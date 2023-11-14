ستساعدك المقالة التالية: كيفية إعداد بث مباشر على TikTok مثل المحترفين

بعد ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل منصات التواصل على الإطلاق، تواصل TikTok النمو كآلة مريحة للغاية لتوصيل المحتوى. وعلى الرغم من أن تطبيق الوسائط الاجتماعية أصبح (في؟) مشهورًا بجذب الجماهير من خلال مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تنسى، فإن جاذبية البث المباشر على المنصة أمر لا يمكنك تجاهله إذا كنت تتطلع إلى زيادة تواجدك هناك.

على عكس محتوى الفيديو الترويجي الكلاسيكي — مثل الإعلانات التجارية، والشروحات المتحركة – يمنح البث المباشر العلامات التجارية ومنشئي المحتوى الفرصة للتفاعل السريع في الاتجاهين مع جمهورهم، مما يسمح لهم بإيصال رسالتهم والرد على أي تعليقات أو استفسارات. إنه يخلق نوعًا من السرعة والاستجابة المثالية لتطوير علاقات أقوى مع الأشخاص الذين تحاول الوصول إليهم على المنصة.

لكن إجراء أ ناجح يتطلب البث المباشر على TikTok أكثر من مجرد الضغط على زر “Go Live” والأمل في الأفضل!

في هذه المقالة، سنرشدك خلال عملية التخطيط والإعداد والتنفيذ لبث مباشر على TikTok مثل المحترفين ونقدم لك تجربة عالية الجودة تساعدك على تعزيز تواجدك على المنصة.

TikTok Streaming 101: ما تحتاج إلى معرفته مسبقًا!

قبل أن نبدأ في إعداد أول بث مباشر لك على المنصة وتشغيله، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها (واستعد!) مسبقًا لتحسين فرصك في الحصول على بث ناجح.

متطلبات النظام الأساسي لاستضافة البث المباشر

على عكس Facebook و Instagram، لا يمكن للمستخدمين البث المباشر على TikTok إلا بعد أن تصل صفحتهم إلى 1000 متابع على الأقل، ويجب أيضًا أن يكونوا أكبر من 16 عامًا. والشيء الآخر الذي يجب مراعاته هو أنه يمكن لكل من الشركات والمؤثرين إطلاق أحداث مباشرة تشجع المشاهدين على إرسال هدايا مالية أو التبرعات. ولكن يجب أن يكون عمر مضيف الحدث 18 عامًا أو أكبر في تلك الحالات.

اقرأ إرشادات المجتمع

يتعين على المستخدمين الراغبين في البث المباشر على المنصة الالتزام بقواعد TikTok إرشادات المجتمع. تهدف هذه الإرشادات إلى الإشراف على المحتوى عبر المنصة، مما يضمن عدم حدوث أي أعمال إجرامية أو غير آمنة. إذا تم انتهاكها، فسيقوم TikTok بإيقاف الحدث، وقد يؤدي ذلك إلى حظر حساب المستخدم بشكل مؤقت أو دائم.

قم بإعداد موضوع للمناقشة في وقت مبكر

يتطلب البث المباشر الجيد شخصًا يتمتع بمهارات تواصل فورية ممتازة، وأفضل طريقة لتعزيز هذه المهارات هي الاستعداد. إن وجود شخص لا يعرف ما يتحدث عنه أو لا يستطيع نقل النقاط بوضوح سيؤدي إلى نقر المشاهدين. لذا، لتجنب أي رعب من المسرح الرقمي، فكر في بعض أفكار المواضيع التي يمكنك الاستفادة منها أثناء البث (المزيد حول هذا لاحقًا!).

إعلانات مسبقة

يعد إعلام الجمهور قبل الأحداث المباشرة طريقة رائعة لزيادة نسبة المشاركة. كل ما عليك فعله هو أن تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل الأخرى الوقت والمنصة التي ستجري فيها البث الخاص بك وتمنحهم على الأقل فكرة عن الموضوع الذي ستناقشه.

الجوانب الفنية

يلعب إعداد البث الخاص بك دورًا حاسمًا في جذب انتباه جمهورك. ومن ثم، فإن الاستثمار في كاميرا جيدة وإنشاء خلفية جيدة الإضاءة ومرتبة سيضيف إلى تجربة المشاهد.

علاوة على ذلك، ستحتاج أيضًا إلى اتصال Wi-Fi واضح ومستقر مع معدلات تحميل بيانات ثابتة. لا شيء يجعل المشاهدين ينقرون بسرعة أكبر من الفيديو البطيء والمبكسل. تأكد أيضًا من عدم وجود محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر يتم تشغيله في الخلفية، حيث قد يؤدي ذلك إلى إزالة المحتوى الخاص بك وحتى اتخاذ إجراءات قانونية في الحالات الخطيرة!

إعداد TikTok Livestream خطوة بخطوة

آه! الآن بعد أن انتهينا من الأساسيات، دعنا نتناول عملية التنفيذ الفعلي للبث المباشر على TikTok!

الخطوة 1: قم بإعداد البث المباشر الأول على تطبيق TikTok

عندما تنقر على الزر “+” في الجزء السفلي من خلاصتك، سيتم فتح الكاميرا.

أسفل زر التسجيل الأحمر ستجد خيارات المؤقت وقوالب الصور. ستحتاج إلى التمرير إلى اليمين، وستظهر الميزة المباشرة (إذا لم يكن هناك، فمن المحتمل أنك لم تصل إلى الحد الأدنى لعدد المتابعين لتمكينه).

بمجرد النقر على زر “Go Live”، ستبدأ الكاميرا في التحرك خلال 3 ثوانٍ.

غالبًا ما يكون من المفيد إجراء بعض عمليات البث الاختبارية — لبضع ثوان على الأكثر – قبل نقطة البداية الرسمية للبث المعلن عنه. سيسمح لك هذا بفحص الأشياء ومعايرتها مسبقًا ومنع التأخير الذي قد يكلفك المشاهدين لاحقًا!

الخطوة 2: أضف عنوان الفيديو وصورة الغلاف

بمجرد بدء البث المباشر، يمكنك إضافة صورة غلاف وتعليق من خلال النقر على المربعين الموجودين في الجزء العلوي من الشاشة. هذه هي العناصر التي ستحتاج إلى إعدادها مسبقًا، وستختلف الصفات “المثيرة” وفقًا لنوع الجمهور الذي تحاول جذبه. ومع ذلك، هناك نصيحة جيدة يجب أخذها في الاعتبار وهي التأكد من أن عنوانك وغلافك ينقلان طابع علامتك التجارية ويمنحان الأشخاص فكرة واضحة عن سبب تواجدهم في ساحة البث الخاصة بك. ولجعل الأمر أسهل، يمكنك استخدام أداة TikTok Caption Generator لإنشاء تعليق توضيحي يلفت الانتباه بسرعة لمقطع الفيديو المباشر الخاص بك.

يمكنك أيضًا إضافة علامات التصنيف ذات الصلة لزيادة ظهور الفيديو الخاص بك وعرضه. يمكن القيام بذلك عن طريق البحث عن علامات التصنيف التي تستخدمها العلامات التجارية أو المؤثرون الآخرون في مجال تخصصك.

الخطوة 3: استخدام المرشحات

يجب على كل مقدم بث مباشر أن ينظر إلى الجزء الخاص به. ولحسن الحظ، يوفر TikTok فلاتر تضمن لك الظهور بمظهر جيد حتى لو كنت تمر بيوم شعر سيئ! هناك أيضًا عدد قليل من المرشحات الممتعة والغريبة التي يمكن استخدامها لتخفيف الحالة المزاجية وترفيه جمهورك.

سيكون أعلى زر “البث المباشر” ميزتين: “المرشحات” و “تنعيم“. يمكنك إضافة كل منها فقط عن طريق النقر على الخيارات. جربها واستخدم ما تحتاجه لتحسين العرض المرئي للبث الخاص بك.

الخطوة 4: إنهاء البث المباشر

عندما تكون مستعدًا لإيقاف البث المباشر، انقر فوق “x” في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. يمكن حفظ البث المباشر وسيظل في ملف تعريف المستخدم الخاص بك لمدة تصل إلى 90 يومًا. وهذا كل شيء! امنح نفسك تربيتة على ظهرك لاستضافة أول بث مباشر لك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: هل ما زلت غير قادر على الوصول إلى TikTok مباشرة؟

لا تنزعج كثيرًا إذا كنت لا تزال غير قادر على تشغيل ميزة البث المباشر أو الوصول إليها حتى بعد استيفاء المتطلبات. قد يكون ذلك نتيجة لأحد الأسباب التالية:

هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص يستخدمون هذه الميزة في ذلك الوقت المحدد. يقيد TikTok عدد المستخدمين الذين يمكنهم البث المباشر في نفس الوقت، لذا إذا حدث ذلك، حاول مرة أخرى في مرحلة لاحقة (ونعم، قد يتطلب ذلك منك إعادة جدولة البث الخاص بك، ولكنه ليس أمرًا شائعًا).

المحتوى الحالي الخاص بك ينتهك أو لا يتماشى مع إرشاداتهم. وهذا يتطلب الإبلاغ عن المشكلة والاتصال بالشركة مباشرة.

5 أفكار فيديو رائعة لبث TikTok الخاص بك

لذلك، تتمتع مقاطع الفيديو المباشرة على TikTok بإمكانيات هائلة لبناء جمهور من الأشخاص المهتمين بما تريد قوله. ولكن الآن بعد أن تعرفت على أساسيات إعداد البث المباشر وتشغيله على المنصة، فقد حان الوقت للحديث عن تحسين البث المباشر الخاص بك. محتوى وضمان حصول جمهورك على وقت ممتع.

إن مفتاح البث المباشر الناجح هو القدرة على إشراك جمهورك وتشجيعهم على أن يكونوا جزءًا من المناقشة. كل ما يتطلبه الأمر هو الرد أو السؤال الصحيح لإثارة تفاعل متسلسل للآراء المختلفة في قسم التعليقات لإنشاء حلقة من التعليقات الإيجابية التي تدفع البث الخاص بك إلى الأمام.

لذا، إليك بعض المفاهيم الرائعة التي يمكنك دمجها في البث المباشر الخاص بك لحث جمهورك على التحدث والبقاء لفترة أطول!

أسئلة وأجوبة

تعد الأسئلة والأجوبة إحدى أسهل الطرق لبدء المحادثات أثناء البث المباشر. غالبًا ما يرغب المشاهدون في طرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن العلامة التجارية وثقافتها ومنتجاتها ومحتواها.

كما زود TikTok مؤخرًا المستخدمين بالعديد من الميزات للتأكد من تدفق الأسئلة والأجوبة بشكل أفضل. يتضمن ذلك السماح لهم بتثبيت أسئلة محددة في التعليقات وفصل الأسئلة السابقة للحاضرين الجدد الذين ينضمون.

لتمكين هذه الميزات، ستحتاج أولاً إلى التبديل إلى حساب منشئ المحتوى من خلال الانتقال إلى الإعدادات > تحديد “إدارة الحساب” > والنقر فوق “Switch إلى حساب منشئ المحتوى.” بمجرد الانتهاء من ذلك، ارجع إلى الإعدادات > حدد “المنشئ” > أسئلة وأجوبة > “تشغيل الأسئلة والأجوبة”.

مظاهرات المنتج

يعد عرض منتج قد يثير اهتمام جمهورك من خلال البث وسيلة شائعة أيضًا لإنشاء تفاعل مباشر.

من خلال العروض التوضيحية المباشرة للمنتج، يمكنك إزالة أي ارتباك قد يكون لدى المشاهدين حول المنتج، وإظهار في الوقت الفعلي كيف يمكن أن يلبي احتياجات متعددة، وتسليط الضوء على السمات الرئيسية، وتعزيز المصداقية الشاملة لعلامتك التجارية وجدارة الثقة. كل والتي يمكن أن تكون مفيدة للعلامات التجارية التي ترغب في الترويج أو لمنشئي المحتوى الذين يعملون كمؤثرين أو مدافعين عن العلامات التجارية.

ستثير هذه المناقشات اهتمام المشاهدين، وتشجعهم على المساهمة بآرائهم الخاصة والانفتاح على آراء الآخرين، مما يؤدي إلى بث مباشر حافل بالأحداث!

الترقيات والإعلانات

بمجرد وصول البث المباشر إلى نقطة يشارك فيها المشاهدون بشكل نشط، فهذه هي الفرصة المثالية لتقديم الشفرات الترويجية أو العروض الخاصة أو أي حافز آخر محدود المدة يمكنك تحمله لزيادة الاهتمام بالمحتوى الخاص بك.

لن يؤدي هذا إلى إسعاد المشاهدين وجعلهم يشعرون بالتميز فحسب، بل سيوضح أيضًا أن الأحداث المباشرة الخاصة بك تقدم قيمة لوقتهم، مما يزيد من احتمال عودتهم للحدث التالي.

يمكن أيضًا مناقشة الحملات القادمة بمفردها لمعاينة النظرات الخاطفة أو الإعلانات والكشفات الكبيرة. ومع ذلك، من المهم مراعاة جودة المحتوى الذي يتم تقديمه للمشاهدين. إذا ركزت كثيرًا على الجوانب الترويجية، فإنك تخاطر بالظهور بمظهر مبيعاتي للغاية. عندما يتعلق الأمر بالبث المباشر، يجب دمج العروض الترويجية في التجربة، وليس العكس.

مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات / جمع التبرعات

يمكن إطلاق حملة لجمع التبرعات لمؤسسة غير ربحية ترغب في دعمها عبر بث مباشر لإفادة جميع المشاركين. غالبًا ما تكون هذه الأحداث مكانًا جيدًا لإجراء محادثات هادفة عاطفيًا مع المشاهدين، وإعلامهم أو تثقيفهم حول الموضوعات أو الأسباب المهمة، والمساعدة في توليد الدعم لهم.

من خلال ميزة الهدايا المباشرة في TikTok، يُسمح للمشاهدين بإرسال العملات المعدنية إلى المضيف. يمكن استبدال هذه الهدايا الافتراضية بأموال فعلية في مرحلة لاحقة. المستخدمون مؤهلون لجمع العملات المعدنية بشرط أن يتجاوز عمرهم 18 عامًا ويمكنهم منحك وسيلة لتلقي التبرعات. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى إقامة شراكة مع مؤسسات محددة، فتواصل معهم ومعرفة ما إذا كانت هناك أي عمليات تكامل أو قنوات دعم يمكنك استخدامها لجعل الأمور أكثر شفافية وأسهل لجميع المشاركين.

التعاون من خلال حياة مزدوجة

إحدى أفكار البث المباشر الأكثر شيوعًا المستخدمة اليوم هي التخطيط للتعاون مع علامة تجارية أخرى أو مؤثر أو منشئ محتوى في مجال تخصصك.

إن وجود شخص آخر لتبادل الأفكار منه والعكس بالعكس يؤدي إلى محادثات أكثر عمقًا وديناميكية يمكن للمشاهدين العثور عليها أكثر إقناعًا. يمكنك القول أنه مثل البودكاست، لكنه أفضل. سيتمكن الجمهور من الاستماع والمساهمة بأفكارهم وآرائهم وأسئلتهم. تسمح عمليات التعاون هذه أيضًا للمستخدمين بتوسيع نطاق وصولهم، حيث تمنحهم فرصة للتفاعل مع جمهور نظرائهم أيضًا.

لإعداد بث مباشر مزدوج، انقر فوق الزر “+”، ثم قم بالتمرير لليمين حتى تصل إلى ميزة البث المباشر، ثم انقر فوق “بدء البث المباشر” وفي الزاوية السفلية اليسرى، يجب أن يكون هناك رمز رابط. بمجرد النقر عليه، ستتمكن من دعوة مستخدم آخر للانضمام إلى البث المباشر الخاص بك.

لماذا نستخدم TikTok Live كقناة تواصل؟

أنت تعرف بالفعل الأساسيات – وليس ذلك الأساسيات – لاستخدام TikTok للبث المباشر. لكن قد يتساءل البعض منكم، هل يستحق الأمر ذلك؟ حسنًا، لن نتحدث عن ذلك إذا اعتقدنا خلاف ذلك! ولكن هناك جانبان حيويان للبث المباشر لـ TikTok قد يزيلان هذه الشكوك.

العلامات التجارية الشخصية

“العلامات التجارية الشخصية“هو عدد الأشخاص الذين يشيرون إلى مجموعة المهارات والقيم التي تجعلك متميزًا أمام الجماهير المحتملة. إنها بطاقة الاتصال الخاصة بك، وهي صورة عامة متسقة توضح ما تقدمه إلى الطاولة. تستخدم العديد من العلامات التجارية وأصحاب النفوذ بالفعل منشورات ومقاطع الفيديو وحتى محتوى المدونات على وسائل التواصل الاجتماعي بناء علاماتهم التجارية الشخصية، وتكتسب استضافة مجموعات البث المباشر شعبية بسرعة باعتبارها وسيلة رئيسية أخرى لذلك!

تبرز مجموعات البث المباشر عن المحتوى السائد. في حين أن المنشورات المكتوبة ومقاطع الفيديو القصيرة هي العناصر الأساسية في معظم استراتيجيات التوعية، فإن سرعة البث المباشر وتوافره يسمحان لمنشئي المحتوى بنقل علامتهم التجارية الشخصية بطريقة أكثر تفاعلية. إن الطريقة التي يتصرفون بها خلال هذه التفاعلات تعطي مؤشرًا حقيقيًا لقدراتهم وهو ما سيؤدي إلى تطوير سمعة قوية، خاصة بالنسبة للجماهير على منصة مثل TikTok.

قم بتنمية حسابك واكسب الماس

لسوء الحظ، لم نتمكن بعد من العثور على عصا سحرية يمكنها أن تجعلك تنتشر بين عشية وضحاها. ومع ذلك، بفضل خوارزمية TikTok الفريدة، يعد المحتوى عالي الجودة عاملاً محددًا رئيسيًا يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد المشاهدات وقابلية الاكتشاف. كلما زاد التفاعل الذي يتلقاه البث المباشر الخاص بك، زاد عدد الخلاصات التي ستظهر عليها. وهذا يوفر فرصًا لجذب مشاهدين جدد ومتابعين محتملين.

مع نمو حسابك وبدء البث المباشر الخاص بك في أن يصبح أكثر شهرة، سوف يكافئك TikTok بالماس. مثل العملات المعدنية، يمكن أيضًا استبدال هذه الهدايا الافتراضية نقدًا، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على أموال مقابل إنشاء مجموعات بث مباشر رائعة يستمتع بها المشاهدون.

تلخيص لما سبق

يعد إعداد بث مباشر على TikTok أقل ترويعًا بكثير مما يبدو ويمكن أن يكون وسيلة فعالة للتفاعل مع جمهورك في الوقت الفعلي. ومن خلال استضافة الأحداث المباشرة التي تطرح مجموعة متنوعة من المناقشات والموضوعات، يمكن للشركات توصيل عروض علامتها التجارية وطمأنة العملاء في نفس الوقت.

يمكن أن يعمل TikTok Live أيضًا كأداة مفيدة لتوسيع نطاق وصول المستخدم ومساعدته على الارتقاء في السلم كمنشئ مستنير. يتم إنشاء المجتمعات المتماسكة عبر الإنترنت من خلال توفير محتوى مفيد وذو صلة وممتع. بفضل البث المباشر، يمكنك القيام بذلك والارتقاء بسمعة علامتك التجارية إلى آفاق جديدة.