ستساعدك المقالة التالية: كيفية إضافة الصور في WordPress في برنامج تعليمي 2023A في إضافة الصور في محرري Classic و Gutenberg (+ تقليل حجم الملف)

اليوم ، نحن نكسر كيفية إضافة الصور في ووردبريس وتقليل حجم ملفاتهم (للحفاظ على تحميل صفحاتك ومشاركاتك بأسرع ما يمكن).

عندما تتعلم فقط أساسيات كيفية بدء مدونة ، فهناك الكثير لاكتشافه ، فهمت. لقد تحدثنا عن كيفية تغيير حجم الخط وتغيير لون الخط وإنشاء ارتباط قابل للنقر وغير ذلك الكثير هنا.

الخبر السار هو أنه في عام 2023 ، من السهل جدًا معرفة كيفية إضافة الصور في WordPress مع جميع تحديثات قابلية الاستخدام والتحسينات التي رأوها على مدار العقد الماضي.

في هذا البرنامج التعليمي السريع ، سأوضح لك كيفية إضافة الصور في منشورات WordPress ، سواء في المحرر (الذي أفضل استخدامه) ومن خلال محررهم الأحدث.

الآن ، دعنا نتعمق في إضافة الصور إلى منشورات WordPress الخاصة بك – مع تقليل حجم ملفها أيضًا قدر الإمكان ، لتتماشى مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث والحفاظ على تحميل صفحاتك بأسرع ما يمكن.

كيفية إضافة صور WordPress (وتقليل حجم الملف) في عام 2023

إضافة الصور إلى المنشورات في محرر WordPress الكلاسيكي إضافة الصور إلى المنشورات في محرر Gutenberg WordPress إضافة صورة مميزة إلى منشور في WordPress

الآن بسرعة ، قبل أن نتعمق في هذا البرنامج التعليمي حول إضافة الصور إلى WordPress ، سأوضح لك كيفية تقليل حجم ملف الصورة (مما يساعد على تحميل مشاركاتك بشكل أسرع) في خطوتين سهلتين.

قم بتثبيت (مجاني) Compress JPEG & PNG Images Plugin بواسطة Tiny PNG

يمكنك تنزيل البرنامج الإضافي Compress JPEG & PNG Images Plugin لـ WordPress من هنا من مكتبة البرنامج المساعد WordPress.

بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا البحث عن المكون الإضافي وتثبيته من الداخل مباشرةً ، والذي يمكن الوصول إليه على الجانب الأيسر من قسم إدارة مدونتك هنا – أو تحقق من هذا البرنامج التعليمي السريع حول كيفية تثبيت مكون WordPress الإضافي:

بمجرد تثبيت Compress JPEG & PNG Images Plugin ، ستكون كل صورة جديدة تقوم بتحميلها على مدونة WordPress الخاصة بك الأمثل تلقائيا وتقليل حجم الملف قدر الإمكان دون المساس بجودة صورتك.

هذا هو أفضل مكون إضافي لضغط الصور في السوق حتى الآن. يسمح بما يصل إلى 500 عملية ضغط مجانية للصور شهريًا (وهو أكثر بكثير مما ستحتاج إليه على الأرجح) قبل أن تضطر إلى الترقية إلى خطة مدفوعة بقيمة 0.009 دولارًا أمريكيًا / صورة بعد أول 500 عملية ضغط كل شهر. إنها صفقة جادة ولن تجد مكونًا إضافيًا أفضل للضغط يمنحك المزيد من الائتمانات المجانية.

ومع ذلك ، إذا كنت تريد ضغط الصور مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (غير محدود مجانًا) ، فأنا أوصي بتطبيق ImageOptim.

ارفع صورك

هذا كل شيء! على محمل الجد ، الأمر بهذه السهولة.

بمجرد تثبيت المكون الإضافي للضغط على مدونتك – أو ضغط الصور الفردية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أولاً – فأنت جاهز لتحميلها إلى منشوراتك أو صفحاتك في WordPress.

الآن ، دعنا نتعمق في كيفية إضافة الصور إلى WordPress بالضبط.

1. إضافة الصور إلى المشاركات في محرر WordPress الكلاسيكي

إذا كنت مثلي وما زلت تفضل تنسيق Classic WordPress Editor لإضافة / تحرير منشوراتك ، فتابع هنا.

من ناحية أخرى ، إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من محرر Gutenberg لمحتوى منشورك ، فانتقل إلى القسم التالي لإجراء هذه الإرشادات. هل تريد استخدام المحرر الكلاسيكي ، لكنك لست متأكدًا من كيفية الحصول عليه؟ خذ دقيقتين لتثبيت المحرر الكلاسيكي Classic Editor على مدونة WordPress الخاصة بك إذا كنت تريد السير في هذا الطريق.

1. افتح المنشور الذي تضيف صورًا إليه (وابحث عن المكان المناسب)

أولاً ، ستحتاج إلى التأكد من أنك داخل المنشور الذي تريد إضافة صورة إليه.

بعد ذلك ، سترغب في التنقل بالمؤشر إلى المكان المحدد داخل المنشور الذي تريد إضافة الصورة إليه.

2. انقر فوق الزر “إضافة وسائط” أعلى المحرر الخاص بك

سيبدو هذا الزر على هذا النحو هنا:

بمجرد النقر فوق الزر “إضافة وسائط” ، ستظهر لك الشاشة حيث يمكنك تحميل ملف الصورة الخاص بك.

3. انقر فوق “تحميل الملفات”

انقر فوق علامة التبويب “تحميل الملفات” وسيتم نقلك إلى الشاشة حيث يمكنك استخدام أداة التحديد لاختيار ملف صورة من مكانه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بدلاً من ذلك ، إذا كنت ستقوم بسحب ملف صورة من سطح المكتب وتحميله – يمكنك تخطي شاشة “تحميل الملفات” والانتقال مباشرة إلى سحب الصورة وإفلاتها (هناك عرض توضيحي لهذا في الخطوة التالية).

4. قم بتحميل ملف الصورة الخاص بك

أفضل سحب ملفات الصور من سطح المكتب وإفلاتها في أداة تحميل الملفات (بدلاً من استخدام المحدد لتحديد موقعها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي) ، لأنه أسرع بكثير.

إليك عرض فيديو / GIF سريع لكيفية إضافة صورة من سطح المكتب إلى WordPress:

بمجرد تحميل صورتك ، سيعمل المكون الإضافي للضغط بشكل سحري للمساعدة في تقليل حجم الملف (خلف الكواليس).

قبل الانتهاء من خيارات الصورة والنقر على “إدراج في المنشور” ، ستحتاج إلى كتابة نص بديل ملائم لتحسين محركات البحث (SEO) لصورتك – وهو شيء يصف طبيعة ما يحدث في صورتك ، ومن الأفضل نسج إحدى الكلمات الرئيسية المستهدفة التي تأمل أن يتم تصنيف المقالة لها في النهاية (في نتائج البحث العضوية).

5. حدد خيارات صورتك وانقر على “إدراج في المنشور”

أخيرًا ، سيكون لديك بعض الخيارات لتحديد صورتك. هذا يتضمن:

التحكم في محاذاة كيفية ظهور صورتك داخل المنشور (أحدد دائمًا محاذاة للوسط)

إنشاء رابط لصورتك إلى صفحة أخرى أو منشور على مدونتك (أو رابط خارجي تريد توجيه القراء إليه)

حجم العرض (أوصي دائمًا بالتحميل بالحجم الكامل لتجنب فقدان جودة الصورة)

بعد تحديد هذه الخيارات ، تكون جاهزًا للنقر على “إدراج في المنشور” وأنت على ما يرام!

سيكون هذا الزر هنا في الركن الأيمن السفلي من شاشتك:

الآن ، ستتم إعادتك إلى نافذة المحرر الخاص بك وسترى الصورة التي أضفتها للتو جالسة هناك حيث قمت بتحميلها.

ضع في اعتبارك أنه لا يزال لديك بعض خيارات التحرير السريعة والسهلة إذا قررت أنك تريد تغيير شيء ما باستخدام عرض صورتك الجديدة:

يمكنك تغيير حجمه يدويًا عن طريق الإمساك بأحد الزوايا وسحبه لأعلى أو لأسفل في الحجم

يمكنك النقر لأسفل في منتصف الصورة وسحبها داخل منشورك لإعادة وضعها

يمكنك دائمًا حذف الصورة بالنقر فوق “backspace” أو “delete” على لوحة المفاتيح والبدء من جديد

وهذا كل شيء! لقد تعلمت كيفية إضافة صورة إلى WordPress باستخدام المحرر الكلاسيكي.

2. إضافة الصور إلى المشاركات في محرر Gutenberg WordPress

في محرر Gutenberg WordPress ، ستبدو خيارات تحرير المنشور مختلفة كثيرًا عما ستراه في المحرر الكلاسيكي.

يتخذ Gutenberg منهجًا لإضافة / تحرير المحتوى من خلال نظام من “الكتل” مثل كتل النص وكتل الترويسة وكتل الصور وما إلى ذلك. لذلك دعونا نتعمق في إضافة الصور في جوتنبرج.

1. حدد رمز “إضافة صورة”

بعد التأكد من إضافة صورة في المكان الصحيح داخل منشورك ، حدد رمز “إضافة صورة”. سيبدو هكذا هنا:

بمجرد النقر فوق رمز “إضافة صورة” ، سيكون لديك بعض الخيارات لتتمكن من إضافة صورة إلى منشورك.

2. اختر كيف ستضيف الصورة

في Gutenberg ، لديك بعض الخيارات السريعة حول كيفية إضافة صورة في WordPress. يتضمن:

تحميل (والذي سيفتح شاشة محدد تسمح لك باختيار ملف الصورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك)

مكتبة الوسائط (التي تنقلك إلى مكتبة الصور الموجودة لديك – والتي يمكنك من خلالها أيضًا سحب صورة وإفلاتها)

إدراج من عنوان URL (إذا كانت هناك صورة موجودة في مكان ما عبر الإنترنت وتريد استيرادها ، فيمكنك لصق هذا الرابط هنا)

إليك لقطة لهذه الخيارات (شخصيًا ، أنقر فقط على “تحميل” وألتقط الصورة التي أريدها بسرعة من سطح المكتب):

3. قم بتحميل صورتك

بمجرد تحديد الصورة التي تريد تحميلها ، ما عليك سوى النقر فوق الزر “فتح” وستتم إضافتها إلى منشورك.

الآن بعد أن أضفت الصورة ، ستظهر صورة مصغرة لها ككتلة جديدة داخل منشورك.

إليك لقطة شاشة توضح كيف سيبدو ذلك:

4. إعدادات الصورة وخيارات التحرير السريع

قبل المضي قدمًا ، سترغب في طلب إعدادات صورتك (وفقًا لأفضل ممارسات تحسين محركات البحث).

ومثلما هو الحال مع المحرر الكلاسيكي ، ستتمكن من تحديد الكثير من الإعدادات والخصائص المختلفة للصورة. مع Gutenberg ، يتم الأمر بشكل مختلف قليلاً. بدلاً من ذلك ، توجد إعدادات صورتك على الشريط الجانبي الأيمن (بعد النقر مرة واحدة على الصورة).

إليك ما تبدو عليه هذه الإعدادات:

تأكد من تحديد إعدادات صورتك لهاتين الخاصيتين على الأقل:

كتابة نص بديل صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين يصف الصورة وينسج في عبارة رئيسية

حجم الصورة (أعرض دائمًا الصور بالحجم الكامل لتجنب فقدان الجودة)

يمكنك أيضًا النقر فوق إعدادات “النمط” لإضافة المزيد من التصميم الدقيق وميزات الاقتصاص المضمنة باستخدام Gutenberg.

5. تحريك الصور في مكان ما عبر جوتنبرج

أحد الآثار الجانبية الرائعة لتركيز محرر Gutenberg حول استخدام “كتل” المحتوى ، هو مدى سهولة تحريك صورك (أو أي كتل محتوى لهذا الأمر) داخل المنشور.

بعد النقر مرة واحدة على الصورة التي تريد إعادة ترتيبها داخل مشاركتك – سترى السهمين “لأعلى” و “لأسفل” يظهران بجوار الصورة مباشرةً.

انقر فوق هذه الأسهم لتحريك صورتك لأعلى أو لأسفل داخل منشورك ، مثل:

وهذا كل شيء! أنت على ما يرام.

لقد تعلمت الآن كيفية إضافة صورة إلى WordPress في محرر Gutenberg أيضًا 🙂

3. إضافة صورة مميزة إلى منشور في WordPress

الصور المميزة ضرورية في مدونة WordPress – لأنها الصور التي يتم عرضها أعلى منشورات المدونة الخاصة بك (وفي كل من نتائج البحث وعلى منصات الوسائط الاجتماعية عند مشاركة المحتوى الخاص بك).

أخيرًا وليس آخرًا ، إليك كيفية إضافة صورة مميزة إلى منشور (أو صفحة) في WordPress.

بالقرب من أسفل يمين نافذة محرر WordPress ، سترى قسمًا لإضافة صورة مميزة. انقر فوق وسيتم نقلك إلى شاشة تحميل الصور القياسية حيث يمكنك إضافة الصورة التي تريد أن تظهر في الجزء العلوي من المنشور (أيضًا في نتائج البحث وعلى المنصات الاجتماعية).

بعد تحميل الصورة التي تريد استخدامها والنقر فوق “تعيين الصورة المميزة” ، سيتم نقلك مرة أخرى إلى شاشة المحرر الخاص بك وسترى صورة مصغرة للصورة معروضة في الجزء السفلي الأيمن (لتأكيد أنك أضفت الصورة الصحيحة) كما يلي:

بسيط جدا ، أليس كذلك؟

إذا حددت صورة خاطئة (أو تريد إجراء تغييرات لاحقًا) ، فيمكنك ببساطة النقر فوق نص “إزالة الصورة المميزة” وستتاح لك الفرصة لتحديد أو تحميل صورة مختلفة ليتم تمييزها في منشورك.

أفكار أخيرة حول كيفية إضافة صورة في WordPress

لا يجب أن تكون إضافة الصور إلى مشاركاتك في WordPress أمرًا صعبًا.

سواء كنت تستخدم المحرر الكلاسيكي أو Gutenberg لمدونتك ، فإن الفريق الذي يقف وراء WordPress قد عمل بجد لجعل إضافة الصور عملية سهلة للغاية.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة ، فيرجى ترك تعليق لي في أسفل هذه المشاركة ويسعدني مساعدتك في استكشاف أي مشكلات تواجهك وإصلاحها.

هذا كل شيء لهذا اليوم!

لقد غطينا للتو كيفية إضافة الصور في WordPress 👏

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