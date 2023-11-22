ستساعدك المقالة التالية: كيفية إطلاق مغناطيس الرصاص الخاص بك من البداية إلى النهاية

هل تكافح من أجل جذب العملاء المحتملين على الرغم من بذل قصارى جهدك؟ انت لست وحدك. وفقًا لـ HubSpot، فإن معظم المسوقين يحددون هذا على أنه خاص بهم العائق الأكبر في 2023.

أدخل مغناطيس الرصاص. عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكنهم جذب العملاء المحتملين وتحويلهم أكثر من أي استراتيجية أخرى لجذب العملاء المحتملين.

السؤال هو – كيف تصل إلى هناك؟

في هذه المقالة، سنرشدك خلال كل خطوة حاسمة لإنشاء مغناطيس رئيسي ناجح. إلى جانب القائمة المرجعية، سنغطي نصائح الخبراء لتعظيم تأثير مغناطيس الرصاص الخاص بك.

دعونا نتعمق في الأمر.

جدول المحتويات

ما هو مغناطيس الرصاص؟

مغناطيس الرصاص عبارة عن هدية مجانية خاصة تقدمها الشركات للعملاء المحتملين مقابل معلومات الاتصال الخاصة بهم، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. يمكن أن تكون هذه الهدية الترويجية كتابًا إلكترونيًا أو حزمة قوالب أو قائمة مرجعية أو حتى نسخة تجريبية مجانية.

وهنا مثال من Wix.

فيما يلي مثال آخر لمغناطيس رئيسي من Sprout Social – وهو مصنف للاستماع الاجتماعي:

الغرض من مغناطيس الرصاص واضح من اسمه – فهو مصمم “لجذب” العملاء المحتملين مثل المغناطيس وتحويلهم إلى مشتركين.

تهدف مغناطيسات العملاء المحتملين إلى إعطاء العملاء المحتملين لمحة عن عروضك، وكسب ثقتهم ودفعهم إلى الخطوة التالية، مثل جدولة مكالمة، أو طلب عرض توضيحي، أو شراء منتج.

ما هي قائمة مراجعة مغناطيس الرصاص؟

إن القائمة المرجعية الخاصة بمغناطيس الرصاص (الموضحة بالتفصيل أدناه) هي دليلك لإطلاق مغناطيس الرصاص الناجح لعملك.

ستعمل قائمة المراجعة هذه على إزالة الغموض عن عملية إنشاء وتوزيع وتحسين مغناطيس الرصاص، وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ تجعل المهمة أقل صعوبة.

سواء كنت مسوقًا متمرسًا أو صاحب شركة صغيرة ترتدي قبعات متعددة، فإن وجود قائمة مرجعية واضحة وموجزة لجذب العملاء المحتملين يمكن أن يبسط جهود جذب العملاء المحتملين ويزيد من فرص نجاحك.

فائدة استخدام قائمة مرجعية لمغناطيس الرصاص

هل تتساءل لماذا تحتاج إلى قائمة مرجعية لمغناطيس الرصاص؟ وهنا بعض المواد الغذائية للتفكير:

توفير الوقت الثمين: تمنحك قائمة المراجعة مسارًا واضحًا للمتابعة. يساعدك هذا على تجنب المخاطر الشائعة وتوفير الوقت الثمين وتسريع جهود جذب العملاء المحتملين.

تمنحك قائمة المراجعة مسارًا واضحًا للمتابعة. يساعدك هذا على تجنب المخاطر الشائعة وتوفير الوقت الثمين وتسريع جهود جذب العملاء المحتملين. زيادة معدل التحويل: من خلال النظر في العناصر الأساسية مثل احتياجات الجمهور وكيفية تقديم القيمة، يمكنك إنشاء مغناطيس محتمل فعال من المرجح أن يتم تحويله.

من خلال النظر في العناصر الأساسية مثل احتياجات الجمهور وكيفية تقديم القيمة، يمكنك إنشاء مغناطيس محتمل فعال من المرجح أن يتم تحويله. إجراء تحسينات مستقبلية: تتضمن قائمة المراجعة الجيدة خطوات القياس والتحسين لمساعدتك على تحسين مغناطيس الرصاص الخاص بك بمرور الوقت للحصول على نتائج أفضل.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية مساعدة القائمة المرجعية لمغناطيس الرصاص، دعنا ننتقل إلى الأشياء الجيدة – القائمة المرجعية نفسها!

قائمة مرجعية سريعة لمغناطيس الرصاص + القوالب وأفضل الممارسات

قد يبدو إنشاء مغناطيس رئيسي بمثابة مهمة شاقة. ولكن هذا هو بالضبط سبب قيامنا بإنشاء قائمة التحقق هذه – لتبسيط العملية بالنسبة لك وحتى جعلها أكثر متعة!

تابع القراءة للعثور على الخطوات وأفضل الممارسات والقوالب التي تساعدك على إنشاء نقطة جذب للعملاء المحتملين، بدءًا من الفكرة وحتى الإطلاق وحتى تتبع الأداء. دعنا نذهب.

1. افهم جمهورك

إن معرفة الجهة التي يستخدمها موردك المجاني هو المفتاح لجذب مغناطيس رئيسي فعال. ففي نهاية المطاف، هؤلاء هم الأشخاص الذين ترغب في جذبهم وتحويلهم.

فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها قبل طرح موضوع مغناطيس رئيسي:

ما هي التركيبة السكانية لجمهورك المستهدف؟

ما هي نقاط الألم والأهداف والتطلعات؟

ما هي المواضيع التي يجدونها مثيرة للاهتمام؟

ما هي أنواع المحتوى التي يستجيبون لها بشكل أفضل؟

كيف وأين يفضلون استهلاك المحتوى؟

كل هذا يُعلم استراتيجية جذب العملاء المحتملين الخاصة بك ويساعدك على إنشاء مورد يلقى صدى حقيقيًا لدى جمهورك المستهدف. بالنسبة لك، هذا يعني المزيد من التنزيلات و/أو المشتركين.

استخدم أدوات مثل تحليلات الوسائط الاجتماعية وتعليقات العملاء والاستطلاعات لالتقاط هذه الأفكار. فكر أيضًا في التفاعلات السابقة لفهم ما أثار اهتمامهم في الماضي.

2. العصف الذهني لأفكار مغناطيس الرصاص

من خلال الفهم العميق لجمهورك، تصبح جاهزًا للتوصل إلى موضوعات فريدة ومبتكرة تجذب الانتباه وتقدم قيمة.

هدفك هو إنشاء شيء جذاب للغاية بحيث لا يمكنهم مقاومة مقايضة معلومات الاتصال الخاصة بهم به. شجع تبادل الأفكار بين أعضاء الفريق عبر الأقسام المختلفة لطرح وجهات نظر جديدة على الطاولة.

بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض الطرق للتوصل إلى أفكار فعالة لموضوعات جذب العملاء المحتملين:

مراجعة ملاحظات العملاء: قم بمسح رسائل البريد الإلكتروني وتعليقات العملاء للبحث عن الاستفسارات والاقتراحات الشائعة. يمكن أن تؤدي الإجابات على المشكلات الحقيقية التي يواجهها جمهورك إلى إنشاء موضوعات جذابة ممتازة.

قم بمسح رسائل البريد الإلكتروني وتعليقات العملاء للبحث عن الاستفسارات والاقتراحات الشائعة. يمكن أن تؤدي الإجابات على المشكلات الحقيقية التي يواجهها جمهورك إلى إنشاء موضوعات جذابة ممتازة. استخدم أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية: استخدم أدوات مثل Ahrefs وSemrush وGoogle Trends وBuzzSumo لتحديد الكلمات الرئيسية والأسئلة والموضوعات والمحتوى الرائج المتعلق بصناعتك وقطاعك.

استخدم أدوات مثل Ahrefs وSemrush وGoogle Trends وBuzzSumo لتحديد الكلمات الرئيسية والأسئلة والموضوعات والمحتوى الرائج المتعلق بصناعتك وقطاعك. ممارسة الاستماع الاجتماعي: انتبه للمحادثات التي تجري على الإنترنت، مثل منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت. ما الذي يتحدث عنه جمهورك؟ ما هي التحديات التي يواجهونها؟ ما هو الاتجاه؟

انتبه للمحادثات التي تجري على الإنترنت، مثل منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت. ما الذي يتحدث عنه جمهورك؟ ما هي التحديات التي يواجهونها؟ ما هو الاتجاه؟ تحقق من منافسيك: ادرس منافسيك واعرف ما الذي يناسبهم (أو لا يناسبهم). تعلم من أخطائهم واستلهم من انتصاراتهم لتغذية إبداعك.

هذا مجرد غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بالأفكار المغناطيسية الرائدة. في أحد منشورات مدونتنا، قمنا بتغطية أكثر من 15 فكرة لجذب العملاء المحتملين عالية التحويل والتي ثبت أنها تجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين في طريقك.

3. حدد نوع مغناطيس الرصاص

يأتي مغناطيس الرصاص بأشكال وأشكال مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء دورة فيديو أو مستند PDF مثل تقرير إحصائي أو دليل إرشادي.

يجب أن يتناسب التنسيق الذي تختاره مع الموضوع، وأن يلقى صدى لدى جمهورك ويتوافق مع قدراتك. فيما يلي بعض تنسيقات مغناطيس الرصاص الشائعة التي يجب مراعاتها:

الكتب والأدلة الإلكترونية: إذا كان لديك موضوع معقد يتطلب استكشافًا تفصيليًا، فقد يكون الكتاب الإلكتروني أو الدليل خيارًا رائعًا. إنها موارد قيمة يمكن لجمهورك الرجوع إليها مرارًا وتكرارًا. تحقق من قالب الكتاب الإلكتروني هذا من Wix:

قوائم المراجعة أو أوراق العمل: هذه مثالية للموضوعات التي تحتوي على عملية خطوة بخطوة. إنها سهلة الهضم ومفيدة وسهلة التنفيذ للغاية بالنسبة لجمهورك. فيما يلي قالب مغناطيس الرصاص لقائمة مرجعية من Wix يمكنك تخصيصه:

ندوات أو دورات عبر الإنترنت: إذا كان من الأفضل تقديم موضوعك بشكل مرئي، فكر في إنشاء ندوة تعليمية عبر الإنترنت أو دورة فيديو عبر الإنترنت. يمكنك أيضًا إنشاء دورة تدريبية مدفوعة الأجر والتنازل عن بعض المحتوى مجانًا مقابل عناوين البريد الإلكتروني. فيما يلي قالب عرض تقديمي للندوة عبر الويب من Wix يمكنك استخدامه كجزء من الدورة التدريبية الخاصة بك:

القوالب أو الأدوات: هذه مثالية لتوفير قيمة فورية. فهي تساعد جمهورك على توفير الوقت والجهد، مما يجعل حياتهم أسهل كثيرًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مجموعة العروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني هذه كنقطة جذب رئيسية لأعمال التسويق الرقمي الخاصة بك:

التجارب المجانية أو العروض التوضيحية: إذا كنت تمثل شركة SaaS، فقد تكون النسخة التجريبية المجانية أو العرض التوضيحي بمثابة المغناطيس الرئيسي الذي تحتاجه. فهو يمنح جمهورك طريقة خالية من المخاطر لتجربة القيمة التي تقدمها بشكل مباشر. إليك مثال من Pipedrive:

يمكنك أيضًا إنشاء ورقة غش ومخطط معلوماتي وعروض تقديمية وأي شيء تقريبًا يمكن للمشتركين فقط الوصول إليه.

4. قم بإنشاء مغناطيس الرصاص الخاص بك

حان الوقت الآن لإضفاء الحيوية على مغناطيس الرصاص الخاص بك.

تذكر أن سر مغناطيس الرصاص الناجح هو توفير قيمة حقيقية لجمهورك. فيما يلي بعض الخطوات التي يجب مراعاتها عند إنشاء مغناطيس الرصاص الخاص بك:

ابدأ بمسودة: قم بإنشاء مخطط تفصيلي لمحتوى مغناطيس الرصاص الخاص بك. قم بتدوين العناوين أو الأقسام مع ما يجب تضمينه تحتها. سيضمن ذلك استمرارك في التركيز وتغطية جميع النقاط الضرورية في الإصدار النهائي.

قم بإنشاء مخطط تفصيلي لمحتوى مغناطيس الرصاص الخاص بك. قم بتدوين العناوين أو الأقسام مع ما يجب تضمينه تحتها. سيضمن ذلك استمرارك في التركيز وتغطية جميع النقاط الضرورية في الإصدار النهائي. التركيز على الجودة: تأكد من أن المحتوى الخاص بك على أعلى مستوى. ينعكس المحتوى العملي والجذاب المدروس جيدًا بشكل جيد على علامتك التجارية ويزيد من فرص اتخاذ الجمهور لإجراءات بعد الاطلاع عليه.

تأكد من أن المحتوى الخاص بك على أعلى مستوى. ينعكس المحتوى العملي والجذاب المدروس جيدًا بشكل جيد على علامتك التجارية ويزيد من فرص اتخاذ الجمهور لإجراءات بعد الاطلاع عليه. اجعلها جذابة بصريًا: التصميم لا يقل أهمية عن المحتوى. التصميم الجذاب يمكن أن يجعل مغناطيس الرصاص الخاص بك أكثر جاذبية. كما أنه يجعل عملك يبدو أكثر احترافية.

التصميم لا يقل أهمية عن المحتوى. التصميم الجذاب يمكن أن يجعل مغناطيس الرصاص الخاص بك أكثر جاذبية. كما أنه يجعل عملك يبدو أكثر احترافية. قم بتضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA): لا تنس توجيه جمهورك بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. سواء أكان الأمر يتعلق بحجز استشارة، أو بدء نسخة تجريبية مجانية، أو استكشاف صفحة منتجك، تأكد من أن العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء واضحة.

5. تصميم صفحة مقصودة جذابة

مغناطيس الرصاص الخاص بك جاهز، لكن عملك لم ينته بعد. أنت بحاجة إلى صفحة مقصودة جذابة لعرض مغناطيسك الرئيسي وإقناع الزوار بالتسجيل.

من الضروري جعل هذه الصفحة جذابة وكتابة نسخة واضحة ومقنعة تقنع جمهورك باتخاذ الإجراء، مثل الاشتراك أو التنزيل.

إليك كيفية إنشاء صفحة مقصودة تقوم بالتحويل:

تسليط الضوء على فوائد المغناطيس الرئيسي الخاص بك: حدد بالضبط ما سيستفيده جمهورك من مغناطيسك الرئيسي. وأكثر تحديدا كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال، إذا كنت تقدم دليلاً حول كيفية كتابة رسائل البريد الإلكتروني، فأخبر جمهورك أن ذلك سيساعدهم في الحصول على المزيد من الردود والحصول على المزيد من العملاء لأعمالهم.

حدد بالضبط ما سيستفيده جمهورك من مغناطيسك الرئيسي. وأكثر تحديدا كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال، إذا كنت تقدم دليلاً حول كيفية كتابة رسائل البريد الإلكتروني، فأخبر جمهورك أن ذلك سيساعدهم في الحصول على المزيد من الردود والحصول على المزيد من العملاء لأعمالهم. استخدم صورًا ونماذج جذابة: تأكد من أن صفحتك المقصودة جذابة بصريًا. استخدم الصور أو الرسومات الخاصة بالعلامة التجارية في الخلفية أو المقدمة. اعرض أيضًا مغناطيسك الرئيسي باستخدام نموذج بالحجم الطبيعي لتعزيز قيمة المورد الخاص بك ومساعدة القراء على تصوره. إليك قالب Wix لتبدأ به:

اجعل ملء النموذج الخاص بك سهلاً : يجب أن تكون عملية التسجيل الخاصة بك سهلة. بدلاً من إنشاء نموذج معقد وطويل لا يرغب أحد في تعبئته، وفر وقت جمهورك عن طريق الحد من عدد الحقول وإضافة نماذج من خطوتين إذا لزم الأمر.

: يجب أن تكون عملية التسجيل الخاصة بك سهلة. بدلاً من إنشاء نموذج معقد وطويل لا يرغب أحد في تعبئته، وفر وقت جمهورك عن طريق الحد من عدد الحقول وإضافة نماذج من خطوتين إذا لزم الأمر. أضف عبارة CTA بارزة: تلعب CTA دورًا رئيسيًا في نجاح صفحتك المقصودة. تأكد من أنها جريئة وواضحة وقابلة للتنفيذ وفي وضعها الأمثل. يمكنك أيضًا إضافة العديد من عبارات الحث على اتخاذ إجراء بأشكال مختلفة، مثل رابط نصي وزر في الأعلى.

6. قم بإطلاق وتعزيز مغناطيس العميل المحتمل الخاص بك

بعد أن أصبح مغناطيس الرصاص والصفحة المقصودة جاهزين، فقد حان الوقت لنشر الخبر. فيما يلي بعض الأساليب الترويجية التي يمكنك استخدامها لجذب المزيد من الاهتمام إلى مواردك:

التسويق عبر البريد الإلكتروني: المشتركون في بريدك الإلكتروني هم الأشخاص الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بعروضك. أرسل لهم بريدًا إلكترونيًا مخصصًا للإعلان عن المغناطيس الرئيسي أو أذكره في رسائلك الإخبارية المنتظمة. تذكر – الهدف هنا هو تحويل هؤلاء المشتركين إلى عملاء حيث أن لديك بالفعل معلومات الاتصال الخاصة بهم. فيما يلي مثال على دعوة عبر البريد الإلكتروني للندوة عبر الويب من Webflow:

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية: استفد من المنصات الاجتماعية لعرض مغناطيسك الرئيسي. استفد من جميع تنسيقات المنشورات — المنشورات الثابتة والقصص والجلسات المباشرة وحتى الإعلانات المدفوعة — للتأكد من وصولك إلى جمهور واسع.

استفد من المنصات الاجتماعية لعرض مغناطيسك الرئيسي. استفد من جميع تنسيقات المنشورات — المنشورات الثابتة والقصص والجلسات المباشرة وحتى الإعلانات المدفوعة — للتأكد من وصولك إلى جمهور واسع. منشورات المدونة والنوافذ المنبثقة لموقع الويب: استخدم الصفحات ذات الزيارات العالية بموقعك على الويب ومنشورات المدونة ذات الصلة للترويج لمغناطيسك الرئيسي. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد عبارة الحث على اتخاذ إجراء الموضوعة بشكل جيد داخل المقالة أو النموذج المنبثق الذي يتم تشغيله بالتمرير، في تحويل الزوار.

الشراكات والتسويق المؤثر: كن شريكًا مع قادة الصناعة أو الشركات ذات التفكير المماثل، مثل المشاركة في استضافة ندوات عبر الإنترنت أو إصدار تقارير بحثية تعاونية أو ببساطة الدخول في اتفاقية ترويج مشترك. يمكن أن يساعدك هذا على توسيع مدى وصولك وحتى الوصول إلى شريحة جمهور جديدة تمامًا.

كن شريكًا مع قادة الصناعة أو الشركات ذات التفكير المماثل، مثل المشاركة في استضافة ندوات عبر الإنترنت أو إصدار تقارير بحثية تعاونية أو ببساطة الدخول في اتفاقية ترويج مشترك. يمكن أن يساعدك هذا على توسيع مدى وصولك وحتى الوصول إلى شريحة جمهور جديدة تمامًا. تحسين محركات البحث (SEO): قم بتنفيذ إستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) للصفحة المقصودة الخاصة بجذب العملاء المحتملين لمساعدتها على تصنيف الكلمات الرئيسية ذات الصلة وجذب حركة المرور العضوية. على سبيل المثال، قم بنسج الكلمات الرئيسية بشكل طبيعي داخل نسختك، وقم ببناء روابط خلفية عالية الجودة وتهدف إلى مطابقة هدف البحث قدر الإمكان.

7. التحليل والتحسين

بمجرد أن يصبح مغناطيس الرصاص الخاص بك نشطًا، فإن العمل لا يتوقف.

من الضروري تتبع أداء مغناطيس العملاء المحتملين الخاص بك واستخدام تلك الأفكار لتحسين الموارد المستقبلية واستراتيجيات جذب العملاء المحتملين.

إليك شيئين عليك القيام بهما هنا:

عالمه فى أمرأة: تتبع بانتظام المقاييس الرئيسية مثل معدل التحويل لصفحتك المقصودة، وعدد التنزيلات ومصادر الاشتراكات. يمكن أن تساعدك هذه الأرقام في فهم ما ينجح وما لا ينجح.

تتبع بانتظام المقاييس الرئيسية مثل معدل التحويل لصفحتك المقصودة، وعدد التنزيلات ومصادر الاشتراكات. يمكن أن تساعدك هذه الأرقام في فهم ما ينجح وما لا ينجح. استخدم اختبار أ/ب: قم بتجربة العناصر المختلفة لحملة جذب العملاء المحتملين – اختبار A/B لتصميم الصفحة المقصودة، والرسائل الترويجية، وموضع CTA، وما إلى ذلك. يمكن أن يساعدك هذا في التعرف على تفضيلات جمهورك بشكل أفضل.

قم بإنشاء وإطلاق مغناطيسات الرصاص الخاصة بك باستخدام Wix

إن إنشاء مغناطيس رئيسي ليس مهمة فردية. إنها عملية مستمرة للتعلم والتحسين والتحسين. ولكن مع قائمة المراجعة التفصيلية هذه وميزات Wix القوية، أنت على استعداد لإنشاء مغناطيس رئيسي يأسر جمهورك حقًا.

تصفح قوالب جذب العملاء المحتملين الجاهزة للاستخدام، وقم بتخصيصها بالمحتوى الخاص بك وعلامتك التجارية، وانشرها جميعًا من منصة واحدة.

كريز على القمة؟ أضف نماذج تفاعلية إلى صفحتك المقصودة الخاصة بمغناطيس الرصاص باستخدام أداة إنشاء النماذج بدون تعليمات برمجية من Wix للحصول على معدلات تحويل عالية جدًا!