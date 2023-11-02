ستساعدك المقالة التالية: كيفية إضافة أدوات محددة للفئة في ووردبريس

تعد الأدوات بالتأكيد واحدة من الأشياء الرائعة في WordPress.

لسوء الحظ، يستخدم العديد من المستخدمين الأدوات دون أن يدركوا حقًا إمكاناتهم الحقيقية مما يؤدي إلى شريط جانبي فوضوي أو اثنين؛ اعتمادا على الموضوع الخاص بك.

لحسن الحظ، يوجد حل داخل لوحة تحكم WordPress الخاصة بك ويأتي هذا الحل في شكل وحدة JetPack تسمى Widget Visibility.

تتيح لك هذه الوحدة الصغيرة وحدها عرض عناصر واجهة مستخدم معينة في منشورات أو صفحات معينة – فهي تمنحك بشكل أساسي مستوى جيد من التحكم في عناصر واجهة المستخدم الخاصة بك والمكان الذي تريد عرضها فيه.

مع تفعيل هذه الوحدة، ليس هناك حد لعدد الأشرطة الجانبية “المختلفة” التي يمكنك الحصول عليها.

يمكنك عرض عناصر واجهة مستخدم معينة على صفحتك الأولى، ومجموعة مختلفة من عناصر واجهة المستخدم على صفحة “حول” أو صفحة الاتصال، ومجموعة مختلفة تمامًا من عناصر واجهة المستخدم على منشوراتك، أو فئات محددة.

دعونا نرى كيف نفعل ذلك!

إضافة عناصر واجهة مستخدم خاصة بالفئة في WordPress

أول شيء عليك القيام به هو التثبيت البرنامج المساعد JetPack إذا لم تكن قد قمت بتثبيته بالفعل.

إذا كان Jetpack مثبتًا بالفعل على موقعك، فأنت على ما يرام.

الخطوة 1:

أول ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك، والتمرير فوق JetPack والانتقال إلى الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل حتى ترى رؤية القطعة. انقر فوق اسم الوحدة وانقر فوق “تنشيط”:

الخطوة 2:

الآن بعد أن قمت بتنشيط الوحدة، دعنا نرى كيفية عرض الأدوات لفئات معينة فقط.

لنفترض أنك تريد عرض المزيد من المنشورات من نفس الفئة في منشور واحد من تلك الفئة.

أسهل طريقة للقيام بذلك هي أولاً إنشاء صورة لفئتك (شيء بسيط في Picmonkey سيفي بالغرض) وتحميل الصورة إلى معرض الوسائط الخاص بك.

ثم احصل على عنوان URL للصورة التي تم تحميلها.

الخطوه 3:

بعد ذلك، انتقل إلى Appearance > Widgets واسحب أداة Image إلى الشريط الجانبي.

املأ الحقول الخاصة بعنوان URL للصورة وحجم الصورة للتأكد من عرضها بشكل صحيح. في الحقل الذي يشير إلى عنوان URL للرابط (عند النقر فوق الصورة)، أدخل الرابط إلى الفئة المطلوبة.

الآن يأتي الجزء الممتع!

الخطوة 4:

انقر فوق الزر الذي يشير إلى الرؤية وحدد إظهار. قم بتغيير نوع الأداة المطلوبة من القوائم المنسدلة. ثم انقر فوق حفظ.

وهذا كل شيء! الآن ستظهر الأداة فقط في المشاركات التي تنتمي إلى الفئة المحددة.

يتم التحكم في الرؤية من خلال خمسة جوانب: نوع الصفحة والفئة والعلامة والتاريخ والمؤلف.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تظهر أداة المؤلف فقط في منشورات المؤلف، فاختر “إظهار” من القائمة المنسدلة الأولى ثم أضف قاعدتين: “المؤلف هو” و”المؤلف المطلوب”.

وبالمثل، يمكنك أيضًا اختيار إخفاء بعض الأدوات من صفحات معينة.

كما هو الحال مع المثال أعلاه لأداة المؤلف، يمكنك اختيار إخفاءها في صفحة “حول” الخاصة بك لأنه ليس من المنطقي حقًا عرضها هناك. في هذه الحالة، يمكنك تغيير الخيار الأول من إظهار إلى إخفاء، ثم تحديد الصفحة هي ثم تحديد الصفحة الثابتة المقابلة من القائمة المنسدلة الأخيرة.

يتم التعامل مع كل قاعدة رؤية بشكل منفصل. لا توجد طريقة، على سبيل المثال، لعرض الأداة فقط على المنشورات المصنفة على أنها “وصفات” والموسومة أيضًا بـ “أفكار الإفطار”. يمكنك فقط اختيار واحد أو آخر.

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