسال بريد إلكتروني جماعي في Gmail، يلزمك استخدام Google Drive وأداة مثل GMass أو Yet Another Mail Merge (يام). سنوضح لك هنا كيفية القيام بذلك من خلال YAMM.

لاستخدام YAMM، تحتاج ببساطة إلى ذلك إنشاء ورقة جوجل جديدة وانقر على “الامتدادات”. ثم قم بالتمرير فوق “الوظائف الإضافية” وحدد خيارات “الحصول على الوظائف الإضافية”.

عليك الآن البحث عن YAMM في Google Workspace Marketplace (G Suite سابقًا). عندما تجده، ما عليك سوى النقر على زر “تثبيت”. تحتاج إلى الضغط على “متابعة” وتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك لبدء عملية التثبيت.

2. أضف قائمة جهات الاتصال الخاصة بك

بعد الحصول على YAMM، سيُطلب منك إضافة مستلمين في ورقة Google الجديدة.

يمكنك إما الاستيراد جهات اتصال جوجل أو أدخل عناوين البريد الإلكتروني بنفسك عن طريق نسخها ولصقها من ملف Excel، وما إلى ذلك.

إذا قمت بإضافة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك يدويًا، فتأكد من إدخالها بشكل صحيح لتجنب وجود مستلمين غير صالحين.

3. قم بإنشاء قالب بريد إلكتروني في Gmail

قبل البدء في دمج البريد، تحتاج إلى إنشاء رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك. يمكنك بسهولة كتابة نسختك في ملف مستندات Google ليسهل الوصول إليها أو استخدام نسخة معدة مسبقًا قالب البريد الإلكتروني للتواصل البارد لتوفير الوقت.

ثم أضف سطر الموضوع وأنشئ مسودة في حساب Gmail الخاص بك مع رسالتك.

4. أرسل حملتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني بالجملة

بعد حفظ مسودتك، ارجع إلى جداول بيانات Google، وابحث عن YAMM في “الامتدادات”، وانقر على خيار “بدء دمج البريد” كما هو موضح أدناه:

ثم كل ما عليك فعله هو أضف اسم المرسل الخاص بك وحدد المسودة التي قمت بإنشائها في حساب Gmail الخاص بك. لديك أيضًا خيار إرسال بريد إلكتروني تجريبي إلى نفسك. لذا تأكد من القيام بذلك قبل البدء في إرسال حملة البريد الإلكتروني الجماعية الخاصة بك للتحقق من الأخطاء.

وهنا لديك!

سيتيح لك استخدام أداة مثل YAMM إرسال رسائلك الترويجية إلى جمهورك. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي يجب عليك مراعاتها عند استخدام الطريقة المذكورة أعلاه.

أدناه، سنرى لماذا لا يعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة عبر Gmail هو الخيار الأفضل لديك لجذب جمهورك وضمان ارتفاع معدلات الفتح ونسب النقر والتحويلات.

لماذا لا يعد إرسال حملات البريد الإلكتروني الجماعية في Gmail أمرًا مثاليًا

على الرغم من أنه حل بسيط ومجاني، إلا أن استخدام Gmail كموفر خدمة بريد إلكتروني (ESP) ليس أفضل طريقة بناء علاقات مع العملاء.

لتحقيق ذلك، ستحتاج إلى خدمة بريد إلكتروني مخصصة، تم إنشاؤها لتلبية احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك مع الميزات والوظائف المتقدمة.

5 أسباب تمنعك من إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة عبر Gmail

أدناه، قمنا بتجميع بعض “العلامات الحمراء” لاستخدام Gmail لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة والحملات الترويجية والمزيد. دعنا نرى:

حد الإرسال: إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها Gmail هي حد الإرسال اليومي وهو 500 رسالة بريد إلكتروني. لإرسال المزيد، عليك الانتظار لمدة 24 ساعة. يعد هذا عيبًا كبيرًا لأنه سيقطع تدفقات بريدك الإلكتروني الجديد.

إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها Gmail هي حد الإرسال اليومي وهو 500 رسالة بريد إلكتروني. لإرسال المزيد، عليك الانتظار لمدة 24 ساعة. يعد هذا عيبًا كبيرًا لأنه سيقطع تدفقات بريدك الإلكتروني الجديد. لا توجد خيارات التخصيص: يحتوي Gmail على خيارات محدودة جدًا لتصميم الرسائل الإخبارية، حيث يتم استخدامه بشكل أساسي كقناة اتصال شخصية. سيؤدي اختياره إلى اغتنام الفرصة لإشراك جمهورك بتصميمات لافتة للنظر.

يحتوي Gmail على خيارات محدودة جدًا لتصميم الرسائل الإخبارية، حيث يتم استخدامه بشكل أساسي كقناة اتصال شخصية. سيؤدي اختياره إلى اغتنام الفرصة لإشراك جمهورك بتصميمات لافتة للنظر. مشكلات إمكانية تسليم البريد الإلكتروني: سيتم أيضًا إعاقة إمكانية التسليم (أي قدرتك على تسليم رسائلك في صندوق الوارد الخاص بالمستلم). كما أن إرسال عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين بريد إلكتروني غير صالحة سيؤدي إلى وضع علامة على حسابك على أنه مشبوه أو معطل.

سيتم أيضًا إعاقة إمكانية التسليم (أي قدرتك على تسليم رسائلك في صندوق الوارد الخاص بالمستلم). كما أن إرسال عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين بريد إلكتروني غير صالحة سيؤدي إلى وضع علامة على حسابك على أنه مشبوه أو معطل. عدم الاحترافية: عندما تقوم بتسليم حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال Gmail، سيكون عنوان المرسل الخاص بك يحتوي على “[email protected]” شكل. إن استخدام اسم المرسل الشخصي لن يبدو احترافيًا بالنسبة للمستلمين وسينتهي به الأمر في مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.

عندما تقوم بتسليم حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال Gmail، سيكون عنوان المرسل الخاص بك يحتوي على “[email protected]” شكل. إن استخدام اسم المرسل الشخصي لن يبدو احترافيًا بالنسبة للمستلمين وسينتهي به الأمر في مجلد الرسائل غير المرغوب فيها. لا يوجد تخصيص متقدم: يعد البريد الإلكتروني الجماعي طريقة رائعة لزيادة ظهور عرضك. ومع ذلك، فإن رسائل البريد الإلكتروني غير الشخصية ليست أفضل طريقة لازدهار عملك. تتمتع رسائل البريد الإلكتروني المخصصة ذات المحتوى الديناميكي والعروض بفرص أفضل لجذب جمهورك وتحويله.

إذن ما هو البديل؟

إرسال رسائل البريد الإلكتروني مع أ مزود خدمة البريد الإلكتروني المخصص من شأنها أن تزودك بأداة إنشاء بريد إلكتروني متقدمة، وإدارة القوائم، وإعداد التقارير، وخيارات التخصيص، ودرجة رائعة لتسليم البريد الإلكتروني.

ولحسن الحظ، فإن السوق لديه عدد كبير من الخيارات للاختيار من بينها. ولكن للعثور على الأفضل، تحتاج إلى الحصول على أداة سهلة الاستخدام ولها منحنى تعليمي قصير. وبطبيعة الحال، فإن عدم كسر البنك هو أيضًا شيء يجب أن تضعه في الاعتبار.

على سبيل المثال، يعد الحصول على أداة أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Wix أو Mailchimp فكرة رائعة. هل تريد معرفة المزيد حول ما يمكن أن تفعله هذه الأدوات لك؟ استمر في القراءة لتعرف لماذا يعد ESP مثل Wix هو أفضل بديل لإرسال بريد إلكتروني جماعي في Gmail.

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لماذا يعد Wix أفضل بديل لإرسال البريد الإلكتروني الجماعي

Wix هي أداة لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مصممة لمساعدتك في إنشاء حملات رسائل إخبارية جميلة لجمهورك. تم تجهيز النظام الأساسي بجميع الأدوات اللازمة ليس فقط لصياغة رسالتك ولكن أيضًا لجعلها قابلة للتحويل وفريدة من نوعها. وهذا يضمن معدلات فتح أعلى وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني.

أدناه، سترى الأسباب الرئيسية التي تجعل Wix هو البديل الأفضل للاستخدام.

منشئ البريد الإلكتروني المخصص

كما ذكرنا أعلاه، يعد تصميم النشرة الإخبارية عنصرًا ضروريًا لتعزيز مشاركة المشتركين.

ستعمل حملة HTML الاحترافية والملفتة للنظر على تضخيم استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني وإرضاء جمهورك. علاوة على ذلك، ولمساعدتك، يمكنك استخدام مجموعة من قوالب الرسائل الإخبارية المعدة مسبقًا والتي تكون سريعة الاستجابة وقابلة للتخصيص لتوفير الوقت والجهد.

علاوة على ذلك، سيسمح لك محرر البريد الإلكتروني المتقدم أيضًا بذلك استخدام العناصر المتقدمة، مشتمل:

توقيت العد التنازلي لتعزيز الإلحاح

الرؤية المشروطة لعرض محتوى أكثر صلة

الصور من Google Drive ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.

أزرار إلغاء الاشتراك المخصصة

صور GIF ومقاطع الفيديو

وبصرف النظر عن تصميم تحويل الرسائل الإخبارية، وهو أمر غير ممكن في Gmail، فإن أداة البريد الإلكتروني المخصصة لديك ستوفر أيضًا أدوات لإدارة قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك. دعنا نرى!

إدارة قائمة البريد الإلكتروني وتقسيمها

تعد إدارة جهات الاتصال الخاصة بك جزءًا أساسيًا من استراتيجية البريد الإلكتروني الفعالة. لذا فإن استخدام نظام إدارة جهات الاتصال الذي يوفره مزود البريد الإلكتروني الخاص بك سيساعدك حافظ على قائمة المشتركين لديك نظيفة ومرتبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة استيراد/تصدير جهات الاتصال الموجودة لديك من ملفات Excel وCSV.

يمكنك أيضًا تقسيم جمهورك من خلال خيار التقسيم المتقدم. التقسيم هو عملية تتيح لك تقسيم جمهورك بناءً على معايير محددة مثل العمر والجنس والمهنة والاهتمامات وما إلى ذلك.

كيف يمكن أن يساعدك هذا؟ حسنًا، معرفة المشتركين لديك ستسمح لك بتخصيص تجربتهم، وتصميم رسائل حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني وفقًا لاحتياجاتهم. وبالتالي، سوف تزيد من تفاعلك وتعزز معدل التحويل الخاص بك.

سيسمح لك هذا أيضًا بإعادة استهداف العناصر غير الافتتاحية والحفاظ على قائمتك نظيفة من خلال عملية أخرى تسمى تنظيف قائمة البريد الإلكتروني. كما سنرى أدناه، فإن إجراء فحوصات منتظمة والحفاظ على قائمتك البريدية خالية من عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة هي أفضل طريقة للحفاظ على إمكانية التسليم العالية وتجنب مجلد البريد العشوائي.

خيارات متقدمة لتتبع البريد الإلكتروني

في حين أن YAMM ستقدم لك مجموعة من الأدوات لتتبع أداء بريدك الإلكتروني، يمكنك القيام بالمزيد باستخدام لوحة التحكم المتقدمة لإعداد التقارير والتحليلات.

وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنك تتبع مجموعة متنوعة من مقاييس البريد الإلكتروني المهمة مثل عمليات الفتح والنقر وإلغاء الاشتراك ونسبة النقر إلى الظهور والتحويلات لتحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني ككل. علاوة على ذلك، يمكنك تخصيص تقاريرك لتتبع ما يثير اهتمامك أكثر وتقليل عوامل التشتيت.

ثم استخدم البيانات ل إجراء اختبارات أ/ب لتحسين كفاءة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك. اختبار A/B أو الاختبار المقسم هو عملية تسمح لك باختبار عناصر مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة واحدة، بدءًا من سطور الموضوع وحتى نسخة البريد الإلكتروني والمرئيات والمزيد.

تحتوي منصات مثل Wix على أدوات اختبار A/B مخصصة لمساعدتك في العثور على أفضل مجموعات العناصر لتعزيز مشاركتك وتوفير تجربة مستخدم ممتازة.

إمكانية تسليم البريد الإلكتروني

تعد إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني أحد أهم الأشياء التي يجب عليك مراعاتها عند إرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. ضعف إمكانية التسليم هو نتيجة لسمعة البريد الإلكتروني السيئة.

لتجنب الإضرار بسمعتك، يجب أن تكون متسقًا مع حجم رسائلك، وتجنب الإرسال إلى عناوين البريد الإلكتروني التي ترتد، بالإضافة إلى الحفاظ على قوائمك نظيفة. Wix، على سبيل المثال، لديه درجة المرسل 98%. سيضمن هذا وصول رسائلك إلى البريد الوارد للمشترك الخاص بك في كل مرة.

علاوة على ذلك، فإن تمكين طريقة الاشتراك المزدوج سيسمح لك بمراقبة عناوين البريد الإلكتروني التي تنضم إلى قائمتك البريدية. في الأساس، تضيف هذه العملية خطوة إضافية تتطلب من زوار موقعك التحقق من عناوين بريدهم الإلكتروني بعد تفاعلهم مع النافذة المنبثقة.

سير عمل أتمتة التسويق

بالطبع، أفضل جزء من الحصول على خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني مخصصة هو أدوات أتمتة التسويق التي تأتي معها. من خلال إنشاء سير العمل يمكنك ذلك أتمتة تسلسلات المتابعة الخاصة بك وإيصال الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب.

تعتبر هذه الميزة مثالية لتبسيط عمليتك وتوفير الوقت وتعزيز كفاءة محتوى بريدك الإلكتروني.

من بين أمور أخرى، يمكنك استخدام الوصفات المعدة مسبقًا لمنصتك لإعداد التدفق المثالي أو الانتقال إلى أداة إنشاء سير العمل الخاصة بك لصياغة:

سلسلة الترحيب

قيادة حملات التنشئة

تأهيل رسائل البريد الإلكتروني

تسلسل ترك سلة التسوق

رسائل إعادة المشاركة

كل هذه الأمور ضرورية لاستهداف المستهلكين المعاصرين الذين يتوقعون منك تجارب شخصية بدلاً من رسالة مقاس واحد يناسب الجميع.

يمكنك بسهولة تجربة أداة إنشاء سير العمل المرئية عن طريق إنشاء حساب Wix مجاني. جربها!

التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث

الشيء المهم الآخر هو تكامل ESP الخاص بك مع التطبيقات المفيدة الأخرى. مع Gmail، هناك الكثير مما يمكنك فعله.

ومع ذلك، عندما تحصل على خدمة بريد إلكتروني مخصصة، فإنك تحصل على عدد كبير من عمليات التكامل مع التطبيقات الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وأدوات التحليلات وإدارة علاقات العملاء وما إلى ذلك، لمساعدتك تبسيط جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

ربما يكون دمج تطبيقاتك أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها. لذا تأكد من الاستفادة من هذه الفرصة لجعل عملك يزدهر. وبطبيعة الحال، هناك المزيد من الفوائد التي يجب مراعاتها بصرف النظر عن عمليات التكامل.

على سبيل المثال لا الحصر، يعد الامتثال للقانون العام لحماية البيانات وأدوات جذب العملاء المحتملين الإضافية ودعم العملاء من بين الأشياء التي يمكنك الاستمتاع بها من خلال الحصول على خدمة بريد إلكتروني جماعية.

من البريد الإلكتروني الجماعي إلى حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني

كما ذكرنا أعلاه، Gmail مخصص للاستخدام الشخصي بشكل أساسي. لذلك فهي ليست الأداة المثالية لاستخدامها في استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني.

إذا كنت جادًا في إشراك جمهورك في حملات البريد الإلكتروني، والتواصل البارد عبر البريد الإلكتروني، والترويج للعروض، وتحويل المشتركين لديك إلى عملاء، فستحتاج إلى خدمة بريد إلكتروني لتزويدك بالأدوات المناسبة للوظيفة.

يمكن لمقدمي الخدمات مثل Wix مساعدتك على البدء بالطريقة الصحيحة. فما تنتظرون؟ قم بالتسجيل للحصول على حساب Wix اليوم، وقم بتحويل جمهورك غدًا!

أسئلة وأجوبة (FAQ

الآن بعد أن عرفت كيفية إرسال بريد إلكتروني جماعي في Gmail، دعنا نجيب على بعض الأسئلة المهمة:

1. هل من الجيد إرسال بريد إلكتروني جماعي في Gmail؟

سيسمح لك استخدام Gmail بإرسال 500 رسالة بريد إلكتروني يوميًا فقط نظرًا لحد الإرسال اليومي. على الرغم من أنه حل بسيط، إلا أن استخدام Gmail ليس الحل الأمثل نظرًا لأن خيارات التصميم لديك محدودة وإمكانية التسليم ضعيفة ولا توجد ميزات إضافية.

2. ما هو البديل الأفضل لإرسال بريد إلكتروني جماعي؟

يعد الحصول على خدمة بريد إلكتروني جماعية مخصصة أفضل طريقة لتعزيز جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني وتجنب المشكلات الشائعة التي تنشأ عند استخدام Gmail. Wix هي واحدة من أفضل خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يمكنك اختيارها لتعزيز جهودك، من خلال أسعار مرنة وأدوات متقدمة.

3. كيف أرسل أكثر من 500 بريد إلكتروني في Gmail؟

لإرسال أكثر من 500 رسالة بريد إلكتروني (حد الإرسال اليومي)، ستحتاج إلى الانتظار لمدة 24 ساعة (حد إعادة الضبط)، أو إنشاء حساب Gmail آخر، أو الحصول على منصة مخصصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

4. كيف أرسل بريدًا إلكترونيًا جماعيًا دون إظهار العناوين في Gmail؟

لإخفاء جميع عناوين البريد الإلكتروني عن المستلم، يتعين عليك التحقق من حقل نسخة مخفية الوجهة قبل إرسال حملتك المجمعة.

5. كيف يمكنني إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة دون إرسال بريد عشوائي في Gmail؟

إذا كنت تريد تجنب البريد العشوائي، فيجب عليك الحفاظ على نظافة جيدة لقائمة البريد الإلكتروني والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة. تأكد أيضًا من أن سطور الموضوع لا تحتوي على كلمات غير مرغوب فيها أو بها أخطاء إملائية.