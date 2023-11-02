ستساعدك المقالة التالية: كيفية إضافة عمليات إعادة التوجيه 301 في WordPress وتجنب أخطاء 404

إذا قمت بتغيير عنوان URL على موقع الويب الخاص بك، أو بنية الرابط الثابت الخاص بك دون إضافة عمليات إعادة التوجيه، فقد تواجه مشكلة خطيرة بين يديك.

ولكن لماذا هذه مشكلة؟

يؤدي تغيير عناوين URL دون إضافة عمليات إعادة التوجيه إلى حدوث مشكلات في محركات البحث مثل Google، ويمنعها من فهرسة المحتوى الخاص بك ويمكن أن يؤثر على تصنيفاتك.

إنها أيضًا مشكلة كبيرة للمستخدمين – إذا وجدوا رابطًا معطلاً، فهذه فرصة ضائعة بالنسبة لك، وهو أمر محبط بالنسبة لهم، وقد لا يعودون أبدًا.

لذلك، تحتاج إلى إضافة عمليات إعادة التوجيه للسماح للمستخدمين ومحركات البحث بمعرفة عنوان URL الجديد، ولكن كيف يمكنك القيام بذلك في WordPress؟

هناك طريقتان لإضافة عمليات إعادة التوجيه في WordPress، يمكنك إضافتها يدويًا أو يمكنك استخدام مكون إضافي.

إضافة عمليات إعادة التوجيه في WordPress يدويًا

لتحرير عمليات إعادة التوجيه يدويًا، يجب عليك تعديل ملف .htaccess الخاص بك.

من المهم ملاحظة أنك تقوم بعمل نسخة احتياطية من هذا الملف قبل إجراء أي تغييرات. إذا ارتكبت خطأ أثناء تحرير ملف .htaccess الخاص بك، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل موقعك بالكامل.

لذلك قم بتنزيل النسخة الأصلية عبر FTP للحصول على نسخة احتياطية. بهذه الطريقة، حتى لو قمت بخطأ ما، يمكنك بسهولة تحميل النسخة الاحتياطية وتجنب أي مشاكل، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء.

ضع في اعتبارك أيضًا أن تحرير ملف htaccess الخاص بك متاح فقط إذا كان لديك خادم Apache.

بعد قولي هذا، دعونا نرى كيفية إضافة عمليات إعادة التوجيه عن طريق تحرير ملف htaccess الخاص بك.

في هذه الحالة، كل ما عليك فعله هو إضافة الموقع الجديد إليه باستخدام السطر التالي من التعليمات البرمجية:

إعادة التوجيه 301 /oldpage.html http://www.yoursite.com/newpage.html إعادة التوجيه 301 /oldpage2.html http://www.yoursite.com/folder/

سيؤدي هذا إلى إعادة توجيه صفحة واحدة أو مجلد واحد إلى الموقع الجديد. إذا كنت تريد إعادة توجيه موقع الويب بأكمله لأنك قمت بتغيير اسم النطاق على سبيل المثال، فما عليك سوى إضافة هذا إلى ملف htaccess:

إعادة توجيه 301 / http://newsite.com/

سيؤدي هذا إلى الحفاظ على الروابط الخاصة بك سليمة http://www.oldsite.com/hello-world سيصبح http://www.newsite.com/hello-world.

من الممكن أيضًا إعادة توجيه صفحة باستخدام PHP نفسها. إذا كنت بحاجة إلى إعادة توجيه صفحة ويب PHP خارج تثبيت WordPress الخاص بك، فكل ما عليك فعله هو إضافة السطر التالي إلى رأسك:

[php]header(“تم نقل HTTP/1.1 301 نهائيًا”); header(“الموقع: http://www.yournewwebsite.com”);[/php]

يعد السطر “تم النقل بشكل دائم” ضروريًا لمحركات البحث لفهم أنها تتعامل مع إعادة توجيه 301 دائمة. يُنصح أيضًا بوضع هذا في أعلى ملف الرأس الخاص بك للتأكد من أن إعادة التوجيه تعمل على النحو المنشود.

إضافة عمليات إعادة التوجيه باستخدام البرنامج المساعد

وكما هو الحال دائمًا، يمكنك استخدام مكون إضافي لإضافة عمليات إعادة التوجيه. أحد أفضل المكونات الإضافية لهذا المنصب هو بالتأكيد إعادة التوجيه.

قد يبدو الأمر مخيفًا للوهلة الأولى، لكنه يستحق قضاء بضع دقائق والتعرف على المكون الإضافي.

في الواقع، تعد إضافة إعادة التوجيه أمرًا بسيطًا مثل تعيين عنوان URL المصدر – وهو العنوان الذي يؤدي إلى الخطأ 404 السيئ السمعة وإدخال الرابط الصحيح في حقل عنوان URL المستهدف، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه:

أحد الأشياء التي أحبها أكثر في هذا المكون الإضافي هي صفحة الإحصائيات التي تسمح لي بمعرفة عدد المرات التي تم فيها الوصول إلى رابط معين، ومن حاول الوصول إلى الرابط، وأين وجده، ومتى حدث آخر مرة.

هذه الميزة مفيدة أيضًا إذا كنت تريد مراقبة عدد المرات التي تم فيها النقر على رابط معين – في هذه الحالة، سيتعين عليك إدخال الرابط كإعادة توجيه ثم ضبط المكون الإضافي على عدم القيام بأي شيء.

إنها طريقة رائعة لتتبع عدد المرات التي تم فيها الوصول إلى رابط التنزيل أو حتى الرابط التابع.

ميزة أخرى رائعة لهذا البرنامج المساعد هي أنه يمكنك تجميع عمليات إعادة التوجيه الخاصة بك وتنظيمها معًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الروابط التابعة على مدونتك، وتريد أن يرى المستخدم الخاص بك:

http://www.yourawesomeblog.com/recommends/affiliate بدلاً من http://www.yourawesomeblog.com/ugly-affiliate-link-here

يمكنك إعدادها باستخدام هذا البرنامج الإضافي وتجميعها معًا ضمن الروابط التابعة لتسهيل التحكم.

يمكنك أيضًا استخدام 301 عمليات إعادة التوجيه – مدير إعادة التوجيه السهل البرنامج المساعد من WebFactoryLtd. كما أن لديها نسخة متميزة متوفرة مع ميزات إضافية.

وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام مكون إضافي مصمم خصيصًا لإعادة توجيه الروابط التابعة، مثل الشركات العطشى.

أنواع أخرى من عمليات إعادة التوجيه

تحدثنا في هذا البرنامج التعليمي تحديدًا عن إضافة عمليات إعادة التوجيه 301، والتي تُعرف باسم عمليات إعادة التوجيه الدائمة، ولكن هناك أنواعًا أخرى من عمليات إعادة التوجيه التي تعتبر مؤقتة.

عادةً ما يتم استخدام عمليات إعادة التوجيه المؤقتة بشكل أكبر لمواقع التجارة الإلكترونية، خاصة عندما تخرج المنتجات عن نطاق التوقف.

وبهذه الطريقة يمكن توجيه محركات البحث إلى أن عنوان URL غير متاح مؤقتًا فقط.

لدى Moz مورد جيد يشرح ذلك بمزيد من التعمق، قراءتها هنا.

خاتمة

كما ترون، هناك طرق مختلفة لإضافة عمليات إعادة التوجيه في WordPress.

تعد إضافتها يدويًا عبر ملف .htaccess هي أفضل طريقة لأنها تقلل من التأثير على الخادم الخاص بك، ولكن استخدام البرنامج الإضافي أسهل بالتأكيد.

يمكن أن تؤدي إضافتها بشكل صحيح إلى تحسين مُحسّنات محرّكات البحث لديك وحتى إعادة المشاركات القديمة إلى الحياة وإظهار ضمان حصول زوارك على تجربة إيجابية على موقع الويب الخاص بك.